Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Migrasikan dan memodernisasi mesin virtual dengan
Red Hat OpenShift Virtualization di IBM Cloud

Lihat contoh penggunaan
Ilustrasi blok bangunan 3D biru dan abu-abu membentuk struktur abstrak

BLOG

Virtualisasi dan Kontainerisasi bersama: Red Hat OpenShift Virtualization sekarang tersedia di IBM Cloud

Baca lebih lanjut

Memodernisasi beban kerja yang tervirtualisasi

Red Hat® OpenShift® Virtualization di IBM® Cloud® memberi organisasi jalur yang jelas dan sangat aman untuk memodernisasi beban kerja virtual. Alih-alih menjalankan platform terpisah untuk mesin virtual dan kontainer, tim dapat memigrasi dan mengoperasikan aplikasi berbasis VM langsung di dalam Red Hat OpenShift dengan menggunakan KubeVirt dan KVM. Teknologi ini dipercaya di seluruh industri karena kematangan, kinerja, dan keamanannya.

Disampaikan pada IBM Cloud, platform yang dirancang untuk beban kerja yang menuntut dan diatur, Red Hat OpenShift Virtualization menyediakan alat yang konsisten, antarmuka pemrograman aplikasi (API), Otomatisasi, dan fleksibilitas hybrid cloud yang diperlukan untuk menyatukan operasi lama dan operasi cloud native. Baik tujuan Anda adalah mengkonsolidasikan infrastruktur yang sudah tua, pindah menuju modernisasi berbasis container atau memperkenalkan AI ke dalam aplikasi yang ada, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud menyediakan fondasi yang aman dan Dapat diskalakan untuk Transformasi tanpa memaksa penulisan ulang yang mengganggu.
Platform terpadu untuk semua komputasi Anda

Hilangkan kebutuhan untuk memelihara satu lingkungan untuk VM dan lainnya untuk kontainer. Red Hat OpenShift Virtualization menyatukan mereka dalam satu model operasional, dengan perkakas yang konsisten, saluran pipa CI/CD, pengamatan, dan kontrol keamanan di seluruh hybrid cloud dan edge.
Migrasi VM yang lebih cepat dan berisiko lebih rendah

Pindahkan mesin virtual tradisional ke Red Hat OpenShift dengan menggunakan Migration Toolkit untuk Virtualisasi. Didukung oleh IBM Technology Expert Labs, organisasi dapat merampingkan migrasi dalam skala besar dengan Otomatisasi, penilaian, dan panduan pakar — mengurangi waktu henti risiko dan mempercepat waktu menuju nilai.
Total biaya kepemilikan yang lebih rendah dan lebih dapat diprediksi

Hindari kenaikan biaya lisensi dan permintaan operasional platform virtualisasi lama. Dengan mengkonsolidasikan beban kerja ke Red Hat OpenShift, Anda dapat memanfaatkan hak tamu Red Hat Enterprise Linux yang disertakan, mengoptimalkan konsumsi sumber daya, dan mengurangi penyebaran alat.
Modernisasi dengan kecepatan Anda dengan platform yang siap untuk masa depan

Jalankan VM apa adanya sambil mengadopsi praktik cloud-native — kontainer, tanpa server, GitOps, dan AI — kapan pun bisnis siap. Dengan pengelolaan yang konsisten di seluruh lingkungan on-prem, cloud publik, dan edge, Anda dapat mengembangkan portofolio aplikasi secara bertahap tanpa mengganggu sistem penting misi.

Contoh penggunaan

Modernizing critical business systems without rewriting

Organisasi dengan aplikasi berbasis VM yang tertanam secara mendalam—sistem perbankan inti, ERP, platform penagihan—dapat bermigrasi ke Red Hat OpenShift Virtualization untuk menstabilkan biaya, meningkatkan integrasi dengan layanan modern, dan mempersiapkan modernisasi jangka panjang.

Ilustrasi tiga orang berinteraksi dengan diagram batang pada layar sentuh yang terhubung ke server dan aliran data melalui IBM Cloud®

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

Bisnis yang mencari alternatif untuk platform virtualisasi tradisional dapat meng-host ulang beban kerja ke Red Hat OpenShift untuk model operasional dan lisensi yang lebih dapat diprediksi sambil mempertahankan keandalan dan kinerja.

Ilustrasi konsolidasi dan penskalaan penyimpanan

Enhancing data driven applications with cloud native services

Sistem berbasis VM seperti Analytics Engine, sistem EHR, atau beban kerja pencitraan dapat berjalan berdampingan dengan layanan mikro yang dikontainer, meningkatkan aliran data waktu nyata dan memungkinkan insight yang lebih cepat tanpa mendesain ulang.

Diagram alir sederhana yang menunjukkan berbagai bentuk geometris yang dihubungkan oleh garis dan seseorang yang menggunakan komputer di sudut kanan atas.

Running hybrid cloud and edge operations consistently

Organisasi ritel, telekomunikasi, dan industri dapat menggunakan Red Hat OpenShift Virtualization untuk menjalankan VM di mana pun mereka membutuhkannya — pusat data, cloud publik, atau lokasi tepi — dengan manajemen siklus hidup terpadu dan kontrol kebijakan.

Ilustrasi titik-titik dan jaringan jalur yang saling terkait

Studi kasus

IBM CIO

Penerapan organisasi CIO IBM Red Hat OpenShift on IBM Cloud memungkinkan IBM untuk mengganti lingkungan VM yang mahal dan lambat dengan platform kontainer terpadu yang memangkas biaya hosting sebesar 90%. Ini juga mengurangi pekerjaan operasi sebesar 55% dan mengaktifkan pembaruan aplikasi yang cepat dan aman secara default.

Pemandangan udara kapal yang dimuat dengan kontainer pengiriman di dermaga kargo

Produk terkait

Tampilan dari atas kapal kargo di laut
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Layanan Red Hat OpenShift terkelola di IBM Cloud yang menyediakan platform Kubernetes yang aman dan dapat diskalakan untuk membangun, menerapkan, dan menjalankan aplikasi kontainer.
Rendering 3D dari kubus kecil yang saling berhubungan dalam tiga lapisan berbeda
Red Hat di IBM Cloud
Portofolio teknologi Red Hat yang terintegrasi dengan IBM Cloud untuk membantu organisasi membangun, mengelola, dan memodernisasi aplikasi di seluruh lingkungan hybrid cloud.
Pusat data dengan koneksi ilustrasi abstrak
Solusi Virtualisasi IBM
Portofolio seperangkat alat dan platform IBM yang membantu organisasi memvirtualisasi sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan untuk efisiensi, fleksibilitas, dan optimalisasi beban kerja yang lebih besar.
Pusat Data dengan beberapa rak server
IBM® Fusion
Platform penyimpanan yang ditentukan perangkat lunak yang menghadirkan penyimpanan berkinerja tinggi, dapat diskalakan, dan siap kontainer untuk beban kerja berbasis cloud modern dan virtual.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan cara Anda dapat memigrasi dan memodernisasi mesin virtual dengan Red Hat OpenShift Virtualization di IBM Cloud.

 Pelajari lebih lanjut