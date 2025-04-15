Dalam tutorial ini, Anda akan membangun agen AI ReAct (Penalaran dan Tindakan) dengan kerangka kerja LangGraph sumber terbuka menggunakan model IBM Granite melalui IBM watsonx.ai API dengan Python. Contoh penggunaannya adalah untuk mengelola tiket dukungan TI yang ada dan membuat tiket dukungan baru.
Agen kecerdasan buatan (AI) merujuk pada sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain dengan merancang alur kerjanya dan memanfaatkan alat yang tersedia. Agen AI generatif menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih dari model bahasa besar (LLM) untuk memahami dan merespons input pengguna langkah demi langkah dan menentukan kapan harus memanggil alat eksternal. Komponen inti agen AI adalah penalaran. Setelah memperoleh informasi baru melalui pemanggilan alat, intervensi manusia atau agen lain, paradigma penalaran memandu langkah selanjutnya dari agen.
Dengan setiap tindakan dan setiap respons alat, paradigma ReAct (Penalaran dan Tindakan) menginstruksikan agen untuk "berpikir" dan merencanakan langkah selanjutnya. Penalaran lambat langkah demi langkah ini memberi kita insight tentang bagaimana agen menggunakan konteks yang diperbarui untuk merumuskan kesimpulan. Karena sifatnya yang berkelanjutan, proses refleksi ini sering disebut sebagai siklus berpikir-bertindak-mengamati dan merupakan bentuk prompt rantai pemikiran (chain-of-thought).
Tutorial ini akan menggunakan kerangka kerja LangGraph, kerangka kerja agen AI sumber terbuka yang dirancang untuk membangun, menerapkan, dan mengelola alur kerja agen AI generatif yang kompleks. Fungsi
Dalam LangGraph, fitur “state” berfungsi sebagai bank memori yang merekam dan melacak semua informasi penting yang diproses oleh setiap iterasi sistem AI. Grafik stateful ini memungkinkan agen mengingat informasi masa lalu dan konteks yang penting. Struktur siklik dari grafik ReAct dimanfaatkan ketika hasil dari satu langkah bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dalam siklus. Node, atau "aktor", dalam grafik mengodekan logika agen dan dihubungkan oleh edge. Edge pada dasarnya adalah fungsi Python yang menentukan node berikutnya yang akan dieksekusi tergantung keadaan saat itu.
Anda memerlukan akun IBM® Cloud untuk membuat proyek watsonx.ai™ .
Untuk menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) watsonx, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut. Perhatikan, Anda juga dapat mengakses tutorial ini di GitHub.
Masuk ke watsonx.ai menggunakan akun IBM Cloud Anda.
Buat instance layanan waktu proses watsonx.ai (pilih wilayah yang sesuai dan pilih paket Lite, yang merupakan instance gratis).
Untuk mulai menerapkan agen di watsonx.ai dengan mudah, kloning repositori GitHub ini dan akses proyek agen ReAct dukungan TI. Anda dapat menjalankan perintah berikut di terminal Anda untuk melakukannya.
Selanjutnya, instal Poetry jika Anda belum menginstalnya. Poetry adalah alat untuk mengelola dependensi dan pembuatan package Python.
Kemudian, aktifkan lingkungan virtual Anda.
Alih-alih menggunakan perintah
Menambahkan direktori kerja ke PYTHONPATH diperlukan untuk langkah selanjutnya. Di terminal Anda jalankan:
Untuk menyiapkan lingkungan Anda, ikuti petunjuk dalam file README.md di Github. Penyiapan ini membutuhkan beberapa perintah untuk dijalankan pada IDE atau baris perintah Anda.
Dalam file
Agen kita memerlukan sumber data untuk memberikan informasi terkini dan menambahkan data baru. Kita akan menyimpan file data di IBM Cloud Object Storage.
Untuk menyediakan fungsionalitas manajemen tiket TI ke agen ReAct, kita harus terhubung ke sumber data di IBM Cloud Object Storage. Untuk langkah ini, kita dapat menggunakan
Dalam
Agen akan dapat membaca dan menulis data dalam file kita. Pertama, buat alat untuk membaca data menggunakan dekorator
Kita telah menambahkan alat
Selanjutnya, kita telah menambahkan alat
Alat ini mengambil deskripsi masalah dari pengguna dan urgensi masalah sebagai argumennya. Baris baru berisi informasi ini ditambahkan ke file di COS dan dengan demikian, tiket baru dibuat. Jika tidak, pengecualian akan diberlakukan.
Satu alat terakhir yang harus kita tambahkan ke file
Untuk memberikan akses ke alat ini untuk agen, kita telah menambahkannya ke daftar
Alat-alat ini diimpor di file
Sebelum menerapkan agen Anda, ingatlah untuk melengkapi semua informasi yang diperlukan di file
Ada tiga cara untuk mengobrol dengan agen Anda.
Jalankan skrip untuk eksekusi layanan AI lokal.
Opsi terakhir adalah mengakses agen di ruang Penerapan di watsonx.ai. Untuk melakukan ini, pilih "Penerapan" di menu sebelah kiri. Kemudian, pilih ruang penerapan Anda, pilih tab "Aset", pilih aset
Untuk menjalankan skrip penerapan, jalankan variabel
Parameter
Selanjutnya, jalankan skrip penerapan.
Kemudian, jalankan skrip untuk mengirimkan kueri penerapan.
Untuk keperluan tutorial ini, mari kita pilih opsi 2 dan kirimkan kueri agen yang diterapkan di watsonx.ai dalam bentuk chatbot agen. Berikan beberapa prompt untuk agen, yang akan membutuhkan penggunaan alat. Setelah mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam Opsi 3, Anda akan melihat antarmuka obrolan di watsonx.ai. Di sana, kita dapat mengetikkan prompt kita.
Pertama, mari kita uji apakah alat
Seperti yang Anda lihat pada jawaban akhir agen, sistem AI berhasil menggunakan pemecahan masalah untuk membuat tiket baru dengan alat
Hebat! Agen berhasil menambahkan tiket ke file.
Dalam tutorial ini, Anda membuat agen dengan kerangka kerja ReAct yang menggunakan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti mengambil dan membuat tiket dukungan. Ada beberapa model AI yang memungkinkan pemanggilan alat agen, seperti Google Gemini, IBM Granite, dan OpenAI GPT-4. Dalam proyek kita, kita menggunakan model AI IBM Granite melalui watsonx.ai API. Model berperilaku seperti yang diharapkan baik secara lokal maupun saat diterapkan di watsonx.ai. Sebagai langkah selanjutnya, lihat templat LlamaIndex dan crewAI multiagent yang tersedia di repositori GitHub watsonx-developer-hub untuk mengembangkan agen AI.
