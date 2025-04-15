Untuk memberikan akses ke alat ini untuk agen, kita telah menambahkannya ke daftar TOOLS di modul extensions yang berisi file init.py sebelumnya. Daftar ini harus menjadi isi dari file init.py di direktori src/langgraph_react_agent .

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]