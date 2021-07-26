Agar orang dapat bekerja dengan optimal dan merasa terlibat dalam lingkungan mereka, mereka membutuhkan bangunan yang aman, ramah, dan efisien. Manajemen fasilitas memiliki andil dalam segala hal yang mengelilingi orang-orang di fasilitas dan di lapangan. Di mana mereka bekerja, bermain, belajar, dan hidup harus nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Manajemen fasilitas yang unggul akan berkontribusi pada keuntungan organisasi Anda, berdampak pada nilai properti, bangunan, dan peralatan jangka pendek dan jangka panjang. Upaya Anda bisa sangat penting untuk: