Apa itu keamanan agen AI?

Agen adalah sistem AI yang dirancang untuk berfungsi secara mandiri dengan merencanakan, membuat keputusan, dan memanggil alat bantu eksternal. Agen sangat penting untuk melindungi dari serangan siber eksternal dan tindakan tidak diinginkan yang dilakukan oleh agen. Karena AI agen adalah bidang yang berkembang pesat, lingkungan ancaman berkembang secara real-time seiring dengan perkembangan teknologi.

Salah satu fitur yang menentukan dari agen AI adalah kemampuan mereka untuk melakukan pemanggilan alat, di mana mereka terhubung ke API , basis data, situs web, atau alat lain dan menggunakannya saat dibutuhkan. Pemanggilan alat biasanya diatur melalui kerangka kerja agen AI dan API.

Secara teoretis, agen menggunakan alat untuk menambah kemampuan mereka sendiri dalam perencanaan dan penyelesaian tugas yang kompleks. Sebagai contoh, agen layanan pelanggan dapat berinteraksi dengan pelanggan, kemudian terhubung ke basis data internal untuk mengakses riwayat belanja pelanggan tersebut.

Sistem multiagen melakukannya selangkah lebih jauh dengan menggabungkan beberapa agen untuk mendelegasikan tugas kompleks menjadi potongan yang lebih kecil. Agen perencanaan pusat mengelola alur kerja agen sementara agen pekerja menyelesaikan bagian tugas yang ditugaskan kepada mereka.