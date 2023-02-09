Apa tujuan bisnis dan hasil yang diinginkan untuk organisasi Anda? Anda harus mempertimbangkan tujuan strategis jangka panjang dan tujuan taktis jangka pendek dan ingat bahwa tujuan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peraturan dan kepatuhan.

Strategi data mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelaraskan tujuan bisnis di seluruh organisasi Anda dan berbagai lini bisnisnya. Di berbagai tujuan bisnis, strategi data akan mengidentifikasi kebutuhan data, ukuran dan KPI, pemangku kepentingan, dan proses manajemen data yang diperlukan, prioritas, dan kemampuan teknologi.

Penting untuk secara teratur meninjau dan memperbarui Strategi data Anda saat bisnis dan prioritas Anda berubah. Jika Anda tidak memiliki strategi data, Anda harus membangunnya – ini tidak membutuhkan waktu yang lama, namun Anda membutuhkan pemangku kepentingan yang tepat untuk berkontribusi.

Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis dan kebutuhan data, tetapkan tujuan, dan prioritas tata kelola data. Misalnya, program tata kelola data yang efektif dapat:

Meningkatkan kualitas data, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih akurat dan andal

Meningkatkan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif

Memungkinkan kepatuhan dan pelaporan terhadap peraturan industri

Meningkatkan kepercayaan dan keandalan aset data Anda secara keseluruhan

Jadikan data lebih mudah diakses dan dapat digunakan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Mendefinisikan tujuan dan sasaran Anda dengan jelas akan memandu prioritas dan pengembangan program tata kelola data Anda, yang pada akhirnya mendorong pendapatan, penghematan biaya, dan kepuasan pelanggan.