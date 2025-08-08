Bacaan 8 menit
Penyimpanan data modern bergantung pada tiga pendekatan utama: object storage, file storage, dan block storage.
Setiap sistem penyimpanan melayani contoh penggunaan berbeda, dengan kekuatan dan batasan yang berbeda, tergantung pada aplikasi dan persyaratan beban kerja.
Mengetahui perbedaan antara opsi ini membantu perusahaan memilih solusi penyimpanan yang disesuaikan dan dapat diskalakan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Sistem penyimpanan berbasis objek membagi data menjadi unit terpisah dan mandiri yang disimpan dalam lingkungan datar dengan semua objek berada pada tingkat yang sama. Tidak ada folder atau subdirektori seperti yang digunakan pada file storage.
Selain itu, object storage tidak menyimpan semua data bersama-sama dalam satu file. Objek juga berisi metadata yang merupakan informasi tentang file yang membantu pemrosesan dan kebergunaan. Pengguna dapat mengatur nilai untuk metadata kunci tetap pada object storage, atau mereka dapat membuat kunci dan nilai untuk metadata khusus yang terkait dengan objek.
Alih-alih menggunakan nama file dan jalur untuk mengakses objek, setiap objek memiliki nomor unik. Tidak seperti file storage, Anda harus menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mengakses dan mengelola objek. Objek dapat disimpan secara lokal di hard disk komputer dan server cloud publik.
Pendekatan ini membuat object storage ideal untuk lingkungan cloud, di mana sebagian besar pendekatan ini telah menggantikan sistem penyimpanan tape tradisional karena skalabilitas, aksesibilitas, dan keunggulan manajemennya.
Meskipun dahulu penyimpanan tape penting untuk tujuan pencadangan dan pengarsipan, object storage berbasis cloud sekarang menyediakan solusi yang lebih fleksibel dan dapat diakses untuk penyimpanan data jangka panjang. Termasuk penyedia solusi object storage terkemuka adalah Amazon S3 AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage, dan IBM Cloud® Object Storage.
Lihat video berikut untuk menyelami object storage lebih dalam.
File storage adalah metode penyimpanan dan pengaturan data dalam struktur hierarkis melalui file dan folder (atau direktori). Aplikasi ini menyimpan data dalam satu file dan menentukan jenis ekstensi file berdasarkan format file (.jpg, .docx, .txt).
Saat Anda menyimpan dokumen di jaringan perusahaan atau hard disk komputer, Anda menggunakan file storage.
File juga dapat disimpan di perangkat penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS). Perangkat ini dirancang untuk file storage, menjadikannya pilihan yang lebih cepat daripada server jaringan umum. Contoh lain dari perangkat penyimpanan file termasuk sistem file storage berbasis cloud, drive jaringan, hard disk komputer, dan flash drive.
Struktur hierarkis dengan folder dan subfoldernya lebih memudahkan penemuan dan pengelolaan file. Untuk mengakses file, pengguna memilih atau memasukkan jalur untuk file yang mencakup subdirektori dan nama file. Sebagian besar pengguna mengelola file storage melalui sistem file sederhana, seperti file manager.
Contoh data yang biasanya disimpan melalui file storage termasuk presentasi, laporan, spreadsheet, grafik, foto, dan dokumen lainnya. Sebagian besar pengguna mengenal file storage sehingga mereka dapat mengatur hak dan batasan akses data. Namun, mengelola file dalam jumlah besar dan biaya perangkat keras dapat menjadi tantangan.
Video berikut memberikan tampilan lebih dekat ke penyimpanan file storage dan block storage.
Block storage melibatkan pemisahan data menjadi beberapa blok tetap, kemudian menyimpannya secara terpisah dengan pengidentifikasi khusus. Blok dapat disimpan di lingkungan yang berbeda; misalnya, Anda dapat menyimpan satu blok di Windows dan sisanya di Linux. Ketika pengguna memanggil blok, sistem penyimpanan menyusun kembali blok menjadi satu unit.
Block storage adalah penyimpanan default untuk hard disk drive dan data yang sering diperbarui. Anda dapat menyimpan blok di jaringan area penyimpanan (SAN), sistem penyimpanan terhubung ke jaringan (NAS), solid-state drive (SSD), atau di lingkungan penyimpanan cloud.
Sistem block storage telah menjadi andalan dalam industri teknologi selama beberapa dekade. Meskipun organisasi semakin mengadopsi object storage untuk data tidak terstruktur skala besar dan file storage untuk kebutuhan kolaborasi, block storage tetap penting untuk aplikasi berkinerja tinggi yang membutuhkan akses konsisten dengan latensi rendah. Pilihan berbagai jenis penyimpanan tergantung pada persyaratan beban kerja tertentu daripada satu pendekatan yang menggantikan pendekatan lain.
Saat menentukan jenis penyimpanan mana yang akan digunakan untuk berbagai jenis data, pertimbangkan faktor berikut:
Kombinasi penyimpanan yang benar bergantung pada kebutuhan operasional dan karakteristik data spesifik Anda. Evaluasi volume data Anda, persyaratan kinerja, batasan anggaran, dan proyeksi pertumbuhan saat merencanakan arsitektur penyimpanan Anda.
Pedoman pemilihan penyimpanan strategis:
Sebagian besar organisasi menerapkan pendekatan hybrid, menggabungkan berbagai jenis penyimpanan secara strategis. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki penggunaan berikut:
Penyimpanan data terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sebuah studi oleh Fortune Business Insights memproyeksikan bahwa ukuran pasar penyimpanan data global akan tumbuh dari USD 255,29 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 774,00 miliar pada tahun 2032. Pertumbuhan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 17,2% selama periode perkiraan.2
Batas-batas antara jenis penyimpanan sedang bergeser. File dan object storage terpadu, dengan penyatuan platform perangkat lunak yang menggabungkan pengaturan hierarkis dengan kemampuan metadata yang dapat diskalakan. Sementara itu, object storage mendapatkan kecerdasan melalui integrasi AI, secara otomatis mengklasifikasikan dan mencatatkan data berdasarkan pola penggunaan.
Pada masa mendatang, mengadopsi pendekatan kombinasi penyimpanan yang tepat diperkirakan akan menjadi kunci untuk membangun arsitektur penyimpanan yang diskalakan secara efisien sesuai beban kerja yang berkembang dan kompleksitas data.
