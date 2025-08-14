Apa itu jaringan pribadi virtual (VPN)?

8 menit
VPN (jaringan pribadi virtual) adalah aplikasi atau layanan yang membuat koneksi internet menjadi pribadi dengan merutekan lalu lintas internet melalui server VPN yang aman.
VPN mengenkripsi data pribadi dan menyembunyikan aktivitas online dari pihak ketiga yang tidak berwenang, memberikan pengguna koneksi internet yang aman dan pribadi.
VPN telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan jaringan komputer dan penyebaran internet, dan VPN digunakan oleh sejumlah organisasi terbesar dan paling sukses di dunia.
Seiring dengan percepatan penggunaan jaringan komputer dan internet pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, begitu pula dengan kebutuhan akan solusi keamanan yang akan melindungi privasi individu dan bisnis yang mengandalkannya. OpenVPN, VPN sumber terbuka yang dirilis pada tahun 2001, adalah salah satu VPN pertama yang banyak digunakan. VPN ini menjadi populer karena enkripsi yang kuat dan kemampuannya untuk mengatasi firewall, yang merupakan hambatan keamanan antara koneksi internet pribadi dan publik.
Saat ini, tersedia VPN gratis dan layanan VPN yang mengenakan biaya langganan bulanan. Beberapa pengguna VPN bersedia membayar untuk fitur keamanan tambahan seperti tombol pemutus yang akan mematikan koneksi internet jika koneksi VPN terputus.
Sebagian besar VPN dapat diunduh sebagai aplikasi (aplikasi VPN) dari toko aplikasi dan dengan mudah dipasang pada ponsel Mac atau Android. Mereka juga dapat diinstal sebagai ekstensi browser di berbagai browser populer seperti Chrome atau Firefox. VPN modern dirancang untuk bekerja dengan semua jenis sistem operasi (OS), termasuk Windows, Linux (Android), dan Mac (OS dan iOS).
Jaringan komputer adalah sistem perangkat yang saling terhubung seperti perangkat mobile, router, dan pusat data yang dirancang untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
Agar dapat berfungsi, jaringan komputer bergantung pada protokol komunikasi, yaitu aturan yang menentukan bagaimana perangkat dapat mengirimkan atau bertukar data melalui jaringan.
Jaringan komputer modern mendukung sebagian besar pengalaman digital, dari komunikasi pribadi dan hiburan hingga proses bisnis penting dari perusahaan paling sukses di dunia.
Komputasi awan adalah akses sesuai permintaan ke informasi dan sumber daya komputasi (baik fisik maupun virtual) melalui internet berdasarkan model penetapan harga sesuai penggunaan.
Sumber daya ini sangat luas dan dapat mencakup server, penyimpanan, perangkat lunak, perangkat jaringan, alat pengembangan aplikasi (app-dev), dan banyak lagi.
Komputasi awan telah memungkinkan perusahaan dari semua ukuran untuk menjadi lebih efisien dan dapat diskalakan dengan memanfaatkan kekuatan internet untuk meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas. Alat ini telah menjadi dasar dalam penyebaran pekerjaan jarak jauh, memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi dan sumber daya dari jarak jauh yang sebelumnya hanya dapat mereka akses di lokasi dalam pengaturan infrastruktur TI yang lebih tradisional.
VPN bekerja dengan membuat koneksi terenkripsi yang aman antara perangkat dan lokasi server VPN jarak jauh, lalu mengirimkan lalu lintas internet melalui server tersebut. Proses ini menutupi alamat IP asli pengguna dan menjaga riwayat penjelajahan mereka tetap pribadi dari peretas, penyedia layanan internet (ISP), dan pihak tidak berwenang lainnya.
Alamat Internet Protocol (IP) adalah nomor yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung melalui jaringan komputer. Alamat IP memungkinkan perangkat di jaringan untuk menemukan dan mengidentifikasi satu sama lain dan berkomunikasi mengikuti protokol jaringan.
VPN menyembunyikan alamat IP, memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan lokasi geografis mereka dan mempersulit situs web dan pihak ketiga yang tidak berwenang untuk memantau aktivitas mereka.
Enkripsi adalah proses mengubah teks yang dapat dibaca menjadi format yang tidak dapat dibaca untuk melindunginya dari pengguna yang tidak berwenang.
VPN aman menggunakan enkripsi untuk menjaga keamanan data saat menjelajah melalui internet antara pengguna dan perangkat. Ketika perangkat terhubung ke VPN, kunci rahasia dihasilkan antara perangkat dan server VPN. Kunci ini mengodekan dan menguraikan data setiap kali data bergerak melalui terowongan VPN, sebuah rute aman dari satu titik ke titik lain di jaringan.
Dalam konteks VPN, kekuatan enkripsi tergantung pada sandi, atau algoritma, yang digunakan untuk mengodekan dan mengurai data pribadi saat data bergerak melintasi jaringan.
Sebagai contoh, AES-256 dan ChaCha20 adalah dua algoritma enkripsi sangat aman yang mendukung banyak VPN terkemuka di industri saat ini. VPN terbaik tidak hanya mengenkripsi data pribadi, tetapi semua lalu lintas internet yang dihasilkan pengguna, termasuk permintaan dan tanggapan server nama domain (DNS).
Biasanya, pengguna membuka aplikasi VPN atau ekstensi browser sehingga mereka bisa mengakses jaringan nirkabel yang tidak terlindungi, seperti wifi publik gratis di kedai kopi, bandara, atau tempat umum lainnya.
Fungsionalitas VPN bergantung pada kemampuannya untuk menyediakan keamanan dan privasi yang sama kepada pengguna di jaringan wifi terbuka, seperti yang mereka nikmati pada koneksi internet pribadi.
Setelah diaktifkan, VPN mengenkripsi semua lalu lintas internet yang masuk dan keluar pada perangkat pengguna, mengubah aktivitas online menjadi format rahasia tidak dapat dibaca yang hanya dapat diuraikan oleh server VPN jarak jauh.
Penyedia VPN membangun jaringan server VPN yang dikenal sebagai jaringan server khusus untuk tujuan ini.
Setelah enkripsi, VPN membuat terowongan aman antara perangkat pengguna dan server VPN, kemudian mengirim paket data terenkripsi melalui terowongan tersebut dengan mengikuti aturan khusus yang dikenal sebagai protokol VPN.
Penerowongan mencegah pengguna tidak berwenang, seperti peretas dan ISP, mengumpulkan dan menganalisis data pengguna tanpa izin pengguna.
Setelah data terenkripsi pengguna mencapai server VPN lain melalui penerowongan, data tersebut didekripsi menggunakan kunci yang dibuat antara perangkat dan server ketika VPN diaktifkan.
Setelah mengenkripsi, mengirim, dan mendekripsi data melalui server VPN, sistem harus menyamarkan alamat IP asli pengguna. VPN merutekan lalu lintas internet melalui server jarak jauh perantara, atau server proxy, yang membuat pengguna tampak mengakses internet dari lokasi yang berbeda dengan lokasi sebenarnya.
Pengguna yang mengikuti lima langkah ini siap untuk mengakses internet dengan aman dan terlindungi, dengan keyakinan bahwa kerahasiaan aktivitas online dan riwayat penjelajahan mereka akan tetap terjaga.
Ada banyak manfaat yang sudah terbukti dari penggunaan VPN, baik pada penggunaan pribadi maupun di tingkat perusahaan, dan permintaan untuk layanan VPN terus meningkat. Sebuah laporan baru-baru ini menilai pasar VPN global yang mencapai hampir USD 60 miliar dan memproyeksikan bahwa pasar ini akan mencapai USD 138 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 15%.1
Berikut adalah beberapa manfaat paling populer dari penggunaan VPN.
Enkripsi VPN membantu memastikan koneksi internet pengguna bersifat pribadi dan situs yang mereka kunjungi, konten yang mereka bagikan, serta aktivitas online mereka terlindungi dari pengiklan, ISP, dan pihak ketiga tidak berwenang lainnya.
Dengan meningkatnya serangan siber (yaitu, upaya untuk mencuri atau menghancurkan melalui akses tidak sah ke jaringan) terhadap perusahaan media sosial, lembaga keuangan, dan layanan streaming yang populer, melindungi privasi online menjadi hal yang terpenting. VPN yang kuat melindungi dari banyak serangan umum yang menargetkan data pribadi.
Koneksi VPN adalah cara yang aman dan terjamin untuk meningkatkan keamanan siber pribadi dan profesional, melindungi pengguna dari berbagai ancaman siber umum.
Dari sudut pandang bisnis, menggunakan VPN memberi karyawan akses jarak jauh ke semua sumber daya yang sama yang mereka miliki di lingkungan kantor, menggunakan wifi publik di hotel atau ruang publik lainnya.
Pembatasan geografis, yang lebih dikenal sebagai pembatasan geo, adalah pembatasan akses internet berdasarkan lokasi geografis pengguna dan dapat membatasi kemampuan pengguna untuk mengakses konten melalui internet. Pembatasan geo sering kali diberlakukan oleh pemerintah otoriter yang ingin mengontrol jenis informasi apa yang dapat diakses oleh warganya. VPN memungkinkan pengguna mengakses informasi yang mereka butuhkan, di mana pun mereka berada, dengan menyamarkan alamat IP mereka dan menggunakan penerowongan dan enkripsi VPN untuk memastikan privasi mereka.
VPN membantu mempercepat beberapa koneksi internet, terutama bagi pengguna yang bermain game atau melakukan aktivitas dengan bandwidth tinggi lainnya. Mereka melakukannya dengan mencegah pembatasan bandwidth, sebuah taktik yang digunakan oleh beberapa ISP untuk mengontrol jumlah data yang digunakan untuk aktivitas online tertentu.
VPN dapat membantu mengurangi diskriminasi harga oleh situs web yang ingin menawarkan harga berbeda untuk layanan yang sama berdasarkan lokasi geografis pengguna. Dengan menyembunyikan alamat IP, VPN memungkinkan semua pengguna menerima harga yang sama, di mana pun mereka berada.
Dua puluh lima tahun setelah kepopulerannya, VPN masih dianggap sebagai salah satu cara paling aman dan efektif untuk mengakses internet. Asalkan pengguna mengandalkan penyedia VPN dengan reputasi baik dan menggunakan aplikasi atau layanan dengan benar, VPN membantu melindungi dari berbagai ancaman siber.
Namun, bahkan dengan VPN terbaik sekalipun, pengguna harus menyadari bahwa mereka tetap tidak terlindungi dari beberapa ancaman. Misalnya, malware (program perangkat lunak yang ditulis khusus untuk membahayakan pengguna, sistem, atau organisasi) kebal terhadap VPN dan diperlukan perangkat lunak antivirus tambahan untuk melakukan mitigasi.
Organisasi dari semua ukuran berbeda dan di berbagai industri bergantung pada VPN untuk berbagai contoh penggunaan. Dari melindungi pekerja jarak jauh hingga memanfaatkan cloud, berikut adalah lima contoh penggunaan VPN perusahaan yang paling umum.
Dengan munculnya pekerjaan jarak jauh, organisasi dari semua ukuran melengkapi karyawan mereka dengan perangkat mobile terbaru sehingga mereka dapat mengakses sumber daya dan aplikasi perusahaan dari kantor rumah mereka.
VPN memainkan peran penting dalam memungkinkan para karyawan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, dengan tindakan pencegahan keselamatan dan keamanan sama seperti yang diterapkan di kantor.
Banyak organisasi yang sukses memiliki kantor di lebih dari satu negara atau wilayah, dan VPN memainkan peran penting dalam menjaga semua kantor ini tetap terhubung dengan aman. VPN di antara situs—VPN yang mengenkripsi informasi di berbagai jaringan yang aman, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi seolah-olah mereka adalah jaringan yang sama—sangat penting bagi banyak organisasi global untuk berkembang.
VPN mengenkripsi data saat melintasi jaringan, melindunginya agar tidak dicuri oleh pengguna yang ingin mendapatkan akses tidak sah. Kontrol akses, yang merupakan cara mengonfigurasi VPN untuk memberikan tingkat akses berbeda kepada pengguna berbeda, sangat penting untuk memastikan data sensitif hanya dilihat oleh pengguna yang berwenang.
VPN juga membantu organisasi dengan kepatuhan data di industri yang sangat diatur. VPN dapat membantu bisnis mematuhi aturan kepatuhan yang ketat dan cepat berubah yang dapat berbeda di antara berbagai wilayah, memastikan privasi data di banyak wilayah.
Karena semakin banyak organisasi berusaha memanfaatkan keuntungan dari komputasi awan, VPN membantu memastikan bahwa penyimpanan data yang ada di satu tempat dan diakses dari tempat lain tetap aman dan pribadi. Karena semakin banyak data yang disimpan di cloud, VPN melindunginya dari akses tidak sah dengan mengenkripsinya secara aman dan menjaganya tetap pribadi.
