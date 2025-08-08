Sistem penyimpanan berbasis objek membagi data menjadi unit terpisah dan mandiri yang disimpan dalam lingkungan datar dengan semua objek berada pada tingkat yang sama. Tidak ada folder atau subdirektori seperti yang digunakan pada file storage.

Selain itu, object storage tidak menyimpan semua data bersama-sama dalam satu file. Objek juga berisi metadata yang merupakan informasi tentang file yang membantu pemrosesan dan kebergunaan. Pengguna dapat mengatur nilai untuk metadata kunci tetap pada object storage, atau mereka dapat membuat kunci dan nilai untuk metadata khusus yang terkait dengan objek.

Alih-alih menggunakan nama file dan jalur untuk mengakses objek, setiap objek memiliki nomor unik. Tidak seperti file storage, Anda harus menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mengakses dan mengelola objek. Objek dapat disimpan secara lokal di hard disk komputer dan server cloud publik.

Pendekatan ini membuat object storage ideal untuk lingkungan cloud, di mana sebagian besar pendekatan ini telah menggantikan sistem penyimpanan tape tradisional karena skalabilitas, aksesibilitas, dan keunggulan manajemennya.

Meskipun dahulu penyimpanan tape penting untuk tujuan pencadangan dan pengarsipan, object storage berbasis cloud sekarang menyediakan solusi yang lebih fleksibel dan dapat diakses untuk penyimpanan data jangka panjang. Termasuk penyedia solusi object storage terkemuka adalah Amazon S3 AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage, dan IBM Cloud® Object Storage.

