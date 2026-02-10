Migrasikan dan memodernisasi mesin virtual dengan
Red Hat OpenShift Virtualization di IBM Cloud
Red Hat® OpenShift® Virtualization di IBM® Cloud® memberi organisasi jalur yang jelas dan sangat aman untuk memodernisasi beban kerja virtual. Alih-alih menjalankan platform terpisah untuk mesin virtual dan kontainer, tim dapat memigrasi dan mengoperasikan aplikasi berbasis VM langsung di dalam Red Hat OpenShift dengan menggunakan KubeVirt dan KVM. Teknologi ini dipercaya di seluruh industri karena kematangan, kinerja, dan keamanannya.
Disampaikan pada IBM Cloud, platform yang dirancang untuk beban kerja yang menuntut dan diatur, Red Hat OpenShift Virtualization menyediakan alat yang konsisten, antarmuka pemrograman aplikasi (API), Otomatisasi, dan fleksibilitas hybrid cloud yang diperlukan untuk menyatukan operasi lama dan operasi cloud native. Baik tujuan Anda adalah mengkonsolidasikan infrastruktur yang sudah tua, pindah menuju modernisasi berbasis container atau memperkenalkan AI ke dalam aplikasi yang ada, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud menyediakan fondasi yang aman dan Dapat diskalakan untuk Transformasi tanpa memaksa penulisan ulang yang mengganggu.
Hilangkan kebutuhan untuk memelihara satu lingkungan untuk VM dan lainnya untuk kontainer. Red Hat OpenShift Virtualization menyatukan mereka dalam satu model operasional, dengan perkakas yang konsisten, saluran pipa CI/CD, pengamatan, dan kontrol keamanan di seluruh hybrid cloud dan edge.
Pindahkan mesin virtual tradisional ke Red Hat OpenShift dengan menggunakan Migration Toolkit untuk Virtualisasi. Didukung oleh IBM Technology Expert Labs, organisasi dapat merampingkan migrasi dalam skala besar dengan Otomatisasi, penilaian, dan panduan pakar — mengurangi waktu henti risiko dan mempercepat waktu menuju nilai.
Hindari kenaikan biaya lisensi dan permintaan operasional platform virtualisasi lama. Dengan mengkonsolidasikan beban kerja ke Red Hat OpenShift, Anda dapat memanfaatkan hak tamu Red Hat Enterprise Linux yang disertakan, mengoptimalkan konsumsi sumber daya, dan mengurangi penyebaran alat.
Jalankan VM apa adanya sambil mengadopsi praktik cloud-native — kontainer, tanpa server, GitOps, dan AI — kapan pun bisnis siap. Dengan pengelolaan yang konsisten di seluruh lingkungan on-prem, cloud publik, dan edge, Anda dapat mengembangkan portofolio aplikasi secara bertahap tanpa mengganggu sistem penting misi.
Organisasi dengan aplikasi berbasis VM yang tertanam secara mendalam—sistem perbankan inti, ERP, platform penagihan—dapat bermigrasi ke Red Hat OpenShift Virtualization untuk menstabilkan biaya, meningkatkan integrasi dengan layanan modern, dan mempersiapkan modernisasi jangka panjang.
Bisnis yang mencari alternatif untuk platform virtualisasi tradisional dapat meng-host ulang beban kerja ke Red Hat OpenShift untuk model operasional dan lisensi yang lebih dapat diprediksi sambil mempertahankan keandalan dan kinerja.
Sistem berbasis VM seperti Analytics Engine, sistem EHR, atau beban kerja pencitraan dapat berjalan berdampingan dengan layanan mikro yang dikontainer, meningkatkan aliran data waktu nyata dan memungkinkan insight yang lebih cepat tanpa mendesain ulang.
Organisasi ritel, telekomunikasi, dan industri dapat menggunakan Red Hat OpenShift Virtualization untuk menjalankan VM di mana pun mereka membutuhkannya — pusat data, cloud publik, atau lokasi tepi — dengan manajemen siklus hidup terpadu dan kontrol kebijakan.
Penerapan organisasi CIO IBM Red Hat OpenShift on IBM Cloud memungkinkan IBM untuk mengganti lingkungan VM yang mahal dan lambat dengan platform kontainer terpadu yang memangkas biaya hosting sebesar 90%. Ini juga mengurangi pekerjaan operasi sebesar 55% dan mengaktifkan pembaruan aplikasi yang cepat dan aman secara default.
Temukan cara Anda dapat memigrasi dan memodernisasi mesin virtual dengan Red Hat OpenShift Virtualization di IBM Cloud.