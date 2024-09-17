Storage

Apa itu penyimpanan sebagai layanan (STaaS)?

Insinyur di komputer di ruang server

Penyusun

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Apa itu penyimpanan sebagai layanan (STaaS)?

Penyimpanan sebagai layanan (STaaS) adalah model langganan di mana perusahaan menghemat biaya di muka dan biaya tenaga kerja dengan memindahkan beban kerja data dan manajemen ke platform penyimpanan data pihak ketiga. Solusi STaaS biasanya memerlukan ruang penyimpanan sewaan di cloud publik, tetapi dapat melibatkan infrastruktur penyimpanan on premises.

2 kekhawatiran memotivasi penciptaan STaaS: 

  1. Untuk menyediakan alat penyimpanan yang efektif bagi organisasi dengan semua ukuran dan anggaran operasional.
  2. Untuk memberikan sumber daya ini dengan cara yang hemat biaya yang meniadakan kebutuhan untuk membeli alat yang mahal.

STaaS pada awalnya dikembangkan sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai semua biaya penyimpanan cloud dan mengelola semua kebutuhan penyimpanan data mereka. Sekarang, organisasi dari semua ukuran dapat dan memang menggunakan metode STaaS.

Perusahaan teknologi yang mengoperasikan platform penyimpanan data pihak ketiga yang menawarkan layanan STaaS disebut penyedia layanan cloud (CSP).

Jenis penyimpanan data

Tiga jenis penyimpanan mendominasi bidang penyimpanan data dan diskusi apa pun tentang STaaS:

  • Block storage: Dalam block storage, informasi dipecah menjadi beberapa block storage untuk digunakan dalam lingkungan cloud dan jenis penyimpanan lainnya. Block storage cenderung lebih mahal daripada format penyimpanan lainnya, meskipun memiliki fitur akses data cepat. Penyimpanan ini juga menawarkan fungsionalitas yang mirip dengan menulis data ke sistem yang berdiri sendiri.
  • File storage: File storage adalah jenis penyimpanan data yang paling sering ditemukan pada PC, menggunakan direktori file sebagai indeks file yang terdaftar menurut abjad. File storage menyediakan penyimpanan yang paling tidak dapat diskalakan, dan direktori file dapat lebih sulit dikendalikan karena menjadi semakin dibebankan secara berlebihan dengan file.

Bagaimana cara kerja STaaS?

Hubungan formal antara organisasi dan CSP yang menyediakan penyimpanan sebagai layanan (STaaS) dimulai dengan penyusunan perjanjian tingkat layanan (SLA). Dokumen kontrak ini secara hukum mengikat organisasi dengan penyedia layanan, mengunci harga yang terlibat dan menetapkan variabel lain yang terkait dengan layanan terkelola (seperti kapasitas penyimpanan, biaya per gigabyte penyimpanan, dan biaya per transfer data).

Diskusi STaaS sering didasarkan pada perbedaan yang dirasakan antara data “dingin” dan data “panas”. Data dingin dianggap memiliki sedikit kepentingan langsung, sedangkan data panas adalah informasi yang dianggap digunakan secara aktif dan oleh karena itu, dianggap penting.

Analogi yang jelas di sini adalah makanan. Data panas seperti makanan panas. Data ini perlu dilayani dengan cepat, sehingga solusi penyimpanan harus dapat memberikan sedikit fleksibilitas untuk mengaktifkan layanan yang cepat. Data panas tetap ada di atas meja, siap disajikan. Data dingin lebih seperti sisa makanan, data ini sebelumnya adalah makanan panas yang perlu dipelihara dengan aman melalui pendinginan. Data dingin masuk ke penyimpanan dingin. Dan untuk data yang mungkin atau mungkin tidak pernah Anda dapatkan untuk dipanaskan kembali, lemari pembeku selalu tersedia.

Memang, perbedaan panas/dingin seperti itu sepenuhnya subjektif. Perlu juga dicatat bahwa banyak (dan mungkin bahwa sebagian besar) data mengalami perubahan suhu yang drastis selama siklus hidupnya. Meskipun demikian, memprioritaskan data berdasarkan antisipasi kebutuhan saat ini dan masa depan adalah salah satu cara untuk menyediakan triase untuk informasi—membagi data berdasarkan suhu yang diperkirakan.

Model penetapan harga alternatif didasarkan pada efisiensi biaya. Meskipun model yang hemat biaya hampir selalu memberikan biaya keseluruhan termurah, namun ada kekurangannya, yaitu akses yang terbatas atau kinerja yang di bawah standar. Mengapa? Karena harga rendah pada model hemat biaya hanya untuk menutupi data dingin. Jika data yang dimaksud adalah informasi yang mungkin dibutuhkan dan sering digunakan oleh organisasi, Anda mungkin lebih baik mencari metode penyimpanan lain.

Suhu data juga menjadi sangat penting untuk membantu memastikan kelancaran layanan penyimpanan data. Untuk data suhu (dan kepentingan) yang lebih tinggi, ketersediaan SLA menjadi sangat penting. Di sinilah hal-hal seperti kecepatan akses dan waktu aktif yang diproyeksikan dinyatakan dengan jelas dan di mana perusahaan harus belajar apakah kebutuhan penyimpanan datanya serupa dengan CSP-nya.

Manfaat STaaS

Organisasi menyukai kenyamanan penyimpanan sebagai layanan (STaaS) dan caranya mengelola operasi penyimpanan, bahkan ketika kebutuhan penyimpanan terus meningkat. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diberikan STaaS:

  • Memangkas biaya infrastruktur: STaaS menghemat anggaran perusahaan dengan menghilangkan kebutuhan akan biaya infrastruktur cloud yang ekstensif. Karena organisasi mendapatkan layanan penyimpanan yang mereka butuhkan dengan cara berlangganan, sebagian besar pertanyaan tentang investasi infrastruktur dapat dihindari.
  • Menyederhanakan penskalaan: Departemen TI dapat membuat diri mereka kewalahan untuk mencoba mengimbangi kebutuhan penyimpanan organisasi mereka yang terus berkembang. Pengguna STaaS dapat menghilangkan kerumitan seperti itu. Penanganan operasi penskalaan STaaS secara real-time terjadi secara otomatis, terlepas dari aplikasi apa pun yang digunakan dan tingkat kinerja apa pun yang diperlukan. 
  • Mempertahankan fleksibilitas: Pelanggan STaaS mendapatkan skalabilitas sesungguhnya karena STaaS beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dengan mengintegrasikan otomatisasi ke dalam berbagai prosesnya dengan lancar. Dengan membuat skalabilitas otomatis, tidak perlu menjadwalkan peningkatan server atau periode pemeliharaan peralatan. Semua itu bisa dipertimbangkan secara otomatis.
  • Memperkuat dan melestarikan data: Manajemen penyimpanan bukan hanya tentang memindahkan data ke lokasi pemrosesan yang lebih menguntungkan. Penting juga dipertimbangkan bahwa data ditingkatkan dengan keamanan sebanyak mungkin dan daya tahannya ditingkatkan secara protektif dan berkelanjutan. STaaS bekerja untuk memastikan bahwa data tetap kuat dan tangguh.
  • Mengurangi latensi: Waktu secara harfiah adalah uang jika menyangkut masalah kinerja yang mengakibatkan masalah latensi. Pendapatan penjualan online yang berharga dapat terkena dampak negatif, atau dalam beberapa kasus, hilang sama sekali akibat latensi. STaaS membantu organisasi menangani masalah kinerja dengan menggunakan deteksi masalah dini untuk membantu menghentikannya sebelum menjadi cobaan berat.
  • Mendorong transformasi: Manajemen penyimpanan tidak dianggap sebagai fungsi komputasi cloud yang lebih tinggi, namun tetap harus dipertahankan untuk fungsionalitas TI yang tepat. Namun, jika manajemen penyimpanan menjadi tanggung jawab penyedia layanan, seperti yang terjadi dalam hubungan STaaS, fokus dapat diberikan pada upaya transformasi digital.

Kekurangan STaaS

Sungguh ironis bahwa hal yang sama yang memungkinkan STaaS—komputasi cloud—juga bertanggung jawab atas beberapa aspek negatif penggunaan STaaS:

  • Masalah keamanan: Inti dari STaaS adalah membebaskan perusahaan dari tugas-tugas membosankan yang berkaitan dengan manajemen data dan meringankan masalah penyimpanan dengan mentransfer data ke cloud. Tetapi itu berarti bahwa keamanan data bergantung pada cloud yang menghostingnya. Bagi organisasi yang ingin memindahkan data sangat penting, mereka harus yakin bahwa layanan cloud yang digunakan aman.
  • Penalti kelebihan penggunaan: Hubungan yang dijabarkan dalam SLA meyakinkan organisasi tentang tingkat layanan yang akan diberikan. Namun, tergantung pada penyedia layanan, SLA juga dapat mengenakan denda yang mahal jika perusahaan melebihi penggunaan bandwidth yang dialokasikan. Karena itulah penting bagi organisasi untuk mencoba menilai secara realistis dan bahkan memperkirakan kebutuhan penyimpanan masa depan mereka.
  • Ketersediaan terbatas: Organisasi sering memegang keyakinan yang populer bahwa perusahaan teknologi besar relatif kebal terhadap efek latensi atau gangguan layanan lainnya. Meskipun ini mungkin benar sampai tingkat tertentu (karena perlindungan infrastruktur tambahan yang dapat diberlakukan CSP berdasarkan ukuran dan kekuatan teknologinya), semua penyedia layanan tunduk pada ketersediaan terbatas karena masalah teknis atau waktu henti yang disebabkan oleh ancaman siber.

Contoh penggunaan STaaS

STaaS telah menunjukkan utilitas yang sangat besar dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian data, termasuk contoh penggunaan berikut:

  • Penyimpanan data mentah untuk tujuan pengarsipan data
  • Penggantian disk
  • Sistem manajemen basis data
  • Langkah-langkah pemulihan bencana untuk membantu memastikan ketersediaan data yang tinggi

Penyedia STaaS teratas

Tiga perusahaan teknologi besar adalah pemasok terbesar layanan STaaS. Menurut statistik Februari 2024 dari Synergy Research Group, mereka bergabung untuk menguasai sekitar dua pertiga pasar infrastruktur cloud global:

  • Amazon Web Services (AWS): AWS memimpin semua pesaing dengan pangsa pasar 34% yang mengesankan dan menawarkan lebih dari 200 layanan berbasis cloud untuk berbagai macam aplikasi industri dan teknis. Lini produknya mencakup layanan object storage yang memungkinkan penggunaan data lake (repositori terpusat yang dibangun untuk menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur).
  • Microsoft Azure: Platform cloud Azure milik Microsoft menempati peringkat kedua dalam hal pangsa pasar (23%) di antara CSP lain. Seperti pesaing AWS, rangkaian Azure luas, dengan lebih dari 200 produk dan layanan. Azure Storage memiliki banyak layanan yang dengan jelas dirancang khusus untuk penyimpanan data—mungkin tidak ada yang lebih populer daripada Blob dari Azure Storage. Blob, yang merupakan file, menerima data dari banyak sumber.
  • Google Cloud Platform (GCP): Berada di posisi ketiga di kalangan CSP, pangsa pasar Google tahun 2023 diperkirakan sekitar 10%. Penawaran STaaS dari GCP mencakup object storage, pengambilan data, dan beberapa basis data, termasuk basis data NoSQL sangat besar yang dirancang untuk menangani aplikasi real-time dan operasi analitik berskala besar.
  • Alibaba Cloud: Alibaba mencatatkan pangsa pasar 5% pada tahun 2023, berkat keunggulannya di Asia. Lini solusi penyimpanannya menampilkan aneka produk seperti block storage, object storage, file storage, penyimpanan cloud, dan cadangan cloud.
  • IBM Cloud: Menangkap sekitar 4% dari pasar CSP, daftar produk IBM Cloud Services meliputi lebih dari 170 produk, mencakup konfigurasi on premises, hybrid cloud, dan multicloud.

Banyak CSP lain juga melayani pasar ini. Tingkat kedua perusahaan biasanya mencakup perusahaan berikut:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
Catatan kaki

1. Pasar Cloud Mendapatkan Kembali Pesonanya; AI Membantu Mendorong Peningkatan Pengeluaran Awan Q4 ke Level Tertinggi Baru, Synergy Research Group, 1 Februari 2024 (tautan berada di luar ibm.com) 

Sumber daya

Menguasai keamanan data: Melindungi informasi penting Anda

Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Perkuat perlindungan data dengan IBM Storage Defender dan FlashSystem

Webinar yang diadakan sesuai permintaan ini akan memandu Anda memahami praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pemulihan data dengan solusi terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan waktu henti. Jangan lewatkan insight dari pakar industri.
Mengoptimalkan data dan beban kerja AI dengan solusi IBM Storage

Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Memaksimalkan kinerja dengan teknologi penyimpanan flash

Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
Meningkatkan ketahanan siber dengan IBM FlashSystem

Pelajari bagaimana IBM FlashSystem meningkatkan keamanan dan ketahanan data, guna melindungi dari ransomware dan serangan siber dengan strategi kinerja dan pemulihan yang dioptimalkan.
Solusi terkait
IBM Storage DS8000

IBM Storage DS8000 adalah sistem penyimpanan tercepat, paling andal, dan aman untuk server IBM zSystems dan IBM Power.

 Jelajahi Storage DS8000
Solusi Penyimpanan Data Perusahaan

IBM Storage adalah sebuah rangkaian perangkat keras penyimpanan data, penyimpanan berbasis perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen penyimpanan.

 Jelajahi solusi penyimpanan data
Layanan Dukungan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak  

IBM menyediakan ProActive Support untuk server web dan infrastruktur pusat data guna mengurangi waktu henti dan meningkatkan ketersediaan TI.

 Layanan server web
Ambil langkah selanjutnya

Dari mengelola hybrid cloud hingga memastikan ketahanan data, solusi IBM Storage memudahkan Anda untuk mendapatkan insight dari data Anda sembari mempertahankan perlindungan yang kuat terhadap ancaman.

 Jelajahi solusi penyimpanan data Ikuti tur produk