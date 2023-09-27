Apa itu cloud management?

Cloud management terdiri dari pengawasan dan pengelolaan produk, layanan, dan infrastruktur komputasi cloud di lingkungan cloud publik dan privat, hybrid cloud , dan multicloud.
Karena makin banyak bisnis yang bekerja di lingkungan cloud, dan mengandalkan makin banyak aplikasi, serangkaian alat bantu, strategi, dan teknologi sangat penting untuk mengelola peningkatan data, sistem, dan beban kerja serta mempertahankan kendali atas sumber daya komputasi cloud.
Strategi Cloud management memberikan cara yang efisien dan dapat diskalakan untuk mendapatkan visibilitas di seluruh lingkungan dengan insight utama tentang kinerja, biaya, kepatuhan, dan keamanan layanan cloud.
Aplikasi sering kali dihosting pada lingkungan cloud yang berbeda, seperti:
Cloud publik: Jenis lingkungan cloud di mana penyedia layanan pihak ketiga bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan cloud.
Cloud pribadi: Infrastruktur cloud biasanya dihosting on premises, dengan penyedia layanan cloud khusus atau di server pihak ketiga yang dioperasikan secara eksklusif untuk satu perusahaan.
Hybrid cloud:: Infrastruktur cloud yang menggunakan lingkungan cloud publik dan privat.
Multicloud: Lingkungan ini menggunakan layanan cloud dari lebih dari satu penyedia cloud.
Menggunakan berbagai layanan cloud menciptakan sumber data yang berbeda yang, jika tidak dikelola, dapat membuat organisasi membayar sumber daya cloud yang tidak perlu dan membuka diri terhadap risiko keamanan seperti pelanggaran data.
Cloud management membantu meminimalkan risiko tersebut dengan memberikan visibilitas ke dalam penggunaan cloud, alokasi sumber daya, keamanan cloud, dan semua data berbasis cloud yang relevan melalui portal layanan mandiri. Praktik cloud management yang kuat yang menampilkan platform terpusat untuk pemantauan infrastruktur cloud membantu departemen TI mengembangkan lingkungan cloud yang aman dan hemat biaya serta mempertahankan pengoperasian aplikasi yang efisien.
Dengan meningkatnya penggunaan hybrid cloud dan lingkungan multicloud, mengelola sumber daya cloud menjadi tugas yang makin kompleks, karena aplikasi dan sumber daya lainnya tersebar di berbagai platform dan pusat data.
Selain itu, departemen TI sering kali mengelola beban kerja yang besar di ratusan atau ribuan aplikasi berbasis cloud; G2 melaporkan bahwa 40% departemen TI membutuhkan bantuan untuk memantau lingkungan cloud mereka.1
Manajemen yang efisien membutuhkan strategi cloud terpadu dan platform cloud management yang menawarkan alat yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Cloud management memberikan nilai bagi organisasi dalam beberapa cara.
Platform cloud management terpusat memungkinkan tim operasi TI dan DevOps untuk menyimpan, membandingkan, dan menganalisis data kinerja aplikasi dan jaringan, seperti ketersediaan, latensi, throughput, dan tingkat kesalahan, dari berbagai sumber di satu tempat.
Pengawasan komprehensif terhadap infrastruktur cloud ini merupakan hal yang sangat penting untuk beberapa alasan: pengawasan ini mendorong kemampuan pengamatan dan memungkinkan tim manajemen untuk mengukur kesehatan dan kinerja aplikasi serta jaringan secara akurat, memungkinkan penggunaan sumber daya yang efisien, dan memberikan konteks yang diperlukan untuk analisis akar masalah yang lebih andal dan lebih cepat.
Alat Cloud management membantu dalam mengelola layanan TI di seluruh pusat data, virtual machines (VM), dan kontainer seperti Kubernetes. Visibilitas pada setiap aspek infrastruktur cloud membantu mengatasi beberapa tantangan operasional, seperti mitigasi cloud sprawl.
Cloud sprawl terjadi ketika administrator TI tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang ekosistem cloud mereka, sehingga menyebabkan instans dan penyedia cloud tidak terkendali. Lingkungan cloud yang tidak dikelola membuat organisasi rentan membayar layanan cloud yang tidak digunakan secara aktif.
Solusi Cloud management sering kali menyertakan alat pemantauan yang memungkinkan departemen TI mengidentifikasi waktu lalu lintas puncak untuk aplikasi-aplikasi utama. Informasi ini membantu dalam proses penyeimbangan beban atau mendistribusikan lalu lintas jaringan di seluruh server. Penyeimbangan beban penting dalam memastikan bahwa beban kerja didistribusikan secara efisien di seluruh server, penting untuk pengoptimalan biaya cloud, dan bahwa aplikasi dapat diandalkan dan tersedia untuk pengguna.
Alat bantu Cloud management membantu dokumentasi perencanaan dan eksekusi migrasi data dan cloud, memastikan bahwa hanya data dan layanan penting yang dimigrasi ke cloud. Proses ini membantu menyediakan informasi kepada manajemen biaya cloud dengan mengidentifikasi dan menghilangkan sumber daya cloud yang tidak dibutuhkan.
Cloud management juga memiliki implikasi keamanan. Tanpa manajemen yang tepat, lingkungan cloud dapat menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan dan masalah kepatuhan. Sebagai contoh, pengawasan lingkungan yang komprehensif dan protokol manajemen yang kuat dapat membantu memastikan bahwa semua aplikasi sudah diperbarui, atau bahwa kredensial akses yang tepat telah dibuat, praktik-praktik yang meningkatkan keamanan cloud.
Cloud Management juga memungkinkan standardisasi dan otomatisasi proses dan alur kerja, kemampuan yang membantu dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Proses dapat ditentukan dan diatur sesuai dengan persyaratan peraturan, dan kemudian diotomatisasi untuk memastikan kepatuhan yang konsisten. Hal ini dapat menjadi sangat berharga dalam hal audit oleh badan pengawas.
Singkatnya, alat bantu cloud management merampingkan pengelolaan data, server, dan siklus hidup aplikasi, memberikan visibilitas kepada tim TI, operasi, dan tim lainnya tentang bagaimana setiap aspek infrastruktur cloud digunakan dan bagaimana kinerjanya.
Untuk mengelola berbagai jenis penerapan dan beban kerja cloud, perangkat lunak cloud management digunakan pada server dan basis data independen, yang menggunakan API untuk memantau aktivitas di seluruh lingkungan cloud.
Dengan penggunaan beberapa lingkungan cloud dan peningkatan jumlah aplikasi cloud, diperlukan strategi cloud management yang menyeluruh untuk menggunakan fitur cloud management sepenuhnya.
Otomatisasi memainkan peran besar dalam cloud management modern. Dengan mengotomatiskan alur kerja dari ujung ke ujung, perusahaan bisa mengurangi tugas-tugas manual yang menjadi tanggung jawab tim TI.
Otomatisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya selama masa permintaan puncak, memungkinkan integrasi dan orkestrasi berkelanjutan, meningkatkan keamanan, mempercepat penerapan aplikasi, dan umumnya mengurangi beban operasional pada departemen TI.
Solusi Cloud management juga dapat mengotomatiskan perpindahan alur kerja dari layanan cloud pribadi ke cloud publik melalui cloud bursting. Cloud bursting memungkinkan organisasi memantau kapan permintaan aplikasi dan kapasitas komputasi melonjak dalam cloud pribadi. Ketika permintaan mencapai ambang batas yang ditetapkan, lalu lintas beban kerja akan dialihkan ke cloud publik sesuai permintaan. Memindahkan beban kerja ke cloud publik membantu mengoptimalkan sumber daya untuk aplikasi penting di dalam cloud pribadi.
Cloud management memungkinkan penyediaan yang lebih efisien dengan membantu tim mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui analisis data real-time atas layanan, kinerja, penggunaan, dan keamanan.
Platform terpusat untuk melihat data kinerja yang kompleks memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berbagai fungsi saling memengaruhi dan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Visibilitas infrastruktur cloud yang disediakan oleh cloud management memungkinkan organisasi untuk melacak dan menganalisis metrik kinerja, penggunaan, dan keamanan, menetapkan dan memantau KPI, serta menskalakan sumber daya cloud sesuai kebutuhan. Alat seperti IBM Turbonomic dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses alokasi sumber daya dan mengoptimalkan pengeluaran cloud.
Dalam merancang strategi cloud management Anda, dan membandingkan kemampuan serta model harga alat cloud management, sebaiknya Anda tetap berfokus pada skalabilitas.
Lingkungan komputasi cloud yang dapat diskalakan dan dinamis yang mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur cloud dan TI yang terus berkembang memastikan bahwa praktik cloud management Anda dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar seiring dengan bisnis Anda.
Melalui pemantauan dan pencatatan, organisasi bisa meningkatkan kemampuan pengamatan dan mendapatkan pemahaman yang lebih tepat tentang lingkungan cloud mereka.
Mengumpulkan dan menganalisis file log memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang berkinerja buruk dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien secara lebih akurat, dengan menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan manajemen insiden dan menggunakan insight yang dihasilkan untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih besar.
Optimalkan pencatatan dan manajemen akses, tinjau izin pengguna, lakukan audit, enkripsi cadangan, pantau lalu lintas masuk dan keluar, serta otomatiskan pembaruan keamanan untuk keamanan cloud yang lebih baik.
Alat bantu Cloud management membantu memitigasi pelanggaran data, kredensial yang dibobol, otentikasi yang rusak, upaya peretasan akun, dan mengatasi kerentanan keamanan lainnya. Alat-alat tersebut juga dapat digunakan untuk mengelola penyimpanan data dan mengidentifikasi apakah data lebih baik disimpan di cloud pribadi atau publik.
Persyaratan peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) dan Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR) menentukan bagaimana informasi pribadi dapat disimpan dan diproses. Solusi Cloud management memungkinkan organisasi untuk menetapkan kontrol yang memantau data ini dan bagaimana data tersebut dikelola untuk memastikan kepatuhan.
Platform observabilitas real-time Instana yang sepenuhnya otomatis menempatkan data kinerja dalam konteks untuk memberikan identifikasi cepat guna membantu mencegah dan memperbaiki masalah.
Platform pengoptimalan biaya hybrid cloud IBM Turbonomic memungkinkan Anda untuk terus mengotomatisasi tindakan penting secara real time yang secara proaktif memberikan penggunaan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang paling efisien untuk aplikasi Anda di setiap lapis tumpukan.
Lihat bagaimana penggunaan IBM Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya lebih rendah, menerapkan aplikasi baru secara instan, dan meningkatkan beban kerja berdasarkan permintaan. Semuanya dalam platform yang kaya fitur keamanan.
Dengan IBM Turbonomic, Anda dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, berkelanjutan, dan hemat biaya untuk membantu mencapai kinerja aplikasi yang efisien sekaligus menurunkan biaya.
