Red Hat® OpenShift® Virtualization di IBM® Cloud® memberi organisasi jalur yang jelas dan sangat aman untuk memodernisasi beban kerja virtual. Alih-alih menjalankan platform terpisah untuk mesin virtual dan kontainer, tim dapat memigrasi dan mengoperasikan aplikasi berbasis VM langsung di dalam Red Hat OpenShift dengan menggunakan KubeVirt dan KVM. Teknologi ini dipercaya di seluruh industri karena kematangan, kinerja, dan keamanannya.

Disampaikan pada IBM Cloud, platform yang dirancang untuk beban kerja yang menuntut dan diatur, Red Hat OpenShift Virtualization menyediakan alat yang konsisten, antarmuka pemrograman aplikasi (API), Otomatisasi, dan fleksibilitas hybrid cloud yang diperlukan untuk menyatukan operasi lama dan operasi cloud native. Baik tujuan Anda adalah mengkonsolidasikan infrastruktur yang sudah tua, pindah menuju modernisasi berbasis container atau memperkenalkan AI ke dalam aplikasi yang ada, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud menyediakan fondasi yang aman dan Dapat diskalakan untuk Transformasi tanpa memaksa penulisan ulang yang mengganggu.