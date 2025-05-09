Apa itu Model Context Protocol (MCP)?

Sangat rumit untuk menghubungkan layanan eksternal ke LLM. Bayangkan sirkuit listrik yang menghubungkan mesin ke berbagai sumber daya. MCP berfungsi seperti sistem kabel dan panel kontrol dalam sirkuit ini; ia menentukan arus listrik (informasi) yang mengalir ke mesin (model AI). Output alat atau konteks model dapat dibandingkan dengan arus input—ini adalah tegangan yang mengalir dari daya dan dapat mencakup memori, alat, dan temuan masa lalu.
Sebagai panel kontrol, MCP memutuskan sumber daya mana (output alat atau konteks) yang akan dihubungkan dan kapan melakukannya, mengatur arus (aliran informasi), menyaring dan memprioritaskan input. MCP melakukannya untuk memastikan bahwa hanya kabel yang relevan yang diberi tegangan (konteks yang relevan dimuat) dan mengelola waktu dan rute sirkuit agar tidak membebani sistem secara berlebihan.
Sama seperti sirkuit yang dirancang dengan baik mencegah kelebihan beban dan memastikan penggunaan daya yang efisien, MCP berfungsi sebagai konektor untuk memfasilitasi penggunaan konteks yang efisien, relevan, dan terstruktur untuk kinerja model AI yang optimal.
MCP menetapkan standar sumber terbuka baru untuk disepakati oleh para insinyur AI. Namun, standar bukanlah konsep baru dalam industri perangkat lunak. Misalnya, REST API adalah standar industri, menawarkan pertukaran data yang konsisten di antara aplikasi melalui permintaan HTTP yang selaras dengan prinsip desain REST.
Demikian pula, MCP menyatukan LLM dan layanan eksternal untuk berkomunikasi secara efisien dengan menetapkan standar. Standar ini memungkinkan penggunaan alat "plug-and-play" ketimbang menulis kode untuk integrasi khusus setiap alat.
MCP bukanlah kerangka kerja agen, tetapi lapisan integrasi standar untuk agen yang mengakses alat. Protokol ini melengkapi kerangka kerja orkestrasi agen. MCP dapat melengkapi kerangka kerja orkestrasi agen seperti LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex, dan crewAI, tetapi tidak menggantikannya; MCP tidak memutuskan kapan alat dipanggil dan untuk tujuan apa.
MCP hanya menyediakan koneksi standar untuk merampingkan integrasi alat.3 Pada akhirnya, LLM menentukan alat mana yang akan dipanggil berdasarkan konteks permintaan pengguna.