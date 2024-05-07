Merombak strategi akuisisi talenta Anda: Bagaimana AI dapat membantu Anda menemukan kandidat yang tepat dengan lebih cepat

Bayangkan Anda adalah manajer akuisisi talenta di perusahaan besar dan kesulitan menemukan kandidat yang cocok untuk peran penting. Meskipun telah memposting deskripsi di beberapa posting lowongan pekerjaan, Anda menerima puluhan resume yang tidak memenuhi syarat atau tidak menarik, dan menjadi tantangan besar untuk memilah semuanya. Hasil ini mengakibatkan terbuangnya waktu dan sumber daya berharga untuk melakukan penyaringan secara manual, menyebabkan frustrasi di kalangan manajer perekrutan.
Skenario ini umum terjadi di lingkungan bisnis yang serba cepat. Persaingan talenta sangat ketat, menempatkan tekanan besar pada perusahaan untuk mengamankan kandidat terbaik dengan cepat dan efisien. Namun, metode rekrutmen tradisional terbukti tidak efektif, membuat tim akuisisi talenta kesulitan untuk mengikutinya.
Di situlah IBM Talent Optimizers dengan IBM Watson berperan. Solusi kecerdasan buatan (AI) terkemuka kami dirancang untuk membantu Anda menemukan kandidat yang tepat lebih cepat dan lebih efisien.
Dengan menggunakan AI dalam proses akuisisi talenta, Anda dapat mengurangi waktu untuk merekrut, meningkatkan kualitas kandidat, dan meningkatkan inklusi dan keberagaman. Solusi kami dirancang untuk membantu Anda mencapai manfaat ini dan banyak lagi, dengan fokus mengutamakan klien yang memprioritaskan kebutuhan Anda.
Apa yang membedakan IBM Talent Optimizers dengan IBM Watson adalah solusi AI kami yang transparan dan dapat dilacak, yang dibangun oleh para ilmuwan perilaku dan menempati peringkat nomor satu di pasar oleh International Data Corporation (IDC). Solusi kami menawarkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk mengembangkan strategi talenta Anda seiring dengan bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah.
Hubungi perwakilan IBM atau IBM Business Partner Anda untuk menjadwalkan penilaian kematangan atau percakapan mendalam. Kami bekerja sama untuk memahami kebutuhan bisnis Anda, strategi talenta, dan hasil yang diinginkan, serta untuk menciptakan solusi khusus dalam mengatasi strategi dan masalah bisnis Anda saat ini.
