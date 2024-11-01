Apa itu MetaGPT?

Prosedur operasional standar telah diterapkan di berbagai bidang karena berperan penting dalam mendukung pemecahan tugas dan koordinasi yang efektif.6 Dalam pengembangan perangkat lunak, SOP mendorong kolaborasi antar tim dengan memecah tugas proyek menjadi prosedur-prosedur yang lebih kecil dan dapat dijalankan, yang kemudian ditugaskan kepada peran-peran spesifik dan terampil. MetaGPT mengenkode SOP menjadi urutan prompt untuk mengatur dan mendorong alur kerja multiagen. Alur kerja SOP memberikan struktur dan peluang untuk penyempurnaan.

Misalnya, agen manajer proyek diminta untuk membuat dokumen persyaratan produk (PRD). Manajer produk akan menerima prompt sekali kemudian diminta untuk memperbaiki beberapa elemen dalam Dokumen Persyaratan Produk (PRD) karena pengembangan proyek yang dilakukan secara bertahap. Misalnya, agen diinstruksikan untuk membuat bagian dalam PRD untuk “tujuan produk.” Kemudian, agen diminta untuk memperbaiki tujuan tersebut dengan memperbarui tujuan produk asli agar sesuai dengan arah proyek saat ini.7 Metode penyempurnaan ini digunakan untuk memastikan bahwa tugas global dikenali dan kohesif di antara semua agen.



Dalam contoh di bawah ini, agen manajer produk diminta untuk membuat analisis persyaratan. Setelah prompt awal ini, agen diminta untuk menghasilkan analisis yang disempurnakan yang mempertimbangkan fitur baru dari kolaborasi yang sedang berlangsung.



Analisis prompt persyaratan: “Berikan analisis terperinci mengenai persyaratan.”8

Instruksi prompt analisis yang disempurnakan: "Tinjau dan perbaiki analisis persyaratan yang ada ke dalam daftar string untuk menyelaraskan dengan kebutuhan proyek yang terus berkembang karena pengembangan inkremental. Pastikan bahwa analisis tersebut secara komprehensif mencakup fitur-fitur baru dan peningkatan yang diperlukan untuk ruang lingkup proyek yang disempurnakan.”9



Contoh ini menunjukkan PRD yang dihasilkan sebagai output standar yang diteruskan dari agen manajer produk ke agen arsitek. Prompt berbasis SOP untuk setiap output yang dihasilkan tercantum dalam daftar di sampingnya. Perhatikan bahwa prompt ini juga didasarkan pada alur kerja SOP, termasuk definisi persyaratan, metode penyelesaian tugas, dan urutan penyelesaiannya:



Prompt pengguna: “Buatlah aplikasi berbasis React untuk manajer kekayaan agar dapat digunakan untuk meninjau portofolio klien mereka dan memberikan rekomendasi dana yang sesuai untuk digunakan. Aplikasi ini harus dapat beroperasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol.”



Persyaratan asli

Instruksi prompt: "Tuliskan persyaratan pengguna asli di sini."10



“Buat saya aplikasi berbasis React yang akan digunakan oleh manajer kekayaan untuk meninjau portofolio klien mereka dan membuat rekomendasi dana yang sesuai untuk mereka gunakan. Aplikasi ini harus dapat digunakan di Amerika, Inggris dan Spanyol.”

Sasaran produk

Instruksi prompt: "Berikan hingga tiga sasaran produk ortogonal yang jelas."11

Kembangkan aplikasi web yang aman dan andal untuk manajer kekayaan. Pastikan dukungan multibahasa untuk bahasa Inggris, Spanyol, dan variasi regional. Buat antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna untuk manajemen dan rekomendasi portofolio.

Cerita pengguna

Instruksi prompt: "Sediakan maksimal 3 hingga 5 cerita pengguna berbasis skenario."12

Sebagai manajer kekayaan, saya ingin meninjau portofolio klien saya dan memberikan saran yang dipersonalisasi. Sebagai manajer kekayaan, saya ingin merekomendasikan dana kepada klien saya berdasarkan tujuan investasi dan toleransi risiko mereka. Sebagai manajer kekayaan, saya ingin mengakses aplikasi dalam bahasa Inggris atau Spanyol tergantung lokasi saya.

Analisis kompetitif

Instruksi prompt: “Sediakan 5 hingga 7 produk kompetitif.”13

“Wealthfront: Layanan investasi otomatis dengan antarmuka yang jelas, tetapi tidak memiliki rekomendasi dana yang dipersonalisasi." “Personal Capital: Menawarkan alat manajemen kekayaan yang komprehensif, tetapi mungkin terasa rumit bagi pengguna baru." “Betterment: Berfokus pada investasi otomatis dengan kustomisasi terbatas untuk manajer kekayaan."

Analisis persyaratan

Instruksi prompt: "Berikan analisis terperinci tentang persyaratan."14

Aplikasi harus dibangun menggunakan React, memastikannya dapat diskalakan dan dapat dipelihara. Aplikasi ini harus memiliki antarmuka multi-bahasa untuk melayani pengguna di Amerika, Inggris, dan Spanyol. Aplikasi harus aman untuk melindungi data keuangan sensitif dan mematuhi peraturan regional. Sistem ini juga harus terintegrasi dengan berbagai sumber data keuangan untuk menyediakan analisis portofolio secara real-time dan rekomendasi investasi.

Kumpulan persyaratan

Instruksi prompt: "Buat daftar 5 hingga 7 persyaratan teratas dengan prioritasnya (P0, P1, P2).", "Mencakup konten lama dan konten tambahan. Pertahankan konten yang tidak terkait dengan pengembangan inkremental."15

(“Amankan autentikasi pengguna dan enkripsi data untuk melindungi informasi klien.”, “P0”),

(“Dukungan multibahasa untuk bahasa Inggris dan Spanyol, dengan variasi regional.”, “P0”),

(“Integrasi real-time dengan sumber data keuangan untuk manajemen portofolio.”, “P0”),

(“Dasbor ramah pengguna untuk meninjau dan mengelola portofolio klien.”, “P1”),

(“Mesin rekomendasi untuk menyarankan dana yang sesuai berdasarkan profil klien.”, “P2”)

Draf desain UI

Instruksi prompt: "Berikan deskripsi sederhana tentang elemen, fungsi, gaya, dan tata letak UI."16

UI akan menampilkan desain yang bersih dan modern dengan dasbor yang memberikan gambaran tentang portofolio klien. Fitur ini akan mencakup grafik interaktif untuk analisis portofolio, bagian rekomendasi untuk pemilihan reksa dana, dan kemudahan beralih antara bahasa Inggris dan Spanyol.



Apa pun UNCLEAR

Instruksi prompt: "Sebutkan aspek apa pun dalam proyek yang tidak jelas dan coba klarifikasi."17



Tidak ada poin yang tidak jelas.

Contoh di atas adalah serah terima kepada agen arsitek untuk tahap desain. Berikut adalah prompt berdasarkan SOP yang diberikan bersama dengan PRD:

"Berikut adalah dokumen persyaratan produk (PRD): berdasarkan dokumen PRD ini, tinjau apakah desain API ini memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PRD, dan apakah desain tersebut sesuai dengan praktik desain yang baik.”18

Arsitek mengikuti alur kerja SOP sendiri untuk merancang sistem untuk aplikasi.

SOP menguraikan tanggung jawab peran masing-masing agen dan menetapkan standar untuk output perantara. SOP ini kemudian dikodekan untuk mempengaruhi perilaku agen. Praktik ini memungkinkan agen untuk menghasilkan output terstruktur, seperti dokumen persyaratan berkualitas tinggi, artefak desain, diagram alur, dan spesifikasi antarmuka. Semua serah terima antara agen harus mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko halusinasi yang disebabkan oleh obrolan yang tidak relevan antara LLM. Penggunaan output terstruktur meningkatkan secara signifikan tingkat keberhasilan pembuatan kode target.19