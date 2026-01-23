Protokol A2A, atau Agent2Agent, adalah standar terbuka yang memungkinkan komunikasi terstruktur antara agen AI, klien, dan alat. Dalam tutorial ini, Anda dapat membangun sistem agen di mana klien obrolan memproses kueri pengguna dan mengirimkannya ke agen AI yang berjalan di server yang sesuai dengan A2A.

Sebagian besar aplikasi AI agen menerapkan komunikasi khusus antar komponen (misalnya ChatChain ChatDev), sehingga sulit untuk menggunakan kembali agen yang sama di berbagai aplikasi atau mengintegrasikan alat eksternal. Kurangnya standardisasi ini mencegah interoperabilitas dan membatasi pengembangan ekosistem agen yang lebih luas.

A2A memecahkan keterbatasan ini dengan memisahkan lapisan komunikasi dari logika agen melalui protokol standar yang dibangun di atas HTTP, JSON-RPC 2.0, dan Server-Sent Events (SSE). Pemisahan ini memungkinkan agen berkolaborasi dengan agen lain, melayani permintaan klien, dan mengakses alat bantu eksternal tanpa kode integrasi khusus.

A2A mendukung arsitektur terdesentralisasi yang memungkinkan tim untuk mengembangkan sistem AI mereka secara bertahap tanpa merusak kode klien. Tim dapat memperbarui alat, menukar model, atau memodifikasi perilaku agen sekaligus mempertahankan antarmuka yang konsisten di seluruh alur kerja yang kompleks.

Agen bertukar informasi dalam pesan yang terstruktur dalam format JSON-RPC yang menyertakan metadata yang memperkaya interaksi agen dengan kejelasan dan konsistensi. Setiap server A2A mengekspos AgentCard di titik akhir yang dikenal (.well-known/agent-card.json) yang menggambarkan kemampuan agen sebagai data JSON terstruktur. Dengan demikian, ini memungkinkan klien untuk secara dinamis menemukan apa yang dapat dilakukan oleh agen, mirip dengan bagaimana dokumentasi API menjelaskan titik akhir yang tersedia.

Ikuti langkah-langkahnya untuk membangun dan menjalankan sistem agen A2A dan dapatkan pengalaman langsung dengan:

BeeAI : Kerangka kerja agen sumber terbuka untuk membangun agen AI.

: Kerangka kerja agen sumber terbuka untuk membangun agen AI. Protokol A2A : Protokol komunikasi standar untuk interoperabilitas agen.

: Protokol komunikasi standar untuk interoperabilitas agen. Ollama : Alat untuk menjalankan model bahasa besar (LLM) setempat.

: Alat untuk menjalankan model bahasa besar (LLM) setempat. Alat bantu agen: Kemampuan khusus termasuk pencarian web (DuckDuckGo), data cuaca (OpenMeteo), akses Wikipedia (WikipediaTool), dan penalaran (ThinkTool)

Catatan: Jika Anda pernah bekerja dengan ACP (Agent Communication Protocol), Anda dapat mengenali kesamaannya. ACP, awalnya dikembangkan oleh BeeAI dari IBM, telah bergabung dengan Google A2A di bawah Linux Foundation. BeeAI sekarang menggunakan adaptor A2A (A2AServer dan A2AAgent) untuk menyediakan komunikasi yang sesuai dengan A2A. A2A juga bekerja bersama MCP (Model Context Protocol) untuk memungkinkan agen berinteraksi dengan sumber data dan alat, sehingga menciptakan ekosistem agen yang dapat dioperasikan.