JVM vs JRE vs JDK: Apa bedanya?

Insinyur menulis di dinding di depan anggota tim

Java adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer yang digunakan dalam lingkungan berkembang saat ini. Ini terutama digunakan untuk proyek pengembangan back-end, pengembangan game, dan komputasi desktop dan mobile. Baca terus dan cari tahu bagaimana Java mesin virtual (JVM), Java waktu proses Environment (JRE), dan Java Development Kit (JDK) masing-masing memainkan peran dalam proses pengembangan Java. Anda juga akan belajar tentang hubungan mereka satu sama lain dan perbedaan yang membedakan mereka.

Apa itu mesin virtual Java (JVM)?

Mesin virtual Java atau JVM memuat, memverifikasi, dan menjalankan bytecode Java. Ini dikenal sebagai penerjemah atau inti dari bahasa pemrograman Java karena menjalankan pemrograman Java.

Peran JVM di Java

JVM bertanggung jawab untuk mengubah bytecode ke kode khusus mesin dan diperlukan di JDK dan JRE. Ini juga bergantung pada platform dan melakukan banyak fungsi, termasuk manajemen memori dan keamanan. Selain itu, JVM dapat menjalankan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain yang telah dikonversi ke bytecode Java.

Java Native Interface (JNI) sering disebut sehubungan dengan JVM. JNI adalah kerangka kerja yang memungkinkan kode Java yang berjalan di JVM untuk berkomunikasi dengan (yaitu, memanggil dan dipanggil oleh) aplikasi yang terkait dengan perangkat keras dan platform sistem operasi tertentu. Aplikasi ini disebut aplikasi asli dan seringkali dapat ditulis dalam bahasa lain. Metode asli digunakan untuk pindah kode asli yang ditulis dalam bahasa lain ke aplikasi Java.

Komponen JVM

JVM terdiri dari tiga komponen atau subsistem utama:

  • Subsistem Pemuat Kelas bertanggung jawab untuk memuat, menautkan, dan mengawali file kelas Java (yaitu, "file Java"), atau dikenal sebagai pemuatan kelas dinamis.
  • Area Data Waktu Proses berisi area metode, register PC, area tumpukan, dan alur.
  • Mesin Eksekusi berisi penerjemah, compiler, dan area pengumpulan sampah.
Apa itu Java Lingkungan waktu proses (JRE)?

Java Waktu Proses Environment, atau JRE, adalah seperangkat alat perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk eksekusi aplikasi atau aplikasi Java pada sistem Anda.

JRE menggunakan heap space untuk alokasi memori dinamis untuk objek Java. JRE juga digunakan dalam JDB (Java Debugging).

Peran JRE di Java

Jika seorang programmer ingin menjalankan program Java dengan menggunakan perintah Java, mereka harus menginstal JRE. Jika mereka hanya menginstal (dan tidak mengembangkan atau mengompilasi kode), maka hanya JRE yang diperlukan.

Komponen JRE

Selain mesin virtual Java, JRE terdiri dari berbagai alat dan fitur perangkat lunak pendukung lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari aplikasi Java Anda.

  • Solusi penerapan: Termasuk sebagai bagian dari instalasi JRE adalah teknologi penerapan seperti Java Web Start dan Java plug-in yang menyederhanakan aktivasi aplikasi dan memberikan dukungan lanjutan untuk pembaruan Java pada masa mendatang.
  • Toolkit pengembangan: JRE juga berisi alat bantu pengembangan yang dirancang untuk membantu pengembang meningkatkan antarmuka pengguna mereka. Beberapa toolkit ini antara lain sebagai berikut:
    • Java 2D: Antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang digunakan untuk menggambar grafik dua dimensi dalam bahasa Java. Pengembang dapat membuat antarmuka pengguna yang kaya, efek khusus, game, dan animasi.
    • Abstract Window Toolkit (AWT): Antarmuka pengguna grafis (GUI) yang digunakan untuk membuat objek, tombol, bilah gulir, dan jendela.
    • Swing: GUI ringan lainnya yang menggunakan serangkaian widget yang kaya untuk menawarkan kustomisasi yang fleksibel dan ramah pengguna.
  • Pustaka integrasi: Java Runtime Environment menyediakan beberapa pustaka integrasi dan pustaka kelas untuk membantu pengembang dalam menciptakan koneksi data yang mulus antara aplikasi dan layanan mereka. Beberapa pustaka ini termasuk yang berikut:
    • Java IDL: Menggunakan Arsitektur Perantara Permintaan Objek Umum (CORBA) untuk mendukung objek terdistribusi yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java.
    • API Java Database Connectivity (JDBC): Menyediakan alat bantu bagi pengembang untuk menulis aplikasi dengan akses ke basis data relasi jarak jauh, file datar, dan spreadsheet.
    • Java Naming and Directory Interface (JNDI): Antarmuka pemrograman dan layanan direktori yang memungkinkan klien membuat aplikasi portabel yang dapat mengambil informasi dari basis data dengan menggunakan konvensi penamaan.
  • Pustaka bahasa dan utilitas: Termasuk dengan JRE adalah Java.lang. dan paket Java.util. yang mendasar untuk desain aplikasi Java, pembuatan versi paket, manajemen, dan pemantauan. Beberapa paket ini termasuk yang berikut
    • Kerangka kerja kumpulan: Arsitektur terpadu yang terdiri dari kumpulan antarmuka yang dirancang untuk meningkatkan penyimpanan dan proses data aplikasi.
    • Utilitas konkurensi: Paket kerangka kerja yang kuat dengan pemanfaatan alur berkinerja tinggi.
    • API Preferensi: API persisten lintas platform yang ringan yang memungkinkan beberapa pengguna pada mesin yang sama untuk menentukan kelompok preferensi aplikasi mereka sendiri.
    • Pencatatan: Menghasilkan laporan log—seperti kegagalan keamanan, kesalahan konfigurasi, dan masalah kinerja—untuk analisis lebih lanjut.
    • Java Archive (JAR): Format file yang tidak bergantung pada platform yang memungkinkan beberapa file digabungkan dalam format file JAR, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan pengunduhan dan mengurangi ukuran file.

Apa itu Java Development Kit (JDK)?

Java Development Kit, atau JDK, adalah perangkat pengembangan perangkat lunak yang merupakan superset dari JRE. Ini adalah komponen dasar yang memungkinkan aplikasi Java dan pengembangan applet Java. Ini adalah platform khusus, sehingga diperlukan penginstal terpisah untuk setiap sistem operasi (misalnya, Mac, Unix, dan Windows).

Peran JDK di Java

JDK berisi semua alat yang diperlukan untuk menyusun, melakukan debug, dan menjalankan program yang dikembangkan menggunakan platform Java. (Perlu dicatat bahwa program Java juga dapat dijalankan dengan menggunakan baris perintah.)

Komponen JDK

JDK mencakup semua alat Java, eksekusi, dan binari yang diperlukan untuk menjalankan program Java. Ini termasuk JRE, kompiler, alat debug, pengarsipan, dan alat lain yang digunakan dalam pengembangan Java.

Java SE vs Java EE

Java identik dengan Java Standard Edition (Java SE) atau Core Java. Ketiga eufemisme mengacu pada spesifikasi Java dasar yang mencakup tindakan mendefinisikan tipe dan objek. Java EE, di sisi lain, menyediakan API dan biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi yang lebih besar. Konten blog ini berfokus pada Java SE.

Bagaimana JVM, JRE, dan JDK bekerja sama

Pertama-tama mari kita lihat bagaimana tiga komponen inti Java bekerja sama, dan kemudian kita dapat memeriksa perbedaannya. Diagram berikut memberikan gambaran tentang bagaimana JVM, JRE, dan JDK cocok bersama dalam lingkungan Java.

Jika Anda membayangkan bola bisbol yang dibelah, ada tiga komponen utama: bagian inti yang empuk dan bundar, bagian tengah yang terbuat dari wol dan katun, serta bagian luar yang terbuat dari kulit sapi. Sebuah bola tanpa ketiga lapisan ini tidak akan melakukan fungsi yang dimaksudkan. Sama seperti tiga bagian dasar bisbol, JVM, JRE, dan JDK semuanya memiliki fungsi tertentu. Tanpa ketiganya, Java tidak akan berhasil beroperasi.

Perbandingan JVM, JRE, dan JDK

Dalam video berikut, Jamil Spain menjelaskan lebih lanjut bagaimana JRE dan JDK berhubungan:

JDK vs JRE vs JVM: Perbedaan utama

Dan sekarang, untuk perbedaannya:

  • JDK adalah platform pengembangan, sedangkan JRE untuk eksekusi.
  • JVM adalah fondasi, atau jantung dari bahasa pemrograman Java, dan memastikan kode sumber program Java akan bersifat tidak bergantung pada platform.
  • JVM disertakan dalam JDK dan JRE—program Java tidak akan berjalan tanpanya.

Teknologi pelengkap

Ada banyak teknologi pelengkap yang dapat digunakan untuk meningkatkan JVM, JRE, atau JDK. Teknologi berikut adalah yang paling sering digunakan:

  • Just-in-time Compiler (JIT ) merupakan bagian dari JVM dan mengoptimalkan konversi bytecode ke kode mesin. Ini memilih bytecode yang serupa untuk dikompilasi pada saat yang sama, mengurangi durasi keseluruhan bytecode ke kompilasi kode mesin.
  • Javac, alat pelengkap lainnya, adalah compiler yang membaca definisi Java dan mengubahnya menjadi bytecode yang dapat berjalan di JVM.
  • Javadoc mengonversi dokumentasi API dari kode sumber Java ke HTML. Ini berguna saat membuat dokumentasi standar dalam HTML.

JVM dan teknologi kontainer

Java virtual machine (JVM) digunakan untuk membuat—Anda dapat menebaknya—mesin virtual (VMs). VM adalah server yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan pada perangkat keras fisik yang sama tanpa mempengaruhi satu sama lain. Hal ini memberikan penggunaan sumber daya yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah dan hemat biaya untuk diskalakan daripada infrastruktur tradisional. VM juga mudah sekali pakai karena kemandiriannya. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan aplikasi, Anda cukup menghapus VM.

Kontainer meningkatkan ekstraksi ini dan menjadikan kernel OS virtual. Tidak adanya OS membuat kontainer menjadi lebih ringan, cepat, dan fleksibel daripada VM.

Java, JVM, JDK, JDK dan IBM 

Bagi banyak organisasi, Java tetap menjadi bagian penting dari pengembangan aplikasi dan memberikan dasar yang kuat saat membuat solusi portabel dan Dapat diskalakan. Hal ini juga dapat berperan penting dalam memodernisasi aplikasi dalam perjalanan menuju cloud.

Ambil langkah selanjutnya dengan Jelajahi OpenJDK dan IBM Runtimes for Business, yang menyediakan dukungan komersial yang andal dan hemat biaya untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengelola aplikasi Java.

