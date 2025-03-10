1. Profil: menentukan identitas agen

Profil memberikan identitas kepada agen dengan menanamkan informasi seperti data demografis, ciri kepribadian, dan konteks sosial. Proses ini memastikan bahwa agen dapat berinteraksi dengan cara yang dipersonalisasi. Profil dapat dibuat secara manual, dihasilkan oleh model gen AI seperti model Granite IBM atau GPT dari OpenAI (transformator generatif yang dilatih sebelumnya), atau diselaraskan dengan kumpulan data tertentu untuk memenuhi persyaratan tugas. Memanfaatkan rekayasa prompt, profil dapat disempurnakan secara dinamis untuk mengoptimalkan respons. Selain itu, dalam orkestrasi multiagen, profil membantu menentukan peran dan perilaku, memastikan koordinasi yang mulus di seluruh algoritma AI dan sistem pengambilan keputusan.

2. Memori: menyimpan dan menggunakan konteks

Memori membantu agen mempertahankan dan mengambil interaksi masa lalu yang memungkinkan respons kontekstual. Memori dapat disatukan (semua data di satu tempat) atau hybrid (terstruktur dan tidak terstruktur). Operasi yang meliputi membaca, menulis, dan merenung memungkinkan agen untuk belajar dari pengalaman dan memberikan output yang konsisten dan tepat. Memori yang terstruktur dengan baik meningkatkan orkestrasi multiagen dengan memastikan bahwa agen yang berbeda, termasuk agen khusus yang dirancang untuk tugas tertentu, dapat berbagi dan mengambil data yang relevan secara efisien. Dalam kerangka kerja seperti AutoGen dan Crew AI, memori memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas dalam ekosistem agen yang berkolaborasi, memastikan koordinasi yang mulus dan eksekusi tugas yang dioptimalkan.

3. Perencanaan: menyusun strategi tindakan

Komponen perencanaan memungkinkan agen menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Komponen ini dapat mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan atau beradaptasi secara dinamis berdasarkan masukan dari lingkungan, manusia, atau LLM itu sendiri. Dengan mengintegrasikan algoritma AI dan memanfaatkan basis pengetahuan, perencanaan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi penalaran dan akurasi pemecahan masalah. Dalam aplikasi LLM, perencanaan memainkan peran penting dalam memastikan natural language understanding dan bahwa proses pengambilan keputusan selaras dengan tujuan agen. Selain itu, teknik pengambilan informasi yang ditingkatkan memperbaiki kemampuan agen untuk mengakses informasi yang relevan secara dinamis, sehingga meningkatkan akurasi respons. Fleksibilitas ini memastikan bahwa agen tetap efektif dalam skenario yang berubah-ubah, terutama dalam orkestrasi multiagen, di mana berbagai agen mengoordinasikan rencana mereka untuk mencapai tujuan kompleks sekaligus mempertahankan skalabilitas untuk menangani berbagai tugas besar dan beragam.

4. Tindakan: melaksanakan keputusan

Tindakan adalah cara agen berinteraksi dengan dunia, baik dengan menyelesaikan tugas, mengumpulkan informasi, atau berkomunikasi. Sistem ini menggunakan memori dan perencanaan untuk memandu eksekusi, menggunakan berbagai alat jika perlu, dan menyesuaikan keadaan internalnya berdasarkan hasil untuk perbaikan berkelanjutan. Mengoptimalkan algoritma eksekusi tindakan memastikan efisiensi, terutama ketika mengintegrasikan model penalaran yang didukung GPT dan teknik gen AI untuk pengambilan keputusan secara real-time.

Dengan menggabungkan semua komponen ini, kerangka kerja mengubah LLM menjadi agen yang dapat beradaptasi dan mampu menggunakan nalar, belajar, dan melakukan tugas secara mandiri. Desain modular ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi seperti layanan pelanggan, bantuan penelitian, dan pemecahan masalah kreatif.