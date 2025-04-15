Contoh penggunaan agen AI 

Mengingat harapan pelanggan yang meningkat tajam dan tingkat kelelahan yang tinggi di kalangan perwakilan layanan pelanggan, agen AI dapat sangat berguna jika diterapkan pada pengalaman pelanggan. Dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan respons seiring waktu dan mengingat data pelanggan yang relevan secara real-time, agen memberikan pengalaman yang sangat kontekstual dan luar biasa personal.

Tidak seperti chatbot konvensional yang menanggapi pertanyaan pelanggan berdasarkan naskah yang telah ditentukan, AI agen dapat mengantisipasi peristiwa mendatang dan mengambil tindakan proaktif berdasarkan kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan relevansi dan kepuasan pelanggan. Dilengkapi dengan pemrosesan bahasa alami (NLP), asisten AI percakapan terlibat dalam percakapan yang alami dan dinamis dengan pelanggan, secara otomatis menyampaikan masalah kompleks kepada perwakilan manusia jika diperlukan. Dengan menggunakan analisis sentimen, semua alat ini juga menganalisis interaksi pelanggan untuk mengidentifikasi masalah sebelum muncul—atau bahkan menawarkan dan melaksanakan solusi seperti menerbitkan tiket dukungan atau pengembalian dana.

Agen juga dapat bertindak sebagai sistem pendukung bagi perwakilan layanan pelanggan serta menata dan mengambil data pelanggan yang relevan atau membantu menyelesaikan masalah produk berdasarkan pertanyaan pelanggan. Dengan kemampuan agen untuk berinteraksi dengan beberapa sistem secara bersamaan dan menyimpan data pelanggan seiring waktu, mereka sangat ahli dalam memberikan dukungan yang sangat personal dan proaktif. Menggunakan AI agen di lingkungan ini mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan akurasi dan sering kali mengarah pada penghematan biaya karena kebutuhan akan interaksi manusia berkurang.