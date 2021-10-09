Otomatisasi cerdas (IA), kadang-kadang disebut otomatisasi kognitif, adalah penggunaan teknologi otomatisasi—kecerdasan buatan (AI), manajemen proses bisnis (BPM), dan otomatisasi proses robotik (RPA)—untuk merampingkan dan meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.
Otomatisasi cerdas menyederhanakan proses, membebaskan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui berbagai aplikasi. Sebagai contoh, produsen otomotif dapat menggunakan IA untuk mempercepat produksi atau mengurangi risiko kesalahan manusia, atau perusahaan farmasi atau ilmu hayati dapat menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengurangi biaya dan memperoleh efisiensi sumber daya ketika terdapat proses yang berulang. Penyedia asuransi dapat menggunakan otomatisasi cerdas untuk menghitung pembayaran, memperkirakan tarif, dan memenuhi kebutuhan kepatuhan.
Otomatisasi cerdas terdiri dari 3 teknologi kognitif. Integrasi komponen-komponen ini menciptakan solusi yang menggerakkan transformasi bisnis dan teknologi.
Integrasi ini menghasilkan solusi transformatif yang merampingkan proses dan menyederhanakan alur kerja untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Platform otomatisasi cerdas memberikan banyak manfaat di seluruh industri sebagai hasil dari penggunaan volume data yang besar, penghitungan yang tepat, analisis, dan implementasi bisnis. Manfaat utama meliputi yang berikut:
Otomatisasi cerdas merampingkan proses yang sebelumnya terdiri dari tugas-tugas manual atau berdasarkan sistem lama, yang dapat memakan banyak sumber daya, mahal, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Aplikasi IA menjangkau seluruh industri, memberikan efisiensi di berbagai bidang bisnis.
Nilai otomatisasi cerdas di dunia saat ini, di seluruh industri, tidak diragukan lagi. Dengan otomatisasi tugas-tugas yang berulang melalui IA, bisnis dapat mengurangi biaya dan membangun konsistensi yang lebih baik dalam alur kerja mereka. Pandemi COVID-19 hanya mempercepat upaya transformasi digital, mendorong lebih banyak investasi dalam infrastruktur untuk mendukung otomatisasi. Karena pekerjaan jarak jauh juga melonjak, peran akan terus berkembang. Individu yang berfokus pada pekerjaan tingkat rendah akan dialokasikan kembali untuk mengimplementasikan dan meningkatkan solusi ini serta tugas-tugas tingkat tinggi lainnya.
Manajer tingkat menengah perlu mengalihkan fokus mereka pada elemen-elemen yang lebih manusiawi dalam pekerjaan mereka untuk mempertahankan motivasi dalam tenaga kerja. Otomatisasi akan memunculkan kesenjangan keterampilan dalam tenaga kerja dan karyawan harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berubah. Manajemen tingkat menengah juga dapat mendukung transisi ini dengan cara mengurangi kecemasan untuk memastikan bahwa karyawan tetap bertahan selama periode perubahan ini. Otomatisasi cerdas tidak diragukan lagi merupakan masa depan pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengadopsi akan kesulitan untuk tetap kompetitif di pasar masing-masing.
