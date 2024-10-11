AI agen: 4 alasan mengapa ini menjadi hal besar berikutnya dalam penelitian AI

LLM unggul dalam memproses dan menghasilkan teks seperti manusia, sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan AI menggunakan perintah bahasa alami. Kemampuan ini mengurangi kebutuhan akan pengetahuan pemrograman eksplisit. LLM dapat menghasilkan respons atau tindakan berdasarkan pemahaman mendalam dan bergantung pada konteks, yang berguna dalam skenario di mana pemrograman tradisional mungkin kesulitan untuk mencakup semua kasus yang tidak terduga. Selain itu, LLM kreatif dalam tugas seperti pembuatan konten, ringkasan penyelesaian kode, dan banyak lagi. Kemampuan generatif ini sulit ditiru dengan pemrograman berbasis aturan tradisional.

Sementara itu, pemrograman tradisional sangat terstruktur, deterministik, dan dapat diandalkan, sehingga ideal untuk tugas yang membutuhkan presisi, pengulangan, dan dapat diverifikasi. Bahasa pemrograman tradisional memberikan kontrol terperinci atas bagaimana tugas dijalankan, membantu memastikan bahwa alur kerja yang kompleks, algoritma, atau persyaratan sistem tertentu dapat secara eksplisit didefinisikan dan dioptimalkan. Pemrograman tradisional sering kali lebih efisien untuk tugas yang membutuhkan kinerja tinggi atau fungsi unik.

Sistem AI agen memberikan yang terbaik dari kedua dunia: menggunakan LLM untuk menangani tugas yang mendapat manfaat dari fleksibilitas dan respons dinamis, sekaligus menggabungkan kemampuan AI ini dengan pemrograman tradisional untuk aturan, logika, dan kinerja yang ketat. Pendekatan gabungan ini membuat AI menjadi intuitif dan tepat. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri sambil beradaptasi dengan data baru atau lingkungan yang dinamis, sesuatu yang menantang untuk kode statis. Pada saat yang sama, proses penting (seperti keamanan atau penghitungan) dapat mengandalkan algoritma tradisional yang deterministik.

Sistem yang didukung AI agen mungkin berisi agen refleks sederhana yang melakukan satu tugas sederhana dengan baik dan konsisten. Agen berbasis aturan yang lebih kompleks dapat menggunakan persepsi saat ini dan memanfaatkan memori, sehingga memungkinkannya untuk menerima dan menyimpan informasi baru agar dapat melakukan berbagai tugas yang lebih luas. Agen pembelajaran juga dapat menyerap data baru, tetapi dapat menggunakannya untuk menginformasikan keputusan selanjutnya, meningkatkan akurasi dari waktu ke waktu. Platform AI agen yang kuat dapat melibatkan puluhan atau bahkan ratusan agen dengan berbagai kemampuan yang bekerja bersama.