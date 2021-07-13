SDK vs API: Apa perbedaannya?

Sentimen yang sangat kuat dalam hal memanfaatkan SDK dan API adalah bahwa keduanya membuat pengembangan aplikasi perangkat lunak menjadi lebih mudah dan hemat biaya. Mereka sama umumnya dengan platform email dan obrolan bagi tim bisnis mana pun.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan penting yang datang dengan menggunakan API dan SDK. Salah satu tantangan melibatkan pelanggaran keamanan. Pengembangan perangkat lunak yang tidak tertata dapat mengakibatkan celah yang tidak diinginkan yang berpotensi mengekspos informasi pribadi pengguna. Bahkan ada beberapa kasus pengembang SDK nakal yang berbelanja (dan terkadang berhasil menyebarkan) SDK yang mampu melakukan aktivitas penipuan, tanpa sepengetahuan programer yang menggunakannya.

Untuk alasan ini, penting bagi tim dari semua ukuran untuk memeriksa penyedia layanan mereka dan menjaga keamanan di radar mereka selama siklus pengembangan.

Tantangan lain yang spesifik untuk SDK adalah frekuensi pembaruan. Ketika sebuah rumah pengembangan harus mendukung beberapa versi SDK, hal ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi antara SDK tersebut dengan API dan sistem backend yang digunakan. Untuk menghindari masalah pengguna akhir dan pelanggaran keamanan, tim DevOps perlu mengawasi pembuatan versi.

Ketersediaan adalah hal yang paling utama bagi sebagian besar rumah pengembangan - tetapi memiliki kendali atas alat pengembangan tersebut juga sangat penting.