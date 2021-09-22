apa itu pemetaan proses

Pemetaan proses adalah metode yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang proses dan membantu organisasi mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Pemetaan proses secara visual merepresentasikan alur kerja, sehingga tim dapat memahami proses dan komponennya dengan lebih jelas. Ada berbagai macam peta proses, dan Anda mungkin mengenalnya dengan nama yang berbeda, seperti diagram alir, peta proses terperinci, peta dokumen, peta proses tingkat tinggi, peta proses yang dirender, swimlane, diagram rantai nilai tambah, peta aliran nilai, diagram alir, diagram alir proses, model proses, atau diagram alur kerja. Diagram visual ini biasanya merupakan komponen dari manajemen proses bisnis (BPM) perusahaan.
Peta proses menguraikan setiap langkah dalam suatu proses, mengidentifikasi pemilik tugas dan merinci jadwal yang diharapkan. Mereka sangat membantu dalam mengkomunikasikan proses di antara para pemangku kepentingan dan mengungkapkan bidang perbaikan. Sebagian besar peta proses dimulai pada tingkat makro dan kemudian memberikan detail lebih lanjut seperlunya.
Ada beberapa jenis peta proses. Beberapa teknik pemetaan meliputi:
Peta proses menggunakan representasi visual, seperti simbol dasar untuk menggambarkan setiap elemen dalam proses. Beberapa simbol yang paling umum adalah panah, lingkaran, berlian, kotak, oval dan persegi panjang. Simbol-simbol ini dapat berasal dari Model Proses Bisnis dan Notasi (BPMN) atau Unified Modeling Langu age (UML) (tautan berada di luar IBM), yang merupakan metode grafis notasi untuk peta proses.
Kebanyakan organisasi hanya perlu menggunakan beberapa simbol yang paling umum untuk melengkapi peta proses. Beberapa simbol tersebut antara lain:
Saat mengembangkan peta proses bisnis Anda sendiri, Anda akan ingin memanfaatkan metodologi ini:
Tujuan utama pemetaan proses bisnis adalah untuk membantu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tugas atau tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan memberikan transparansi yang lebih besar seputar pengambilan keputusan dan aliran proses yang pada gilirannya membantu mengidentifikasi redundansi dan kemacetan di dalam dan di antara proses. Karena peta proses memanfaatkan isyarat dan simbol visual, peta ini memudahkan untuk mengkomunikasikan suatu proses kepada khalayak luas. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan, karena dokumentasi bentuk panjang bisa jadi lebih membosankan bagi pemilik untuk membuat dan bagi pengguna akhir untuk mengonsumsinya.
Dengan memanfaatkan templat yang telah dibuat sebelumnya dalam perangkat lunak pemetaan proses, tim dapat dengan mudah berkolaborasi dan bertukar pikiran tentang cara merampingkan proses kerja, sehingga memungkinkan peningkatan proses bisnis. Dengan demikian, bisnis juga dapat mengatasi tantangan spesifik dengan lebih baik, seperti orientasi dan retensi karyawan atau penurunan penjualan.
Beberapa manfaat spesifik dari pemetaan proses meliputi:
