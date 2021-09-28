Dalam model penerapan VDI, sistem operasi berjalan di mesin virtual (VM) yang dihosting di server di pusat data. Gambar desktop berjalan melalui jaringan ke perangkat pengguna akhir, di mana pengguna akhir dapat berinteraksi dengan desktop (dan aplikasi serta sistem operasi yang mendasarinya) seolah-olah itu adalah perangkat lokal.

VDI memberi setiap pengguna VM khusus yang menjalankan sistem operasinya sendiri. Sumber daya sistem operasi — termasuk driver, CPU, dan memori — beroperasi dari lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor yang meniru output mereka, mengelola alokasi sumber daya ke beberapa VM, dan memungkinkan mereka berjalan berdampingan di server yang sama.

Manfaat utama dari VDI adalah dapat mengirimkan desktop Windows 10 dan sistem operasi ke perangkat pengguna akhir. Namun, karena VDI hanya mendukung satu pengguna per instans Windows 10, VDI memerlukan VM terpisah untuk setiap pengguna Windows 10.