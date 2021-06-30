JVM bertanggung jawab untuk mengubah bytecode ke kode khusus mesin dan diperlukan di JDK dan JRE. Ini juga bergantung pada platform dan melakukan banyak fungsi, termasuk manajemen memori dan keamanan. Selain itu, JVM dapat menjalankan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain yang telah dikonversi ke bytecode Java.

Java Native Interface (JNI) sering disebut sehubungan dengan JVM. JNI adalah kerangka kerja yang memungkinkan kode Java yang berjalan di JVM untuk berkomunikasi dengan (yaitu, memanggil dan dipanggil oleh) aplikasi yang terkait dengan perangkat keras dan platform sistem operasi tertentu. Aplikasi ini disebut aplikasi asli dan seringkali dapat ditulis dalam bahasa lain. Metode asli digunakan untuk pindah kode asli yang ditulis dalam bahasa lain ke aplikasi Java.