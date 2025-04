Apa itu dekarbonisasi?

Agar suhu global tidak memanas lebih dari 1,5° C (2,7° F) di atas tingkat praindustri, banyak negara telah menetapkan tujuan untuk mencapai emisi GRK net zero pada tahun 2050. Net zero adalah titik di mana emisi GRK yang masuk ke atmosfer diimbangi dengan jumlah yang setara dengan yang dikeluarkan dari atmosfer. Upaya dekarbonisasi yang cepat diperlukan untuk mencapai emisi net zero.

Sebagai langkah pertama, dekarbonisasi membutuhkan pengurangan drastis pelepasan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia ke atmosfer. Untuk emisi sisa yang tidak dapat dihilangkan, langkah-langkah harus diambil untuk menghilangkannya dari atmosfer.