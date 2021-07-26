Apa yang dimaksud dengan manajemen fasilitas?

Business operations

Apa yang dimaksud dengan manajemen fasilitas?

Manajemen fasilitas membantu memastikan fungsionalitas, kenyamanan, keamanan dan efisiensi bangunan dan lahan, infrastruktur, dan real estat.

Manajemen fasilitas meliputi:

  • Manajemen sewa, termasuk administrasi sewa dan akuntansi
  • Perencanaan dan manajemen proyek modal
  • Pemeliharaan dan operasi
  • manajemen energi
  • Manajemen hunian dan ruang
  • Pengalaman karyawan dan penghuni
  • Manajemen darurat dan keberlangsungan bisnis
  • Manajemen real estat

Jenis-jenis manajemen fasilitas: Ada dua area dasar: Manajemen fasilitas keras (Hard FM) dan manajemen fasilitas lunak (Soft FM).

  • Hard FM berurusan dengan aset fisik seperti pipa ledeng, kabel, lift, dan pemanas dan pendingin.
  • Soft FM berfokus pada tugas-tugas yang dilakukan oleh tenaga kerja, seperti layanan kebersihan, akuntansi sewa, katering, keamanan, dan pemeliharaan area.

Apa pentingnya manajemen fasilitas?

Agar orang dapat bekerja dengan optimal dan merasa terlibat dalam lingkungan mereka, mereka membutuhkan bangunan yang aman, ramah, dan efisien. Manajemen fasilitas memiliki andil dalam segala hal yang mengelilingi orang-orang di fasilitas dan di lapangan. Di mana mereka bekerja, bermain, belajar, dan hidup harus nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Manajemen fasilitas yang unggul akan berkontribusi pada keuntungan organisasi Anda, berdampak pada nilai properti, bangunan, dan peralatan jangka pendek dan jangka panjang. Upaya Anda bisa sangat penting untuk:

  • Optimalisasi ruang
  • Memandu proyek modal
  • Manajemen dan pemeliharaan energi
  • Akuntansi sewa
  • Pengalaman di tempat kerja

Angka menunjukkan pentingnya manajemen fasilitas

30% penghematan

Real estat adalah biaya terbesar kedua bagi suatu organisasi, dan pengelolaan ruang yang efektif dapat menghasilkan penghematan biaya hingga 30%.¹

80% di atas anggaran

Proyek modal rata-rata melebihi anggaran sebesar 80% dan terlambat 20 bulan dari jadwal, tetapi penerapan teknologi manajemen proyek modal dapat mengurangi biaya proyek secara keseluruhan hingga 45%.²

43% perbedaan dalam turnover

Perusahaan yang memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi memiliki 59% tingkat turnover yang lebih rendah, 17% produktivitas yang lebih tinggi, dan 41% tingkat absensi yang lebih rendah.3

Penghematan 30–50%

Sebuah gedung pintar dengan sistem terintegrasi dapat menghemat 30–50% pada gedung-gedung yang sudah ada dan tidak efisien.4

Teknologi manajemen fasilitas

Teknologi dalam manajemen fasilitas mencakup perangkat lunak dan sistem. Jumlah data yang sangat besar dihasilkan oleh lingkungan binaan melalui sensor Internet of Things (IoT), wifi, meteran, alat ukur, dan perangkat pintar.

Solusi paling efektif memungkinkan departemen manajemen fasilitas untuk memanfaatkan data ini dengan baik dengan menanamkan analitik dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS). Teknologi ini memberikan kemampuan kognitif yang memungkinkan manajemen fasilitas berbantuan komputer — sehingga Anda dapat menganalisis dan belajar dari data, memungkinkan Anda mencapai visibilitas waktu nyata, melakukan pemeliharaan fasilitas prediktif, dan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan hemat biaya.

Fungsi manajemen fasilitas

Di berbagai industri dan skala perusahaan, manajer fasilitas memiliki berbagai tanggung jawab penting yang harus dilakukan setiap hari. Manajer ini harus merencanakan ke depan dan juga siap untuk berbagai tugas dalam hari apa pun. Sementara tanggung jawab manajer sering meliputi:

  • manajemen real estat
  • proyek dan perencanaan modal
  • manajemen hunian dan ruang 
  • administrasi dan akuntansi sewa
  • pengalaman di tempat kerja

Ada juga cara untuk meningkatkan kinerja setiap tanggung jawab yang akan mengisi jadwal manajer:

  • memberikan efisiensi operasional
  • menciptakan lingkungan yang kondusif untuk produktivitas
  • menemukan dan mengadopsi solusi teknologi 
  • menjamin kepatuhan terhadap peraturan
  • meminimalkan risiko terhadap fasilitas dan karyawan
  • mengurangi biaya konsumsi energi
  • mengurangi jejak karbon portofolio real estat

Tren manajemen fasilitas di masa depan

Ketika banyak perusahaan kembali ke kantor mereka, tempat kerja idealnya menjadi tujuan di mana karyawan ingin berkumpul dan berkolaborasi—terhubung dengan aman satu sama lain.

Ruang kerja baru di dunia pasca-pandemi harus memenuhi lebih banyak kebutuhan. Apakah produktivitas berarti tetap bekerja tatap muka atau menghemat waktu perjalanan karyawan? Lihatlah keuntungan dan tantangan membangun model ruang kerja hybrid.

Berikan karyawan pengalaman tempat kerja yang lebih baik. “Tempat yang bagus untuk bekerja” sedang didefinisikan ulang oleh COVID-19, harapan karyawan, dan teknologi. Pengalaman tersebut masih dapat menjadi pembeda antara karyawan yang terlibat dan produktif dengan perusahaan yang menghadapi tingkat turnover tinggi dan gangguan yang lebih besar. Pelajari cara menciptakan pengalaman baru tersebut.

Studi kasus manajemen fasilitas

Sistem Layanan Internasional (ISS)

Lihat bagaimana ISS mengubah manajemen fasilitas lebih dari 25.000 bangunan di seluruh dunia menggunakan TRIRIGA. Contoh manajemen fasilitas spesifik menunjukkan nilai IoT karena bangunan dan lingkungan menjadi lebih personal, intuitif, dan mudah digunakan.
IBM Global Real Estate (GRE)

Dengan merebaknya COVID 19, GRE mampu memindahkan 95% karyawan global IBM dari kantor ke rumah dengan menggunakan solusi kami sendiri. Sekarang kami sedang mempersiapkan pindah kembali ke kantor, dengan kemampuan untuk memantau kepatuhan terhadap protokol terkait pandemi dan untuk memverifikasi kredensial kesehatan.

 Baca studi kasus
