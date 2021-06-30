Java adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer yang digunakan dalam lingkungan berkembang saat ini. Ini terutama digunakan untuk proyek pengembangan back-end, pengembangan game, dan komputasi desktop dan mobile. Baca terus dan cari tahu bagaimana Java mesin virtual (JVM), Java waktu proses Environment (JRE), dan Java Development Kit (JDK) masing-masing memainkan peran dalam proses pengembangan Java. Anda juga akan belajar tentang hubungan mereka satu sama lain dan perbedaan yang membedakan mereka.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Mesin virtual Java atau JVM memuat, memverifikasi, dan menjalankan bytecode Java. Ini dikenal sebagai penerjemah atau inti dari bahasa pemrograman Java karena menjalankan pemrograman Java.
JVM bertanggung jawab untuk mengubah bytecode ke kode khusus mesin dan diperlukan di JDK dan JRE. Ini juga bergantung pada platform dan melakukan banyak fungsi, termasuk manajemen memori dan keamanan. Selain itu, JVM dapat menjalankan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain yang telah dikonversi ke bytecode Java.
Java Native Interface (JNI) sering disebut sehubungan dengan JVM. JNI adalah kerangka kerja yang memungkinkan kode Java yang berjalan di JVM untuk berkomunikasi dengan (yaitu, memanggil dan dipanggil oleh) aplikasi yang terkait dengan perangkat keras dan platform sistem operasi tertentu. Aplikasi ini disebut aplikasi asli dan seringkali dapat ditulis dalam bahasa lain. Metode asli digunakan untuk pindah kode asli yang ditulis dalam bahasa lain ke aplikasi Java.
JVM terdiri dari tiga komponen atau subsistem utama:
Java Waktu Proses Environment, atau JRE, adalah seperangkat alat perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk eksekusi aplikasi atau aplikasi Java pada sistem Anda.
JRE menggunakan heap space untuk alokasi memori dinamis untuk objek Java. JRE juga digunakan dalam JDB (Java Debugging).
Jika seorang programmer ingin menjalankan program Java dengan menggunakan perintah Java, mereka harus menginstal JRE. Jika mereka hanya menginstal (dan tidak mengembangkan atau mengompilasi kode), maka hanya JRE yang diperlukan.
Selain mesin virtual Java, JRE terdiri dari berbagai alat dan fitur perangkat lunak pendukung lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari aplikasi Java Anda.
Java Development Kit, atau JDK, adalah perangkat pengembangan perangkat lunak yang merupakan superset dari JRE. Ini adalah komponen dasar yang memungkinkan aplikasi Java dan pengembangan applet Java. Ini adalah platform khusus, sehingga diperlukan penginstal terpisah untuk setiap sistem operasi (misalnya, Mac, Unix, dan Windows).
JDK berisi semua alat yang diperlukan untuk menyusun, melakukan debug, dan menjalankan program yang dikembangkan menggunakan platform Java. (Perlu dicatat bahwa program Java juga dapat dijalankan dengan menggunakan baris perintah.)
JDK mencakup semua alat Java, eksekusi, dan binari yang diperlukan untuk menjalankan program Java. Ini termasuk JRE, kompiler, alat debug, pengarsipan, dan alat lain yang digunakan dalam pengembangan Java.
Java identik dengan Java Standard Edition (Java SE) atau Core Java. Ketiga eufemisme mengacu pada spesifikasi Java dasar yang mencakup tindakan mendefinisikan tipe dan objek. Java EE, di sisi lain, menyediakan API dan biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi yang lebih besar. Konten blog ini berfokus pada Java SE.
Pertama-tama mari kita lihat bagaimana tiga komponen inti Java bekerja sama, dan kemudian kita dapat memeriksa perbedaannya. Diagram berikut memberikan gambaran tentang bagaimana JVM, JRE, dan JDK cocok bersama dalam lingkungan Java.
Jika Anda membayangkan bola bisbol yang dibelah, ada tiga komponen utama: bagian inti yang empuk dan bundar, bagian tengah yang terbuat dari wol dan katun, serta bagian luar yang terbuat dari kulit sapi. Sebuah bola tanpa ketiga lapisan ini tidak akan melakukan fungsi yang dimaksudkan. Sama seperti tiga bagian dasar bisbol, JVM, JRE, dan JDK semuanya memiliki fungsi tertentu. Tanpa ketiganya, Java tidak akan berhasil beroperasi.
Dalam video berikut, Jamil Spain menjelaskan lebih lanjut bagaimana JRE dan JDK berhubungan:
Dan sekarang, untuk perbedaannya:
Ada banyak teknologi pelengkap yang dapat digunakan untuk meningkatkan JVM, JRE, atau JDK. Teknologi berikut adalah yang paling sering digunakan:
Java virtual machine (JVM) digunakan untuk membuat—Anda dapat menebaknya—mesin virtual (VMs). VM adalah server yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan pada perangkat keras fisik yang sama tanpa mempengaruhi satu sama lain. Hal ini memberikan penggunaan sumber daya yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah dan hemat biaya untuk diskalakan daripada infrastruktur tradisional. VM juga mudah sekali pakai karena kemandiriannya. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan aplikasi, Anda cukup menghapus VM.
Kontainer meningkatkan ekstraksi ini dan menjadikan kernel OS virtual. Tidak adanya OS membuat kontainer menjadi lebih ringan, cepat, dan fleksibel daripada VM.
Bagi banyak organisasi, Java tetap menjadi bagian penting dari pengembangan aplikasi dan memberikan dasar yang kuat saat membuat solusi portabel dan Dapat diskalakan. Hal ini juga dapat berperan penting dalam memodernisasi aplikasi dalam perjalanan menuju cloud.
Ambil langkah selanjutnya dengan Jelajahi OpenJDK dan IBM Runtimes for Business, yang menyediakan dukungan komersial yang andal dan hemat biaya untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengelola aplikasi Java.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.
Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.
Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.
Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.