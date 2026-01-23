Beberapa keuntungan menggunakan MCP dibandingkan dengan solusi lain ini meliputi:

- Skala: Server MCP dapat didefinisikan dan dihosting sekali dan digunakan oleh banyak sistem AI. Kapasitas ini membatasi kebutuhan untuk menentukan akses ke sumber data, sumber daya, dan alat AI yang sama untuk beberapa sistem AI generatif.

- Pengambilan data: Tidak seperti RAG di mana pengambilan data memerlukan preprocessing dan vektorisasi sebelum kueri, MCP bersifat dinamis dan memungkinkan fluktuasi dan pembaruan dari sumber informasi secara real-time.

- Kompleksitas: MCP cukup sederhana untuk diatur dan dimasukkan ke dalam aplikasi AI, seperti yang kami tunjukkan di sini. Anda dapat menggunakan file konfigurasi dengan mudah untuk membuat server MCP portabel di seluruh lingkungan.

- Tidak bergantung pada platform: Selain fakta bahwa Anda bisa membangun server MCP dengan Python, TypeScript, atau bahasa lainnya, server ini juga tidak terikat pada solusi LLM tertentu.

- Debug melalui model klien/server: Klien MCP mengirimkan permintaan ke server MCP, yang kemudian mengambil data yang diperlukan dari berbagai sistem dan sumber eksternal—apakah itu API, basis data, atau file lokal. Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa model AI menerima konteks yang konsisten dan relevan, yang mengarah ke output yang lebih akurat dan andal. MCP menggunakan JSON-RPC untuk mengodekan pesan dan mendukung 2 mekanisme transportasi, stdio dan HTTP streamable. Dalam iterasi protokol sebelumnya, juga mendukung HTTP dengan server-sent events (SSE)

Kebutuhan untuk terus mengikuti informasi terbaru yang dibutuhkan perusahaan Anda bisa menakutkan. MCP dapat membantu membangun konteks dan memasukkan informasi baru untuk kontrak saat kontrak dijalankan, informasi lama yang sedang didigitalkan namun belum tentu dapat dicerna, dan masih banyak lagi. Informasi tersebut dapat berupa informasi internal maupun eksternal, tetapi menambahkan konteks akan mengurangi kebutuhan yang memakan waktu untuk melatih ulang LLM agar dapat berguna.

Ada banyak server MCP jarak jauh yang tersedia serta banyak implementasi referensi dari github.com