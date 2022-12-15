Apa yang dimaksud dengan manajemen energi?

Manajemen energi mencakup tindakan kecil seperti memantau tagihan energi bulanan dan beralih ke bola lampu hemat energi. Ini dapat berarti perbaikan yang lebih luas seperti menambahkan insulasi, memasang penutup atap reflektif atau meningkatkan peralatan HVAC (pemanas dan pendingin) untuk mengoptimalkan kinerja energi.

Manajemen energi juga mencakup kegiatan yang lebih rumit, seperti membuat proyeksi keuangan untuk menjalankan layanan energi terbarukan dan melakukan perbaikan lain untuk konsumsi energi bersih dan mengurangi biaya energi di tahun-tahun mendatang.

Program manajemen energi yang lebih canggih memanfaatkan teknologi. Misalnya, perangkat lunak pelacakan utilitas memprediksi penggunaan energi di masa depan dan merencanakan anggaran energi. Yang membantu para pengambil keputusan strategis perusahaan untuk memastikan strategi manajemen energinya berkorelasi dengan tujuan dan perencanaan keuangannya. Perangkat lunak manajemen perusahaan menggunakan IoT, konektivitas canggih, dan big data, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan analitik data energi untuk manajemen fasilitas yang lebih baik, dan membantu mengatasi tantangan konsumsi energi dan manajemen energi.