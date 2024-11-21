Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengembang aplikasi di lingkungan bisnis modern adalah skalabilitas. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi, sulit bagi para insinyur di DevOps (metodologi pengembangan perangkat lunak yang mempercepat pengiriman aplikasi melalui otomatisasi) untuk memantau kinerja layanan. Jaring layanan menyediakan fitur utama yang membantu memantau dan mengelola layanan penting seperti pencatatan, penelusuran, dan kontrol lalu lintas.

Karena aplikasi telah menjadi hal yang mendasar bagi transformasi digital, maka pentingnya jaring layanan telah meningkat. Saat ini, mereka adalah pendorong utama beberapa teknologi aplikasi tercanggih yang tersedia, termasuk aplikasi cloud native, layanan mikro, dan kontainer.

Menurut Forbes, pada tahun 2022, 70% organisasi telah menjalankan jaring layanan dan 19% sedang mengevaluasi layanan tersebut.1