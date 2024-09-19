Apa itu kebocoran data?

Kebocoran data muncul dari penyebab umum. Penyimpanan cloud yang tidak aman secara memadai dan firewall yang salah konfigurasi sering menjadi penyebabnya, tetapi kasus lain termasuk:



Kesalahan manusia

Salah kelola data sensitif, seperti mengirim email ke penerima yang salah atau berbagi informasi rahasia tanpa otorisasi yang tepat, dapat dengan mudah menyebabkan kebocoran.

Rekayasa sosial dan phishing

Peretas mengeksploitasi elemen manusia dengan menipu karyawan untuk mengungkapkan data pribadi, seperti SSN atau kredensial login, memungkinkan serangan lebih lanjut dan mungkin dalam skala yang lebih besar.

Ancaman orang dalam

Karyawan atau kontraktor yang tidak puas dengan akses ke informasi sensitif mungkin sengaja membocorkan data.

Kerentanan teknis

Perangkat lunak yang tidak ditambal, protokol autentikasi yang lemah, dan sistem yang sudah ketinggalan zaman membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kebocoran. API yang tidak dikonfigurasi dengan benar merupakan vektor risiko yang terus berkembang, terutama dengan munculnya arsitektur cloud dan layanan mikro dan dapat mengekspos data sensitif tanpa disengaja.

Data dalam perjalanan

Data sensitif yang ditransmisikan melalui email, pesan, atau panggilan antarmuka pemrograman aplikasi (API) mungkin rentan terhadap pencegatan. Tanpa tindakan perlindungan data yang tepat, seperti enkripsi, informasi ini dapat terpapar akses yang tidak sah. Standar enkripsi dan segmentasi jaringan adalah alat yang berguna untuk melindungi data dalam transit.

Data tidak aktif

Informasi yang disimpan dalam basis data, server, atau penyimpanan awan dapat bocor karena pengaturan keamanan yang salah atau izin yang tidak tepat. Misalnya, akses terbuka ke informasi rahasia seperti kode sumber, SSN, atau rahasia dagang dapat menimbulkan risiko keamanan. Kontrol akses yang aman, model yang paling tidak memiliki hak istimewa, dan pemantauan berkelanjutan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada organisasi tentang di mana celah dalam keamanan bisa terjadi.

Data sedang digunakan

Data yang diproses melalui sistem atau perangkat dapat bocor jika ada kerentanan titik akhir, seperti laptop yang tidak terenkripsi atau data yang disimpan di perangkat penyimpanan seperti USB. Jenis paparan ini juga dapat terjadi jika karyawan gagal mengikuti kebijakan keamanan.