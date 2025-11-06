Solusi virtualisasi IBM® Cloud​

Memigrasikan dan memodernisasi infrastruktur virtual Anda dengan percaya diri  

Membuka virtualisasi generasi berikutnya

Ketidakstabilan harga dan model lisensi di sektor virtualisasi baru-baru ini menyebabkan banyak organisasi meninjau ulang viabilitas strategi investasi jangka panjang mereka di bidang tersebut. Bagi banyak orang, momen ini merupakan titik balik strategis untuk memodernisasi, mengurangi ketergantungan pada tumpukan teknologi dengan hak milik eksklusif, dan mengadopsi arsitektur terbuka dan dapat diskalakan.

IBM memiliki posisi yang tepat untuk membantu perusahaan mengubah transformasi ini menjadi sebuah peluang untuk modernisasi melalui berbagai jalur yang saling melengkapi.
Terbuka dan dapat diskalakan

Landasan kolaboratif untuk inovasi
Modern

Kontainerisasi aplikasi dengan memperhatikan masa depan
Siap untuk AI

Infrastruktur siap AI untuk produktivitas yang lebih tinggi
Pengoptimalan biaya

Nilai ideal biaya dan fungsionalitas

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift, yang dibangun di KVM dan KubeVirt, menyatukan mesin virtual dan kontainer pada satu platform yang dapat diskalakan di lingkungan on-prem, cloud, dan edge. Pendekatan ini menjaga nilai investasi virtualisasi yang ada, sekaligus mendukung modernisasi bertahap, fleksibilitas hybrid cloud, integrasi AI, serta penyatuan DevOps—untuk penyederhanaan operasi dan percepatan adopsi beban kerja berbasis AI dan cloud-native.

Virtual servers di awan pribadi virtual

Percepat virtualisasi dan modernisasi Anda dengan IBM® Cloud VPC—infrastruktur yang aman dan berkinerja tinggi untuk server virtual (VSI) dan bare metal. Migrasikan dari VMware secara mulus, modernisasi beban kerja dengan virtualisasi Red Hat OpenShift, atau jalankan aplikasi penting pada perangkat keras khusus, semuanya dengan efisiensi berbasis AI, skalabilitas tanpa batas, dan fleksibilitas hybrid cloud—tanpa kompromi.

Contoh penggunaan

Grafik seseorang yang bekerja di laptop dengan perisai dan kunci di latar belakang.
Migrasikan beban kerja VMware yang ada dengan Red Hat OpenShift virtualization atau Virtual Servers for VPC

Proses diawali dengan penilaian komprehensif terhadap lingkungan VM guna merancang rencana migrasi yang memfasilitasi dan memprioritaskan transisi VM tradisional tanpa menimbulkan risiko. Proses migrasi serta pengelolaan VM yang ada dapat disederhanakan melalui penggunaan toolkit migrasi dan alat manajemen siklus hidup VM bawaan, yang dilengkapi konten otomatisasi pilihan guna mendukung migrasi berskala besar secara efisien.
Grafik dua tangan memanipulasi bentuk geometris pada latar belakang biru muda.
Modernisasi dengan Red Hat OpenShift virtualization

Untuk perusahaan yang beralih ke arsitektur cloud-native, Red Hat OpenShift on IBM Cloud memungkinkan mereka untuk menjalankan mesin virtual dan kontainer secara berdampingan. Pendekatan ini memungkinkan tim memodernisasi beban kerja VM lama dengan kecepatan mereka sendiri, memanfaatkan orkestrasi Kubernetes, otomatisasi DevOps, dan integrasi AI—tanpa mengganggu operasi yang ada.
Ilustrasi isometrik seorang wanita yang bekerja di laptop yang terhubung ke bank.
Membangun, menerapkan, dan menjalankan beban kerja dengan konsol manajemen terpusat

Dengan Red Hat OpenShift, buat, terapkan, dan jalankan beban kerja di mana saja—dari on premises hingga cloud dan edge—semuanya melalui konsol manajemen terpadu. Pendekatan ini menyediakan satu tampilan konsisten lintas lingkungan VM tradisional, kontainer, dan aplikasi nirserver, memastikan interoperabilitas dan kelancaran operasi tanpa kerumitan atau visibilitas yang terfragmentasi.
Tangan memegang kartu kredit di depan layar komputer dengan kalkulator dan ikon yang terkait dengan transaksi online.
Virtualisasi yang dioptimalkan biaya dengan IBM® Cloud virtual servers (VSI)

Untuk menekan biaya lisensi VMware, organisasi dapat memindahkan beban kerja ke IBM Cloud Virtual Server for VPC, yang menawarkan komputasi yang aman dan dapat diskalakan, dan terintegrasi dengan jaringan serta penyimpanan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas seperti VMware—tanpa beban lisensi yang berat—sambil mempertahankan kinerja kelas enterprise, otomatisasi, dan pengoptimalan beban kerja yang mendukung AI.
Orang yang bekerja dengan server klasik Bare Metal di cloud
Infrastruktur kinerja tinggi pada bare metal untuk VPC

Organisasi dengan beban kerja yang membutuhkan kinerja tinggi atau berada di bawah regulasi ketat dapat menggunakan IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC guna memastikan kontrol, isolasi, dan kepatuhan penuh. Dengan pilihan penerapan yang fleksibel—termasuk hypervisor atau platform kontainer terkemuka seperti Red Hat Openshift—bisnis dapat membangun infrastruktur siap hybrid yang disesuaikan yang memberikan kinerja dan skalabilitas yang konsisten di lingkungan yang aman.
Keunggulan IBM

Menilai dan memberi saran

Berinteraksi dengan IBM® untuk mengevaluasi lingkungan Anda saat ini dan mendapatkan rekomendasi untuk zona pendaratan Anda di masa mendatang.

 Evaluasi dan memvalidasi

Pengalaman dukungan terbaik saat Anda menguji dan memvalidasi dari demo hingga bukti konsep.

 Migrasi

Migrasi dengan percaya diri menggunakan jaringan pakar kami dari IBM®, Red Hat atau ekosistem mitra yang mapan.

 Berlari dan tumbuh

Hubungi IBM untuk mempelajari tentang harga khusus, promosi, dan penawaran pelatihan atau sertifikasi yang dapat membantu Anda menjalankan lingkungan baru dengan mudah.
