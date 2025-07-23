Langkah 1. Siapkan lingkungan Anda

Meskipun terdapat pilihan beberapa alat, tutorial ini akan memandu Anda untuk menyiapkan akun IBM menggunakan Jupyter Notebook.

Masuk ke watsonx.ai dengan menggunakan akun IBM® Cloud Anda. Buat proyek watsonx.ai. Anda bisa mendapatkan ID proyek dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola . Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum . Anda memerlukan ID ini untuk tutorial ini. Buat Jupyter Notebook. Langkah ini membuka lingkungan Jupyter Notebook tempat Anda dapat menyalin kode dari tutorial ini. Sebagai alternatif, Anda dapat mengunduh notebook ini ke sistem lokal Anda dan mengunggahnya ke proyek watsonx.ai Anda sebagai aset. Tutorial ini juga tersedia di GitHub.

Langkah 2. Siapkan instance waktu proses watsonx.ai dan kunci API

Buat instance layanan Waktu proses watsonx.ai (pilih wilayah yang sesuai dan pilih paket Lite, yang merupakan instans gratis). Buat kunci antarmuka pemrograman aplikasi (API). Kaitkan instans layanan Waktu Proses watsonx.ai dengan proyek yang Anda buat di watsonx.ai.

Langkah 3. Instal dan impor pustaka yang relevan dan atur kredensial Anda

Kita membutuhkan beberapa pustaka dan modul untuk tutorial ini. Pastikan untuk mengimpor yang berikut ini dan jika tidak diinstal, instalasi pip cepat akan menyelesaikan masalah.

#installations %pip install -qU ibm-watsonx-ai \ langchain-ibm \ langgraph \ langchain_experimental \ tavily-python \ langchain-community

Mulai ulang terminal Anda dan impor paket berikut.

# impor impor sqlite3 impor getpass dari ibm_watsonx_ai import APIClient, Credentials dari ibm_watsonx_ai.foundation_models.moderations impor Guardian dari IPython.display import Image, display dari langchain impor hub dari langchain_ibm impor ChatWatsonx dari langgraph.graph.message impor add_messages dari langgraph.graph impor StateGraph, START, END dari langgraph.checkpoint.memory impor MemorySaver dari langchain_community.utilities.sql_database impor SQLDatabase dari langchain_community.agent_toolkits.sql.toolkit impor SQLDatabaseToolkit dari langchain_core.messages impor AnyMessage, SystemMessage, HumanMessage, ToolMessage, AIMessage dari langchain_core.tools impor tool dari langchain_experimental.tools.python.tool impor PythonREPLTool dari sqlalchemy impor create_engine dari typing_extensions impor TypedDict dari typing impor Annotated

Untuk mengatur kredensial kami, kami memerlukan WATSONX_APIKEY dan WATSON X_PROJECT_ ID yang Anda buat di Langkah 1. Kami juga akan mengatur URL untuk berfungsi sebagai titik akhir API.

WATSONX_APIKEY = getpass.getpass("Please enter your watsonx.ai Runtime API key (hit enter): " WATSONX_PROJECT_ID = getpass.getpass ("Please enter your project ID (hit enter): ") URL = "https://us-south.ml.cloud.IBM®.com"

Sebelum kita dapat menginisialisasi LLM, kita dapat menggunakan kelas Kredentsal untuk merangkum kredensial API yang akan kita teruskan.

credentials = Credentials(url=URL, api_key=WATSONX_APIKEY)

Langkah 4. Buat instans model obrolan

Untuk dapat berinteraksi dengan seluruh sumber daya yang tersedia di waktu proses watsonx.ai, Anda perlu mengonfigurasi APIClient . Di sini, kami meneruskan kredensial API serta WATSON X_PROJECT_ID.

client = APIClient(credentials=credentials, project_id=WATSONX_PROJECT_ID)

Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan wrapper ChatWatsonx untuk mengatur model obrolan kita. Wrapper ini menyederhanakan integrasi pemanggilan alat dan rantai. Kami mendorong Anda untuk menggunakan referensi API pada dokumen resmi ChatWatsonx untuk informasi lebih lanjut. Kita dapat meneruskan model_id untuk Mistral Medium 3 serta klien sebagai parameter.

Catatan: Jika Anda menggunakan penyedia API yang berbeda, Anda perlu menyesuaikan wrapper yang digunakan. Sebagai contoh, untuk menggunakan API OpenAI untuk mengakses model seperti GPT-4, Anda memerlukan openai_api_key dan juga wrapper ChatOpenAI .

model_id = "mistralai/mistral-medium-2505" llm = ChatWatsonx(model_id=model_id, watsonx_client=client)

Langkah 5. Siapkan basis data SQLite

Dalam tutorial ini, agen Anda akan menggunakan alat yang tersedia untuk berinteraksi dengan basis data SQLite. Jika Anda sudah memiliki kumpulan data yang tersimpan dalam sistem manajemen basis data relasional seperti PostgreSQL atau SQLite, Anda dapat melewati langkah ini. Jika belum, jalankan sel berikut untuk mengatur variabel sql_script agar berisi skrip yang menghasilkan basis data dengan data penjualan dealer mobil sintetis. Basis data ini akan mencakup beberapa tabel untuk menyimpan data dealer, penjualan, dan kendaraan individual.