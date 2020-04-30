Apa itu Kubernetes Ingress?

Ada beberapa cara untuk mengekspos aplikasi Anda ke luar klaster Kubernetes dan Anda harus memilih yang sesuai berdasarkan contoh penggunaan spesifik Anda.

Empat opsi utama yang akan kami bandingkan dalam posting ini adalah: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, dan Ingress. Masing-masing menyediakan cara untuk mengekspos layanan dan berguna dalam situasi yang berbeda. Layanan pada dasarnya adalah frontend untuk aplikasi Anda yang secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke pod yang tersedia dengan cara yang didistribusikan secara merata. Layanan adalah cara abstrak untuk mengekspos aplikasi yang berjalan pada sekumpulan pod sebagai layanan jaringan. Pod tidak dapat diubah yang berarti bahwa ketika mati mereka tidak akan dibangkitkan. Klaster Kubernetes membuat pod baru di node yang sama atau di node baru setelah pod mati.

Mirip dengan pod dan penerapan, layanan adalah sumber daya di Kubernetes. Layanan menyediakan satu titik akses dari luar klaster Kubernetes dan memungkinkan Anda mengakses sekumpulan pod replika secara dinamis.

Untuk akses aplikasi internal dalam klaster Kubernetes, ClusterIP adalah metode yang disukai. Ini adalah pengaturan default di Kubernetes dan menggunakan alamat IP internal untuk mengakses layanan.

Untuk mengekspos layanan ke permintaan jaringan eksternal, NodePort, LoadBalancer, dan Ingress adalah opsi yang bisa dipilih. Kita akan membahas Ingress terlebih dahulu dan membandingkan semua layanan di bagian lain artikel ini.