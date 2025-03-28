Agen AI dalam sumber daya manusia

Teknologi AI agen memiliki spektrum luas. Beberapa agen AI memiliki otonomi terbatas, melakukan berbagai tugas spesifik atau mengintegrasikan data eksternal tertentu untuk mencapai satu tujuan. Agen lainnya, seperti agen pembelajaran, terus-menerus merespons input baru untuk melacak dan merespons preferensi pengguna secara mandiri. Chatbot agen—berbeda dengan chatbot AI nonagen—tidak hanya menanggapi prompt pengguna tetapi mempersonalisasi tanggapan mereka dari waktu ke waktu, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan tindakan yang paling efektif.
Dalam aplikasi perusahaan, berbagai agen AI digunakan secara bersamaan untuk mengotomatiskan fungsi SDM tertentu sepenuhnya atau sebagian. Misalnya, chatbot agen mungkin memberikan informasi relevan yang dipersonalisasi kepada karyawan yang meminta informasi tentang kebijakan cuti perusahaan, sementara agen berbasis tugas melakukan serangkaian tugas otonom yang saling terhubung, seperti mengarsipkan dokumen yang relevan dan mengelola permintaan cuti.
Agen AI sering kali diintegrasikan ke dalam sistem yang ada, bekerja dengan lancar dengan platform manajemen modal manusia (HCM), perangkat lunak manajemen sumber daya perusahaan, alat komunikasi dan tiket permintaan, direktori, atau sistem SDM lainnya. Yang terpenting, agen AI dapat secara mandiri melakukan berbagai tugas kompleks dan terdiri dari banyak langkah, membuatnya lebih tangkas daripada chatbot atau teknologi otomatisasi sebelumnya.