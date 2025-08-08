Object versus file versus block storage: Apa bedanya?

8 Agustus 2025

Penyimpanan data modern bergantung pada tiga pendekatan utama: object storage, file storage, dan block storage. 

Setiap sistem penyimpanan melayani contoh penggunaan berbeda, dengan kekuatan dan batasan yang berbeda, tergantung pada aplikasi dan persyaratan beban kerja

Mengetahui perbedaan antara opsi ini membantu perusahaan memilih solusi penyimpanan yang disesuaikan dan dapat diskalakan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Apa itu object storage?

Sistem penyimpanan berbasis objek membagi data menjadi unit terpisah dan mandiri yang disimpan dalam lingkungan datar dengan semua objek berada pada tingkat yang sama. Tidak ada folder atau subdirektori seperti yang digunakan pada file storage.

Selain itu, object storage tidak menyimpan semua data bersama-sama dalam satu file. Objek juga berisi metadata yang merupakan informasi tentang file yang membantu pemrosesan dan kebergunaan. Pengguna dapat mengatur nilai untuk metadata kunci tetap pada object storage, atau mereka dapat membuat kunci dan nilai untuk metadata khusus yang terkait dengan objek.

Alih-alih menggunakan nama file dan jalur untuk mengakses objek, setiap objek memiliki nomor unik. Tidak seperti file storage, Anda harus menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mengakses dan mengelola objek. Objek dapat disimpan secara lokal di hard disk komputer dan server cloud publik.

Pendekatan ini membuat object storage ideal untuk lingkungan cloud, di mana sebagian besar pendekatan ini telah menggantikan sistem penyimpanan tape tradisional karena skalabilitas, aksesibilitas, dan keunggulan manajemennya.

Meskipun dahulu penyimpanan tape penting untuk tujuan pencadangan dan pengarsipan, object storage berbasis cloud sekarang menyediakan solusi yang lebih fleksibel dan dapat diakses untuk penyimpanan data jangka panjang. Termasuk penyedia solusi object storage terkemuka adalah Amazon S3 AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage, dan IBM Cloud® Object Storage.

Lihat video berikut untuk menyelami object storage lebih dalam.

Manfaat object storage

  • Menangani data tidak terstruktur dalam jumlah besar: Sistem object storage menyimpan dan mengelola secara efisien data tidak terstruktur dalam jumlah besar, yang telah menjadi hal sangat penting untuk beban kerja yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan analitik big data. Saat ini, data tidak terstruktur menyumbang 90% dari semua data yang dihasilkan perusahaan.1 Lihat "Data terstruktur versus data tidak terstruktur: Apa bedanya?" untuk informasi selengkapnya.
  • Model konsumsi terjangkau: Object storage memberikan efisiensi biaya. Alih-alih membayar di muka untuk jumlah ruang penyimpanan yang ditetapkan, praktik umum dalam penyimpanan file, Anda hanya membeli object storage yang Anda butuhkan berdasarkan permintaan.
  • Skalabilitas tak terbatas dan daya tahan tinggi:Dengan model berbasis konsumsi, Anda dapat menambahkan penyimpanan tambahan sesuai kebutuhan—bahkan hingga petabyte atau lebih—memastikan solusi yang dapat diskalakan. Pada saat yang sama, redundansi bawaan dan mekanisme perlindungan data memberikan daya tahan yang tinggi, melindungi data Anda dalam jangka panjang.
  • Kemampuan metadata yang komprehensif: Metadata disimpan dengan objek sehingga pengguna dapat dengan cepat mendapatkan nilai dari data dan lebih mudah mengambil objek yang mereka butuhkan.
  • Kemampuan pencarian lanjutan: Object storage memungkinkan pengguna untuk mencari metadata, konten objek, dan properti lainnya.

Keterbatasan object storage

  • Penguncian file terbatas: Object storage tidak memiliki mekanisme penguncian file tradisional, meskipun layanan modern menawarkan retensi tingkat objek dan kontrol versi yang bekerja secara berbeda dibandingkan kunci sistem file.
  • Latensi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis penyimpanan lainnya: Object storage pada dasarnya memiliki latensi lebih tinggi daripada block storage untuk beban kerja transaksional, meskipun implementasi modern telah meningkatkan kinerja untuk banyak contoh penggunaan.
  • Batasan modifikasi bagian file tunggal: Setelah objek dibuat, Anda tidak dapat memodifikasinya di tempat. Sebagai gantinya, Anda akan membuat versi baru meskipun layanan modern menawarkan kemampuan pembuatan versi untuk mengelola pembaruan secara efektif.

Kasus penggunaan object storage

  • Manajemen data IoT: Kemampuan untuk menskalakan dengan cepat dan mengambil data dengan mudah menjadikan object storage sebagai pilihan yang baik untuk pengumpulan dan pengelolaan jumlah data IoT yang meningkat pesat di edge.
  • Pengarsipan email dan kepatuhan: Organisasi menggunakan object storage untuk penyimpanan email jangka panjang, pengarsipan kepatuhan, dan pencadangan sistem email berbasis cloud seperti Microsoft 365 dan Google Workspace.
  • Pencadangan/pemulihan bencana: Object storage sering digunakan untuk pencadangan/pemulihan bencana, di mana tuntutan kinerja lebih rendah.
  • Pemantauan video: Object storage memberikan solusi hemat biaya untuk penyimpanan video yang luas dan retensi rekaman jangka panjang.
  • Data pelatihan AI/ML:Dengan skalabilitas bawaan dan kemampuan metadata, object storage sangat cocok untuk menyimpan kumpulan data besar yang digunakan dalam pelatihan model machine learning dan aplikasi AI.
  • Jaringan pengiriman konten (CDN): Object storage menyediakan fondasi untuk jaringan pengiriman konten (CDN), yang mengirimkan konten web, gambar, dan file media secara global dengan ketersediaan dan kinerja tinggi.
  • Analitik real-time: Organisasi menggunakan object storage untuk menyimpan data streaming dan log yang dimasukkan ke platform analitik untuk intelijen bisnis dan insight operasional.

Apa itu file storage?

File storage adalah metode penyimpanan dan pengaturan data dalam struktur hierarkis melalui file dan folder (atau direktori). Aplikasi ini menyimpan data dalam satu file dan menentukan jenis ekstensi file berdasarkan format file (.jpg, .docx, .txt).

Saat Anda menyimpan dokumen di jaringan perusahaan atau hard disk komputer, Anda menggunakan file storage.

File juga dapat disimpan di perangkat penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS). Perangkat ini dirancang untuk file storage, menjadikannya pilihan yang lebih cepat daripada server jaringan umum. Contoh lain dari perangkat penyimpanan file termasuk sistem file storage berbasis cloud, drive jaringan, hard disk komputer, dan flash drive.

Struktur hierarkis dengan folder dan subfoldernya lebih memudahkan penemuan dan pengelolaan file. Untuk mengakses file, pengguna memilih atau memasukkan jalur untuk file yang mencakup subdirektori dan nama file. Sebagian besar pengguna mengelola file storage melalui sistem file sederhana, seperti file manager.

Contoh data yang biasanya disimpan melalui file storage termasuk presentasi, laporan, spreadsheet, grafik, foto, dan dokumen lainnya. Sebagian besar pengguna mengenal file storage sehingga mereka dapat mengatur hak dan batasan akses data. Namun, mengelola file dalam jumlah besar dan biaya perangkat keras dapat menjadi tantangan.

Video berikut memberikan tampilan lebih dekat ke penyimpanan file storage dan block storage.

Manfaat file storage

  • Navigasi sederhana: Dengan jumlah file sedikit hingga sedang, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengakses file target melalui struktur folder yang sudah dikenal.
  • Intuitif bagi sebagian besar pengguna: Sebagai jenis penyimpanan yang paling umum untuk pengguna akhir, orang dengan keterampilan komputer dasar dapat dengan mudah menavigasi file storage dengan kurva pembelajaran minimal.
  • Kontrol pengguna langsung: Dengan menggunakan antarmuka yang sederhana, pengguna akhir dapat secara mandiri membuat, memindahkan, dan menghapus file mereka tanpa memerlukan dukungan administratif.
  • Kontrol akses granular: Pengguna dan administrator dapat mengatur file agar dapat ditulis, hanya baca, atau dikunci dengan perlindungan kata sandi untuk berbagi file dengan aman.

Keterbatasan file storage

  • Manajemen yang sulit diskalakan: Manajemen file menjadi semakin rumit seiring dengan pertumbuhan struktur folder, menyebabkan pencarian yang lebih lambat dan penurunan produktivitas di seluruh organisasi.
  • Ketidakcocokan untuk data tidak terstruktur: Meskipun data tidak terstruktur seperti teks, aktivitas mobile, posting media sosial, dan data sensor IoT dapat disimpan dalam file storage, penyimpanan ini tidak ideal untuk menyimpan volume besar.
  • Biaya besar dalam skala besar untuk on premises: Perluasan penyimpanan memerlukan pembelian perangkat keras tambahan ketika batas kapasitas tercapai, meskipun layanan file storage berbasis cloud terutama mengatasi batasan skalabilitas.

Contoh penggunaan file storage

  • Kolaborasi dokumen: File storage memungkinkan tim untuk bekerja sama pada dokumen bersama melalui akses terpusat. Sistem penyimpanan file berbasis cloud modern seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, dan Dropbox mencakup kontrol versi bawaan dan fitur kolaborasi real-time yang secara otomatis mengelola pengeditan simultan dan menyimpan riwayat dokumen.
  • Pencadangan dan pemulihan: Perangkat pencadangan cloud dan eksternal biasanya menggunakan file storage untuk membuat salinan file versi terbaru.
  • Pengarsipan: Karena kemampuan untuk mengatur izin pada tingkat file untuk data sensitif dan kesederhanaan manajemen, banyak organisasi menggunakan file storage untuk mengarsipkan dokumen karena alasan kepatuhan atau data historis.

Apa itu block storage?

Block storage melibatkan pemisahan data menjadi beberapa blok tetap, kemudian menyimpannya secara terpisah dengan pengidentifikasi khusus. Blok dapat disimpan di lingkungan yang berbeda; misalnya, Anda dapat menyimpan satu blok di Windows dan sisanya di Linux. Ketika pengguna memanggil blok, sistem penyimpanan menyusun kembali blok menjadi satu unit.

Block storage adalah penyimpanan default untuk hard disk drive dan data yang sering diperbarui. Anda dapat menyimpan blok di jaringan area penyimpanan (SAN), sistem penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS), solid-state drive (SSD), atau di lingkungan penyimpanan cloud.

Sistem block storage telah menjadi andalan dalam industri teknologi selama beberapa dekade. Meskipun organisasi semakin mengadopsi object storage untuk data tidak terstruktur skala besar dan file storage untuk kebutuhan kolaborasi, block storage tetap penting untuk aplikasi berkinerja tinggi yang membutuhkan akses konsisten dengan latensi rendah. Pilihan berbagai jenis penyimpanan tergantung pada persyaratan beban kerja tertentu daripada satu pendekatan yang menggantikan pendekatan lain.

Manfaat block storage

  • Kecepatan: Ketika semua blok disimpan secara lokal atau berdekatan, block storage memiliki kinerja tinggi dengan latensi rendah untuk pengambilan data, menjadikannya pilihan umum untuk data yang penting bagi bisnis.
  • Keandalan: Karena blok disimpan dalam unit mandiri, block storage memiliki tingkat kegagalan rendah dan mendukung data replication untuk keandalan yang lebih baik.
  • Mudah dimodifikasi: Tidak perlu membuat blok baru untuk mengubah blok; sebaliknya, Anda dapat membuat versi baru.

Keterbatasan block storage

  • Kurangnya metadata: Block storage tidak mengandung metadata, membuatnya kurang berguna untuk penyimpanan data tidak terstruktur.
  • Kemampuan pencarian terbatas: Dalam waktu singkat, volume data blok yang besar menjadi tidak dapat dikelola karena kemampuan pencarian yang terbatas.
  • Biaya tinggi: Membeli block storage tambahan mahal dan sering kali menghalangi pembelian dalam skala tinggi.

Contoh penggunaan block storage

  • Basis data: Karena block storage memiliki kinerja tinggi dan mendukung operasi pembaruan yang lancar, banyak organisasi menggunakannya untuk menyimpan data dalam basis data transaksional.
  • Aplikasi perusahaan: Aplikasi penting bisnis seperti ERP, CRM, dan sistem keuangan mengandalkan block storage untuk kinerja yang konsisten dan integritas data.
  • Volume sistem file mesin virtual (VMFS): Organisasi sering menggunakan block storage untuk menerapkan volume penyimpanan VMFS di lingkungan virtual. Misalnya, saat menerapkan mesin virtual (VM) di seluruh perusahaan, block storage memungkinkan Anda membuat dan memformat volume khusus untuk VMFS, yang merupakan sistem file klaster berkinerja tinggi dari VMware. Kemampuan ini memungkinkan beberapa node server fisik (seperti host ESXi) untuk mengakses volume VMFS yang sama secara bersamaan, sehingga mereka dapat menjalankan dan mengelola beberapa VM. Selain itu, block storage mendukung instalasi sistem operasi (OS) pada disk virtual yang disimpan dalam volume VMFS. Setelah diterapkan, VM dapat berbagi file dan layanan melalui kemampuan berbagi file bawaan dari OS mereka.
  • Aplikasi berkinerja tinggi:Aplikasi sangat penting yang membutuhkan kinerja penyimpanan latensi rendah yang konsisten mengandalkan block storage untuk pengalaman pengguna (UX) yang optimal.
  • Volume kontainer yang persisten: Aplikasi modern berkontainer menggunakan block storage untuk mempertahankan persistensi data di seluruh siklus hidup kontainer dan dalam platform orkestrasi kontainer otomatis seperti Kubernetes.
Perbedaan utama antara object, block, dan file storage

Saat menentukan jenis penyimpanan mana yang akan digunakan untuk berbagai jenis data, pertimbangkan faktor berikut:

  • Biaya: Karena biaya yang terlibat dengan block strorage dan file storage lebih tinggi, banyak organisasi memilih penyimpanan objek untuk volume data yang tinggi. Model bayar sesuai konsumsi pada object storage menawarkan penghematan yang signifikan untuk penyimpanan data skala besar. Keuntungan ini kontras dengan investasi perangkat keras di muka yang diperlukan untuk block storage dan file storage.
  • Kemudahan manajemen: Metadata dan kemampuan pencarian menjadikan object storage pilihan utama untuk data bervolume tinggi. File storage dengan sistem organisasi hierarkis lebih tepat untuk volume data yang lebih rendah.
  • Volume: Organisasi dengan volume data yang tinggi sering memilih object storage atau block storage.
  • Kemampuan pengambilan: Data relatif dapat diambil dari ketiga jenis penyimpanan, meskipun file storage dan object storage biasanya lebih mudah diakses.
  • Penanganan metadata: Object storage biasanya menyajikan informasi dengan metadata ekstensif lebih baik daripada file storage yang hanya berisi metadata dasar.
  • Perlindungan data: Data yang disimpan harus dilindungi dari pelanggaran data dan ancaman keamanan siber. Langkah-langkah keamanan data yang efektif untuk penyimpanan termasuk melalui otomatisasi untuk izin khusus, enkripsi, penyembunyian data, dan penyuntingan file sensitif.
  • Contoh penggunaan penyimpanan: Setiap jenis penyimpanan paling efektif untuk contoh penggunaan dan alur kerja berbeda. Dengan memahami kebutuhan penyimpanan spesifik mereka, organisasi bisa memilih jenis yang sesuai dengan sebagian besar contoh penggunaan penyimpanan mereka.

Strategi penyimpanan

Kombinasi penyimpanan yang benar bergantung pada kebutuhan operasional dan karakteristik data spesifik Anda. Evaluasi volume data Anda, persyaratan kinerja, batasan anggaran, dan proyeksi pertumbuhan saat merencanakan arsitektur penyimpanan Anda.

Pedoman pemilihan penyimpanan strategis:

  1. Object storage berfungsi paling baik untuk data tidak terstruktur, beban kerja AI generatif, dan aplikasi AI/ML yang membutuhkan skalabilitas sangat besar dengan biaya rendah.
  2. File storage yang memberikan pengaturan hierarkis yang sudah dikenal ideal untuk kolaborasi, manajemen dokumen, dan operasi skala kecil.
  3. Block storage memberikan kinerja tinggi untuk basis data, mesin virtual, dan aplikasi yang membutuhkan akses latensi rendah yang konsisten.

Sebagian besar organisasi menerapkan pendekatan hybrid, menggabungkan berbagai jenis penyimpanan secara strategis. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki penggunaan berikut:

  • Object storage untuk data lake dan pengiriman konten.
  • Block storage untuk basis data transaksional dan mesin virtual mereka.
  • File storage untuk kolaborasi karyawan dan sistem manajemen dokumen.

Masa depan penyimpanan

Penyimpanan data terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sebuah studi oleh Fortune Business Insights memproyeksikan bahwa ukuran pasar penyimpanan data global akan tumbuh dari USD 255,29 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 774,00 miliar pada tahun 2032. Pertumbuhan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 17,2% selama periode perkiraan.2

Batas-batas antara jenis penyimpanan sedang bergeser. File dan object storage terpadu, dengan penyatuan platform perangkat lunak yang menggabungkan pengaturan hierarkis dengan kemampuan metadata yang dapat diskalakan. Sementara itu, object storage mendapatkan kecerdasan melalui integrasi AI, secara otomatis mengklasifikasikan dan mencatatkan data berdasarkan pola penggunaan.

Pada masa mendatang, mengadopsi pendekatan kombinasi penyimpanan yang tepat diperkirakan akan menjadi kunci untuk membangun arsitektur penyimpanan yang diskalakan secara efisien sesuai beban kerja yang berkembang dan kompleksitas data.
