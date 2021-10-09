Apa itu file storage?

Dalam file storage, data disimpan dalam bentuk file. File diatur dalam folder, dan folder diatur di bawah hierarki direktori dan subdirektori. Untuk menemukan file, Anda atau sistem komputer hanya perlu mengikuti jalurnya, dari direktori ke subdirektori, lalu ke folder hingga ke file.

Penyimpanan file hierarkis efektif untuk data terstruktur yang mudah diatur. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah file, proses pengambilan file dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Skalabilitas juga menuntut penambahan perangkat keras tambahan atau penggantian terus-menerus dengan kapasitas lebih besar, yang keduanya dapat menjadi mahal.

Sampai batas tertentu, Anda dapat mengurangi masalah penskalaan dan kinerja dengan layanan penyimpanan file berbasis cloud. Layanan ini memungkinkan banyak pengguna mengakses dan berbagi data yang sama yang disimpan di pusat data luar lokasi (cloud). Anda cukup membayar biaya berlangganan bulanan untuk menyimpan data di cloud, serta dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas dan menentukan kebutuhan kinerja maupun perlindungan data.



Selain itu, Anda meniadakan biaya pemeliharaan perangkat keras lokal karena infrastruktur dikelola oleh penyedia layanan cloud (CSP) di pusat data. Hal ini juga dikenal sebagai Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS).