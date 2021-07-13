SDK vs API: Apa perbedaannya?

Dinding server penuh mainframe

Pelajari tentang kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) serta bagaimana fitur tersebut meningkatkan siklus pengembangan perangkat lunak dan pengalaman pengguna akhir (UX).

Dalam pengembangan perangkat lunak modern, SDK dan API adalah dua alat utama yang akan Anda temui. Mereka memiliki banyak kesamaan dan terkadang ada kebingungan seputar fungsinya masing-masing.

Pada intinya, baik SDK maupun API memungkinkan Anda untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi Anda dengan relatif mudah. Untuk memenuhi janji salah satu atau keduanya, dan meningkatkan pengalaman baik secara internal maupun untuk pengguna akhir, penting untuk memahami bagaimana kedua alat ini bekerja di backend, perbedaannya, dan bagaimana keduanya berkontribusi pada proses pengembangan secara keseluruhan.

Apa itu SDK?

SDK adalah singkatan perangkat pengembangan perangkat lunak. Juga dikenal sebagai devkit, SDK adalah seperangkat alat pembuat perangkat lunak untuk platform tertentu, termasuk blok pembangun, alat debug, dan, sering kali, kerangka kerja atau kelompok pustaka kode seperti sekumpulan rutinitas khusus untuk sistem operasi (OS).

SDK pada umumnya mungkin menyertakan beberapa atau semua sumber daya ini dalam rangkaian alatnya:

  • Compiler: Menerjemahkan dari satu bahasa pemrograman ke bahasa yang akan Anda gunakan.
  • Contoh kode: Memberikan contoh konkret dari aplikasi atau halaman web.
  • Pustaka kode (kerangka kerja): Menyediakan pintasan dengan urutan kode yang akan digunakan oleh pemrogram berulang kali.
  • Alat pengujian dan analitik: Memberikan insight tentang bagaimana aplikasi atau produk berkinerja dalam lingkungan pengujian dan produksi.
  • Dokumentasi: Memberikan instruksi pengembang yang dapat mereka rujuk saat mereka pergi.
  • Alat debug: Membantu tim menemukan kesalahan dalam kode mereka sehingga mereka dapat mengeluarkan kode yang berfungsi seperti yang diharapkan.

Seringkali, setidaknya satu API juga disertakan dalam SDK karena tanpa API, aplikasi tidak dapat menyampaikan informasi dan bekerja sama.

Pengembangan Aplikasi

Bergabunglah: Pengembangan aplikasi Enterprise di cloud

Dalam video ini, Dr. Peter Haumer membahas seperti apa pengembangan aplikasi perusahaan modern saat ini di hybrid cloud dengan menunjukkan berbagai komponen dan praktiknya, termasuk IBM Z Open Editor, IBM Wazi, dan Zowe. 
Jelajahi pengembangan aplikasi cloud

Cara kerja SDK

SDK menyediakan koleksi alat yang komprehensif yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi perangkat lunak dengan lebih cepat dan dengan cara yang lebih standar.

Pengembangan aplikasi mobile cloud native, misalnya, memanfaatkan iOS SDK dari Apple atau Android SDK dari Google untuk platform itu. Untuk aplikasi skala besar, seperti Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) perusahaan dan aplikasi perangkat lunak web dan desktop berpemilik, Microsoft menyediakan .NET SDK sumber terbuka yang umum digunakan.

Kesederhanaan SDK sama berharganya dengan alat dalam kit. Begini cara kerjanya:

  1. Beli, unduh, dan instal “kit” untuk platform Anda (misalnya, bagian yang sudah dibuat, contoh, dan instruksi).
  2. Buka dan manfaatkan API apa pun dan semua alat pengembangan yang Anda butuhkan untuk membangun aplikasi baru, dimulai dengan lingkungan pengembangan terpadu (IDE). Ini adalah ruang di mana Anda akan melakukan pengodean yang sebenarnya dan di mana kompiler Anda berada.
  3. Gunakan instruksi, dokumentasi, contoh kode, dan alat pengujian untuk melakukan pembangunan, yang memberi Anda dan tim Anda awal yang baik.

Contoh penggunaan SDK

SDK adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan aplikasi mobile. Mereka memiliki banyak contoh penggunaan:

  • SDK khusus bahasa pemrograman seperti JSON dan Java Developer Kit (JDK) digunakan untuk mengembangkan program dalam bahasa tersebut dengan cara yang efisien dan distandardisasi.
  • SDK Analytics dari Google dan lainnya menyediakan data tentang perilaku, jalur, dan tindakan pengguna.
  • SDK monetisasi seperti Google, Facebook, dan lainnya memudahkan pengembang untuk meluncurkan iklan di aplikasi mereka yang sudah ada, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan.

Manfaat SDK

SDKS membuat pekerjaan pengembang lebih mudah dengan memberikan manfaat berikut:

  • Akses ke komponen penyusun dan instruksi untuk pengembangan perangkat lunak: SDK retail, misalnya, yang menarik semua hal yang Anda inginkan di aplikasi Anda (misalnya, favorit, keranjang, simpan untuk nanti, checkout, dll.).
  • Integrasi yang lebih cepat dan lancar: SDK menyederhanakan proses standar yang dibutuhkan dan menyediakan akses siap pakai ke informasi yang dibutuhkan.
  • Siklus pengembangan yang lebih pendek, sehingga produk dapat digunakan dan dipasarkan dengan lebih efisien: Karena SDK dibuat untuk menginformasikan, melengkapi, dan menyediakan jalan pintas untuk pengembangan, pengembang dapat berfokus mengembangkan produk yang telah mereka rencanakan.
  • Dukungan dan keahlian bawaan: Tidak perlu mencari jawaban atau menyewa tenaga ahli untuk menambah tim Anda; SDK sudah dilengkapi dengan keahlian dalam kode yang sudah ditulis dan dokumentasi dukungan yang disertakan.
  • Kontrol biaya: Semua manfaat yang tercantum memungkinkan Anda untuk lebih mematuhi anggaran yang ditetapkan selama pengembangan dan setelah penerapan.

Sekarang mari kita selami cara kerja perantara, API.

Apa itu API?

API adalah singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi. Baik bekerja sebagai solusi yang berdiri sendiri maupun yang disertakan dalam SDK, API memfasilitasi komunikasi antara dua platform. Ini dilakukan dengan mengizinkan perangkat lunak miliknya untuk dimanfaatkan oleh pengembang pihak ketiga. Pengembang kemudian dapat memungkinkan pengguna mereka sendiri untuk secara tidak langsung menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh solusi API.

Anda juga dapat membayangkan API sebagai semacam perjanjian antara dua pihak. API tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi sesuai permintaan. Ini menetapkan bagaimana informasi tersebut harus dipertukarkan.

Karena beberapa API menyediakan antarmuka secara langsung, istilah “API” dan “antarmuka” terkadang digunakan secara bergantian.

Untuk memecahnya, API dapat terdiri dari dua hal:

  • Spesifikasi dan dokumentasi teknis: Informasi ini menjelaskan bagaimana Anda harus mengintegrasikan API untuk menggunakannya secara efektif.
  • Antarmuka itu sendiri: Anda dapat mengaksesnya secara langsung melalui kata kunci (dalam kasus API web) atau secara tidak langsung dari antarmuka terpisah (dalam kasus API REST).

Beberapa API populer adalah:

  • API Web, yang digunakan untuk menjangkau browser web dan perangkat atau sebagai aplikasi layanan web sendiri.
  • SOAP APIs, yang merupakan pilihan populer dalam kasus privasi data dan keamanan yang meningkat.
  • API terbuka (atau API publik) dan API REST (atau RESTful), yang merupakan pilihan populer untuk kemudahan penggunaan dan memaksimalkan bandwidth.
  • JSON-RPC, sebuah protokol terbaik untuk kasus di mana panggilan server asinkron diperlukan.
  • API khusus, untuk kelincahan maksimum dengan semua bagian yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak.

Cara kerja API

API memungkinkan integrasi antar aplikasi yang lancar dan efisien.

Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki aplikasi real estat. Pengguna Anda ingin dapat mencari inventaris real estat yang tersedia—layanan yang sudah disediakan perangkat lunak Anda. Selain itu, pengguna Anda ingin mencari inventaris di area tertentu — distrik sekolah tertentu, mungkin.

Solusi paling logis adalah berintegrasi dengan layanan yang sudah mapan. Memanfaatkan API geolokasi akan memungkinkan pengguna akhir aplikasi Anda menggunakan layanan tersebut untuk fokus pada inventaris tertentu tanpa kesadaran bahwa aplikasi geolokasi terpisah.

Dari sudut pandang teknis, inilah yang dimaksud dengan panggilan API:

  1. Sebagai pengguna aplikasi yang perlu menyelesaikan tugas, Anda memulai tugas dari aplikasi Anda, membuat permintaan.
  2. API membuat panggilan ke server web, menyampaikan permintaan. API tahu ke mana harus mengirim permintaan karena masuk ke titik akhir API, biasanya URL server.
  3. Tugas kemudian dijalankan oleh aplikasi pihak ketiga, atau basis data, yang menyediakan layanan.

Contoh penggunaan API

API memungkinkan banyak alat digital yang kita gunakan secara rutin. Berikut adalah tiga dari banyak contoh penggunaan API:

  • API peta biasanya digunakan untuk menyesuaikan peta pada halaman web atau aplikasi mobile.
  • API pembayaran sering digunakan oleh perusahaan e-commerce sehingga mereka dapat menawarkan fleksibilitas pembelian kepada pelanggan, sehingga memperluas basis pelanggan potensial mereka.
  • API cuaca dapat meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi olahraga, mesin pencari, dll.

Manfaat API

API meningkatkan pengalaman pengembangan dan pengalaman pengguna akhir dengan melakukan hal berikut:

  • Menghubungkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda untuk penawaran produk keseluruhan yang lebih kuat.
  • Memperpendek siklus pengembangan melalui otomatisasi.
  • Mengurangi sumber daya yang seharusnya perlu dialokasikan untuk pekerjaan internal.
  • Meningkatkan pengenalan dan kepercayaan merek.
  • Menyediakan layanan baru kepada pengguna akhir dengan efisiensi maksimum.

Apakah Anda harus memilih antara SDK dan API?

Tidak — pada kenyataannya, seperti disebutkan di atas, SDK sering berisi setidaknya satu API. Keduanya membantu Anda dengan cara yang berbeda tetapi dapat dan bekerja bersama.

API, sekali lagi, berfungsi untuk menentukan bagaimana platform yang berbeda bekerja bersama. Mereka memfasilitasi interaksi melalui spesifikasi (protokol); dan sebagai fasilitator, mereka berfungsi sebagai salah satu alat dalam kit yang lengkap.

SDK adalah kit lengkap. Mereka lebih dari sekadar fasilitasi (meskipun mereka menyertakannya) untuk menyediakan segala sesuatu untuk membangun perangkat lunak baru untuk platform atau bahasa pemrograman tertentu.

Untuk perincian lebih lanjut tentang hubungan antara SDK dan API, lihat video ini:

Tantangan dan cara mengatasinya

Sentimen yang sangat kuat dalam hal memanfaatkan SDK dan API adalah bahwa keduanya membuat pengembangan aplikasi perangkat lunak menjadi lebih mudah dan hemat biaya. Mereka sama umumnya dengan platform email dan obrolan bagi tim bisnis mana pun.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan penting yang datang dengan menggunakan API dan SDK. Salah satu tantangan melibatkan pelanggaran keamanan. Pengembangan perangkat lunak yang tidak tertata dapat mengakibatkan celah yang tidak diinginkan yang berpotensi mengekspos informasi pribadi pengguna. Bahkan ada beberapa kasus pengembang SDK nakal yang berbelanja (dan terkadang berhasil menyebarkan) SDK yang mampu melakukan aktivitas penipuan, tanpa sepengetahuan programer yang menggunakannya.

Untuk alasan ini, penting bagi tim dari semua ukuran untuk memeriksa penyedia layanan mereka dan menjaga keamanan di radar mereka selama siklus pengembangan.

Tantangan lain yang spesifik untuk SDK adalah frekuensi pembaruan. Ketika sebuah rumah pengembangan harus mendukung beberapa versi SDK, hal ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi antara SDK tersebut dengan API dan sistem backend yang digunakan. Untuk menghindari masalah pengguna akhir dan pelanggaran keamanan, tim DevOps perlu mengawasi pembuatan versi.

Ketersediaan adalah hal yang paling utama bagi sebagian besar rumah pengembangan - tetapi memiliki kendali atas alat pengembangan tersebut juga sangat penting.

SDK, API, dan IBM

Tertarik untuk mempercepat pengembangan integrasi hingga 300%, mengurangi biaya hingga lebih dari 33% dan mempertahankan keamanan, tata kelola, dan ketersediaan yang lebih baik? Jelajahi IBM® Cloud Pak for Integration, yang dibangun di atas kemampuan inti IBM API Connect.

Anda juga dapat menemukan informasi berharga dalam sumber daya ini:

