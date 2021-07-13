SDK vs API: Apa perbedaannya?

Pelajari tentang kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) serta bagaimana fitur tersebut meningkatkan siklus pengembangan perangkat lunak dan pengalaman pengguna akhir (UX).
Dalam pengembangan perangkat lunak modern, SDK dan API adalah dua alat utama yang akan Anda temui. Mereka memiliki banyak kesamaan dan terkadang ada kebingungan seputar fungsinya masing-masing.
Pada intinya, baik SDK maupun API memungkinkan Anda untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi Anda dengan relatif mudah. Untuk memenuhi janji salah satu atau keduanya, dan meningkatkan pengalaman baik secara internal maupun untuk pengguna akhir, penting untuk memahami bagaimana kedua alat ini bekerja di backend, perbedaannya, dan bagaimana keduanya berkontribusi pada proses pengembangan secara keseluruhan.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
SDK adalah singkatan perangkat pengembangan perangkat lunak. Juga dikenal sebagai devkit, SDK adalah seperangkat alat pembuat perangkat lunak untuk platform tertentu, termasuk blok pembangun, alat debug, dan, sering kali, kerangka kerja atau kelompok pustaka kode seperti sekumpulan rutinitas khusus untuk sistem operasi (OS).
SDK pada umumnya mungkin menyertakan beberapa atau semua sumber daya ini dalam rangkaian alatnya:
Seringkali, setidaknya satu API juga disertakan dalam SDK karena tanpa API, aplikasi tidak dapat menyampaikan informasi dan bekerja sama.
SDK menyediakan koleksi alat yang komprehensif yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi perangkat lunak dengan lebih cepat dan dengan cara yang lebih standar.
Pengembangan aplikasi mobile cloud native, misalnya, memanfaatkan iOS SDK dari Apple atau Android SDK dari Google untuk platform itu. Untuk aplikasi skala besar, seperti Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) perusahaan dan aplikasi perangkat lunak web dan desktop berpemilik, Microsoft menyediakan .NET SDK sumber terbuka yang umum digunakan.
Kesederhanaan SDK sama berharganya dengan alat dalam kit. Begini cara kerjanya:
SDK adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan aplikasi mobile. Mereka memiliki banyak contoh penggunaan:
SDKS membuat pekerjaan pengembang lebih mudah dengan memberikan manfaat berikut:
Sekarang mari kita selami cara kerja perantara, API.
API adalah singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi. Baik bekerja sebagai solusi yang berdiri sendiri maupun yang disertakan dalam SDK, API memfasilitasi komunikasi antara dua platform. Ini dilakukan dengan mengizinkan perangkat lunak miliknya untuk dimanfaatkan oleh pengembang pihak ketiga. Pengembang kemudian dapat memungkinkan pengguna mereka sendiri untuk secara tidak langsung menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh solusi API.
Anda juga dapat membayangkan API sebagai semacam perjanjian antara dua pihak. API tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi sesuai permintaan. Ini menetapkan bagaimana informasi tersebut harus dipertukarkan.
Karena beberapa API menyediakan antarmuka secara langsung, istilah “API” dan “antarmuka” terkadang digunakan secara bergantian.
Untuk memecahnya, API dapat terdiri dari dua hal:
Beberapa API populer adalah:
API memungkinkan integrasi antar aplikasi yang lancar dan efisien.
Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki aplikasi real estat. Pengguna Anda ingin dapat mencari inventaris real estat yang tersedia—layanan yang sudah disediakan perangkat lunak Anda. Selain itu, pengguna Anda ingin mencari inventaris di area tertentu — distrik sekolah tertentu, mungkin.
Solusi paling logis adalah berintegrasi dengan layanan yang sudah mapan. Memanfaatkan API geolokasi akan memungkinkan pengguna akhir aplikasi Anda menggunakan layanan tersebut untuk fokus pada inventaris tertentu tanpa kesadaran bahwa aplikasi geolokasi terpisah.
Dari sudut pandang teknis, inilah yang dimaksud dengan panggilan API:
API memungkinkan banyak alat digital yang kita gunakan secara rutin. Berikut adalah tiga dari banyak contoh penggunaan API:
API meningkatkan pengalaman pengembangan dan pengalaman pengguna akhir dengan melakukan hal berikut:
Tidak — pada kenyataannya, seperti disebutkan di atas, SDK sering berisi setidaknya satu API. Keduanya membantu Anda dengan cara yang berbeda tetapi dapat dan bekerja bersama.
API, sekali lagi, berfungsi untuk menentukan bagaimana platform yang berbeda bekerja bersama. Mereka memfasilitasi interaksi melalui spesifikasi (protokol); dan sebagai fasilitator, mereka berfungsi sebagai salah satu alat dalam kit yang lengkap.
SDK adalah kit lengkap. Mereka lebih dari sekadar fasilitasi (meskipun mereka menyertakannya) untuk menyediakan segala sesuatu untuk membangun perangkat lunak baru untuk platform atau bahasa pemrograman tertentu.
Untuk perincian lebih lanjut tentang hubungan antara SDK dan API, lihat video ini:
Sentimen yang sangat kuat dalam hal memanfaatkan SDK dan API adalah bahwa keduanya membuat pengembangan aplikasi perangkat lunak menjadi lebih mudah dan hemat biaya. Mereka sama umumnya dengan platform email dan obrolan bagi tim bisnis mana pun.
Meskipun demikian, ada beberapa tantangan penting yang datang dengan menggunakan API dan SDK. Salah satu tantangan melibatkan pelanggaran keamanan. Pengembangan perangkat lunak yang tidak tertata dapat mengakibatkan celah yang tidak diinginkan yang berpotensi mengekspos informasi pribadi pengguna. Bahkan ada beberapa kasus pengembang SDK nakal yang berbelanja (dan terkadang berhasil menyebarkan) SDK yang mampu melakukan aktivitas penipuan, tanpa sepengetahuan programer yang menggunakannya.
Untuk alasan ini, penting bagi tim dari semua ukuran untuk memeriksa penyedia layanan mereka dan menjaga keamanan di radar mereka selama siklus pengembangan.
Tantangan lain yang spesifik untuk SDK adalah frekuensi pembaruan. Ketika sebuah rumah pengembangan harus mendukung beberapa versi SDK, hal ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi antara SDK tersebut dengan API dan sistem backend yang digunakan. Untuk menghindari masalah pengguna akhir dan pelanggaran keamanan, tim DevOps perlu mengawasi pembuatan versi.
Ketersediaan adalah hal yang paling utama bagi sebagian besar rumah pengembangan - tetapi memiliki kendali atas alat pengembangan tersebut juga sangat penting.
Tertarik untuk mempercepat pengembangan integrasi hingga 300%, mengurangi biaya hingga lebih dari 33% dan mempertahankan keamanan, tata kelola, dan ketersediaan yang lebih baik? Jelajahi IBM® Cloud Pak for Integration, yang dibangun di atas kemampuan inti IBM API Connect.
Anda juga dapat menemukan informasi berharga dalam sumber daya ini:
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Mengembangkan, mengelola, mengamankan, dan mensosialisasikan semua jenis antarmuka pemrograman aplikasi (API) Anda dengan lancar, di mana pun mereka berada.
Dorong model dan saluran keterlibatan baru dengan mempercepat transformasi digital yang dipimpin API Anda.
Membangun, memandakan, dan mengamankan API baru dan yang sudah ada dengan mudah menggunakan IBM API Connect.
IBM API Connect mendukung semua jenis antarmuka pemrograman aplikasi (API) modern sekaligus meningkatkan keamanan dan tata kelola. Kemampuan AI Generatif (Gen AI) mengotomatiskan tugas manual, menghemat waktu, dan membantu memastikan kualitas.