Virtualisasi desktop memungkinkan pengiriman pengalaman desktop yang aman dan fidelitas penuh kepada pengguna akhir di perangkat apa pun.
Virtualisasi desktop menciptakan versi berbasis perangkat lunak, atau virtual, dari lingkungan desktop dan sistem operasi (OS) pengguna akhir yang dipisahkan dari perangkat komputasi atau klien pengguna akhir. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses desktopnya dari perangkat komputasi apa pun.
Dalam model penerapan VDI, sistem operasi berjalan di mesin virtual (VM) yang dihosting di server di pusat data. Gambar desktop berjalan melalui jaringan ke perangkat pengguna akhir, di mana pengguna akhir dapat berinteraksi dengan desktop (dan aplikasi serta sistem operasi yang mendasarinya) seolah-olah itu adalah perangkat lokal.
VDI memberi setiap pengguna VM khusus yang menjalankan sistem operasinya sendiri. Sumber daya sistem operasi — termasuk driver, CPU, dan memori — beroperasi dari lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor yang meniru output mereka, mengelola alokasi sumber daya ke beberapa VM, dan memungkinkan mereka berjalan berdampingan di server yang sama.
Manfaat utama dari VDI adalah dapat mengirimkan desktop Windows 10 dan sistem operasi ke perangkat pengguna akhir. Namun, karena VDI hanya mendukung satu pengguna per instans Windows 10, VDI memerlukan VM terpisah untuk setiap pengguna Windows 10.
Di RDS—dikenal juga sebagai host sesi desktop jarak jauh (RDSH) —pengguna mengakses desktop dan aplikasi Windows dari jarak jauh melalui sistem operasi Microsoft Windows Server. Aplikasi dan gambar desktop disajikan melalui Microsoft Remote Desktop Protocol. Sebelumnya dikenal sebagai Microsoft Terminal Server, produk ini sebagian besar tetap tidak berubah sejak rilis awalnya.
Dari perspektif pengguna akhir, RDS dan VDI identik. Tetapi karena satu contoh Windows Server dapat mendukung sebanyak mungkin pengguna secara bersamaan sesuai dengan perangkat keras server yang dapat ditangani, RDS dapat menjadi opsi virtualisasi desktop yang lebih hemat biaya. Perlu juga dicatat bahwa aplikasi yang diuji atau disertifikasi untuk berjalan pada Windows 10 mungkin tidak diuji atau disertifikasi untuk berjalan pada OS Windows Server.
Di DaaS, VM dihosting di backend berbasis cloud oleh penyedia pihak ketiga. DaaS dapat diskalakan, bisa lebih fleksibel daripada solusi on premises, dan umumnya menerapkan lebih cepat daripada banyak opsi virtualisasi desktop lainnya.
Seperti jenis virtualisasi desktop cloud lainnya, DaaS berbagi banyak manfaat umum komputasi cloud, termasuk dukungan untuk beban kerja yang berfluktuasi dan perubahan permintaan penyimpanan, harga berbasis penggunaan, dan kemampuan untuk membuat aplikasi dan data dapat diakses dari hampir semua perangkat yang terhubung ke internet. Kelemahan utama DaaS adalah bahwa fitur dan konfigurasi tidak selalu dapat disesuaikan seperti yang diperlukan.
VDI merupakan pilihan populer karena menawarkan versi virtual dari model komputasi yang sudah dikenal, yaitu komputasi desktop fisik. Namun, penerapan VDI mengharuskan Anda untuk mengelola sendiri semua aspek infrastruktur, termasuk perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi, serta hypervisor dan perangkat lunak terkait. Ini bisa menjadi tantangan jika pengalaman dan keahlian VDI Anda terbatas. Membeli semua komponen infrastruktur dapat membutuhkan investasi di muka yang lebih besar.
RDS/RDSH dapat menjadi pilihan yang solid jika mendukung aplikasi spesifik yang Anda perlukan untuk dijalankan dan pengguna akhir Anda hanya memerlukan akses ke aplikasi tersebut, bukan desktop Windows secara penuh. RDS menawarkan kepadatan pengguna akhir yang lebih besar per server daripada VDI, dan sistem biasanya lebih murah dan lebih dapat diskalakan daripada lingkungan VDI penuh. Staf Anda memang membutuhkan keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola dan mengelola teknologi RDS/RDSH.
DaaS saat ini semakin populer karena tim TI semakin nyaman dengan desktop bersama dan aplikasi bersama. Secara keseluruhan, ini cenderung menjadi pilihan yang paling hemat biaya. Ini juga yang paling mudah untuk dikelola, membutuhkan sedikit keahlian internal dalam mengelola infrastruktur atau VDI. Ini dapat diskalakan dan melibatkan pengeluaran operasional daripada pengeluaran modal, struktur biaya yang lebih terjangkau untuk banyak bisnis.
Virtualisasi desktop memberikan banyak potensi manfaat yang dapat bervariasi tergantung pada model penerapan yang Anda pilih.
Virtualisasi desktop dapat memudahkan tim TI untuk mengelola kebutuhan komputasi karyawan. Bisnis Anda dapat mempertahankan satu templat VM untuk karyawan dengan peran atau fungsi yang sama, alih-alih mempertahankan komputer individual yang harus dikonfigurasi ulang, diperbarui, atau ditambal setiap kali perubahan perangkat lunak perlu dilakukan. Hal ini menghemat waktu dan sumber daya TI.
Banyak solusi desktop virtual yang memungkinkan Anda mengalihkan lebih banyak anggaran TI Anda dari pengeluaran modal ke pengeluaran operasional. Karena aplikasi intensif komputasi memerlukan daya pemrosesan yang lebih sedikit ketika dikirimkan melalui VM yang dihosting di server pusat data, virtualisasi desktop dapat memperpanjang umur perangkat pengguna akhir yang lebih tua atau kurang Power. Solusi desktop virtual on premises mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan dalam perangkat keras server, perangkat lunak hypervisor, dan infrastruktur lainnya, yang membuat Daas berbasis cloud — di mana Anda hanya membayar biaya berbasis penggunaan reguler — pilihan yang lebih menarik.
Virtualisasi desktop memudahkan karyawan untuk mengakses sumber daya komputasi perusahaan. Mereka dapat bekerja kapan saja, di mana saja, dari perangkat yang didukung dengan koneksi Internet.
Desktop virtual dapat mendukung akses desktop jarak jauh dari berbagai perangkat, termasuk komputer laptop dan desktop, thin client, zero client, tablet, dan bahkan beberapa mobile. Anda dapat menggunakan desktop virtual untuk memberikan pengalaman seperti stasiun kerja dan akses ke desktop lengkap di mana saja dan kapan saja, terlepas dari sistem operasi asli perangkat pengguna akhir.
Dalam virtualisasi desktop, gambar desktop diabstraksikan dan dipisahkan dari perangkat keras fisik yang digunakan untuk mengaksesnya. Selain itu, VM yang digunakan untuk mengirimkan gambar desktop dapat berupa lingkungan yang dikontrol dengan ketat yang dikelola oleh departemen TI perusahaan.
Pengguna dapat dengan cepat dan mudah menerapkan VM baru atau melayani aplikasi baru kapan pun diperlukan, dan sama mudahnya untuk menghapusnya saat tidak lagi diperlukan.
Saat Anda menerapkan virtualisasi desktop, pengguna akhir Anda akan menikmati pengalaman yang kaya fitur tanpa mengorbankan fungsionalitas yang mereka andalkan, seperti pencetakan atau akses ke port USB.
Perangkat lunak yang diperlukan untuk mengirimkan desktop virtual tergantung pada metode virtualisasi yang Anda pilih.
Dengan VDI, sistem operasi desktop (paling umum Microsoft Windows) berjalan dan dikelola di pusat data. Perangkat lunak Hypervisor berjalan di server host, memberikan akses ke VM ke setiap pengguna akhir melalui jaringan. Perangkat lunak broker koneksi diperlukan untuk mengautentikasi pengguna, menghubungkan masing-masing ke mesin virtual, memantau tingkat aktivitas, dan menetapkan kembali VM ketika koneksi dihentikan. Perantara koneksi dapat dibundel dengan, atau dibeli secara terpisah dari, hypervisor.
RDS atau RDSH dapat diimplementasikan menggunakan utilitas yang dibundel dengan sistem operasi Microsoft Windows Server.
Jika Anda memilih solusi DaaS, semua instalasi perangkat lunak, konfigurasi, dan pemeliharaan akan ditangani oleh penyedia layanan yang dihosting di cloud DaaS. Ini termasuk aplikasi, sistem operasi, file, dan preferensi pengguna.
