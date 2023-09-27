Apa itu cloud management?

Karena makin banyak bisnis yang bekerja di lingkungan cloud, dan mengandalkan makin banyak aplikasi, serangkaian alat bantu, strategi, dan teknologi sangat penting untuk mengelola peningkatan data, sistem, dan beban kerja serta mempertahankan kendali atas sumber daya komputasi cloud.



Strategi Cloud management memberikan cara yang efisien dan dapat diskalakan untuk mendapatkan visibilitas di seluruh lingkungan dengan insight utama tentang kinerja, biaya, kepatuhan, dan keamanan layanan cloud.

Aplikasi sering kali dihosting pada lingkungan cloud yang berbeda, seperti:



Cloud publik: Jenis lingkungan cloud di mana penyedia layanan pihak ketiga bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan cloud.



Cloud pribadi: Infrastruktur cloud biasanya dihosting on premises, dengan penyedia layanan cloud khusus atau di server pihak ketiga yang dioperasikan secara eksklusif untuk satu perusahaan.



Hybrid cloud:: Infrastruktur cloud yang menggunakan lingkungan cloud publik dan privat.



Multicloud: Lingkungan ini menggunakan layanan cloud dari lebih dari satu penyedia cloud.

Menggunakan berbagai layanan cloud menciptakan sumber data yang berbeda yang, jika tidak dikelola, dapat membuat organisasi membayar sumber daya cloud yang tidak perlu dan membuka diri terhadap risiko keamanan seperti pelanggaran data.



Cloud management membantu meminimalkan risiko tersebut dengan memberikan visibilitas ke dalam penggunaan cloud, alokasi sumber daya, keamanan cloud, dan semua data berbasis cloud yang relevan melalui portal layanan mandiri. Praktik cloud management yang kuat yang menampilkan platform terpusat untuk pemantauan infrastruktur cloud membantu departemen TI mengembangkan lingkungan cloud yang aman dan hemat biaya serta mempertahankan pengoperasian aplikasi yang efisien.