Apa itu virtual servers?

Server virtual adalah jenis server berkemampuan perangkat lunak yang dapat dibuat dengan mempartisi server fisik—sering disebut sebagai host atau bare metal server—menjadi mempartisi yang lebih kecil dan mandiri. Server virtual dapat mereplikasi fungsionalitas semua jenis server, sekaligus berbagi sumber daya dengan jenis server virtual lainnya.
Dengan meningkatnya permintaan server, munculnya komputasi cloud dan dorongan yang lebih besar menuju solusi sumber daya yang lebih ramah lingkungan, server virtual telah menjadi bagian pokok dari hosting server modern dan pusat data. Server tradisional membutuhkan perangkat keras fisik khusus untuk menangani beban kerja yang diberikan—menghabiskan ruang, daya, dan sumber daya bahkan saat tidak digunakan. Namun, server virtual memungkinkan satu perangkat keras untuk menghosting beberapa server, sehingga mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya.
Server visual dimungkinkan berkat virtualisasi perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor yang bertindak seperti lapisan antara perangkat keras fisik dan beberapa lingkungan virtual yang unik. Masing-masing lingkungan virtual ini dapat menjalankan sistem operasinya sendiri (seperti Microsoft Windows, Linux atau Ubuntu). Hypervisor memungkinkan virtualisasi server dengan mengisolasi tiap server dan mengelola sumber daya sebagai server fisik, terkadang berfungsi sebagai penyeimbang beban dan mendistribusikan ulang sumber daya komputasi untuk memastikan operasi yang efisien.
Ada banyak contoh penggunaan praktis untuk server virtual yang memiliki berbagai manfaat dibandingkan server fisik tradisional:
Dengan virtualisasi server, organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berinvestasi pada server yang berdiri sendiri untuk setiap aplikasi. Solusi ini tidak hanya menghemat biaya perangkat keras, tetapi juga daya, pendinginan, dan pemeliharaan pusat data.
Server virtual adalah solusi yang sangat baik untuk organisasi seperti perusahaan rintisan yang mencari opsi fleksibel yang dapat diskalakan dengan mudah. Server virtual dapat digunakan dan digunakan kembali untuk sejumlah penggunaan yang berbeda— mulai dari server email sederhana hingga server web berkinerja tinggi yang mampu menangani jutaan aplikasi web
Operasi yang menggunakan server virtual tidak dibatasi pada satu server dan oleh karena itu dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas server. Virtualisasi memungkinkan organisasi untuk meningkatkan daya pemrosesan yang tersedia secara signifikan karena beban kerja dapat didistribusikan ke bagian-bagian kecil dari setiap server jaringan.
Virtualisasi menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa server fisik karena satu server fisik dapat menjalankan beberapa server virtual yang mampu menggunakan sumber daya secara lebih efisien, memerlukan jejak fisik yang lebih kecil dan emisi terkait pendinginan yang lebih sedikit.
Sementara bare metal server khusus mungkin memerlukan waktu pengaturan yang lama, bergantung pada ketersediaan perangkat keras dan perakitan komponen, menerapkan server virtual dapat dilakukan sesuai permintaan dalam hitungan menit, mengurangi waktu henti.
Virtualisasi memudahkan pencadangan dan replikasi data di beberapa pusat, sehingga memungkinkan spesialis pemulihan bencana (DR) untuk menilai dan memperbaiki kegagalan penting yang tak terduga dengan lebih mudah. Virtualisasi juga membantu memastikan keberlangsungan bisnis dan pertahanan dari ancaman dunia maya (seperti Serangan DDoS) dengan fitur-fitur seperti migrasi langsung, di mana beban kerja dapat dengan mudah dipindahkan di antara lingkungan virtual tanpa mengganggu layanan.
Secara umum, keuntungan virtualisasi server jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada tantangan apa pun yang terkait dengan server virtual, tantangan yang paling umum adalah pemborosan sumber daya. Karena server virtual bergantung pada kekuatan pemrosesan mesin fisik yang mendasarinya, jika ada terlalu banyak server virtual yang beroperasi pada satu bare metal server atau jaringan server, maka dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Meskipun kapasitas server fisik dapat memberikan indikasi tentang kapasitas server virtual yang mungkin dihostingnya, kepadatan server dapat dengan mudah diatasi dengan memigrasikan beban kerja yang berat ke server fisik lainnya atau melalui server pribadi virtual.
Virtual private server (VPS) adalah salah satu jenis virtual servers yang ditawarkan oleh penyedia layanan hosting yang menjamin sejumlah bandwidth CPU mesin fisik khusus untuk virtual servers tertentu. Penyedia layanan cloud biasanya menawarkan server pribadi virtual di berbagai tingkatan harga sebagai cara agar bisnis dapat menikmati manfaat dari server fisik khusus tanpa berkomitmen pada mesin fisik yang sebenarnya. Optimalisasi virtualisasi penuh memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan server pribadi virtual mereka dengan fitur-fitur seperti load balancer, sertifikat SSL, firewall, dan lainnya.
Meskipun server virtual dan mesin virtual (VM ) memanfaatkan virtualisasi dan hypervisor untuk menciptakan lingkungan virtual yang unik dan terpartisi, namun ada perbedaan utama di antara keduanya.
Seperti yang dijelaskan di atas, server virtual digunakan untuk mereplikasi bare metal server fisik untuk aplikasi seperti server web, server nama domain, server proxy, dan server aplikasi, dan lain-lain. Sementara itu, mesin virtual digunakan untuk membuat representasi virtual dari komputer fisik. Penyedia lingkungan cloud biasanya menawarkan desktop virtual untuk meniru fungsi perangkat keras yang mendasarinya sekaligus mengisolasi mesin virtual dari komputer host.
Karena mesin virtual terisolasi dari host, mesin virtual juga dapat menjalankan sistem operasinya sendiri, apa pun sistem operasi yang dijalankan komputer host. Karena alasan ini, mesin virtual adalah alat yang berguna untuk menguji aplikasi di berbagai jenis sistem operasi. Selain itu, mesin virtual dapat dikarantina dari ekosistem jaringan yang lebih besar, sehingga memberikan tingkat perlindungan dan menjaga insiden keamanan siber yang sensitif.
