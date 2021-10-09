Apa itu file storage?

Penyimpanan file, juga disebut penyimpanan berbasis file atau penyimpanan tingkat file, adalah metode penyimpanan hierarkis yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan data pada hard drive komputer atau pada perangkat Network-Attached Storage (NAS).
Dalam file storage, data disimpan dalam bentuk file. File diatur dalam folder, dan folder diatur di bawah hierarki direktori dan subdirektori. Untuk menemukan file, Anda atau sistem komputer hanya perlu mengikuti jalurnya, dari direktori ke subdirektori, lalu ke folder hingga ke file.
Penyimpanan file hierarkis efektif untuk data terstruktur yang mudah diatur. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah file, proses pengambilan file dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Skalabilitas juga menuntut penambahan perangkat keras tambahan atau penggantian terus-menerus dengan kapasitas lebih besar, yang keduanya dapat menjadi mahal.
Sampai batas tertentu, Anda dapat mengurangi masalah penskalaan dan kinerja dengan layanan penyimpanan file berbasis cloud. Layanan ini memungkinkan banyak pengguna mengakses dan berbagi data yang sama yang disimpan di pusat data luar lokasi (cloud). Anda cukup membayar biaya berlangganan bulanan untuk menyimpan data di cloud, serta dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas dan menentukan kebutuhan kinerja maupun perlindungan data.
Selain itu, Anda meniadakan biaya pemeliharaan perangkat keras lokal karena infrastruktur dikelola oleh penyedia layanan cloud (CSP) di pusat data. Hal ini juga dikenal sebagai Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS).
File storage telah digunakan selama beberapa dekade, dikenal oleh hampir semua pengguna komputer, dan sangat cocok untuk menyimpan serta mengatur data transaksional atau data terstruktur yang mudah dikelola dan dapat disimpan dengan rapi dalam basis data pada disk drive di server.
Namun, banyak organisasi kini kesulitan mengelola volume konten digital berbasis web atau data tidak terstruktur. Jika Anda perlu menyimpan data dalam jumlah besar atau tidak terstruktur, pertimbangkan penyimpanan berbasis blok atau objek yang mengelola dan mengakses data dengan cara berbeda.
Bergantung pada kebutuhan kecepatan dan kinerja TI serta berbagai aplikasi Anda, kombinasi beberapa pendekatan mungkin diperlukan.
Block storage menawarkan efisiensi lebih tinggi, pemanfaatan perangkat keras yang lebih optimal, dan kinerja lebih cepat dibandingkan penyimpanan file. Block storage memecah file menjadi potongan atau blok data berukuran sama dan menyimpan setiap blok secara terpisah dengan alamat unik.
Alih-alih mengikuti direktori, subdirektori, atau struktur folder yang kaku, blok dapat disimpan di mana saja dalam sistem. Untuk mengakses file, sistem operasi server menggunakan alamat unik untuk mengumpulkan kembali blok-blok tersebut menjadi satu file, yang memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan menavigasi direktori dan hierarki file.
Block storage cocok untuk aplikasi penting, basis data transaksional, dan mesin virtual yang membutuhkan latensi rendah dan respons cepat. Teknologi ini juga memberikan kontrol lebih rinci terhadap data serta kinerja yang konsisten.
Penyimpanan berbasis objek telah muncul sebagai metode pilihan untuk pengarsipan data dan pencadangan komunikasi digital masa kini, media tidak terstruktur, dan konten web seperti email, video, berkas gambar, halaman web, dan data sensor yang dihasilkan oleh Internet of Things (IoT). Ini juga ideal untuk mengarsipkan data yang tidak sering berubah, seperti file statis, seperti data farmasi dalam jumlah besar atau file musik, gambar dan video.
Objek adalah unit data diskrit yang disimpan dalam lingkungan data yang datar secara struktural. Sekali lagi, tidak ada folder, direktori atau hierarki kompleks; sebagai gantinya, setiap objek adalah repositori mandiri sederhana yang mencakup data, metadata (informasi deskriptif yang terkait dengan objek), dan nomor ID identifikasi unik. Informasi ini memungkinkan aplikasi untuk menemukan dan mengakses objek.
Anda dapat menggabungkan perangkat object storage ke dalam kumpulan penyimpanan yang lebih besar dan mendistribusikan kumpulan penyimpanan ini di berbagai lokasi. Fitur ini memungkinkan skala tak terbatas dan peningkatan ketahanan data dan pemulihan bencana. Objek dapat disimpan secara lokal, tetapi paling sering berada di server cloud, dengan aksesibilitas dari mana saja di dunia.
Jika organisasi Anda memerlukan cara terpusat, mudah diakses, dan terjangkau untuk menyimpan file dan folder, penyimpanan tingkat file adalah pilihan yang baik. Manfaatnya meliputi:
Kesederhanaan: Penyimpanan file adalah cara paling sederhana, familiar, dan mudah untuk mengelola file dan folder pada hard drive atau perangkat NAS. Anda cukup memberi nama file, menandainya dengan metadata, dan menyimpannya dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori. Tidak perlu menulis aplikasi atau kode untuk mengakses data Anda.
Berbagi file: Penyimpanan file ideal untuk memusatkan dan berbagi file di jaringan area lokal (LAN). File pada perangkat NAS dapat diakses oleh komputer mana pun di jaringan yang memiliki izin yang sesuai.
Protokol umum: Penyimpanan file menggunakan protokol tingkat file seperti blok pesan server (SMB), sistem file internet umum (CIFS), atau sistem file jaringan (NFS). Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows atau Linux (atau keduanya), protokol standar seperti SMB/CIFS dan NFS memungkinkan Anda membaca dan menulis file ke server Windows atau Linux melalui LAN.
Perlindungan data: Menyimpan file pada perangkat penyimpanan terpisah yang terhubung ke LAN memberikan perlindungan jika komputer jaringan mengalami kegagalan. Layanan penyimpanan file berbasis cloud menawarkan perlindungan lebih besar dan pemulihan bencana melalui replikasi data di beberapa pusat data yang tersebar secara geografis.
Keterjangkauan: Penyimpanan file berbasis NAS memungkinkan Anda memindahkan file dari perangkat keras komputasi yang mahal ke perangkat penyimpanan LAN yang lebih terjangkau. Selain itu, jika Anda berlangganan layanan penyimpanan file awan, Anda menghilangkan biaya peningkatan perangkat keras di tempat serta biaya Operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Penyimpanan file adalah solusi yang baik untuk berbagai kebutuhan data, termasuk:
Berbagi file lokal: Jika kebutuhan penyimpanan Anda sederhana dan konsisten, seperti menyimpan dan berbagi file dengan tim di kantor, penyimpanan tingkat file menawarkan kesederhanaan yang cocok.
Kolaborasi file terpusat: Jika Anda mengunggah, menyimpan, dan berbagi file di perpustakaan terpusat, terletak di lokasi, di luar lokasi, atau di cloud, Anda dapat dengan mudah berkolaborasi pada file dengan pengguna internal dan eksternal atau dengan tamu undangan di luar jaringan Anda.
Pengarsipan atau penyimpanan: Anda dapat mengarsipkan file secara hemat biaya di perangkat NAS dalam lingkungan pusat data kecil atau menggunakan layanan penyimpanan file untuk menyimpan dan mengarsipkan data Anda.
Cadangan atau pemulihan bencana: Anda dapat menyimpan cadangan dengan aman di perangkat penyimpanan terpisah yang terhubung ke LAN, atau menggunakan layanan penyimpanan file untuk mereplikasi data di beberapa pusat data yang tersebar secara geografis demi perlindungan tambahan..
Komunikasi kini cepat beralih ke cloud untuk memanfaatkan penyimpanan bersama yang secara alami mengoptimalkan skala dan biaya. Anda dapat mengurangi infrastruktur TI di tempat organisasi Anda dengan menggunakan penyimpanan cloud berbiaya rendah sekaligus menjaga agar data Anda tetap dapat diakses saat dibutuhkan.
Mirip dengan sistem penyimpanan file lokal, penyimpanan file berbasis cloud, atau biasa disebut hosting penyimpanan file memungkinkan banyak pengguna berbagi data yang sama. Namun, alih-alih menyimpan file di perangkat NAS lokal, Anda dapat menyimpannya di pusat data seperti cloud dan mengaksesnya melalui internet.
Dengan penyimpanan file berbasis cloud, Anda tidak lagi perlu memperbarui penyimpanan setiap 3 sampai 5 tahun atau mengeluarkan anggaran untuk instalasi, pemeliharaan, dan tenaga yang diperlukan untuk mengelolanya. Sebagai gantinya, Anda cukup berlangganan layanan penyimpanan cloud dengan biaya bulanan atau tahunan yang dapat diprediksi. Anda juga dapat mengurangi kebutuhan staf TI atau mengalihkan sumber daya teknis tersebut ke area bisnis yang lebih produktif.
Menyimpan data file di cloud juga memungkinkan Anda untuk menskalakan kapasitas sesuai kebutuhan dan permintaan. Layanan penyimpanan file berbasis cloud biasanya menyediakan tingkatan sederhana dengan berbagai kapasitas, persyaratan kinerja beban kerja (seperti jumlah operasi input/output per detik atau IOPS), serta perlindungan data dan replikasi ke pusat data lain untuk menjaga keberlangsungan bisnis, semua dengan biaya bulanan yang dapat diprediksi. Anda juga dapat menambah atau mengurangi IOPS dan memperluas volume data secara dinamis, hanya membayar sesuai penggunaan.
Ada manfaat strategis dari layanan penyimpanan cloud berbasis langganan, terutama bagi organisasi besar atau multi-situs. Keuntungannya mencakup kemudahan berbagi di seluruh jaringan lokasi, kemampuan pemulihan bencana, serta kemudahan mengadopsi inovasi dan teknologi baru di masa depan.
Dapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hybrid cloud memadukan lingkungan cloud pribadi dan publik untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Pelajari tentang komponen, manfaat, dan contoh penggunaannya, dan lihat bagaimana hal ini dapat mendorong transformasi dan inovasi dalam organisasi Anda.
Pelajari bagaimana kontainer merevolusi cara bisnis mengembangkan, menerapkan, dan mengelola aplikasi. Temukan mengapa teknologi ini dapat mengubah permainan dalam hal skalabilitas, keamanan, dan efisiensi di lingkungan TI saat ini.
Unduh laporan Validasi Ekonomi ESG untuk mengetahui bagaimana IBM Storage FlashSystem meningkatkan perlindungan data, mendukung keberlangsungan bisnis, dan menekan biaya. Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
IBM Storage Ceph adalah distribusi platform Ceph sumber terbuka yang didukung IBM yang menyediakan penyimpanan objek, blok, dan file yang dapat diskalakan secara besar-besaran dalam satu sistem.
Akses layanan penyimpanan cloud untuk solusi penyimpanan data yang dapat diskalakan, aman, dan hemat biaya.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara berkolaborasi dalam menciptakan solusi, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Ubah cara Anda mengelola, menyimpan, dan mengoptimalkan nilai data Anda. Solusi penyimpanan cloud yang didukung AI dari IBM dirancang untuk memenuhi tuntutan beban kerja padat data dan mempercepat hasil bisnis Anda.