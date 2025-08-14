Apa itu jaringan pribadi virtual (VPN)?

VPN mengenkripsi data pribadi dan menyembunyikan aktivitas online dari pihak ketiga yang tidak berwenang, memberikan pengguna koneksi internet yang aman dan pribadi.

VPN telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan jaringan komputer dan penyebaran internet, dan VPN digunakan oleh sejumlah organisasi terbesar dan paling sukses di dunia.

Seiring dengan percepatan penggunaan jaringan komputer dan internet pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, begitu pula dengan kebutuhan akan solusi keamanan yang akan melindungi privasi individu dan bisnis yang mengandalkannya. OpenVPN, VPN sumber terbuka yang dirilis pada tahun 2001, adalah salah satu VPN pertama yang banyak digunakan. VPN ini menjadi populer karena enkripsi yang kuat dan kemampuannya untuk mengatasi firewall, yang merupakan hambatan keamanan antara koneksi internet pribadi dan publik.

Saat ini, tersedia VPN gratis dan layanan VPN yang mengenakan biaya langganan bulanan. Beberapa pengguna VPN bersedia membayar untuk fitur keamanan tambahan seperti tombol pemutus yang akan mematikan koneksi internet jika koneksi VPN terputus.

Sebagian besar VPN dapat diunduh sebagai aplikasi (aplikasi VPN) dari toko aplikasi dan dengan mudah dipasang pada ponsel Mac atau Android. Mereka juga dapat diinstal sebagai ekstensi browser di berbagai browser populer seperti Chrome atau Firefox. VPN modern dirancang untuk bekerja dengan semua jenis sistem operasi (OS), termasuk Windows, Linux (Android), dan Mac (OS dan iOS).