Komunikasi dimulai dengan pengiriman tugas oleh agen klien ke agen jarak jauh yang dipilih. Komunikasi antara agen terjadi melalui HTTPS untuk pengiriman yang aman dengan JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 sebagai format pertukaran data.

Agen jarak jauh kemudian memproses tugas. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, agen ini akan memberi tahu agen klien dan meminta detail tambahan. Setelah menyelesaikan tugas, agen jarak jauh mengirimkan pesan ke agen klien bersama dengan artefak yang dihasilkan.

A2A juga menyediakan fitur manajemen tugas untuk berbagai tugas lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan segera, seperti tugas yang membutuhkan campur tangan manusia atau yang melibatkan beberapa langkah. Dalam kasus tugas yang berjalan lama hingga memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari atau jika sambungan agen klien terputus, protokol A2A memungkinkan pembaruan asinkron melalui notifikasi push yang dikirim ke webhook aman yang disediakan klien. Untuk output besar atau panjang atau pembaruan status berkelanjutan, protokol A2A mendukung streaming real-time menggunakan server-sent events (SSE).