Merombak strategi akuisisi talenta Anda: Bagaimana AI dapat membantu Anda menemukan kandidat yang tepat dengan lebih cepat

Bayangkan Anda adalah manajer akuisisi talenta di perusahaan besar dan kesulitan menemukan kandidat yang cocok untuk peran penting. Meskipun telah memposting deskripsi di beberapa posting lowongan pekerjaan, Anda menerima puluhan resume yang tidak memenuhi syarat atau tidak menarik, dan menjadi tantangan besar untuk memilah semuanya. Hasil ini mengakibatkan terbuangnya waktu dan sumber daya berharga untuk melakukan penyaringan secara manual, menyebabkan frustrasi di kalangan manajer perekrutan.

Skenario ini umum terjadi di lingkungan bisnis yang serba cepat. Persaingan talenta sangat ketat, menempatkan tekanan besar pada perusahaan untuk mengamankan kandidat terbaik dengan cepat dan efisien. Namun, metode rekrutmen tradisional terbukti tidak efektif, membuat tim akuisisi talenta kesulitan untuk mengikutinya.

Di situlah IBM Talent Optimizers dengan IBM Watson berperan. Solusi kecerdasan buatan (AI) terkemuka kami dirancang untuk membantu Anda menemukan kandidat yang tepat lebih cepat dan lebih efisien.