Object storage, yang sering disebut sebagai penyimpanan berbasis objek, adalah arsitektur penyimpanan data yang ideal untuk menyimpan, mengarsipkan, mencadangkan, dan mengelola data tidak terstruktur statis dalam volume tinggi—dengan andal, efisien, dan terjangkau.
Data komunikasi digital modern sebagian besar tidak terstruktur, artinya tidak sesuai dengan (juga tidak dapat dengan mudah diatur ke dalam) database relasional tradisional dengan baris dan kolom. Ini termasuk email, video, foto, halaman web, file audio, data sensor, dan jenis media dan konten web lainnya (tekstual atau nontekstual).
Semua konten ini mengalir terus menerus dari media sosial, mesin pencari, ponsel, dan perangkat pintar. Misalnya, layanan streaming seperti Netflix menggunakan object storage untuk menyimpan dan mengirimkan perpustakaan film dan acara mereka yang luas kepada pengguna di seluruh dunia, memungkinkan akses instan dari perangkat apa pun, di mana saja.
Dengan object storage, Anda dapat menyimpan dan mengelola volume data mulai dari terabyte (TB) hingga petabyte (PB) dan seterusnya — termasuk penerapan skala exabyte yang mentenagai cloud platform terbesar saat ini dan aplikasi padat data.
Saat ini, perusahaan dihadapkan pada tantangan yang terus berlanjut terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah besar secara efisien dan hemat biaya. Object Storage memberikan solusi yang andal untuk kebutuhan penyimpanan data modern karena memberikan skalabilitas tannpa batas dibandingkan dengan penyimpanan berbasis file atau blok tradisional.
Sebuah studi DataIntelo memperkirakan pasar object storage global sekitar USD 6,8 miliar pada tahun 2023. Studi ini juga memproyeksikan pertumbuhannya mencapai hampir USD 25 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 15,7%. 1 Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk menangani data tidak terstruktur, peningkatan adopsi cloud dan meningkatnya ketergantungan pada analitik big data.
Object storage telah berkembang secara signifikan sejak diperkenalkan pada awal tahun 2000-an. Tonggak utama termasuk peluncuran S3 Amazon pada tahun 2006, yang menetapkan standar de facto untuk antarmuka pemrograman aplikasi (API) cloud object storage. Kemudian diikuti oleh munculnya solusi sumber terbuka seperti OpenStack Swift pada tahun 2010 dan munculnya penerapan hybrid cloud pada pertengahan 2010-an.
Awalnya dikembangkan untuk aplikasi berskala web, Object Storage modern telah menjadi bagian integral dari komputasi cloud dan lingkungan terkontainerisasi. Implementasi hari ini mendukung fitur-fitur canggih seperti jenjang data cerdas, kemampuan pembuatan versi, dan integrasi dengan Kubernetes dan platform lain yang mengotomatiskan orkestrasi kontainer. Inovasi terbaru termasuk manajemen data berbasis AI, di mana algoritma machine learning (ML) membantu mengoptimalkan biaya dan kinerja penyimpanan, dan kemampuan object storage edge yang membawa data lebih dekat ke tempat konsumsinya.
Sekitar waktu yang sama Object Storage mendapatkan daya tarik di lingkungan cloud-native, banyak organisasi mulai memikirkan kembali ketergantungan mereka pada arsitektur penyimpanan tradisional.
Secara historis, perusahaan menggunakan jaringan area penyimpanan (SAN) yang mahal untuk mengelola pertumbuhan volume data, yang sering kali membutuhkan investasi modal besar dalam perangkat keras dan infrastruktur TI . Ketika permintaan data melonjak, pendekatan ini menjadi makin sulit untuk dipertahankan. Penyimpanan cloud menawarkan alternatif yang lebih fleksibel, memungkinkan organisasi untuk menskalakan kapasitas ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan.
Alih-alih mempertahankan jaringan penyimpanan internal yang besar, bisnis sekarang dapat mengakses penyimpanan sebagai layanan (STaaS)— mengurangi biaya sambil mendapatkan kecepatan dan skalabilitas. Semua penyedia layanan cloud publik besar, termasuk Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, menawarkan kemampuan object storage. Pergeseran ini telah berkembang lebih jauh ke pendekatan multicloud hibrida, di mana organisasi secara strategis menggabungkan penyimpanan lokal dengan beberapa penyedia cloud untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, dan persyaratan kepatuhan.
Penyimpanan cloud mencakup berbagai arsitektur, termasuk penyimpanan file, blok, dan object storage. Masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda untuk manajemen data dan aksesibilitas. Organisasi modern menggunakan arsitektur penyimpanan yang berbeda tergantung pada kebutuhan spesifik dan jenis data mereka.
Sementara data terstruktur dan beban kerja transaksional sering bergantung pada penyimpanan file dan block storage, proliferasi konten digital yang tidak terstruktur telah menjadikan object storage penting untuk lingkungan data saat ini. Memahami ketiga metode penyimpanan ini membantu Anda memilih pendekatan yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Berikut rincian penyimpanan objek versus file versus block storage.
File storage mengatur dan menyimpan data di dalam folder. File diberi nama, ditandai dengan metadata (biasanya nama file, jenis file, dan kapan file tersebut dibuat dan terakhir diperbarui), dan diatur dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori.
Anda bisa membayangkan file storage dengan cara yang sama seperti menyimpan file kertas dalam lemari arsip. Terdapat beberapa laci (direktori) dan folder file berlabel di dalam setiap laci (subdirektori).
Untuk menemukan folder file tertentu dalam lemari file Anda, Anda menarik laci yang tepat dan melihat label folder. Dengan cara yang sama, untuk mengakses data dalam sistem file storage, sistem komputer Anda hanya memerlukan jalur (direktori dan subdirektori) untuk menemukannya.
Sistem penyimpanan hierarkis seperti ini bekerja dengan baik dengan jumlah data yang relatif kecil dan mudah diatur. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah file, proses pencarian dan pengambilan dapat menjadi rumit dan memakan waktu.
Block storage menawarkan alternatif untuk penyimpanan berbasis file - dengan efisiensi dan kinerja yang lebih baik. Block storage memecah file menjadi beberapa bagian data berukuran sama dan menyimpan blok data ini secara terpisah, di bawah alamat unik. Anda tidak memerlukan struktur folder file. Sebagai gantinya, Anda dapat menyimpan koleksi blok di mana saja di dalam sistem untuk efisiensi maksimum.
Untuk mengakses file, sistem operasi server menggunakan alamat unik untuk menarik blok kembali bersama-sama, menyusunnya ke dalam file. Anda mendapatkan efisiensi karena sistem tidak perlu menavigasi direktori dan hierarki file untuk mengakses blok data. Block storage berfungsi dengan baik untuk aplikasi bisnis penting, database transaksional, dan mesin virtual yang memerlukanlatensi rendah, akses terperinci atau lebih detail ke data, dan kinerja tinggi yang konsisten.
Alih-alih memecah file menjadi blok atau mengaturnya dalam folder hierarkis, object storage memperlakukan setiap bagian data sebagai unit diskrit yang dapat dialamatkan. Tidak seperti sistem file yang mengandalkan struktur direktori atau block storage yang memecah data, object storage mempertahankan integritas data lengkap dalam setiap unit penyimpanan.
Object storage menawarkan penyimpanan yang hemat biaya, dapat diskalakan untuk data tidak terstruktur yang melebihi batas praktis solusi blok dan file penyimpanan. Sangat ideal untuk mengarsipkan data statis, seperti catatan kepatuhan, perpustakaan media, dan data cadangan yang tidak perlu sering dimodifikasi.
Objek adalah unit diskrit data yang disimpan dalam lingkungan data datar struktural yang khas dari sistem object storage. Tidak seperti sistem file tradisional, tidak ada folder, direktori, atau hierarki yang sebenarnya-meskipun struktur seperti folder dapat disimulasikan dengan menggunakan konvensi penamaan.
Setiap objek adalah unit mandiri yang mencakup data itu sendiri, metadata terkait (informasi deskriptif tentang objek), dan pengenal unik, yang sering disebut kunci objek. Pengenal unik ini membedakan objek dalam sistem penyimpanan dan mungkin menyerupai jalur file, tetapi tidak mewakili struktur direktori yang sebenarnya.
Informasi repositori memungkinkan aplikasi untuk menemukan dan mengakses objek. Anda dapat menggabungkan perangkat object storage ke dalam kumpulan penyimpanan yang lebih besar dan mendistribusikan kumpulan penyimpanan ini di berbagai lokasi. Fitur ini memungkinkan skala tak terbatas dan peningkatan ketahanan data dan pemulihan bencana.
Object storage menghilangkan tantangan kompleksitas dan skalabilitas dari sistem file hierarkis. Objek dapat disimpan secara lokal di pusat data lokal, di server cloud, atau di lingkungan hybrid dan multicloud, dengan aksesibilitas dari mana saja di dunia. Penerapan modern sering menggunakan orkestrasi kontainer dan infrastruktur terdistribusi untuk mengelola sistem yang mendasari object storage.
Objek—yang masing-masing terdiri dari data, metadata, dan pengenal unik—diakses dalam object storage melalui API. API asli untuk object storage biasanya merupakan API RESTful berbasis HTTP (juga dikenal sebagai layanan web RESTful). Sebagian besar penyedia juga menawarkan perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK) yang menyederhanakan interaksi dengan API ini di berbagai bahasa pemrograman.
API ini menggunakan pengenal unik objek (atau kunci) untuk mengambil objek dan juga dapat memungkinkan permintaan metadata. Karena API berbasis internet, objek dapat diakses dari mana saja, pada perangkat apa pun dengan konektivitas jaringan.
RESTful API menggunakan perintah HTTP seperti "PUT" atau "POST" untuk mengunggah sebuah objek, "GET" untuk mengambil sebuah objek, dan "DELETE" untuk menghapusnya. (HTTP adalah singkatan dari "Hypertext Transfer Protocol" dan merupakan seperangkat aturan untuk mentransfer teks, gambar grafik, suara, video, dan file multimedia lainnya di internet.)
Anda dapat menyimpan sejumlah file statis pada instance object storage yang akan dipanggil oleh API. Makin banyak standar API RESTful yang muncul yang melampaui pembuatan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan objek. Standar ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola object storage, kontainer, akun, multitenancy, keamanan, penagihan, dan lainnya.
Sebagai contoh, misalkan Anda ingin menyimpan semua buku dalam sistem perpustakaan besar dalam satu platform. Anda perlu menyimpan isi buku (data), tetapi juga informasi terkait seperti pengarang, tanggal penerbitan, penerbit, subjek, hak cipta, dan detail lainnya. Anda dapat menyimpan semua data dan metadata ini dalam basis data relasional, yang diatur dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori.
Namun dengan jutaan buku, proses pencarian dan pengambilan menjadi rumit dan memakan waktu. Sistem object storage berfungsi dengan baik karena datanya statis atau tetap. Dalam contoh ini, isi buku tidak akan berubah.
Objek disimpan sebagai "paket" dalam struktur datar dan mudah ditemukan dan diambil dengan satu panggilan API. Selanjutnya, karena jumlah buku terus bertambah, Anda dapat menggabungkan perangkat penyimpanan ke dalam pool penyimpanan yang lebih besar dan mendistribusikan pool penyimpanan ini untuk skala yang tidak terbatas.
Anda dapat menggunakan panggilan API sederhana untuk mengunggah dan mengambil file dalam sistem object storage, tetapi aplikasi juga membutuhkan metadata objek untuk menemukan objek yang tepat dalam penyimpanan objek. Di sinilah database object storage berperan. Basis data ini menyediakan semacam direktori yang menggunakan metadata objek untuk menemukan file data yang sesuai dalam sistem penyimpanan terdistribusi.
Setiap grup object storage memiliki basis data object storage yang berisi dua tabel:
Tabel direktori objek berisi informasi deskriptif tentang setiap objek (metadata). Direktori ini melacak semua objek dalam hierarki penyimpanan dengan mencatat pengenal nama koleksi, nama objek, dan informasi terkait lainnya. Misalnya, dalam metodologi object storage, tabel direktori objek mencakup tiga indeks utama:
Tabel object storage berisi konten data atau file itu sendiri (objek). Data (konten digital tetap seperti file video dan gambar atau perpustakaan dokumen yang besar) berada di toko. Sementara itu, metadata (informasi kontekstual tentang data, termasuk ID nama) berada dalam database atau tabel direktori objek.
Ketika aplikasi "memposting" sebuah file, aplikasi akan membuat metadata dan menyimpannya dalam tabel direktori objek dalam database object storage, bersamaan dengan "meletakkan" file tersebut ke dalam tabel object storage. Untuk mengambil file tersebut nantinya, aplikasi menanyakan direktori objek atau basis data untuk metadata dan menggunakan informasi deskriptif dan identifikasi untuk menemukan atau "mendapatkan" data.
Sumber terbuka teknologi menawarkan fleksibilitas dan kontrol atas manajemen data dan opsi penyimpanan, baik sebagai alternatif, atau terintegrasi bersama solusi eksklusif dari penyedia layanan cloud dan vendor lainnya.
Dengan alat sumber terbuka dan akses ke API terbuka, Anda dapat menyesuaikan kode agar sesuai dengan persyaratan spesifik organisasi Anda sambil menjaga kompatibilitas dengan sistem kepemilikan yang ada. Pendekatan ini menawarkan kebebasan untuk menggunakan perangkat keras yang ada yang mungkin Anda miliki atau mencampur perangkat keras dari berbagai vendor, sambil mendapatkan manfaat dari kontribusi komunitas pengembang yang lebih luas.
Semua solusi object storage sumber terbuka utama mematuhi protokol object storage Simple Storage Service (Amazon S3) dari Amazon. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006, dan sejak saat itu telah menjadi standar de facto untuk API penyimpanan cloud.
Solusi sumber terbuka populer termasuk Ceph, MinIO, dan OpenStack Swift. Meskipun solusi ini menawarkan fitur, opsi kebijakan, dan metodologi yang berbeda, masing-masing melayani tujuan yang sama—memungkinkan penyimpanan skala besar data digital tidak terstruktur dengan RESTful API yang kompatibel dengan S3.
Banyak juga menawarkan API mereka sendiri sebagai alternatif untuk S3. OpenStack Swift, misalnya, tidak hanya mendukung API S3 Amazon tetapi juga menawarkan API Swift sendiri dengan kemampuan unik. Ceph Object Storage kompatibel dengan S3 tetapi juga mendukung subset besar dari OpenStack Swift API, memberikan fleksibilitas dalam bagaimana aplikasi berinteraksi dengan sistem penyimpanan.
Object storage bermanfaat untuk cadangan dan pemulihan bencana karena merupakan alternatif yang lebih efisien untuk solusi cadangan fisik. Sebagai contoh, solusi cadangan fisik seperti tape dan hard disk drive membutuhkan data untuk dimuat secara fisik, dihapus dan diangkut ke luar lokasi untuk redundansi geografis.
Anda bisa menggunakan object storage untuk mencadangkan basis data on-premises secara otomatis ke cloud dan untuk mereplikasi data di antara pusat data terdistribusi dengan biaya yang lebih efektif. Tambahkan cadangan tambahan di luar lokasi dan bahkan di seluruh wilayah geografis untuk memastikan pemulihan bencana.
Object storage berbasis cloud sangat ideal untuk penyimpanan data jangka panjang. Ini dapat menggantikan arsip tradisional seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan membantu mengurangi biaya infrastruktur TI. Hal ini juga secara efektif menghemat biaya untuk menyimpan konten media kaya dalam jumlah besar-seperti gambar dan video-yang jarang diakses.
Object storage menyediakan solusi yang dapat diskalakan dan hemat biaya untuk membangun danau data terpusat. Data lake ini dapat menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam volume tak terbatas dari berbagai sumber. Data yang disimpan kemudian dapat ditanyakan untuk mendukung analitik big data dan menghasilkan insight terkait dengan pelanggan, operasi, dan tren pasar.
Object storage berbasis cloud berfungsi sebagai penyimpanan data persisten untuk pengembangan aplikasi cloud. Ini mendukung pembuatan aplikasi cloud-native baru dan memodernisasi aplikasi lama. Dengan object storage, Anda dapat menangani volume besar data IoT dan data mobile yang tidak terstruktur secara efisien dan menyederhanakan pembaruan komponen aplikasi.
Object storage mendukung AI generatif dengan menyimpan kumpulan data besar untuk pelatihan dan pembuatan output. Ini juga menskalakan untuk menangani data yang sangat besar dan menggunakan metadata untuk membantu mengatur dan melacak data, memungkinkan alur kerja yang lebih cepat dan akses data yang cepat selama inferensi.
Organisasi menggunakan object storage untuk mengelola volume besar dokumen, file media, dan asset lainnya dengan metadata yang kaya untuk memudahkan pengaturan dan pengambilan.
Perangkat IoT menghasilkan sejumlah besar data dari sensor yang dapat dikumpulkan, disimpan, dan disediakan object storage secara efisien untuk dianalisis. Ini juga mencakup skenario komputasi edge di mana pemrosesan data terjadi lebih dekat ke sumber.
