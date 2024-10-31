Apa itu control plane?

Control plane bekerja secara berbeda tergantung konfigurasi jaringan komputer tempatnya diinstal. Dalam jaringan komputer konvensional atau tradisional, perangkat keras tetap seperti router dan sakelar mengendalikan lalu lintas jaringan. Dalam jaringan konvensional, contol plane, management plane, dan data plane semuanya diinstal di router dan switch firmware. Namun, pendekatan ini menjadi kurang praktis karena perusahaan modern semakin beralih ke arsitektur SDN yang memberi mereka lebih banyak skalabilitas.

Karena jaringan komputer telah menjadi semakin penting bagi bisnis, SDN telah muncul sebagai cara paling efisien untuk mengaktifkan banyak aplikasi bisnis. Pasar SDN berkembang dengan cepat; pada tahun 2023, diperkirakan mencapai USD 24 miliar dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 19% (USD 60 miliar) dalam 4 tahun ke depan.1

SDN bergantung pada platform terpusat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keseluruhan infrastruktur TI bisnis. Platform itu digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data dan jaringan antar perangkat.

Dalam SDN, control plane menggunakan komponen khusus yang disebut server API untuk mengelola dan mengontrol data yang ditukarkan antara node. Dengan menggunakan control plane dan fungsionalitas API, SDN dapat mengoperasikan lingkungan aplikasi bisnis sebagai kode komputer, meminimalkan waktu pengembang, dan membantu perusahaan modern beroperasi dengan lebih efisien.