Apa itu otomatisasi proses bisnis?

Implementasi BPA yang sukses harus mempertimbangkan kebutuhan, proses, dan tujuan unik organisasi. Berikut panduan singkat untuk menavigasi kompleksitas otomatisasi proses bisnis:

Kaji selera dan kebutuhan otomatisasi: Organisasi memulai dengan memahami kesiapan organisasi mereka untuk otomatisasi dan mengomunikasikan bagaimana pengaruh perubahan terhadap karyawan. Otomatisasi harus fokus pada tugas manual yang memakan waktu atau proses yang rentan terhadap kesalahan. Otomatisasi proses bisnis, sesuai peruntukan, akan mengubah alur kerja harian. Jadi, memahami keinginan untuk berubah di antara para pemimpin dan karyawan sangat penting untuk keberhasilan karena karyawan yang terkena dampak perlu dididik dan dilatih untuk memahami nilai bisnis yang diberikan oleh alur kerja yang baru.



Mengidentifikasi berbagai proses untuk otomatisasi: Menganalisis proses organisasi untuk mengidentifikasi calon kandidat untuk otomatisasi. Proses dengan volume tinggi, tugas yang berulang, sensitivitas waktu, dan beberapa orang untuk eksekusi adalah kandidat yang baik. Contoh yang umum termasuk pemberitahuan email, dukungan meja bantuan, migrasi data, penggajian dan faktur.

Cakupan proyek: Cakupan proyek otomatisasi harus dikaitkan dengan tingkat kematangan otomatisasi organisasi. Organisasi dengan otomatisasi minimal atau tanpa otomatisasi harus memulai dari yang kecil dengan mengotomatiskan proses yang dapat membangun momentum. Hal ini mengelola sumber daya dan menetapkan harapan yang realistis.



Libatkan pemangku kepentingan utama: Pemangku kepentingan yang terlibat akan mengungkapkan kebutuhan organisasi dan dapat mengomunikasikan dengan baik hal yang harus diprioritaskan, proses yang perlu dioptimalkan, hal yang dapat dihilangkan, dan proses yang akan mendapatkan manfaat paling besar dari otomatisasi. Sertakan para pemimpin bisnis lebih awal untuk mengklarifikasi kebutuhan organisasi dan menentukan tujuan otomatisasi yang mengatasi kendala.



Tentukan langkah-langkah proses dengan jelas: Setiap proses yang diidentifikasi untuk otomatisasi harus memiliki dokumentasi yang jelas yang mendefinisikan tugas yang terlibat, pihak yang bertanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Memahami proses saat ini secara mendalam sangat penting untuk mengidentifikasi peluang otomatisasi dan merancang alur kerja otomatis yang efektif.



Tetapkan tujuan yang jelas: Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap proses yang ditargetkan. Tujuan termasuk mengurangi waktu proses, mengurangi tingkat kesalahan, dan meningkatkan dukungan dan kepuasan pelanggan. Memiliki tujuan spesifik membantu memfokuskan upaya dan mengukur hasil.



Mengukur dan beradaptasi: Pendekatan bertahap bermanfaat untuk mengukur hasil otomatisasi dan memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Sukses dibangun dari waktu ke waktu, dan hasil awal mungkin tampak tidak memadai. Namun, peninjauan kinerja yang dilakukan atas tujuan yang ditetapkan akan membantu menyempurnakan strategi otomatisasi.



Melatih dan mendukung karyawan: Luangkan waktu yang cukup untuk pelatihan dan berikan waktu bagi karyawan untuk menyesuaikan diri. Organisasi harus memastikan staf mereka merasa nyaman dengan perangkat lunak otomatisasi proses bisnis dan memahami manfaat otomatisasi.



Gunakan solusi yang siap diterapkan: Jika memungkinkan, gunakan solusi yang sudah jadi. Ini mempercepat implementasi dan membantu memangkas biaya. Banyak proses umum yang telah menyediakan platform otomatisasi dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi yang unik.



Mengadopsi filosofi jangka panjang: Pendekatan BPA dengan pandangan jangka panjang. Investasi awal dalam hal waktu dan sumber daya mungkin jumlahnya signifikan, tetapi laba atas investasi (ROI) dari peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan, dan kepatuhan yang lebih baik dapat menjadi besar seiring berjalannya waktu.



Perusahaan harus membuat kerangka kerja otomatisasi yang membantu menggambarkan berbagai teknologi otomatisasi. Kerangka kerja ini harus memperjelas peran masing-masing teknologi, menyaring hype pasar dan memahami bagaimana alat yang berbeda dapat digunakan bersama untuk mencapai otomatisasi proses bisnis yang komprehensif. Dengan mengadopsi pendekatan strategis semacam itu, organisasi dapat menelusuri lanskap BPA yang kompleks dengan lebih baik dan memanfaatkan perpaduan teknologi yang tepat.