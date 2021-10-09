Apa yang dimaksud dengan otomatisasi cerdas?

Jelajahi solusi otomatisasi cerdas IBM Daftar untuk mendapatkan pembaruan AI
Ilustrasi dengan kolase piktogram awan, diagram lingkaran, piktogram grafik
Apa yang dimaksud dengan otomatisasi cerdas?

Otomatisasi cerdas (IA), kadang-kadang disebut otomatisasi kognitif, adalah penggunaan teknologi otomatisasi—kecerdasan buatan (AI), manajemen proses bisnis (BPM), dan otomatisasi proses robotik (RPA)—untuk merampingkan dan meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.

Otomatisasi cerdas menyederhanakan proses, membebaskan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui berbagai aplikasi. Sebagai contoh, produsen otomotif dapat menggunakan IA untuk mempercepat produksi atau mengurangi risiko kesalahan manusia, atau perusahaan farmasi atau ilmu hayati dapat menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengurangi biaya dan memperoleh efisiensi sumber daya ketika terdapat proses yang berulang. Penyedia asuransi dapat menggunakan otomatisasi cerdas untuk menghitung pembayaran, memperkirakan tarif, dan memenuhi kebutuhan kepatuhan.

 3 komponen otomatisasi cerdas

Otomatisasi cerdas terdiri dari 3 teknologi kognitif. Integrasi komponen-komponen ini menciptakan solusi yang menggerakkan transformasi bisnis dan teknologi.

  • Komponen paling penting dari otomatisasi cerdas adalah kecerdasan buatan, atau AI. Dengan menggunakan machine learning dan algoritma yang kompleks untuk menganalisis data terstruktur dan tidak terstruktur, bisnis dapat mengembangkan basis pengetahuan dan merumuskan prediksi berdasarkan data tersebut. Ini adalah mesin keputusan IA.
  • Komponen kedua dari otomatisasi cerdas adalah manajemen proses bisnis (BPM), juga dikenal sebagai otomatisasi alur kerja bisnis. Manajemen proses bisnis mengotomatiskan  alur kerja untuk memberikan ketangkasan dan konsistensi yang lebih besar pada proses bisnis. Manajemen proses bisnis digunakan di sebagian besar industri untuk merampingkan proses dan meningkatkan interaksi dan keterlibatan.
  • Komponen ketiga dari IA adalah proses otomatisasi robotik (RPA). Otomatisasi proses robotik menggunakan robot perangkat lunak, atau bot, untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi, seperti mengekstrak data atau mengisi formulir. Bot ini melengkapi kecerdasan buatan dengan baik karena RPA dapat memanfaatkan insight AI untuk menangani tugas dan contoh penggunaan yang lebih kompleks.

Integrasi ini menghasilkan solusi transformatif yang merampingkan proses dan menyederhanakan alur kerja untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Manfaat otomatisasi cerdas

Platform otomatisasi cerdas memberikan banyak manfaat di seluruh industri sebagai hasil dari penggunaan volume data yang besar, penghitungan yang tepat, analisis, dan implementasi bisnis. Manfaat utama meliputi yang berikut:

  • Mengurangi biaya dengan menambah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas: Mengotomatiskan sistem dan proses serta menggunakan analisis data untuk menjaga keakuratan dapat mempercepat produksi. IA juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala dengan cepat tanpa meningkatkan risiko, mengorbankan kualitas, atau membebani tenaga kerja yang ada. Para pemimpin bisnis menuai manfaat dari kemampuan ini melalui hasil produksi yang lebih tinggi dan peningkatan ROI.
  • Meningkatkan akurasi melalui proses dan pendekatan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas: Kekuatan di balik otomatisasi cerdas adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk mendorong pengambilan keputusan dan menghadirkan pendekatan yang konsisten terhadap tugas yang berulang.
  • Meningkatkan pengalaman pelanggan: Menyediakan produk yang lebih berkualitas dan lebih andal ke pasar dengan lebih cepat, atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan dengan lebih cepat (atau segera) memberikan pengalaman yang lebih kaya dan lebih positif bagi pelanggan dan dengan demikian menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
  • Menangani kepatuhan dan peraturan dengan percaya diri: Banyak industri diharuskan untuk mematuhi kebijakan peraturan tertentu. Otomatisasi cerdas dapat memanfaatkan fitur otomatisasi tugasnya untuk membuktikan pendekatan kepatuhan yang lebih konsisten.
Aplikasi otomatisasi cerdas

Otomatisasi cerdas merampingkan proses yang sebelumnya terdiri dari tugas-tugas manual atau berdasarkan sistem lama, yang dapat memakan banyak sumber daya, mahal, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Aplikasi IA menjangkau seluruh industri, memberikan efisiensi di berbagai bidang bisnis.

  • Otomotif: Industri otomotif sangat dipengaruhi oleh peningkatan yang dapat dilakukan oleh produsen dengan menggunakan otomatisasi cerdas. Dengan IA, produsen dapat memprediksi dan menyesuaikan produksi secara lebih efektif untuk merespons perubahan penawaran dan permintaan. Mereka dapat merampingkan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam produksi, dukungan, pengadaan, dan area lainnya. Dengan penggunaan robot, mereka dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan penemuan cacat, memberikan produk berkualitas lebih tinggi kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah bagi bisnis. Sebagai contoh, pabrik produksi mesin Volkswagen di Jerman menggunakan "robot kolaboratif" yang bekerja dengan tim produksi untuk menangani langkah yang menuntut fisik dalam proses perakitan mesin. Ini membantu mencegah cedera, mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan meringankan beban fisik karyawan.
  • Ilmu Pengetahuan Hayati: Produksi obat sangat diatur dan membutuhkan kalibrasi peralatan dan pengukuran produk yang tepat. Produksi obat juga membutuhkan sejumlah besar pengumpulan data, pengumpulan, pemrosesan dan analisis. Uji coba obat tidak dapat dianggap berhasil tanpa analisis dan hasil yang tepercaya. Pendekatan manual dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan membutuhkan banyak sumber daya dan tenaga kerja untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, produksi vaksin Covid-19 dalam waktu singkat adalah contoh bagaimana otomatisasi cerdas menyediakan proses otomatis yang meningkatkan kecepatan dan kualitas produksi. Sebelum adanya AI dan efisiensi yang dihasilkan, "... dibutuhkan lebih dari 40 ilmuwan dengan gelar doktor selama 25 tahun atau lebih untuk menemukan satu obat yang dapat dipasarkan."
  • Kesehatan: Industri perawatan kesehatan menggunakan otomatisasi cerdas dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memberikan pendekatan yang konsisten terhadap pengumpulan data, analisis, diagnosis, dan perawatan. Penggunaan chatbot dalam janji temu perawatan kesehatan jarak jauh membutuhkan lebih sedikit campur tangan manusia dan sering kali membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mendiagnosis.
  • Asuransi: Dengan IA, industri asuransi dapat secara virtual menghilangkan kebutuhan untuk perhitungan tarif atau pembayaran manual dan dapat menyederhanakan pemrosesan dokumen seperti klaim dan apraisal. Otomatisasi cerdas juga membantu perusahaan asuransi mematuhi peraturan kepatuhan dengan lebih mudah dengan memastikan bahwa persyaratan terpenuhi. Dengan cara ini, mereka juga dapat menghitung risiko individu atau entitas dan menghitung tarif asuransi yang sesuai.
Masa depan IA

Nilai otomatisasi cerdas di dunia saat ini, di seluruh industri, tidak diragukan lagi. Dengan otomatisasi tugas-tugas yang berulang melalui IA, bisnis dapat mengurangi biaya dan membangun konsistensi yang lebih baik dalam alur kerja mereka. Pandemi COVID-19 hanya mempercepat upaya transformasi digital, mendorong lebih banyak investasi dalam infrastruktur untuk mendukung otomatisasi. Karena pekerjaan jarak jauh juga melonjak, peran akan terus berkembang. Individu yang berfokus pada pekerjaan tingkat rendah akan dialokasikan kembali untuk mengimplementasikan dan meningkatkan solusi ini serta tugas-tugas tingkat tinggi lainnya.

Manajer tingkat menengah perlu mengalihkan fokus mereka pada elemen-elemen yang lebih manusiawi dalam pekerjaan mereka untuk mempertahankan motivasi dalam tenaga kerja. Otomatisasi akan memunculkan kesenjangan keterampilan dalam tenaga kerja dan karyawan harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berubah. Manajemen tingkat menengah juga dapat mendukung transisi ini dengan cara mengurangi kecemasan untuk memastikan bahwa karyawan tetap bertahan selama periode perubahan ini. Otomatisasi cerdas tidak diragukan lagi merupakan masa depan pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengadopsi akan kesulitan untuk tetap kompetitif di pasar masing-masing.
Solusi terkait
Otomatisasi berbasis AI

Mulai dari alur kerja bisnis hingga operasi IT Anda, kami siap membantu Anda dengan otomatisasi yang didukung AI. Temukan cara perusahaan terkemuka bertransformasi.

 Jelajahi Otomatisasi yang Didukung AI
IBM Cloud Pak for Automation

IBM Cloud Pak for Automation menyediakan serangkaian kemampuan otomatisasi AI yang lengkap dan modular untuk mengatasi tantangan operasional yang umum dan kompleks.

 Jelajahi IBM Cloud Pak for Automation
Layanan konsultasi otomatisasi

Layanan konsultasi otomasi ekstrem dari IBM Consulting memungkinkan perusahaan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar melakukan otomatisasi tugas-tugas sederhana hingga menangani proses-proses yang sangat penting, yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dan yang menghasilkan pendapatan dengan adopsi dan skala yang besar.

 Layanan konsultasi otomatisasi
Sumber daya
Dua orang dengan tablet berdiri di depan peralatan pabrik
Buku Saku COO untuk Otomatisasi Cerdas di Seluruh Perusahaan
Jadikan operasi bisnis Anda keunggulan kompetitif dengan mengotomatiskan pekerjaan lintas perusahaan dan pakar.
Tiga orang berbicara di meja yang di atasnya terdapat laptop dan satu orang tengah melihat ke layar ponsel
Ciptakan kembali proses klaim asuransi dengan IBM Cloud Paks
Pelajari bagaimana otomatisasi cerdas untuk klaim membantu perusahaan asuransi menjadi lebih gesit dan inovatif.
Ambil langkah selanjutnya

Mulailah perjalanan otomatisasi Anda dengan IBM Robotic Process Automation (RPA). RPA adalah solusi yang didorong oleh AI yang membantu Anda mengotomatiskan lebih banyak proses bisnis dan TI dalam skala besar dengan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional. 

 Jelajahi Robotic Process Automation Coba gratis