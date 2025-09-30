Apa itu virtual servers?

Meskipun server virtual dan mesin virtual (VM ) memanfaatkan virtualisasi dan hypervisor untuk menciptakan lingkungan virtual yang unik dan terpartisi, namun ada perbedaan utama di antara keduanya.

Seperti yang dijelaskan di atas, server virtual digunakan untuk mereplikasi bare metal server fisik untuk aplikasi seperti server web, server nama domain, server proxy, dan server aplikasi, dan lain-lain. Sementara itu, mesin virtual digunakan untuk membuat representasi virtual dari komputer fisik. Penyedia lingkungan cloud biasanya menawarkan desktop virtual untuk meniru fungsi perangkat keras yang mendasarinya sekaligus mengisolasi mesin virtual dari komputer host.

Karena mesin virtual terisolasi dari host, mesin virtual juga dapat menjalankan sistem operasinya sendiri, apa pun sistem operasi yang dijalankan komputer host. Karena alasan ini, mesin virtual adalah alat yang berguna untuk menguji aplikasi di berbagai jenis sistem operasi. Selain itu, mesin virtual dapat dikarantina dari ekosistem jaringan yang lebih besar, sehingga memberikan tingkat perlindungan dan menjaga insiden keamanan siber yang sensitif.