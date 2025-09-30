Apa itu desktop-as-a-service (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) adalah cara untuk memberikan lingkungan desktop virtual lengkap kepada pengguna termasuk sistem operasi, aplikasi, file, dan preferensi pengguna dari cloud. Desktop berjalan di virtual machines yang dihosting di komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan yang dikelola oleh penyedia cloud. Pengguna dapat mengakses lingkungan desktop mereka dari berbagai macam perangkat, termasuk PC, laptop, tablet, dan beberapa ponsel cerdas.

Banyak organisasi yang mencari alternatif dari model penerapan desktop tradisional, dengan administrator TI yang menginstal sistem operasi dan aplikasi pada setiap perangkat karyawan. Dengan model tersebut, administrator sering menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk menginstal perangkat lunak, mengelola peningkatan dan pembaruan, serta mencoba mengamankan perangkat.

Model penerapan desktop tradisional juga kurang cocok untuk tenaga kerja yang semakin mobile dan jarak jauh. Karyawan saat ini sering bekerja dari jarak jauh dan saat bepergian — dan mereka menggunakan berbagai perangkat, termasuk desktop, laptop, dan perangkat seluler. Untuk memaksimalkan produktivitas jarak jauh dan mobile, organisasi harus memberikan pengalaman pengguna yang kuat dan konsisten di semua perangkat tersebut, memungkinkan pekerja untuk dengan mudah mengakses aplikasi dan data yang sama apa pun perangkat yang mereka gunakan.

Ketika organisasi memilih pendekatan baru untuk menyampaikan aplikasi dan data, keamanan harus menjadi prioritas utama. Organisasi harus memastikan bahwa data tidak jatuh ke tangan yang salah, bahkan jika perangkat hilang atau dicuri.

Model DaaS bisa menjadi solusinya. Dengan penawaran DaaS yang tepat, organisasi Anda dapat memberikan akses yang nyaman dan konsisten kepada pengguna ke aplikasi dan data di seluruh perangkat, melindungi informasi sensitif, merampingkan administrasi, dan mengurangi pengeluaran.