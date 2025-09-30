Kode rendah adalah pendekatan visual untuk pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengiriman aplikasi lebih cepat melalui pengkodean tangan minimal. Antarmuka pengguna grafis dan fitur seret dan lepas dari platform kode rendah mengotomatiskan aspek-aspek proses pengembangan, menghilangkan ketergantungan pada pendekatan pemrograman komputer tradisional. Platform kode rendah mendemokratisasi pengembangan aplikasi, terutama untuk pengembang "warga negara" - yaitu pengguna bisnis dengan sedikit pengalaman pengkodean formal, seperti analis bisnis atau manajer proyek. Alat-alat ini memungkinkan karyawan yang tidak terlalu teknis untuk memberikan dampak bisnis yang lebih besar dengan berbagai cara, seperti mengurangi backlog departemen TI, mengurangi bayangan TI, dan mengambil lebih banyak kepemilikan atas alur kerja manajemen proses bisnis (BPM). Dengan semua itu, platform pengembangan kode rendah juga membantu programmer yang lebih berpengalaman. Karena mereka memerlukan sedikit atau tidak ada pengalaman pengkodean, mereka memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam latar belakang pengkodean pengembang. Sebagai contoh, beberapa aplikasi bisnis memerlukan pengetahuan seputar bahasa pemrograman tertentu, sehingga mempersempit pilihan pengembang. Dengan menghilangkan kemacetan ini, platform kode rendah mempersingkat siklus hidup pengembangan aplikasi, memungkinkan mereka untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan bisnis untuk mengotomatiskan proses dan memprioritaskan inisiatif transformasi digital. Platform kode rendah memenuhi kebutuhan ini, membantu merampingkan alur kerja dan mempercepat proyek otomatisasi. Menurut Gartner, pasar global untuk teknologi pengembangan kode rendah diperkirakan akan meningkat sebesar 22,6% (tautan berada di luar IBM), mencapai USD 13,8 miliar pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2023, mereka mengantisipasi bahwa lebih dari 50% perusahaan menengah dan besar akan mengadopsi platform aplikasi kode rendah menurut Laporan Kuadran Sihir terbaru mereka (tautan berada di luar IBM).

Model kode rendah mendorong pengembangan aplikasi yang cepat dengan membuat pengalaman pengguna lebih mudah diakses. Baik pengembang warga maupun profesional mendapatkan manfaat dari kemampuan inti, seperti lingkungan pengembangan terintegrasi visual (IDE), konektor data bawaan dan/atau API, dan templat kode. Semua fungsionalitas alat bantu kode rendah ini meningkatkan proses DevOps, sehingga memungkinkan lebih banyak waktu untuk inovasi.

Sedikit Kode vs. Tanpa Kode



Forrester membedakan produk kode rendah vs. tanpa kode berdasarkan target pengguna akhir mereka. Meskipun platform aplikasi kode rendah (LCAP) memiliki cakupan yang luas, dengan melayani pengembang profesional dan pengembang warga, platform ini mungkin masih memerlukan beberapa keterampilan pengkodean. Oleh karena itu, platform aplikasi kode rendah terutama melayani pengembang penuh waktu dan paruh waktu. Namun, produk tanpa kode secara khusus ditargetkan untuk pengguna bisnis, yang memungkinkan mereka untuk membuat aplikasi khusus tanpa keahlian dan pengetahuan pengembangan ahli.

Mirip dengan kode rendah, platform pengembangan tanpa kode (NCDP) memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi perusahaan melalui antarmuka seret-dan-lepas alih-alih pemrograman kode tangan tradisional. Baik platform kode rendah maupun tanpa kode dibuat untuk mempercepat otomatisasi proses serta mencapai skalabilitas di seluruh proses tersebut.

Kelemahan utama dari platform tanpa kode adalah bahwa meskipun mereka dapat mengurangi bayangan TI, mereka juga dapat membuka jalan untuk itu. Jika pengguna bisnis mengembangkan dan mengedit perangkat lunak tanpa pengawasan dari departemen TI, hal ini dapat menciptakan alur kerja tambahan untuk memastikan bahwa kinerja, keamanan, dan standar kepatuhan terpenuhi.