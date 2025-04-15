Contoh penggunaan agen AI 

Agen AI memiliki berbagai aplikasi dalam pemasaran, terutama mengingat sejumlah besar data yang diserap departemen pemasaran setiap hari—dan banyaknya penawaran pesaing yang ditemui pelanggan. Saat ini, beberapa alat AI agen mengubah proses penemuan produk karena konsumen meminta saran belanja kepada agen ketimbang mencarinya sendiri secara online.
Dalam pemasaran dan e-commerce, agen AI dapat secara mandiri melakukan banyak tugas komunikasi dan periklanan. Hal ini mungkin melibatkan pengelolaan kampanye, pembuatan profil pelanggan, personalisasi konten, dan optimasi kinerja iklan secara real-time. Meskipun teknologi otomatisasi dan AI sebelumnya dapat mengelola semua tugas ini, mereka bergantung pada lebih banyak pengawasan dan input berulang dari pengguna untuk bekerja secara efektif.
Dengan menggunakan analitik prediktif, agen AI dapat menganalisis perilaku pelanggan untuk mengidentifikasi waktu terbaik atau strategi pengiriman pesan untuk kampanye tertentu secara otomatis, kemudian meneruskan informasi itu kepada agen yang dapat menjadwalkan komunikasi itu sendiri. Dan dengan analisis proaktif, teknologi ini terus menciptakan profil pelanggan yang kuat berdasarkan akumulasi data yang luas, memberikan insight tambahan untuk kampanye pemasaran.
Chatbot AI media sosial dapat memantau penyebutan merek, berinteraksi dengan pengguna, dan menghasilkan respons yang relevan dengan lebih akurat dibandingkan dengan pendahulunya yang bukan agen. Selain itu, AI agen yang memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan dapat menarik data dari berbagai alat, kumpulan data, atau perilaku pengguna sebelumnya untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dengan lebih akurat. Misalnya, dengan menyarankan pemesanan liburan yang disesuaikan dengan preferensi perjalanan kepada banyak orang dan faktor eksternal seperti cuaca.