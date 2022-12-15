Apa yang dimaksud dengan manajemen energi?

Manajemen energi adalah pemantauan, pengendalian, dan optimasi konsumsi energi organisasi secara proaktif dan sistematis untuk menghemat penggunaan dan mengurangi biaya energi.

Manajemen energi mencakup tindakan kecil seperti memantau tagihan energi bulanan dan beralih ke bola lampu hemat energi. Ini dapat berarti perbaikan yang lebih luas seperti menambahkan insulasi, memasang penutup atap reflektif atau meningkatkan peralatan HVAC (pemanas dan pendingin) untuk mengoptimalkan kinerja energi.

Manajemen energi juga mencakup kegiatan yang lebih rumit, seperti membuat proyeksi keuangan untuk menjalankan layanan energi terbarukan dan melakukan perbaikan lain untuk konsumsi energi bersih dan mengurangi biaya energi di tahun-tahun mendatang.

Program manajemen energi yang lebih canggih memanfaatkan teknologi. Misalnya, perangkat lunak pelacakan utilitas memprediksi penggunaan energi di masa depan dan merencanakan anggaran energi. Yang membantu para pengambil keputusan strategis perusahaan untuk memastikan strategi manajemen energinya berkorelasi dengan tujuan dan perencanaan keuangannya. Perangkat lunak manajemen perusahaan menggunakan IoT, konektivitas canggih, dan big data, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan analitik data energi untuk manajemen fasilitas yang lebih baik, dan membantu mengatasi tantangan konsumsi energi dan manajemen energi.
Mengapa program manajemen energi itu penting

Di seluruh dunia, ada kebutuhan besar untuk menghemat energi, yang berdampak pada harga, target emisi, dan undang-undang yang memengaruhi kita semua. Manajemen energi tidak hanya dapat membantu mengurangi emisi karbon yang berkontribusi terhadap pemanasan global, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang semakin terbatas.

Menurut energystar.gov (tautan berada di luar IBM), penggunaan energi merupakan biaya operasional terbesar gedung perkantoran komersial di Amerika Serikat. Ini mewakili sekitar sepertiga dari anggaran operasi perusahaan pada umumnya dan menyumbang hampir 20% dari emisi gas rumah kaca tahunan negara. Energy StarÒ mengatakan gedung perkantoran membuang hingga sepertiga dari energi yang mereka konsumsi.

Manajemen energi bahkan lebih penting lagi di Eropa, yang mana pasokan energinya (tautan berada di luar IBM) sangat rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan, rata-rata, perusahaan-perusahaan Uni Eropa menginvestasikan 41% lebih sedikit untuk keamanan informasi dibandingkan perusahaan-perusahaan Amerika. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Eropa membutuhkan lebih banyak inisiatif yang menerapkan solusi keamanan energi dan membantu mereka melindungi data, akses, dan jaringan.

 
Bagaimana perusahaan mendapatkan manfaat dari program manajemen energi

Selain membantu mengurangi masalah global yang diakibatkan oleh emisi karbon, program manajemen energi juga memberikan manfaat bagi perusahaan.

Memiliki perangkat lunak manajemen energi dapat membantu mengontrol anggaran perusahaan dan mengurangi risiko terkait kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada kemampuan bisnis untuk beroperasi. Melacak biaya utilitas dan efisiensi energi memungkinkan perusahaan untuk menganggarkan lebih efisien dan mendapatkan insight yang lebih baik tentang biaya operasional secara keseluruhan. Menurut Energy Star, mengurangi penggunaan energi sebesar 10% dapat meningkatkan pendapatan operasional bersih sebesar 1,5%.

Pemantauan dan manajemen energi tidak hanya membawa penghematan biaya bagi perusahaan melalui penurunan penggunaan dan konsumsi, namun juga dapat mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan yang terkadang tidak stabil. Program manajemen energi juga dapat membantu perusahaan menurunkan biaya melalui pengadaan yang kompetitif.
Manajemen energi dan ESG

Memiliki fondasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang kuat membantu perusahaan menghemat energi, meningkatkan transparansi, dan bekerja untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik.

Solusi manajemen energi yang menggunakan sistem pencatatan tunggal untuk mengurangi penggunaan energi, biaya, waktu, dan beban pelaporan memungkinkan klien untuk mengelola dampak risiko lingkungan. Sementara juga, mengidentifikasi peluang efisiensi dan menilai risiko keberlanjutan, sehingga berfokus pada hasil strategis ESG.

Selain menghemat biaya energi dan menurunkan emisi karbon, mengurangi jejak karbon perusahaan Anda juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, yang mempromosikan citra keberlanjutan yang lebih besar dan mendukung energi hijau. Mengurangi emisi gas rumah kaca berarti memiliki, dan diakui sebagai, tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar.

Pendekatan strategis untuk berkonsultasi dengan para pakar keberlanjutan mengenai strategi dan peta jalan keberlanjutan Anda akan menghasilkan manajemen energi dan ESG yang paling efektif. Selain manfaat lainnya, konsultasi mengenai upaya yang dapat mencakup dekarbonisasi dan transisi ke energi terbarukan juga dapat membantu bisnis Anda menarik karyawan baru dan sering kali lebih muda yang menghargai optimalisasi penggunaan energi berkelanjutan dan energi terbarukan serta menganggap serius tanggung jawab sosial perusahaan.
Manajemen aset yang cerdas menciptakan efisiensi energi untuk gedung, rantai pasokan, dan manufaktur

Manajemen aset cerdas dapat menciptakan efisiensi energi untuk beberapa contoh penggunaan industri. Beberapa di antaranya termasuk:

  • Bangunan: Mengelola energi di kantor, pabrik, dan fasilitas lainnya membantu menghemat energi dan mengurangi keluaran karbon dengan berbagai cara. Manajemen aset cerdas menggunakan teknologi seperti AI, IoT, dan analitik untuk membantu Anda memeriksa dan memantau efisiensi gedung, menghitung potensi dampak terhadap jaringan, mengantisipasi kegagalan, dan merencanakan prosedur pemeliharaan dengan lebih baik. Perusahaan yang menggunakan teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas mereka dan membuat fasilitas mereka lebih hemat energi, mengurangi emisi, mengurangi risiko iklim, dan memperpanjang masa pakai aset. Mereka mendapatkan insight operasional tentang sumber energi bersih, pengelolaan limbah yang efisien dan dekarbonisasi.
 
  • Rantai pasokan yang berkelanjutan: Dengan menggunakan AI dan blockchain, otomatisasi rantai pasokan yang cerdas dapat membantu mengurangi dampak kelemahan rantai pasokan saat ini terhadap bisnis Anda. Rantai pasokan berkelanjutan yang lebih tangguh memungkinkan klien untuk bertindak dengan cepat dan percaya diri serta mengurangi gangguan. Mengukur emisi Lingkup 3—emisi tidak langsung yang tidak disebabkan oleh perusahaan secara langsung tetapi terjadi dalam rantai pasokannya, mulai dari pergudangan, transportasi, dan operasi limbah, di antara area-area lainnya—memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dalam hal keberlanjutan. Meskipun emisi Lingkup 3 berada di luar kendali langsung perusahaan, mengukurnya dapat mengidentifikasi masalah emisi dalam rantai pasokan mereka dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan perubahan. Dibandingkan dengan Lingkup 1 (emisi langsung) dan Lingkup 2 (tidak langsung), emisi Lingkup 3 umumnya mewakili tingkat gas rumah kaca yang paling tinggi.
 
  • Manufaktur: Fasilitas manufaktur membakar banyak bahan bakar fosil dan merupakan salah satu konsumen energi terbesar. Membuat program manajemen energi untuk mengurangi penggunaan energi secara berkelanjutan untuk manufaktur termasuk mengumpulkan dan menganalisis data efisiensi energi (dari berbagai meter, database, dan beberapa lokasi pabrik) dan membuat rencana manajemen proyek. Lantai pabrik yang lebih berbasis TI yang memanfaatkan Industrial Internet of Things (IIoT) dan analitik berarti pemeliharaan dan kualitas prediktif yang lebih baik, yang mengarah pada manufaktur yang lebih cerdas. Studi kasus menunjukkan bahwa mengubah pola konsumsi energi dalam manufaktur membutuhkan personel manajemen yang berkomitmen untuk mengurangi penggunaan energi karena memerlukan perubahan, investasi infrastruktur dan kemungkinan pelatihan ulang.
Tantangan manajemen energi

Manajemen energi juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya termasuk:

  • Tidak ada integritas data, analisis, atau tolok ukur yang jelas: Sistem manajemen gedung tradisional dan pengukur yang mengumpulkan data melalui audit energi manual tidak menyediakan data yang memungkinkan Anda melihat pola penggunaan energi yang boros. Menggunakan sistem manajemen energi membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk mengakses dan menggunakan lebih banyak data tentang konsumsi energi. Sistem manajemen energi yang kuat secara otomatis menghasilkan laporan energi yang teratur, andal, dan dapat disesuaikan.
 
  • Sistem yang salah, pengaturan yang salah, dan peralatan yang tidak terawat dengan baik: Pemeriksaan terjadwal yang dilakukan terlalu jarang sama artinya dengan membuang-buang waktu dan uang. Peralatan yang rusak secara tak terduga memaksa Anda melakukan pemeliharaan reaktif, yang dapat menimbulkan tantangan dan biaya tak terduga. Sebaliknya, sistem energi cerdas mengingatkan Anda akan kerusakan peralatan dan pemborosan energi segera. Sistem akan memberikan informasi real-time tentang konsumsi energi, dan Anda dapat mengatur KPI energi untuk hasil yang konsisten. Memiliki strategi pemeliharaan proaktif, dengan jadwal pemeliharaan rutin dan preventif, berarti peralatan diservis secara teratur dan memiliki rentang hidup yang lebih lama.
 
  • Kegagalan dalam merencanakan peningkatan energi: Data energi yang mendalam memungkinkan Anda membuat keputusan cerdas tentang retrofit energi atau inisiatif peningkatan yang menghasilkan penghematan biaya dan ROI yang baik.
Ambil langkah selanjutnya

