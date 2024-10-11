AI agen: 4 alasan mengapa ini menjadi hal besar berikutnya dalam penelitian AI

Bisa dibayangkan banyak fungsi bisnis yang saat ini dijalankan dengan produk
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) digantikan atau ditambahkan sistem agen
, yang memungkinkan para pekerja untuk berinteraksi dengan data dan menjalankan tugas
secara lebih efisien dengan input bahasa alami dan antarmuka pengguna
yang disederhanakan.
Misalnya, bayangkan sistem tiket yang digunakan
pengembang perangkat lunak untuk melacak kemajuan proyek. Sistem seperti itu membutuhkan
banyak tabel, tab, dan alur kerja yang sekilas tidak selalu mudah dipahami
. Untuk menemukan informasi yang berguna, pengguna perlu mencari
data yang tepat, menangani serangkaian menu yang rumit untuk mendapatkan informasi
yang mereka butuhkan. Kemudian, mereka mungkin perlu menggunakan informasi tersebut untuk
membuat presentasi.
Bagaimana jika, alih-alih menyusun semua data
tersebut dalam tabel dan tab, pengguna hanya perlu meminta informasi yang ia
butuhkan dalam bahasa manusia biasa?
Sebagai contoh, bayangkan
membuat slide presentasi yang menampilkan 5 grafik batang yang menunjukkan
setiap tiket yang diselesaikan per karyawan untuk bulan ini, selama 5
tahun, semuanya tanpa memilah secara manual kumpulan data yang rumit.
Mungkin diperlukan waktu setengah jam untuk mengambil data tersebut secara manual dan
setengah jam lagi untuk menampilkannya dalam format yang rapi untuk presentasi yang apik,
tetapi para agen dapat melakukannya dalam hitungan detik.
Untuk organisasi
yang berjuang kesulitan melihat manfaat gen AI, agen AI mungkin merupakan kunci untuk
menemukan nilai bisnis yang nyata. LLM monolitik sangat mengesankan, tetapi mereka
memiliki contoh penggunaan terbatas di ranah AI perusahaan. Memerlukan pengamatan lebih jauh, apakah sejumlah besar uang yang saat ini diinvestasikan ke beberapa LLM besar akan memberikan keuntungan dalam contoh penggunaan dunia nyata, tetapi AI agen mewakili kerangka kerja yang menjanjikan yang membawa LLM ke dunia nyata, menunjukkan jalan menuju masa depan yang didukung AI.