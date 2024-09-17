Apa itu penyimpanan sebagai layanan (STaaS)?

Penyimpanan sebagai layanan (STaaS) adalah model langganan di mana perusahaan menghemat biaya di muka dan biaya tenaga kerja dengan memindahkan beban kerja data dan manajemen ke platform penyimpanan data pihak ketiga. Solusi STaaS biasanya memerlukan ruang penyimpanan sewaan di cloud publik, tetapi dapat melibatkan infrastruktur penyimpanan on premises.
2 kekhawatiran memotivasi penciptaan STaaS:
STaaS pada awalnya dikembangkan sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai semua biaya penyimpanan cloud dan mengelola semua kebutuhan penyimpanan data mereka. Sekarang, organisasi dari semua ukuran dapat dan memang menggunakan metode STaaS.
Perusahaan teknologi yang mengoperasikan platform penyimpanan data pihak ketiga yang menawarkan layanan STaaS disebut penyedia layanan cloud (CSP).
Tiga jenis penyimpanan mendominasi bidang penyimpanan data dan diskusi apa pun tentang STaaS:
Hubungan formal antara organisasi dan CSP yang menyediakan penyimpanan sebagai layanan (STaaS) dimulai dengan penyusunan perjanjian tingkat layanan (SLA). Dokumen kontrak ini secara hukum mengikat organisasi dengan penyedia layanan, mengunci harga yang terlibat dan menetapkan variabel lain yang terkait dengan layanan terkelola (seperti kapasitas penyimpanan, biaya per gigabyte penyimpanan, dan biaya per transfer data).
Diskusi STaaS sering didasarkan pada perbedaan yang dirasakan antara data “dingin” dan data “panas”. Data dingin dianggap memiliki sedikit kepentingan langsung, sedangkan data panas adalah informasi yang dianggap digunakan secara aktif dan oleh karena itu, dianggap penting.
Analogi yang jelas di sini adalah makanan. Data panas seperti makanan panas. Data ini perlu dilayani dengan cepat, sehingga solusi penyimpanan harus dapat memberikan sedikit fleksibilitas untuk mengaktifkan layanan yang cepat. Data panas tetap ada di atas meja, siap disajikan. Data dingin lebih seperti sisa makanan, data ini sebelumnya adalah makanan panas yang perlu dipelihara dengan aman melalui pendinginan. Data dingin masuk ke penyimpanan dingin. Dan untuk data yang mungkin atau mungkin tidak pernah Anda dapatkan untuk dipanaskan kembali, lemari pembeku selalu tersedia.
Memang, perbedaan panas/dingin seperti itu sepenuhnya subjektif. Perlu juga dicatat bahwa banyak (dan mungkin bahwa sebagian besar) data mengalami perubahan suhu yang drastis selama siklus hidupnya. Meskipun demikian, memprioritaskan data berdasarkan antisipasi kebutuhan saat ini dan masa depan adalah salah satu cara untuk menyediakan triase untuk informasi—membagi data berdasarkan suhu yang diperkirakan.
Model penetapan harga alternatif didasarkan pada efisiensi biaya. Meskipun model yang hemat biaya hampir selalu memberikan biaya keseluruhan termurah, namun ada kekurangannya, yaitu akses yang terbatas atau kinerja yang di bawah standar. Mengapa? Karena harga rendah pada model hemat biaya hanya untuk menutupi data dingin. Jika data yang dimaksud adalah informasi yang mungkin dibutuhkan dan sering digunakan oleh organisasi, Anda mungkin lebih baik mencari metode penyimpanan lain.
Suhu data juga menjadi sangat penting untuk membantu memastikan kelancaran layanan penyimpanan data. Untuk data suhu (dan kepentingan) yang lebih tinggi, ketersediaan SLA menjadi sangat penting. Di sinilah hal-hal seperti kecepatan akses dan waktu aktif yang diproyeksikan dinyatakan dengan jelas dan di mana perusahaan harus belajar apakah kebutuhan penyimpanan datanya serupa dengan CSP-nya.
Organisasi menyukai kenyamanan penyimpanan sebagai layanan (STaaS) dan caranya mengelola operasi penyimpanan, bahkan ketika kebutuhan penyimpanan terus meningkat. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diberikan STaaS:
Sungguh ironis bahwa hal yang sama yang memungkinkan STaaS—komputasi cloud—juga bertanggung jawab atas beberapa aspek negatif penggunaan STaaS:
STaaS telah menunjukkan utilitas yang sangat besar dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian data, termasuk contoh penggunaan berikut:
Tiga perusahaan teknologi besar adalah pemasok terbesar layanan STaaS. Menurut statistik Februari 2024 dari Synergy Research Group, mereka bergabung untuk menguasai sekitar dua pertiga pasar infrastruktur cloud global:
Banyak CSP lain juga melayani pasar ini. Tingkat kedua perusahaan biasanya mencakup perusahaan berikut:
1. Pasar Cloud Mendapatkan Kembali Pesonanya; AI Membantu Mendorong Peningkatan Pengeluaran Awan Q4 ke Level Tertinggi Baru, Synergy Research Group, 1 Februari 2024 (tautan berada di luar ibm.com)
Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Webinar yang diadakan sesuai permintaan ini akan memandu Anda memahami praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pemulihan data dengan solusi terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan waktu henti. Jangan lewatkan insight dari pakar industri.
Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
IBM Storage DS8000 adalah sistem penyimpanan tercepat, paling andal, dan aman untuk server IBM zSystems dan IBM Power.
IBM Storage adalah sebuah rangkaian perangkat keras penyimpanan data, penyimpanan berbasis perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen penyimpanan.
IBM menyediakan ProActive Support untuk server web dan infrastruktur pusat data guna mengurangi waktu henti dan meningkatkan ketersediaan TI.
Dari mengelola hybrid cloud hingga memastikan ketahanan data, solusi IBM Storage memudahkan Anda untuk mendapatkan insight dari data Anda sembari mempertahankan perlindungan yang kuat terhadap ancaman.