Apa itu Kubernetes Ingress?

Jika Kubernetes Ingress adalah objek API yang menyediakan aturan pengalihan untuk mengelola akses eksternal ke layanan, Pengontrol Ingress adalah implementasi aktual dari API Ingress. Pengontrol Ingress biasanya merupakan penyeimbang beban untuk mengarahkan lalu lintas eksternal ke klaster Kubernetes Anda dan bertanggung jawab untuk Layanan Jaringan L4-L7.
Lapisan 4 (L4) mengacu pada tingkat koneksi tumpukan jaringan OSI—beban koneksi eksternal diseimbangkan secara merata di seluruh pod. Lapisan 7 (L7) mengacu pada tingkat aplikasi dari tumpukan OSI—beban koneksi eksternal diseimbangkan di seluruh pod berdasarkan permintaan. Layer 7 sering kali lebih disukai, tetapi Anda sebaiknya memilih Pengontrol Ingress yang memenuhi persyaratan penyeimbangan beban dan pengarahan Anda.
Pengontrol Ingress bertanggung jawab untuk membaca informasi Sumber Daya Ingress dan memproses data tersebut dengan sesuai. Berikut ini adalah contoh Sumber Daya Ingress:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
spec:
backend:
serviceName:ServiceName
servicePort:<Port Number>
Sebagai analogi, jika Kubernetes Ingress adalah sebuah komputer, maka Pengontrol Ingress adalah programer yang menggunakan komputer dan mengambil tindakan. Selanjutnya, Aturan Ingress bertindak sebagai manajer yang mengarahkan programer untuk melakukan pekerjaan menggunakan komputer. Aturan Ingress adalah seperangkat aturan untuk memproses lalu lintas masuk HTTP. Ingress tanpa aturan mengirimkan semua lalu lintas ke satu layanan backend default.
Jika kita melihat lebih dalam, Pengontrol Ingress adalah aplikasi yang berjalan di klaster Kubernetes dan mengonfigurasi penyeimbang beban HTTP sesuai dengan Sumber Daya Ingress. Penyeimbang beban dapat berupa penyeimbang beban perangkat lunak yang berjalan di klaster atau penyeimbang beban perangkat keras atau cloud yang berjalan di luar. Penyeimbang beban yang berbeda memerlukan implementasi Pengontrol Ingress berbeda.
Berbagai Pengontrol Ingress tersedia di pasaran dan penting untuk memilih pengontrol yang tepat untuk mengelola lalu lintas dan beban yang masuk ke klaster Kubernetes Anda.