Objek adalah unit diskrit data yang disimpan dalam lingkungan data datar struktural yang khas dari sistem object storage. Tidak seperti sistem file tradisional, tidak ada folder, direktori, atau hierarki yang sebenarnya-meskipun struktur seperti folder dapat disimulasikan dengan menggunakan konvensi penamaan.

Setiap objek adalah unit mandiri yang mencakup data itu sendiri, metadata terkait (informasi deskriptif tentang objek), dan pengenal unik, yang sering disebut kunci objek. Pengenal unik ini membedakan objek dalam sistem penyimpanan dan mungkin menyerupai jalur file, tetapi tidak mewakili struktur direktori yang sebenarnya.

Informasi repositori memungkinkan aplikasi untuk menemukan dan mengakses objek. Anda dapat menggabungkan perangkat object storage ke dalam kumpulan penyimpanan yang lebih besar dan mendistribusikan kumpulan penyimpanan ini di berbagai lokasi. Fitur ini memungkinkan skala tak terbatas dan peningkatan ketahanan data dan pemulihan bencana.

Object storage menghilangkan tantangan kompleksitas dan skalabilitas dari sistem file hierarkis. Objek dapat disimpan secara lokal di pusat data lokal, di server cloud, atau di lingkungan hybrid dan multicloud, dengan aksesibilitas dari mana saja di dunia. Penerapan modern sering menggunakan orkestrasi kontainer dan infrastruktur terdistribusi untuk mengelola sistem yang mendasari object storage.

Objek—yang masing-masing terdiri dari data, metadata, dan pengenal unik—diakses dalam object storage melalui API. API asli untuk object storage biasanya merupakan API RESTful berbasis HTTP (juga dikenal sebagai layanan web RESTful). Sebagian besar penyedia juga menawarkan perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK) yang menyederhanakan interaksi dengan API ini di berbagai bahasa pemrograman.

API ini menggunakan pengenal unik objek (atau kunci) untuk mengambil objek dan juga dapat memungkinkan permintaan metadata. Karena API berbasis internet, objek dapat diakses dari mana saja, pada perangkat apa pun dengan konektivitas jaringan.

RESTful API menggunakan perintah HTTP seperti "PUT" atau "POST" untuk mengunggah sebuah objek, "GET" untuk mengambil sebuah objek, dan "DELETE" untuk menghapusnya. (HTTP adalah singkatan dari "Hypertext Transfer Protocol" dan merupakan seperangkat aturan untuk mentransfer teks, gambar grafik, suara, video, dan file multimedia lainnya di internet.)

Anda dapat menyimpan sejumlah file statis pada instance object storage yang akan dipanggil oleh API. Makin banyak standar API RESTful yang muncul yang melampaui pembuatan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan objek. Standar ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola object storage, kontainer, akun, multitenancy, keamanan, penagihan, dan lainnya.

Sebagai contoh, misalkan Anda ingin menyimpan semua buku dalam sistem perpustakaan besar dalam satu platform. Anda perlu menyimpan isi buku (data), tetapi juga informasi terkait seperti pengarang, tanggal penerbitan, penerbit, subjek, hak cipta, dan detail lainnya. Anda dapat menyimpan semua data dan metadata ini dalam basis data relasional, yang diatur dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori.

Namun dengan jutaan buku, proses pencarian dan pengambilan menjadi rumit dan memakan waktu. Sistem object storage berfungsi dengan baik karena datanya statis atau tetap. Dalam contoh ini, isi buku tidak akan berubah.

Objek disimpan sebagai "paket" dalam struktur datar dan mudah ditemukan dan diambil dengan satu panggilan API. Selanjutnya, karena jumlah buku terus bertambah, Anda dapat menggabungkan perangkat penyimpanan ke dalam pool penyimpanan yang lebih besar dan mendistribusikan pool penyimpanan ini untuk skala yang tidak terbatas.