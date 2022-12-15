Apa yang dimaksud dengan manajemen energi?

Manajemen energi adalah pemantauan, pengendalian, dan optimasi konsumsi energi organisasi secara proaktif dan sistematis untuk menghemat penggunaan dan mengurangi biaya energi.
Manajemen energi mencakup tindakan kecil seperti memantau tagihan energi bulanan dan beralih ke bola lampu hemat energi. Ini dapat berarti perbaikan yang lebih luas seperti menambahkan insulasi, memasang penutup atap reflektif atau meningkatkan peralatan HVAC (pemanas dan pendingin) untuk mengoptimalkan kinerja energi.
Manajemen energi juga mencakup kegiatan yang lebih rumit, seperti membuat proyeksi keuangan untuk menjalankan layanan energi terbarukan dan melakukan perbaikan lain untuk konsumsi energi bersih dan mengurangi biaya energi di tahun-tahun mendatang.
Program manajemen energi yang lebih canggih memanfaatkan teknologi. Misalnya, perangkat lunak pelacakan utilitas memprediksi penggunaan energi di masa depan dan merencanakan anggaran energi. Yang membantu para pengambil keputusan strategis perusahaan untuk memastikan strategi manajemen energinya berkorelasi dengan tujuan dan perencanaan keuangannya. Perangkat lunak manajemen perusahaan menggunakan IoT, konektivitas canggih, dan big data, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan analitik data energi untuk manajemen fasilitas yang lebih baik, dan membantu mengatasi tantangan konsumsi energi dan manajemen energi.
Di seluruh dunia, ada kebutuhan besar untuk menghemat energi, yang berdampak pada harga, target emisi, dan undang-undang yang memengaruhi kita semua. Manajemen energi tidak hanya dapat membantu mengurangi emisi karbon yang berkontribusi terhadap pemanasan global, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang semakin terbatas.
Menurut energystar.gov (tautan berada di luar IBM), penggunaan energi merupakan biaya operasional terbesar gedung perkantoran komersial di Amerika Serikat. Ini mewakili sekitar sepertiga dari anggaran operasi perusahaan pada umumnya dan menyumbang hampir 20% dari emisi gas rumah kaca tahunan negara. Energy StarÒ mengatakan gedung perkantoran membuang hingga sepertiga dari energi yang mereka konsumsi.
Manajemen energi bahkan lebih penting lagi di Eropa, yang mana pasokan energinya (tautan berada di luar IBM) sangat rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan, rata-rata, perusahaan-perusahaan Uni Eropa menginvestasikan 41% lebih sedikit untuk keamanan informasi dibandingkan perusahaan-perusahaan Amerika. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Eropa membutuhkan lebih banyak inisiatif yang menerapkan solusi keamanan energi dan membantu mereka melindungi data, akses, dan jaringan.
Selain membantu mengurangi masalah global yang diakibatkan oleh emisi karbon, program manajemen energi juga memberikan manfaat bagi perusahaan.
Memiliki perangkat lunak manajemen energi dapat membantu mengontrol anggaran perusahaan dan mengurangi risiko terkait kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada kemampuan bisnis untuk beroperasi. Melacak biaya utilitas dan efisiensi energi memungkinkan perusahaan untuk menganggarkan lebih efisien dan mendapatkan insight yang lebih baik tentang biaya operasional secara keseluruhan. Menurut Energy Star, mengurangi penggunaan energi sebesar 10% dapat meningkatkan pendapatan operasional bersih sebesar 1,5%.
Pemantauan dan manajemen energi tidak hanya membawa penghematan biaya bagi perusahaan melalui penurunan penggunaan dan konsumsi, namun juga dapat mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan yang terkadang tidak stabil. Program manajemen energi juga dapat membantu perusahaan menurunkan biaya melalui pengadaan yang kompetitif.
Memiliki fondasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang kuat membantu perusahaan menghemat energi, meningkatkan transparansi, dan bekerja untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik.
Solusi manajemen energi yang menggunakan sistem pencatatan tunggal untuk mengurangi penggunaan energi, biaya, waktu, dan beban pelaporan memungkinkan klien untuk mengelola dampak risiko lingkungan. Sementara juga, mengidentifikasi peluang efisiensi dan menilai risiko keberlanjutan, sehingga berfokus pada hasil strategis ESG.
Selain menghemat biaya energi dan menurunkan emisi karbon, mengurangi jejak karbon perusahaan Anda juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, yang mempromosikan citra keberlanjutan yang lebih besar dan mendukung energi hijau. Mengurangi emisi gas rumah kaca berarti memiliki, dan diakui sebagai, tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar.
Pendekatan strategis untuk berkonsultasi dengan para pakar keberlanjutan mengenai strategi dan peta jalan keberlanjutan Anda akan menghasilkan manajemen energi dan ESG yang paling efektif. Selain manfaat lainnya, konsultasi mengenai upaya yang dapat mencakup dekarbonisasi dan transisi ke energi terbarukan juga dapat membantu bisnis Anda menarik karyawan baru dan sering kali lebih muda yang menghargai optimalisasi penggunaan energi berkelanjutan dan energi terbarukan serta menganggap serius tanggung jawab sosial perusahaan.
Manajemen aset cerdas dapat menciptakan efisiensi energi untuk beberapa contoh penggunaan industri. Beberapa di antaranya termasuk:
Manajemen energi juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya termasuk:
Menghemat energi dan melakukan dekarbonisasi dengan manajemen aset cerdas
Mengurangi emisi energi dan karbon dengan pusat data yang efisien dan operasi TI yang lebih berkelanjutan dan aman.
Mempercepat keberlanjutan dengan mengelola semua indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) Anda dalam satu platform.
Mengoptimalkan operasi manajemen real estat dan fasilitas Anda untuk efisiensi dan keberlanjutan yang lebih tinggi.
Meningkatkan perjalanan keberlanjutan dan efisiensi manajemen energi Anda dengan memetakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan didukung AI serta keahlian industri yang mendalam dari IBM
Buka potensi optimal aset perusahaan Anda dengan IBM® Maximo Application Suite untuk menyatukan sistem pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan ke dalam satu platform. Platform ini merupakan solusi berbasis cloud terintegrasi yang memanfaatkan kehebatan AI, IoT, dan analitik tingkat lanjut untuk memaksimalkan kinerja aset, memperpanjang siklus hidup aset, meminimalkan biaya operasional, dan mengurangi waktu henti.