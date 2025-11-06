Ketidakstabilan harga dan model lisensi di sektor virtualisasi baru-baru ini menyebabkan banyak organisasi meninjau ulang viabilitas strategi investasi jangka panjang mereka di bidang tersebut. Bagi banyak orang, momen ini merupakan titik balik strategis untuk memodernisasi, mengurangi ketergantungan pada tumpukan teknologi dengan hak milik eksklusif, dan mengadopsi arsitektur terbuka dan dapat diskalakan.

IBM memiliki posisi yang tepat untuk membantu perusahaan mengubah transformasi ini menjadi sebuah peluang untuk modernisasi melalui berbagai jalur yang saling melengkapi.