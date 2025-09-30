Apa itu desktop-as-a-service (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) adalah cara untuk memberikan lingkungan desktop virtual lengkap kepada pengguna termasuk sistem operasi, aplikasi, file, dan preferensi pengguna dari cloud. Desktop berjalan di virtual machines yang dihosting di komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan yang dikelola oleh penyedia cloud. Pengguna dapat mengakses lingkungan desktop mereka dari berbagai macam perangkat, termasuk PC, laptop, tablet, dan beberapa ponsel cerdas.
Banyak organisasi yang mencari alternatif dari model penerapan desktop tradisional, dengan administrator TI yang menginstal sistem operasi dan aplikasi pada setiap perangkat karyawan. Dengan model tersebut, administrator sering menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk menginstal perangkat lunak, mengelola peningkatan dan pembaruan, serta mencoba mengamankan perangkat.
Model penerapan desktop tradisional juga kurang cocok untuk tenaga kerja yang semakin mobile dan jarak jauh. Karyawan saat ini sering bekerja dari jarak jauh dan saat bepergian — dan mereka menggunakan berbagai perangkat, termasuk desktop, laptop, dan perangkat seluler. Untuk memaksimalkan produktivitas jarak jauh dan mobile, organisasi harus memberikan pengalaman pengguna yang kuat dan konsisten di semua perangkat tersebut, memungkinkan pekerja untuk dengan mudah mengakses aplikasi dan data yang sama apa pun perangkat yang mereka gunakan.
Ketika organisasi memilih pendekatan baru untuk menyampaikan aplikasi dan data, keamanan harus menjadi prioritas utama. Organisasi harus memastikan bahwa data tidak jatuh ke tangan yang salah, bahkan jika perangkat hilang atau dicuri.
Model DaaS bisa menjadi solusinya. Dengan penawaran DaaS yang tepat, organisasi Anda dapat memberikan akses yang nyaman dan konsisten kepada pengguna ke aplikasi dan data di seluruh perangkat, melindungi informasi sensitif, merampingkan administrasi, dan mengurangi pengeluaran.
Seperti penawaran DaaS, solusi infrastruktur desktop virtual (VDI) menghadirkan desktop ke perangkat dari pusat data terpusat. Namun, infrastruktur yang mendasari solusi VDI sering kali terletak on premises dan biasanya dikelola oleh grup TI organisasi.
Dengan model DaaS, komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan dikelola oleh penyedia cloud. Organisasi yang menyediakan desktop untuk karyawannya dapat mengelola sistem operasi desktop, aplikasi, perangkat lunak anti-virus, dan tugas-tugas lain yang terkait dengan desktop — atau bekerja sama dengan penyedia layanan desktop terkelola pihak ketiga.
DaaS menyediakan semua manfaat dari layanan terkelola berbasis cloud. Misalnya, dengan DaaS, Anda menghilangkan biaya besar di muka untuk membangun VDI on premises. Penawaran DaaS biasanya menggunakan model berlangganan yang tidak memerlukan investasi di awal. Anda juga menurunkan semua pekerjaan administratif yang diperlukan untuk mendukung, memelihara, menambal, dan meningkatkan VDI.
Untuk melihat lebih dekat tentang VDI, lihat "Apa itu Infrastruktur Desktop Virtual (VDI)?"
Model DaaS telah terbukti berhasil dalam berbagai situasi:
Pusat panggilan, paruh waktu, dan kerja shift: Organisasi dapat mendukung pusat panggilan yang besar atau lingkungan kerja shift lainnya dengan setiap stasiun kerja yang mendukung beberapa karyawan selama satu hari. Dengan pendekatan DaaS, setiap karyawan memiliki login unik untuk mengakses desktopnya.
Pengembang peranti lunak: Alih-alih beralih di antara beberapa komputer atau mempertahankan beberapa sistem operasi pada satu komputer, pengembang dapat dengan mudah mengakses beberapa desktop virtual yang berbeda. Anda dapat membantu mempercepat pengujian dan meningkatkan jaminan kualitas dan juga membeli lebih sedikit perangkat.
Penyedia layanan kesehatan: Dokter dan perawat dapat mengakses aplikasi, catatan, dan file pasien tidak peduli ruang ujian atau komputer lorong mana yang mereka gunakan. Menyimpan semua data dan aplikasi di cloud bersertifikat HIPAA melindungi informasi pasien. Laptop yang dicuri bisa menjadi ketidaknyamanan ringan, bukan pelanggaran data yang dahsyat.
Laboratorium universitas: Siswa dan guru dapat terhubung ke pekerjaan mereka dari komputer mana pun di laboratorium komputer, ruang staf, perpustakaan, atau kamar asrama dengan menautkan ke desktop virtual mereka. Universitas dapat membuat aplikasi mahal dan berlisensi terbatas tersedia untuk banyak mahasiswa dengan membiarkan mereka berbagi satu desktop jarak jauh.
Pekerjaan musiman atau kontrak: Ketika seorang karyawan meninggalkan perusahaan, tidak perlu menghapus dan mengonfigurasi ulang komputer. Desktop virtual baru dapat disediakan dan desktop lama dapat dihentikan dalam hitungan menit. Anda dapat memasukkan atau mengeluarkan pengguna dengan cepat, yang sangat penting untuk pekerjaan dengan pergantian karyawan yang tinggi.
Pekerja mobile dan jarak jauh: Anda dapat meningkatkan produktivitas jarak jauh dan bergerak sambil meningkatkan keamanan data. Dengan DaaS, karyawan Anda tidak terikat ke komputer fisik di lokasi tetap. Sebaliknya, mereka dapat mengakses file mereka dengan aman dari komputer atau perangkat seluler apa pun, di mana saja di dunia.
Merger dan akuisisi: Dengan model DaaS, Anda bisa menambahkan banyak karyawan baru ke jaringan organisasi Anda tanpa harus menerapkan komputer lokal yang baru. Staf yang baru diakuisisi dapat terus menggunakan peralatan mereka yang sudah ada sambil terhubung ke aplikasi dan file dari perusahaan baru mereka.
Mempertimbangkan model DaaS? Perlu diingat bahwa pendekatan DaaS masih mengharuskan Anda untuk menangani lisensi dan manajemen untuk sistem operasi dan aplikasi pilihan Anda. Pastikan untuk memperhitungkan biaya perangkat lunak dan biaya manajemen TI sebelum memulai implementasi DaaS.
DaaS sering kali paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak karyawan yang menggunakan lingkungan desktop yang sama. Mengelola beberapa lingkungan unik dapat memakan waktu dan tenaga kerja.
Sebelum Anda menerapkan model DaaS, Anda harus mengevaluasi kebutuhan spesifik Anda untuk menghindari pengeluaran berlebihan atau pembelian yang kurang.
Mulailah dengan memahami kebutuhan kinerja Anda. Apakah Anda memerlukan vCPU bertenaga tinggi untuk membuat animasi 3D yang kompleks? Bagaimana dengan sistem ramping yang digunakan terutama untuk aplikasi produktivitas? Setelah Anda mengetahui kebutuhan aplikasi Anda, Anda bisa menerapkan perpaduan yang tepat antara desktop virtual bertenaga tinggi dan rendah untuk meminimalkan biaya sekaligus menyediakan alat bantu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja Anda agar berhasil.
Meskipun Anda akan memindahkan manajemen infrastruktur ke penyedia cloud Anda, tim TI Anda mungkin perlu meningkatkan infrastruktur jaringan organisasi Anda. Penyedia DaaS yang baik dapat meminimalkan latensi dengan membuat host khusus untuk setiap penyewa, tetapi kecepatan dan responsivitas desktop virtual Anda bergantung pada bandwidth situs Anda. Koneksi yang cepat, andal, dan kuat diperlukan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar, dan jaringan yang kuat memerlukan pemeliharaan yang terampil. Pastikan Anda memiliki staf untuk mendukung infrastruktur ini.
DaaS sangat baik untuk ekspansi sesuai permintaan, jadi hanya sedikit manfaatnya jika Anda membeli lisensi secara berlebihan. Jika Anda memiliki pekerja shift atau staf paruh waktu yang mungkin tidak membutuhkan akses simultan, pertimbangkan untuk membatasi biaya dengan berbagi lisensi. Lisensi yang sama dapat mengakses beberapa desktop virtual, tetapi hanya satu per satu.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud adalah solusi desktop-as-a-service berbasis VMware pada IBM Cloud.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud dapat membantu perusahaan membangun lingkungan pekerjaan jarak jauh yang tangkas dan berjangka panjang, menggunakan desktop cloud untuk mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan kepatuhan pengguna akhir. Solusi ini dapat mendukung berbagai contoh penggunaan yang menantang, termasuk streaming suara dan video, perangkat pribadi yang patuh, dan beban kerja yang padat media.