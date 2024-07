Terapkan IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS langsung dari AWS Marketplace melalui Cloud Formation Template yang telah ditentukan sebelumnya yang secara otomatis dan aman menginstal perangkat lunak, dan menerapkan kluster dua node ketersediaan tinggi pada instans EC2 tertentu. Penyimpanan blok Amazon EBS apa pun dapat dilampirkan. Di Azure, terapkan langsung dari Azure Apps Marketplace melalui templat Azure Resource Manager yang telah ditentukan sebelumnya yang menginstal perangkat lunak secara otomatis dan aman, dan terapkan kluster dua simpul ketersediaan tinggi pada Azure VM yang dipilih. Lampirkan SSD Azure Managed Disk bersama ke kluster untuk ketersediaan tinggi. Di IBM Cloud, skrip instalasi otomatis membantu penerapan perangkat lunak pada server bare metal. Penyimpanan blok IBM Performance or Endurance didukung di belakang kluster.