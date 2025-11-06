Memigrasikan dan memodernisasi infrastruktur virtual Anda dengan percaya diri
Ketidakstabilan harga dan model lisensi di sektor virtualisasi baru-baru ini menyebabkan banyak organisasi meninjau ulang viabilitas strategi investasi jangka panjang mereka di bidang tersebut. Bagi banyak orang, momen ini merupakan titik balik strategis untuk memodernisasi, mengurangi ketergantungan pada tumpukan teknologi dengan hak milik eksklusif, dan mengadopsi arsitektur terbuka dan dapat diskalakan.
IBM memiliki posisi yang tepat untuk membantu perusahaan mengubah transformasi ini menjadi sebuah peluang untuk modernisasi melalui berbagai jalur yang saling melengkapi.
Landasan kolaboratif untuk inovasi
Kontainerisasi aplikasi dengan memperhatikan masa depan
Infrastruktur siap AI untuk produktivitas yang lebih tinggi
Nilai ideal biaya dan fungsionalitas
Red Hat OpenShift, yang dibangun di KVM dan KubeVirt, menyatukan mesin virtual dan kontainer pada satu platform yang dapat diskalakan di lingkungan on-prem, cloud, dan edge. Pendekatan ini menjaga nilai investasi virtualisasi yang ada, sekaligus mendukung modernisasi bertahap, fleksibilitas hybrid cloud, integrasi AI, serta penyatuan DevOps—untuk penyederhanaan operasi dan percepatan adopsi beban kerja berbasis AI dan cloud-native.
Percepat virtualisasi dan modernisasi Anda dengan IBM® Cloud VPC—infrastruktur yang aman dan berkinerja tinggi untuk server virtual (VSI) dan bare metal. Migrasikan dari VMware secara mulus, modernisasi beban kerja dengan virtualisasi Red Hat OpenShift, atau jalankan aplikasi penting pada perangkat keras khusus, semuanya dengan efisiensi berbasis AI, skalabilitas tanpa batas, dan fleksibilitas hybrid cloud—tanpa kompromi.
Berinteraksi dengan IBM® untuk mengevaluasi lingkungan Anda saat ini dan mendapatkan rekomendasi untuk zona pendaratan Anda di masa mendatang.
Pengalaman dukungan terbaik saat Anda menguji dan memvalidasi dari demo hingga bukti konsep.
Migrasi dengan percaya diri menggunakan jaringan pakar kami dari IBM®, Red Hat atau ekosistem mitra yang mapan.
Hubungi IBM untuk mempelajari tentang harga khusus, promosi, dan penawaran pelatihan atau sertifikasi yang dapat membantu Anda menjalankan lingkungan baru dengan mudah.