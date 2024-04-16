Apa itu penyimpanan cloud pribadi?

Diterbitkan: 16 April 2024
Kontributor: Phill Powell, Ian Smalley
Penyimpanan cloud pribadi adalah lingkungan komputasi cloud yang dimaksudkan untuk digunakan oleh satu perusahaan, dengan semua sumber daya komputasi yang diperlukan terdapat di dalamnya. Ini adalah salah satu dari dua opsi penyimpanan cloud terkait, yang lainnya adalah penyimpanan cloud publik .
Penyimpanan cloud pribadi adalah pendekatan interior ke manajemen data yang dipilih organisasi untuk mengambil semua kebutuhan penyimpanan data secara internal (seringkali dengan bantuan manajemen atau hosting dari penyedia layanan cloud). Untuk melindungi data cloud sepenuhnya, organisasi mungkin perlu membeli perangkat penyimpanannya sendiri, mengembangkan ruang penyimpanannya sendiri, dan menyediakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa cadangan cloud menjaga integritas data sepenuhnya. Staf khusus mungkin perlu ditambahkan.
Penyimpanan cloud pribadi berhubungan dengan empat jenis dasar cloud pribadi:
Dalam skenario ini, perusahaan menangani semua aspek dalam menjalankan cloud privat on premises, mulai dari membeli perangkat lunak, perangkat keras, dan kebutuhan lainnya hingga memastikan operasi pusat data dan mematuhi semua langkah keamanan yang diperlukan.
Pada cloud pribadi yang di-host (juga disebut hosting cloud pribadi), CSP memiliki dan mengendalikan berbagai aset (seperti pemeliharaan penyimpanan cloud atau alat keamanan). Cloud pribadi yang dihosting dioperasikan di luar lokasi di server yang dikelola oleh CSP. Cloud pribadi yang dihosting menggunakan bare metal server sebagai server khusus mereka.
Cloud pribadi terkelola biasanya melibatkan perangkat keras fisik yang dihosting di pusat data CSP. Namun, dalam kasus lain, CSP menyediakan dukungan manajemen (termasuk dukungan, peningkatan, dan pemeliharaan) untuk infrastruktur cloud pribadi yang ditemukan di pusat data perusahaan.
Cloud pribadi virtual (VPC) memungkinkan bisnis untuk meng-host situs web mereka dan menjalankan kode dalam pengaturan yang aman yang memberikan mereka akses ke sumber daya penyedia layanan cloud (CSP) bersama. Intinya, VPC memungkinkan penggunaan lingkungan cloud pribadi di dalam kerangka kerja cloud publik.
Seperti halnya apartemen penyewa tunggal yang ditujukan untuk satu penghuni, cloud pribadi menggabungkan infrastruktur komputasi penyewa tunggal, lingkungan, dan infrastruktur untuk penggunaan satu (dan hanya satu) organisasi.
Penyimpanan cloud pribadi berbeda dari penyimpanan cloud publik dalam hal akses. Dengan penyimpanan cloud publik, organisasi akan menyediakan sumber daya komputasi yang diperlukan seperti daya pemrosesan dan penyimpanan data dengan menggunakan portal layanan mandiri. Dengan cloud pribadi, sumber daya tetap sepenuhnya di bawah kendali organisasi.
Hosting dan pengelolaan sumber daya cloud pribadi dapat ditangani dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sudah ada di dalam pusat data on premises perusahaan. Lainnya adalah dengan menciptakan lingkungan penyewa tunggal melalui perangkat lunak virtualisasi. Yang lain lagi adalah dengan menggunakan infrastruktur baru atau terpisah, yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri atau organisasi pihak ketiga.
Metode apa pun yang dipilih, sumber daya cloud pribadi tetap berada dalam kendali satu organisasi. Namun, lokasi cloud pribadi dapat disimpan on premises di fasilitas organisasi atau dikelola dari jarak jauh oleh pihak ketiga dan diakses melalui Internet (mereka yang tidak memiliki izin khusus tidak dapat mengakses Internet khusus ini).
Ini adalah beberapa dari banyak keuntungan menggunakan penyimpanan cloud pribadi.
Sistem penyimpanan cloud pribadi memberikan manfaat yang sama yang diberikan komputasi cloud. Mereka membawa cloud tersebut dan layanan cloud-nya "secara internal" untuk mencapai keamanan yang lebih baik melalui isolasi yang dipaksakan pada cloud.
Peralatan cloud pribadi sering berada dalam jarak fisik yang lebih dekat. Oleh karena itu, dapat langsung memberikan layanan real-time sambil menunjukkan kompatibilitas dengan peralatan lain. Ini tidak terjadi dengan peralatan cloud publik, yang sering ditempatkan di fasilitas CSP di tempat lain. CSP Anda bahkan dapat membebankan biaya tambahan untuk kecepatan dan throughput maksimum.
Cloud pribadi menawarkan penyimpanan on premises lokal sebagai lawan dari penyimpanan cloud publik. Data tidak melakukan perjalanan sejauh ini, jadi ada latensi yang berkurang. Bandingkan perjalanan yang ditempuh oleh data yang harus diakses melalui penyimpanan cloud publik dan data yang dapat diambil dari penyimpanan cloud pribadi di tempat. Ini berperan saat mencoba memutar aplikasi on premises.
Pengguna cloud pribadi tidak mengalami keterbatasan yang dialami oleh pengguna cloud publik. Mereka dapat menyesuaikan cloud pribadi mereka persis seperti yang diinginkan organisasi dan memilih teknologi penyimpanan apa pun yang mereka suka.
Ada juga beberapa aspek negatif tentang penyimpanan cloud pribadi yang perlu dipertimbangkan.
Jika sebuah organisasi memilih penyimpanan cloud pribadi, organisasi tersebut membuat komitmen teknologi yang berkelanjutan karena banyak elemen penyimpanan cloud pribadi merupakan proposisi DIY. Kustomisasi penuh berarti bahwa integrator harus membuat banyak keputusan yang menentukan. Pelatihan khusus atau penggunaan sumber daya lain mungkin juga diperlukan agar tim TI perusahaan dapat memahami nuansa penyimpanan cloud pribadi, dan menangani semua kebutuhannya secara internal.
Ketika sebuah organisasi mulai merakit solusi penyimpanan cloud pribadinya, mereka akan segera mengetahui bahwa solusi ini bekerja sepadan dengan menu a la carte dalam beberapa hal. Perusahaan harus membeli dan menggunakan lebih banyak penyimpanan untuk mendapatkan fungsionalitas yang dapat ditingkatkan dalam sistem penyimpanan cloud pribadi. Selain itu, jika perusahaan yang menggunakan sistem penyimpanan cloud pribadi ingin meningkatkan skala sesuai permintaan, mereka akan segera mengetahui betapa sulitnya hal itu.
Membangun sistem penyimpanan cloud pribadi membutuhkan investasi finansial yang signifikan di muka. Diperlukan juga anggaran khusus untuk membayar staf tenaga kerja TI yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah dengan sistem dan menyediakan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan.
Semakin banyak perusahaan menawarkan solusi berbasis penyimpanan cloud pribadi:
Perhatikan bahwa ini jauh dari daftar yang komprehensif. Saat ini, banyak CSP menawarkan beberapa layanan yang melengkapi fungsionalitas penyimpanan cloud pribadi. Namun, meskipun layanan ini dapat digunakan untuk tujuan penyimpanan cloud pribadi, layanan ini harus memenuhi definisi penuh dari istilah tersebut (misalnya: Apakah penyimpanan berlokasi on premises? Apakah layanan diakses oleh satu klien?)
Misalnya, banyak perusahaan menggunakan Dropbox seolah-olah itu adalah penyimpanan cloud pribadi, namun layanan tersebut tidak dapat ditempatkan di lokasi karena Dropbox merupakan platform dan bukan fasilitas penyimpanan, ditambah lagi Dropbox memiliki jutaan pengguna. Semua pengguna dapat mengakses Dropbox secara pribadi, namun bukan berarti Dropbox adalah penyimpanan cloud pribadi.
Dengan token yang sama, hanya sedikit yang akan meragukan keunggulan Apple di antara produsen, terutama di bidang elektronik. Yang pasti, jutaan pengguna mengandalkan Apple iOS untuk menjalankan berbagai perangkat Mac. Namun, produk utamanya di arena penyimpanan adalah Apple iCloud Drive, yang dapat digambarkan sebagai peramban yang sangat privat yang memungkinkan Anda melihat file dan membagikannya dengan mudah. Namun, file tersebut harus disimpan terlebih dahulu di iCloud dan bukan di server pribadi.
(Sifat serupa mencegah daftar Android, Google Drive, Linux dan Mega, meskipun masing-masing menawarkan layanan yang dalam beberapa cara meniru yang ditawarkan oleh penyimpanan cloud pribadi.)
Perusahaan yang tertarik untuk membangun penyimpanan cloud pribadi sering kali termotivasi oleh keamanan optimal yang ditawarkan oleh penyimpanan cloud pribadi.
Perusahaan semacam itu mungkin juga menginginkan sistem yang konstan dan terus aktif yang tidak tunduk pada gangguan layanan jaringan. Selain itu, organisasi mungkin juga menginginkan kecepatan transfer data cepat fitur penyimpanan cloud pribadi.
Daftar contoh penggunaan potensial ini, meskipun hampir tidak komprehensif, namun menyentuh berbagai kemampuan yang diberikan oleh solusi penyimpanan cloud pribadi:
Modernisasi aplikasi: Cloud pribadi sering kali digunakan untuk membantu dalam upaya memperbarui aplikasi lama yang sudah usang. Selain modernisasi aplikasi (yang mungkin dibutuhkan di hampir semua industri), cloud pribadi dapat secara tegas disesuaikan untuk mengelola beban kerja yang disesuaikan.
Privasi data dan kepatuhan: Cloud pribadi hanya menawarkan akses terbatas. Bagi banyak organisasi, itulah yang mereka butuhkan karena mereka ditugaskan untuk menjaga informasi pribadi yang sensitif. Perusahaan layanan kesehatan dan bisnis yang harus mematuhi standar peraturan (seperti yang mengatur industri minyak dan gas) termasuk dalam kategori ini. Hal ini juga dapat berkaitan dengan perusahaan keamanan atau industri yang melindungi data klien yang sangat sensitif, seperti bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
Komputasi edge: Komputasi edge adalah strategi komputasi yang menempatkan penyimpanan dan daya komputasi secara fisik lebih dekat ke tempat data dibuat. Untuk penyedia layanan kesehatan, aplikasinya bisa banyak. Namun, organisasi harus menyadari bahwa aset tersebut mungkin rentan pada lebih banyak pelanggaran data dan ancaman keamanan.
AI Generatif: Ketika pengaruh AI mulai terasa, perusahaan-perusahaan cerdas belajar bagaimana menggunakan kemampuan AI generatif dalam berbagai pengaturan cloud, seperti cloud pribadi. Organisasi berbasis keamanan dapat mengambil manfaat dari penggunaan model AI generatif untuk menyisir data dan menemukan keanehan dalam infrastruktur cloud pribadi, yang dapat mengarah pada identifikasi langsung terhadap ancaman secara real-time.
Strategi multicloud hybrid: Banyak perusahaan di berbagai industri membutuhkan strategi multicloud hybrid, yaitu tempat mereka dapat memilih lingkungan cloud terbaik untuk setiap beban kerja yang unik. Dengan strategi cloud hybrid, perusahaan dapat menyimpan data pelanggan yang sensitif di cloud pribadi saat menggunakan cloud publik untuk menjalankan tugas komputasi harian standar.
Peningkatan kecepatan transfer data: Organisasi sering kali menuntut transfer data secepat kilat karena sifat pekerjaan mereka. Contoh penggunaan dapat mencakup rumah sakit atau penyedia medis lainnya dan kelompok mana pun yang berurusan dengan situasi darurat, waktu yang terbatas, dan kebutuhan mendesak untuk berbagi data yang menyelamatkan nyawa dengan cepat.
"Korban" pemadaman sebelumnya: Ada organisasi yang bisnisnya terkena dampak negatif dari pemadaman jaringan sebelumnya, dan mereka perlu menghindari terjadinya gangguan layanan yang berpotensi merugikan di masa mendatang, meskipun hal itu berarti organisasi tersebut harus mengambil alih pengelolaan penuh aset data mereka.
Ada banyak energi dan kegembiraan di sekitar pasar penyimpanan cloud pribadi. Namun, hanya karena ada setumpuk aktivitas, tidak berarti semua orang mendapatkan manfaat yang sama dari penyimpanan cloud pribadi atau bahwa setiap perusahaan memiliki pemahaman penuh atas kepemilikan data mereka dan makna yang lebih kaya yang dapat mereka berikan.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Hitachi Vantara (tautan ada di luar ibm.com), divisi informasi digital dari pabrikan tersebut, melaporkan bahwa 55% perusahaan yang disurvei menunjukkan bahwa mereka masih mampu mengatasi ledakan data dan sering kali kesulitan untuk memahami insight yang lebih dalam pada data yang telah mereka kumpulkan.
Survei Hitachi Vantara yang sama mengungkapkan bahwa 40% atau lebih dari responden melaporkan kehilangan pendapatan ketika mereka mengalami waktu henti yang tidak direncanakan. Tantangan lain yang disoroti dalam survei ini termasuk kompleksitas cloud, kontrol keamanan, sistem yang kaku, isolasi data, dan menemukan tenaga kerja yang terampil.
Ketika dunia usaha berusaha mendapatkan kejelasan data mereka, ancaman digital terus meningkat. Taktik kriminal seperti pemerasan, pemaksaan, dan serangan siber kini semakin canggih. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk pengembangan teknologi seperti autentikasi dua faktor.
Seorang pakar online menulis tentang data (tautan berada di luar ibm.com): “Ketika pelanggaran data dan masalah privasi meningkat, orang menjadi semakin khawatir tentang di mana informasi pribadi mereka disimpan dan siapa yang memiliki akses ke sana.” Tidak diragukan lagi, beberapa minat saat ini terhadap penyimpanan cloud pribadi merupakan cerminan dari kepedulian perusahaan terhadap data mereka, tidak terkecuali data berharga milik pelanggan mereka.
Mempercepat time to value dengan memanfaatkan infrastruktur cloud native untuk aplikasi Anda di mesin virtual dan kontainer di Red Hat OpenShift.
Untuk organisasi yang membutuhkan solusi cloud hybrid, IBM Storage untuk cloud hybrid memberi Anda kebebasan operasional untuk menerapkan arsitektur cloud on premises dan kemudian memperluasnya dengan lancar ke lingkungan cloud publik.
IBM Cloud file storage for VPC menyediakan kemampuan penyesuaian, serta protokol manajemen untuk perlindungan data. Berbagi file disediakan dalam server cloud di lebih dari 60 IBM Cloud Data Center secara global.
Jika Anda menjalankan lingkungan z/OS, IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS melengkapi sistem operasi dengan bundel produk yang terdiri dari delapan alat yang berbeda yang membantu mengelola penyimpanan di lingkungan z/OS Anda.
Mulai dari pengoptimalan kinerja hingga penskalaan pertumbuhan, HCI menyediakan fondasi fleksibel yang Anda butuhkan untuk cloud hybrid, transformasi digital, dan banyak lagi. Pelajari bagaimana IBM Storage Fusion dapat membantu organisasi Anda memanfaatkan infrastruktur hiperkonvergensi. Fusion HCI System menyediakan platform siap pakai yang terintegrasi penuh untuk menjalankan dan memelihara semua aplikasi Red Hat OpenShift on-premises Anda.