Apa itu Model Context Protocol (MCP)?

Pernahkah Anda mencoba membangun sistem multiagen tetapi kesulitan untuk menghasilkan penyebaran informasi yang efektif di antara tiap agen khusus? Apakah berbagai alat yang telah dibangun sebelumnya dan khusus yang disediakan bagi agen AI Anda menyebabkan kesalahan eksekusi alat atau penguraian output? Atau mungkin, apakah komplikasi ini membuat Anda enggan mencoba mengembangkan agen Anda sendiri sepenuhnya?

Hambatan ini dapat diatasi dengan Model Context Protocol (MCP). MCP memungkinkan agen AI untuk sadar konteks sekaligus mematuhi protokol yang dibakukan untuk integrasi alat.

Agen AI adalah sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain. Sistem ini melakukannya dengan merancang alur kerja dan menggunakan alat yang tersedia. Sistem multiagen terdiri dari beberapa agen AI yang bekerja secara kolektif untuk melakukan tugas atas nama pengguna atau sistem lain.

Anda dapat membayangkan fungsi MCP untuk aplikasi AI yang sama seperti fungsi port USB-C untuk perangkat keras.1 Analogi ini menyoroti kemampuan beradaptasi yang disediakan port USB-C untuk menghubungkan perangkat keras, bandingkan dengan cara standar di mana berbagai alat dan sumber data memberikan konteks kepada model AI melalui MCP.