Apa itu penyimpanan sebagai layanan (STaaS)?

Hubungan formal antara organisasi dan CSP yang menyediakan penyimpanan sebagai layanan (STaaS) dimulai dengan penyusunan perjanjian tingkat layanan (SLA). Dokumen kontrak ini secara hukum mengikat organisasi dengan penyedia layanan, mengunci harga yang terlibat dan menetapkan variabel lain yang terkait dengan layanan terkelola (seperti kapasitas penyimpanan, biaya per gigabyte penyimpanan, dan biaya per transfer data).

Diskusi STaaS sering didasarkan pada perbedaan yang dirasakan antara data “dingin” dan data “panas”. Data dingin dianggap memiliki sedikit kepentingan langsung, sedangkan data panas adalah informasi yang dianggap digunakan secara aktif dan oleh karena itu, dianggap penting.

Analogi yang jelas di sini adalah makanan. Data panas seperti makanan panas. Data ini perlu dilayani dengan cepat, sehingga solusi penyimpanan harus dapat memberikan sedikit fleksibilitas untuk mengaktifkan layanan yang cepat. Data panas tetap ada di atas meja, siap disajikan. Data dingin lebih seperti sisa makanan, data ini sebelumnya adalah makanan panas yang perlu dipelihara dengan aman melalui pendinginan. Data dingin masuk ke penyimpanan dingin. Dan untuk data yang mungkin atau mungkin tidak pernah Anda dapatkan untuk dipanaskan kembali, lemari pembeku selalu tersedia.

Memang, perbedaan panas/dingin seperti itu sepenuhnya subjektif. Perlu juga dicatat bahwa banyak (dan mungkin bahwa sebagian besar) data mengalami perubahan suhu yang drastis selama siklus hidupnya. Meskipun demikian, memprioritaskan data berdasarkan antisipasi kebutuhan saat ini dan masa depan adalah salah satu cara untuk menyediakan triase untuk informasi—membagi data berdasarkan suhu yang diperkirakan.

Model penetapan harga alternatif didasarkan pada efisiensi biaya. Meskipun model yang hemat biaya hampir selalu memberikan biaya keseluruhan termurah, namun ada kekurangannya, yaitu akses yang terbatas atau kinerja yang di bawah standar. Mengapa? Karena harga rendah pada model hemat biaya hanya untuk menutupi data dingin. Jika data yang dimaksud adalah informasi yang mungkin dibutuhkan dan sering digunakan oleh organisasi, Anda mungkin lebih baik mencari metode penyimpanan lain.

Suhu data juga menjadi sangat penting untuk membantu memastikan kelancaran layanan penyimpanan data. Untuk data suhu (dan kepentingan) yang lebih tinggi, ketersediaan SLA menjadi sangat penting. Di sinilah hal-hal seperti kecepatan akses dan waktu aktif yang diproyeksikan dinyatakan dengan jelas dan di mana perusahaan harus belajar apakah kebutuhan penyimpanan datanya serupa dengan CSP-nya.