apa itu pemetaan proses

Pemetaan proses secara visual merepresentasikan alur kerja, sehingga tim dapat memahami proses dan komponennya dengan lebih jelas. Ada berbagai macam peta proses, dan Anda mungkin mengenalnya dengan nama yang berbeda, seperti diagram alir, peta proses terperinci, peta dokumen, peta proses tingkat tinggi, peta proses yang dirender, swimlane, diagram rantai nilai tambah, peta aliran nilai, diagram alir, diagram alir proses, model proses, atau diagram alur kerja. Diagram visual ini biasanya merupakan komponen dari manajemen proses bisnis (BPM) perusahaan.

Peta proses menguraikan setiap langkah dalam suatu proses, mengidentifikasi pemilik tugas dan merinci jadwal yang diharapkan. Mereka sangat membantu dalam mengkomunikasikan proses di antara para pemangku kepentingan dan mengungkapkan bidang perbaikan. Sebagian besar peta proses dimulai pada tingkat makro dan kemudian memberikan detail lebih lanjut seperlunya.