Apa itu protokol A2A (Agent2Agent)?

Protokol Agent2Agent (A2A) adalah protokol komunikasi untuk agen kecerdasan buatan (AI) yang pada awalnya diperkenalkan oleh Google pada April 2025. Protokol terbuka ini dirancang untuk sistem multiagen yang memungkinkan interoperabilitas antara agen AI dari berbagai penyedia atau yang dibangun menggunakan kerangka kerja agen AI berbeda.

A2A adalah standar terbuka untuk komunikasi agen AI, mirip dengan Agent Communication Protocol (ACP) yang diperkenalkan oleh BeeAI dari IBM. Meskipun kerangka kerja orkestrasi agen sebelumnya seperti crewAI dan LangChain mengotomatiskan alur kerja multiagen di dalam ekosistem mereka sendiri, protokol A2A bertindak sebagai tingkat perpesanan yang memungkinkan semua agen ini "berbicara" satu sama lain kendati arsitektur agen mereka berbeda.

Bayangkan A2A sebagai bahasa umum atau penerjemah universal bagi ekosistem agen. Ini bertujuan untuk memecah silo yang meningkatkan interoperabilitas agen.

Protokol A2A pada awalnya diluncurkan oleh Google dan mitra teknologi lainnya di bawah platform Google Cloud pada bulan April 2025.1 Kini protokol ini ditampung oleh Linux Foundation sebagai proyek Agent2Agent (A2A) sumber terbuka.2

Apa perbedaan antara MCP dan A2A?

Sebelumnya diperkenalkan oleh Anthropic pada tahun 2024, Model Context Protocol (MCP) berfungsi sebagai lapisan standardisasi untuk aplikasi AI agar berkomunikasi secara efektif dengan layanan eksternal, seperti API (antarmuka pemrograman aplikasi), sumber data, fungsi yang telah ditentukan, dan alat lainnya. Sementara itu, protokol A2A berfokus pada kolaborasi agen, memfasilitasi komunikasi antara agen AI.

Kedua protokol dimaksudkan untuk saling melengkapi. Misalnya, toko retail mungkin memiliki agen inventaris sendiri yang menggunakan MCP untuk berinteraksi dengan basis data yang menyimpan informasi tentang produk dan tingkat stok. Jika stok produk terdeteksi menipis, agen inventaris akan memberi tahu agen pemesanan internal yang kemudian menggunakan A2A untuk berkomunikasi dengan agen pemasok eksternal dan melakukan pemesanan.

Komponen arsitektur inti dari protokol A2A

Protokol Agent2Agent terdiri dari beberapa unsur pembangun untuk interaksi agen:

  • Klien A2A (agen klien)

  • Server A2A (agen jarak jauh)

  • Kartu agen

  • Tugas

  • Pesan

  • Artefak

  • Bagian

Klien A2A (agen klien)

Klien A2A, yang juga dikenal sebagai agen klien, dapat berupa aplikasi, layanan, atau agen AI yang mendelegasikan permintaan ke agen jarak jauh. Klien ini menggunakan protokol Agent2Agent untuk memulai komunikasi.

Server A2A (agen jarak jauh)

Server A2A, juga disebut agen jarak jauh, menerima permintaan, memproses tugas, dan merespons dengan pembaruan status atau hasil. Klien ini mengekspos titik akhir HTTP yang kompatibel dengan protokol Agent2Agent.

Kartu agen

File JSON ini menguraikan metadata AI agen dan dapat diakses menggunakan URL. File berisi informasi dasar tentang agen, termasuk nama, deskripsi, versi, URL titik akhir layanan, modalitas atau tipe data yang didukung, dan persyaratan autentikasi.

Kartu agen mirip dengan kartu model untuk model bahasa besar (LLM). Mereka juga mengiklankan kemampuan dan keterampilan agen, berfungsi sebagai kartu nama, resume, atau profil LinkedIn yang memungkinkan para agen untuk menemukan satu sama lain.

Tugas

Tugas mewakili unit kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan permintaan. Tugas memiliki ID unik dan berkembang melalui siklus hidup status yang ditentukan (terkirim, sedang dikerjakan, memerlukan input, selesai, gagal). Tugas berguna untuk pemrosesan dengan banyak putaran atau kolaborasi antara agen yang berjalan lama.

Pesan

Sebagai unit komunikasi mendasar, pesan menggambarkan satu pertukaran atau perubahan dalam percakapan. Ini berisi satu atau lebih bagian yang memegang konten yang sebenarnya.

Pesan menyampaikan jawaban, konteks, instruksi, prompt, pertanyaan, balasan, dan pembaruan status. Tergantung pada pengirimnya, setiap pesan memiliki peran yang terkait, yang dapat berupa peran agen untuk pesan yang dikirim server atau peran pengguna untuk pesan yang dikirim klien.

Artefak

Artefak adalah produk berwujud yang dihasilkan oleh server A2A sebagai hasil dari pekerjaannya. Ini bisa berupa dokumen, gambar, spreadsheet, atau hasil kerja lainnya. Seperti pesan, artefak terdiri dari satu atau lebih bagian dan dapat dialirkan secara bertahap.

Bagian

Bagian adalah potongan konten di dalam pesan atau artefak. Terdapat berbagai jenis bagian berdasarkan data yang mereka bawa. TextPart adalah wadah untuk teks, FilePart mewakili file, dan DataPart mencakup data JSON (JavaScript Object Notation) terstruktur.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Cara kerja protokol A2A

Protokol A2A mengikuti penyiapan model klien-server dengan alur kerja tiga langkah:

  1. Penemuan
  2. Autentikasi
  3. Komunikasi

Penemuan

Alur kerja A2A dimulai ketika entitas (pengguna manusia atau agen AI lain) memulai permintaan ke agen klien. Misalnya, pengguna dapat meminta bantuan untuk menjadwalkan perjalanan atau agen AI memesan barang yang stoknya menipis di toko retail.

Agen klien kemudian melanjutkan proses penemuan, mencari agen jarak jauh, dan mengambil kartu agen mereka untuk menentukan agen yang paling cocok untuk tugas tersebut.

Autentikasi

Setelah agen klien mengidentifikasi agen jarak jauh yang mampu memenuhi tugas yang ditentukan, agen tersebut kemudian menjalani autentikasi sesuai dengan skema keamanan yang ditunjukkan dalam kartu agen. A2A mendukung skema keamanan yang selaras dengan spesifikasi OpenAPI, seperti kunci API, OAuth 2.0, dan OpenID Connect Discovery.

Ketika agen klien berhasil diautentikasi, agen jarak jauh bertanggung jawab atas otorisasi dan pemberian izin kontrol akses.

Komunikasi

Komunikasi dimulai dengan pengiriman tugas oleh agen klien ke agen jarak jauh yang dipilih. Komunikasi antara agen terjadi melalui HTTPS untuk pengiriman yang aman dengan JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 sebagai format pertukaran data.

Agen jarak jauh kemudian memproses tugas. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, agen ini akan memberi tahu agen klien dan meminta detail tambahan. Setelah menyelesaikan tugas, agen jarak jauh mengirimkan pesan ke agen klien bersama dengan artefak yang dihasilkan.

A2A juga menyediakan fitur manajemen tugas untuk berbagai tugas lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan segera, seperti tugas yang membutuhkan campur tangan manusia atau yang melibatkan beberapa langkah. Dalam kasus tugas yang berjalan lama hingga memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari atau jika sambungan agen klien terputus, protokol A2A memungkinkan pembaruan asinkron melalui notifikasi push yang dikirim ke webhook aman yang disediakan klien. Untuk output besar atau panjang atau pembaruan status berkelanjutan, protokol A2A mendukung streaming real-time menggunakan server-sent events (SSE).

Manfaat protokol A2A

Protokol Agent2Agent menawarkan keuntungan ini untuk komunikasi agen dalam sistem AI dunia nyata:

  • Privasi

  • Integrasi yang mulus

  • Keamanan

Privasi

Protokol ini memperlakukan AI agen sebagai agen samar. Ketidakjelasan ini berarti agen otonom dapat berkolaborasi tanpa harus mengungkapkan cara kerja mereka, seperti memori internal, logika eksklusif, atau implementasi alat tertentu. Ini membantu menjaga privasi data dan kekayaan intelektual.

Integrasi yang mulus

A2A dibangun di atas standar yang ditetapkan, termasuk HTTP, JSON-RPC, dan SSE. Hal ini lebih memudahkan perusahaan untuk mengadopsi protokol dan membantu memastikan kompatibilitas dengan tumpukan teknologi mereka saat ini.

Keamanan

Protokol Agent2Agent dirancang dengan mempertimbangkan keamanan. Protokol ini mendukung mekanisme autentikasi dan otorisasi kelas perusahaan dan memungkinkan pertukaran informasi yang aman.

Masa depan A2A

A2A masih dalam tahap awal, sehingga organisasi dapat memperkirakan perbaikan saat protokol berkembang. Di antara peningkatan ini termasuk penyertaan formal skema otorisasi dan kredensial opsional dalam kartu agen, metode untuk memeriksa keterampilan yang tidak diperkirakan atau tidak didukung secara dinamis, dukungan untuk negosiasi pengalaman pengguna (UX) yang dinamis dalam berbagai tugas (seperti menambahkan audio atau video di tengah percakapan), dan meningkatkan metode notifikasi push dan keandalan streaming.3

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs A2A resmi untuk mempelajari berbagai konsep utama, menyelami spesifikasi protokol, menjelajahi tutorial Python, dan mengunduh kit pengembangan perangkat lunak (SDK). A2A juga memiliki situs Github untuk sampel kode dan demo.

