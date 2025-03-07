Apa itu arsitektur agen?

Arsitektur agen mengacu pada struktur dan desain kerangka kerja kecerdasan buatan (AI) agen. Arsitektur agen adalah arsitektur yang membentuk ruang virtual dan struktur alur kerja untuk mengotomatiskan model AI dalam sistem AI agen.

AI agen adalah sistem atau program yang menggunakan agen AI untuk melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain. Arsitektur agen bekerja untuk mendukung dan mengatur perilaku agen didukung AI yang bekerja dalam sistem AI generatif (gen AI). Sistem AI agen memerlukan agen-agennya untuk bersifat adaptif dan mampu menavigasi lingkungan dinamis guna mencapai hasil yang diinginkan.



Model ini tidak jauh berbeda dengan psikologi manusia—agensi merujuk pada kemampuan untuk secara sengaja membuat sesuatu terjadi berdasarkan tindakan seseorang.1 Untuk mencapai hasil yang diinginkan, seseorang harus menggunakan perencanaan, tindakan, ingatan, dan refleksi. Ciri-ciri ini sesuai dengan ciri-ciri agen AI modern yang digunakan dalam kerangka kerja tunggal maupun multiagen.



Kemajuan dalam algoritma machine learning (ML) dan model bahasa besar (LLM) seperti GPT OpenAI telah mendorong pengembangan agen AI. Tujuan dari arsitektur agen adalah untuk menyediakan struktur bagi LLM agar dapat mengotomatiskan agen dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks.

Perilaku otonom atau pengambilan keputusan agen AI tergantung pada infrastruktur yang mendukungnya. Arsitektur agen dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan dinamis, meningkatkan interoperabilitas.



Misalnya, agen dapat berinteraksi dengan berbagai sumber data dan format, antarmuka pemrograman aplikasi (API), atau sistem. Perilaku yang mudah beradaptasi ini memungkinkan agen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi.