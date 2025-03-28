Agen AI dalam sumber daya manusia

Di tengah pergeseran harapan karyawan, agen AI yang diterapkan secara strategis dengan kemampuan AI percakapan canggih dapat berfungsi sebagai mitra dalam perusahaan yang mengubah SDM.

Para pemimpin SDM di seluruh dunia menghadapi berbagai faktor yang mengubah sifat pekerjaan: kekurangan tenaga kerja, peningkatan kesenjangan keterampilan, dan percepatan laju perubahan teknologi memerlukan strategi pengelolaan SDM baru. Karyawan dan manajer sama-sama perlu menjadi lebih tangkas, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit upaya. Agen AI dan teknologi terkait mereka dapat mengoptimalkan alur kerja SDM dan memberikan dukungan karyawan yang sangat dibutuhkan sekaligus mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan tim SDM untuk tugas-tugas administrasi.

Menerapkan teknologi ini dapat memberikan hasil nyata pada kepuasan karyawan dan keuntungan bisnis. Para pakar bisnis dan peneliti meyakini bahwa investasi dalam kesejahteraan dan pengembangan profesional karyawan merupakan faktor utama dalam kesuksesan suatu organisasi.1 Karyawan yang puas dan terus belajar membuat suatu perusahaan menjadi jauh lebih produktif secara keseluruhan. Seperti yang ditemukan oleh IBM Institute for Business Value, organisasi yang memberikan pengalaman karyawan terbaik mengungguli pertumbuhan pendapatan sebesar 31% dibandingkan dengan organisasi lain.2

Selain itu, menurut penelitian internal dari IBM Consulting, ketika karyawan mengadopsi opsi layanan mandiri untuk berbagai tugas rutin dan tugas SDM manual berkurang, peningkatan kapasitas di seluruh perusahaan dapat menghasilkan penghematan 50% hingga 60% dalam biaya pengiriman layanan SDM. Dengan intervensi teknologi utama yang mengurangi beban administrasi dan meningkatkan pengalaman pengguna untuk profesional SDM dan karyawan lain, perusahaan dapat sangat meningkatkan kinerja sekaligus mengurangi biaya overhead. Mereka juga dapat mengubah departemen SDM dari departemen administratif menjadi pendukung pengalaman karyawan secara keseluruhan.