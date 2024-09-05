Cara IBM membentuk tata kelola AI dalam pendidikan dengan Smarter Balanced

Untuk latihan ini, kami melakukan kerangka berpikir desain yang disebut Layers of Effect, salah satu dari beberapa kerangka kerja yang telah disumbangkan IBM® Design for AI kepada komunitas open source Design Ethically. Kerangka kerja Layers of Effect meminta pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan efek primer, sekunder, dan tersier dari produk atau pengalaman mereka.

Efek utama menggambarkan efek yang dimaksudkan dan diketahui dari produk, dalam hal ini model AI. Misalnya, efek utama platform media sosial mungkin menghubungkan pengguna dengan minat yang sama.

Efek sekunder kurang disengaja tetapi dapat menjadi relevan dengan mudah bagi pemangku kepentingan. Berpegang pada contoh media sosial, efek sekunder mungkin merupakan nilai platform bagi pengiklan.

Efek tersier adalah efek yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang menjadi jelas dari waktu ke waktu, seperti kecenderungan platform media sosial untuk menghargai posting atau kepalsuan yang marah dengan pandangan yang lebih tinggi.

Untuk kasus penggunaan ini, efek utama (diinginkan) dari sistem penilaian tes yang ditingkatkan AI adalah alat yang lebih adil, representatif, dan efektif yang meningkatkan hasil pembelajaran di seluruh sistem pendidikan.

Efek sekunder mungkin termasuk meningkatkan efisiensi dan mengumpulkan data yang relevan untuk membantu alokasi sumber daya yang lebih baik di tempat yang paling dibutuhkan.

Efek tersier mungkin diketahui dan tidak diinginkan. Di sinilah pemangku kepentingan harus menggali seperti apa potensi bahaya yang tidak diinginkan.

Tim mengidentifikasi lima kategori potensi bahaya tingkat tinggi:

Pertimbangan bias berbahaya yang tidak memperhitungkan atau mendukung siswa dari populasi rentan yang mungkin membutuhkan sumber daya dan perspektif tambahan untuk mendukung beragam kebutuhan mereka.

Masalah yang terkait dengan keamanan siber dan informasi identifikasi pribadi (PII) dalam sistem sekolah yang tidak memiliki prosedur yang memadai untuk perangkat dan jaringan mereka.

Kurangnya tata kelola dan batasan yang memastikan model AI terus berperilaku dalam cara yang dimaksudkan.

Kurangnya komunikasi yang tepat kepada orang tua, siswa, guru, dan staf administrasi seputar tujuan penggunaan sistem AI di sekolah. Komunikasi ini harus menjelaskan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak patut, dan agensi, seperti cara memilih keluar.

Konektivitas di luar kampus terbatas yang mungkin mengurangi akses ke teknologi dan penggunaan AI selanjutnya, terutama di daerah pedesaan.

Awalnya diterapkan dalam kasus hukum, penilaian dampak yang berbeda membantu organisasi mengidentifikasi potensi bias. Penilaian ini menggali bagaimana kebijakan dan praktik yang tampaknya netral dapat secara tidak proporsional memengaruhi individu dari kelas yang dilindungi, seperti mereka yang rentan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Penilaian semacam itu telah terbukti efektif dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan, pemberian pinjaman, dan perawatan kesehatan. Dalam contoh penggunaan pendidikan, kami berusaha untuk mempertimbangkan kelompok siswa yang mungkin mengalami hasil tidak adil dari penilaian karena keadaan mereka.

Berbagai kelompok yang diidentifikasi paling rentan terhadap potensi bahaya termasuk:

Mereka yang berjuang dengan kesehatan mental

Mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih bervariasi, termasuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap

Mereka yang bahasa dominannya bukan bahasa Inggris

Mereka yang memiliki pertimbangan budaya nonbahasa lainnya

Mereka yang neurodivergen atau memiliki masalah aksesibilitas

Sebagai kolektif, rangkaian latihan kita berikutnya adalah menggunakan lebih banyak kerangka kerja pemikiran desain seperti peretasan etis untuk mengeksplorasi cara mengurangi bahaya ini. Kami juga akan memerinci persyaratan minimum untuk organisasi yang ingin menggunakan AI dalam penilaian siswa.