Manajemen fasilitas membantu memastikan fungsionalitas, kenyamanan, keamanan dan efisiensi bangunan dan lahan, infrastruktur, dan real estat.
Manajemen fasilitas meliputi:
Jenis-jenis manajemen fasilitas: Ada dua area dasar: Manajemen fasilitas keras (Hard FM) dan manajemen fasilitas lunak (Soft FM).
Agar orang dapat bekerja dengan optimal dan merasa terlibat dalam lingkungan mereka, mereka membutuhkan bangunan yang aman, ramah, dan efisien. Manajemen fasilitas memiliki andil dalam segala hal yang mengelilingi orang-orang di fasilitas dan di lapangan. Di mana mereka bekerja, bermain, belajar, dan hidup harus nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Manajemen fasilitas yang unggul akan berkontribusi pada keuntungan organisasi Anda, berdampak pada nilai properti, bangunan, dan peralatan jangka pendek dan jangka panjang. Upaya Anda bisa sangat penting untuk:
Orang menghabiskan 87% waktunya di gedung. Lihat cara meningkatkan operasi Anda untuk membuat hidup mereka menjadi lebih nyaman dan memaksimalkan efisiensi.
Real estat adalah biaya terbesar kedua bagi suatu organisasi, dan pengelolaan ruang yang efektif dapat menghasilkan penghematan biaya hingga 30%.¹
Proyek modal rata-rata melebihi anggaran sebesar 80% dan terlambat 20 bulan dari jadwal, tetapi penerapan teknologi manajemen proyek modal dapat mengurangi biaya proyek secara keseluruhan hingga 45%.²
Sebuah gedung pintar dengan sistem terintegrasi dapat menghemat 30–50% pada gedung-gedung yang sudah ada dan tidak efisien.4
Teknologi dalam manajemen fasilitas mencakup perangkat lunak dan sistem. Jumlah data yang sangat besar dihasilkan oleh lingkungan binaan melalui sensor Internet of Things (IoT), wifi, meteran, alat ukur, dan perangkat pintar.
Solusi paling efektif memungkinkan departemen manajemen fasilitas untuk memanfaatkan data ini dengan baik dengan menanamkan analitik dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS). Teknologi ini memberikan kemampuan kognitif yang memungkinkan manajemen fasilitas berbantuan komputer — sehingga Anda dapat menganalisis dan belajar dari data, memungkinkan Anda mencapai visibilitas waktu nyata, melakukan pemeliharaan fasilitas prediktif, dan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan hemat biaya.
Di berbagai industri dan skala perusahaan, manajer fasilitas memiliki berbagai tanggung jawab penting yang harus dilakukan setiap hari. Manajer ini harus merencanakan ke depan dan juga siap untuk berbagai tugas dalam hari apa pun. Sementara tanggung jawab manajer sering meliputi:
Ada juga cara untuk meningkatkan kinerja setiap tanggung jawab yang akan mengisi jadwal manajer:
Ketika banyak perusahaan kembali ke kantor mereka, tempat kerja idealnya menjadi tujuan di mana karyawan ingin berkumpul dan berkolaborasi—terhubung dengan aman satu sama lain.
Ruang kerja baru di dunia pasca-pandemi harus memenuhi lebih banyak kebutuhan. Apakah produktivitas berarti tetap bekerja tatap muka atau menghemat waktu perjalanan karyawan? Lihatlah keuntungan dan tantangan membangun model ruang kerja hybrid.
Berikan karyawan pengalaman tempat kerja yang lebih baik. “Tempat yang bagus untuk bekerja” sedang didefinisikan ulang oleh COVID-19, harapan karyawan, dan teknologi. Pengalaman tersebut masih dapat menjadi pembeda antara karyawan yang terlibat dan produktif dengan perusahaan yang menghadapi tingkat turnover tinggi dan gangguan yang lebih besar. Pelajari cara menciptakan pengalaman baru tersebut.
