Nilai otomatisasi cerdas di dunia saat ini, di seluruh industri, tidak diragukan lagi. Dengan otomatisasi tugas-tugas yang berulang melalui IA, bisnis dapat mengurangi biaya dan membangun konsistensi yang lebih baik dalam alur kerja mereka. Pandemi COVID-19 hanya mempercepat upaya transformasi digital, mendorong lebih banyak investasi dalam infrastruktur untuk mendukung otomatisasi. Karena pekerjaan jarak jauh juga melonjak, peran akan terus berkembang. Individu yang berfokus pada pekerjaan tingkat rendah akan dialokasikan kembali untuk mengimplementasikan dan meningkatkan solusi ini serta tugas-tugas tingkat tinggi lainnya.

Manajer tingkat menengah perlu mengalihkan fokus mereka pada elemen-elemen yang lebih manusiawi dalam pekerjaan mereka untuk mempertahankan motivasi dalam tenaga kerja. Otomatisasi akan memunculkan kesenjangan keterampilan dalam tenaga kerja dan karyawan harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berubah. Manajemen tingkat menengah juga dapat mendukung transisi ini dengan cara mengurangi kecemasan untuk memastikan bahwa karyawan tetap bertahan selama periode perubahan ini. Otomatisasi cerdas tidak diragukan lagi merupakan masa depan pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengadopsi akan kesulitan untuk tetap kompetitif di pasar masing-masing.