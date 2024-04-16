Apa itu penyimpanan cloud pribadi?

Penyimpanan cloud pribadi berbeda dari penyimpanan cloud publik dalam hal akses. Dengan penyimpanan cloud publik, organisasi akan menyediakan sumber daya komputasi yang diperlukan seperti daya pemrosesan dan penyimpanan data dengan menggunakan portal layanan mandiri. Dengan cloud pribadi, sumber daya tetap sepenuhnya di bawah kendali organisasi.

Hosting dan pengelolaan sumber daya cloud pribadi dapat ditangani dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sudah ada di dalam pusat data on premises perusahaan. Lainnya adalah dengan menciptakan lingkungan penyewa tunggal melalui perangkat lunak virtualisasi. Yang lain lagi adalah dengan menggunakan infrastruktur baru atau terpisah, yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri atau organisasi pihak ketiga.

Metode apa pun yang dipilih, sumber daya cloud pribadi tetap berada dalam kendali satu organisasi. Namun, lokasi cloud pribadi dapat disimpan on premises di fasilitas organisasi atau dikelola dari jarak jauh oleh pihak ketiga dan diakses melalui Internet (mereka yang tidak memiliki izin khusus tidak dapat mengakses Internet khusus ini).