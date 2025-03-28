Agen AI dalam sumber daya manusia

Apa itu agen AI untuk SDM?

Agen AI untuk SDM adalah alat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk mengotomatiskan dan meningkatkan berbagai fungsi sumber daya manusia. Semua agen ini menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami canggih dari model bahasa besar (LLM) untuk merespons input pengguna, secara mandiri menjalankan alur kerja terkait SDM, dan melakukan analisis data real-time.

Mereka semakin banyak digunakan untuk mendukung tim SDM dalam berbagai tugas seperti akuisisi talenta, pengalaman karyawan, kepatuhan, manajemen penggajian, manajemen kinerja, dan tugas sehari-hari lainnya. 

Mengapa agen AI untuk SDM penting? 

Di tengah pergeseran harapan karyawan, agen AI yang diterapkan secara strategis dengan kemampuan AI percakapan canggih dapat berfungsi sebagai mitra dalam perusahaan yang mengubah SDM.

Para pemimpin SDM di seluruh dunia menghadapi berbagai faktor yang mengubah sifat pekerjaan: kekurangan tenaga kerja, peningkatan kesenjangan keterampilan, dan percepatan laju perubahan teknologi memerlukan strategi pengelolaan SDM baru. Karyawan dan manajer sama-sama perlu menjadi lebih tangkas, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit upaya. Agen AI dan teknologi terkait mereka dapat mengoptimalkan alur kerja SDM dan memberikan dukungan karyawan yang sangat dibutuhkan sekaligus mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan tim SDM untuk tugas-tugas administrasi.

Menerapkan teknologi ini dapat memberikan hasil nyata pada kepuasan karyawan dan keuntungan bisnis. Para pakar bisnis dan peneliti meyakini bahwa investasi dalam kesejahteraan dan pengembangan profesional karyawan merupakan faktor utama dalam kesuksesan suatu organisasi.1 Karyawan yang puas dan terus belajar membuat suatu perusahaan menjadi jauh lebih produktif secara keseluruhan. Seperti yang ditemukan oleh IBM Institute for Business Value, organisasi yang memberikan pengalaman karyawan terbaik mengungguli pertumbuhan pendapatan sebesar 31% dibandingkan dengan organisasi lain.2

Selain itu, menurut penelitian internal dari IBM Consulting, ketika karyawan mengadopsi opsi layanan mandiri untuk berbagai tugas rutin dan tugas SDM manual berkurang, peningkatan kapasitas di seluruh perusahaan dapat menghasilkan penghematan 50% hingga 60% dalam biaya pengiriman layanan SDM. Dengan intervensi teknologi utama yang mengurangi beban administrasi dan meningkatkan pengalaman pengguna untuk profesional SDM dan karyawan lain, perusahaan dapat sangat meningkatkan kinerja sekaligus mengurangi biaya overhead. Mereka juga dapat mengubah departemen SDM dari departemen administratif menjadi pendukung pengalaman karyawan secara keseluruhan.

Cara kerja agen AI SDM 

Teknologi AI agen memiliki spektrum luas. Beberapa agen AI memiliki otonomi terbatas, melakukan berbagai tugas spesifik atau mengintegrasikan data eksternal tertentu untuk mencapai satu tujuan. Agen lainnya, seperti agen pembelajaran, terus-menerus merespons input baru untuk melacak dan merespons preferensi pengguna secara mandiri. Chatbot agen—berbeda dengan chatbot AI nonagen—tidak hanya menanggapi prompt pengguna tetapi mempersonalisasi tanggapan mereka dari waktu ke waktu, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan tindakan yang paling efektif.

Dalam aplikasi perusahaan, berbagai agen AI digunakan secara bersamaan untuk mengotomatiskan fungsi SDM tertentu sepenuhnya atau sebagian. Misalnya, chatbot agen mungkin memberikan informasi relevan yang dipersonalisasi kepada karyawan yang meminta informasi tentang kebijakan cuti perusahaan, sementara agen berbasis tugas melakukan serangkaian tugas otonom yang saling terhubung, seperti mengarsipkan dokumen yang relevan dan mengelola permintaan cuti.

Agen AI sering kali diintegrasikan ke dalam sistem yang ada, bekerja dengan lancar dengan platform manajemen modal manusia (HCM), perangkat lunak manajemen sumber daya perusahaan, alat komunikasi dan tiket permintaan, direktori, atau sistem SDM lainnya. Yang terpenting, agen AI dapat secara mandiri melakukan berbagai tugas kompleks dan terdiri dari banyak langkah, membuatnya lebih tangkas daripada chatbot atau teknologi otomatisasi sebelumnya.

Manfaat menggunakan agen AI untuk SDM

Mengintegrasikan agen AI ke dalam departemen SDM dapat memiliki banyak manfaat yang saling terkait dan menghemat waktu, uang, dan upaya perusahaan yang terbuang. Misalnya, alat AskHR dari IBM, sebuah platform yang dirancang khusus untuk mengotomatiskan lebih dari 80 proses SDM umum, telah menghasilkan hasil yang mengesankan. Saat ini AskHR menyelesaikan 10,1 juta interaksi per tahun atas nama departemen SDM, menghemat 50.000 jam dan USD 5 juta per tahun. Secara bersamaan, skor kepuasan pelanggan (CSAT) departemen SDM telah meningkat secara drastis sejak peluncuran alat tersebut.

Pengalaman karyawan yang ditingkatkan

AI agen dapat memberdayakan pekerja dengan akses instan ke informasi terkait SDM yang dipersonalisasi, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan akurasi respons. Program pembelajaran dan pengembangan berbasis AI individual juga membantu karyawan tumbuh dalam karier mereka, yang mengarah pada kepuasan kerja yang lebih besar. Ketika manajer SDM menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan berbagai tugas yang memakan waktu dan berulang, mereka dapat berfokus pada pembentukan hubungan serta inisiatif strategis yang lebih kreatif.

Peningkatan pengambilan keputusan yang sangat spesifik

Departemen SDM menerima sejumlah besar informasi yang sangat spesifik tentang prospek, karyawan, dan kinerja—selain data pihak ketiga seperti persyaratan kepatuhan. Baik menganalisis resume atau memberikan insight kinerja kepada profesional SDM, AI agen dapat membantu menyerap metrik dan titik data serta membantu organisasi membuat keputusan tepat tentang strategi perekrutan, promosi, dan retensi.

Peningkatan produktivitas

Agen AI mengotomatiskan tugas SDM berulang seperti pemrosesan penggajian, administrasi tunjangan, dan penyaringan kandidat, membebaskan profesional SDM untuk berfokus pada peran yang lebih bernilai dan berpusat pada manusia. Selain itu, ketika tugas rutin SDM dapat diakses dengan mudah oleh karyawan secara real-time, personel SDM kemungkinan kecil akan menghabiskan sebagian besar hari kerja mereka untuk masalah personel yang menjengkelkan dan memakan waktu.

Mengurangi biaya overhead

Otomatisasi proses SDM mengurangi biaya administratif dengan meminimalkan kebutuhan akan entri data manual, dokumen fisik, dan tugas lain yang memakan waktu. Efisiensi berbasis AI mengarah pada penghematan biaya dalam rekrutmen, proses orientasi, dan operasi SDM lainnya.

Skalabilitas

Agen AI memungkinkan departemen SDM menangani beban kerja yang meningkat tanpa memerlukan sumber daya tambahan. Baik perusahaan sedang tumbuh atau mengelola tenaga kerja yang besar, agen AI dapat langsung diskalakan, sehingga menyediakan layanan personal kepada perusahaan besar dan global.

Lima contoh penggunaan untuk agen AI dalam SDM

Interaksi dan retensi karyawan

Untuk mempertahankan talenta terbaik dan terus melibatkan karyawan, perusahaan terkemuka telah beralih ke personalisasi dan model penyampaian layanan yang berfokus pada karyawan. Agen AI dapat secara proaktif menangani kebutuhan karyawan sebelum kebutuhan tersebut muncul, membantu meningkatkan budaya tempat kerja dan mengurangi gesekan di seluruh organisasi.

Misalnya, alat AI agen dapat menangani permintaan cuti, secara proaktif menghasilkan administrasi yang relevan terkait dengan peristiwa besar dalam kehidupan karyawan seperti kelahiran anak baru atau merekomendasikan peluang pengembangan karier berdasarkan posisi dan tujuan individu. Dengan mempersonalisasi komunikasi dan dukungan karyawan dalam skala besar, AI agen memungkinkan profesional SDM untuk berfokus pada hal-hal yang lebih personal atau mendesak, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan karyawan.

Orientasi dan pelatihan

Agen AI memudahkan proses orientasi karyawan dengan mengotomatiskan verifikasi dokumen, pemeriksaan prakerja, dan pengajuan permintaan TI. Mereka juga menyesuaikan kurikulum pelatihan dan mengelola pembuatan profil pengguna, memastikan pengalaman yang lancar bagi karyawan baru. AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar berdasarkan peran dan tingkat keterampilan karyawan, membantu karyawan baru dan anggota tim lama mengasah bakat mereka untuk meningkatkan produktivitas.

Agen juga memberikan jawaban secara real-time atas pertanyaan umum karyawan, menyediakan informasi yang disesuaikan dengan peran karyawan saat mereka benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat membantu karyawan baru beradaptasi dengan peran mereka dengan lebih lancar, serta terus-menerus mendorong karyawan lama untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk tugas berikutnya.

Manajemen kinerja

Agen AI memiliki kapasitas untuk membuat tujuan yang dapat ditindaklanjuti dan rencana pengembangan karier bagi karyawan, menyarankan posisi internal potensial, dan merangkum peluang pengembangan keterampilan. Dengan akses ke data karyawan, mereka juga dapat memberikan masukan secara real-time dan menganalisis produktivitas karyawan, yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Misalnya, IBM menggunakan pekerja digital berbasis aturan untuk membantu manajer SDM terpilih melalui proses promosi triwulanan, mengotomatiskan pengumpulan dan pemformatan data dari berbagai sistem untuk sebanyak 17.000 karyawan. Dengan alat seperti ini, departemen SDM dapat memperoleh insight kinerja yang akurat, adil, dan tepat waktu yang membantu manajer membuat keputusan perencanaan tenaga kerja yang penting dan menghemat puluhan ribu jam.

Merampingkan pengelolaan dan administrasi SDM

Agen AI mengotomatiskan berbagai tugas sistem SDM, seperti pemrosesan penggajian, administrasi tunjangan, penjadwalan, peringkasan wawancara, dan pemantauan kepatuhan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Semua alat ini dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dengan menandai potensi risiko dan menyarankan tindakan perbaikan. Portal layanan mandiri AI memungkinkan karyawan mengakses informasi dan mengirim permintaan tanpa campur tangan manusia, sehingga mengurangi biaya overhead administrasi.

Akuisisi SDM

Agen AI dapat merampingkan hampir setiap tahap pengelolaan SDM dan proses pengembangan, mulai dari menganalisis resume hingga membuat paket penawaran. Agen dapat menyaring melalui kumpulan pelamar yang besar, menjadwalkan wawancara, membantu dalam penilaian kandidat, dan menggunakan AI generatif untuk berkomunikasi dengan calon karyawan.

Misalnya, organisasi wawancara sebagai layanan FloCareer menggunakan AI untuk mencari beragam kandidat dari basis data yang berisi 169 juta kandidat dan menerapkan teknologi untuk menjadwalkan wawancara, menghemat sangat banyak waktu, dan meningkatkan efektivitas proses perekrutan. Alat seperti ini membantu departemen SDM untuk dengan cepat mengidentifikasi kandidat terbaik untuk suatu posisi tertentu, membuat keputusan yang lebih tepat, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman kandidat.

Praktik terbaik untuk menggunakan agen AI dalam SDM

Mengombinasikan AI dengan pengawasan manusia

Meskipun agen AI mampu melakukan berbagai tugas kompleks secara mandiri, teknologi seharusnya meningkatkan, bukan menggantikan, pengambilan keputusan manusia. Organisasi yang sukses umumnya membangun protokol bagi manusia untuk meninjau rekomendasi yang dihasilkan AI, terutama untuk fungsi sensitif SDM seperti perekrutan, promosi, dan evaluasi kinerja. Ini membantu memastikan transparansi, mempertahankan standar etika, dan menumbuhkan budaya kolaborasi antara manusia dan mesin.

Menghubungkan AI agen dengan berbagai aplikasi dan data

Seperti yang disarankan oleh penelitian IBM, karyawan yang menggunakan AI umumnya mendapatkan hasil yang lebih baik ketika agen dan alat AI lainnya terhubung ke sistem dan alur kerja yang biasa mereka gunakan juga. Selain itu, agen yang memiliki akses ke lebih banyak kumpulan data dan aplikasi memiliki lebih banyak alat pemecahan masalah yang dapat mereka gunakan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan AI dengan beragam kumpulan sistem manajemen SDM, alat komunikasi, dan basis data eksternal untuk memaksimalkan efektivitasnya. Konektivitas yang mulus di seluruh operasi SDM memungkinkan AI untuk menganalisis data secara holistik, memberikan insight yang lebih mendalam, dan meningkatkan fungsi SDM.

Berfokus pada manajemen perubahan dan peningkatan keterampilan karyawan

Pembuatan platform baru untuk interaksi antara manusia dan mesin dalam proses SDM menunjukkan perubahan yang signifikan, baik bagi profesional SDM maupun perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang telah ditemukan oleh IBM Consulting, karyawan mengadopsi teknologi dan struktur bisnis baru 34% lebih sering ketika keterlibatan karyawan menjadi pusat desain transformasi.

Menerapkan AI agen sering mengungkapkan kesenjangan keterampilan, dan organisasi yang sukses memberikan upaya signifikan pada pelatihan dan strategi manajemen perubahan yang membantu karyawan bekerja secara efektif bersama agen. Hal ini mungkin berarti membekali profesional SDM dengan alat-alat yang diperlukan untuk menggunakan agen, memprioritaskan komunikasi eksekutif yang transparan, dan menyediakan inisiatif pembelajaran berkelanjutan untuk membantu pemimpin SDM beradaptasi dengan sistem AI yang terus berkembang.

Merancang ulang model operasional perusahaan

Menerapkan AI sementara untuk menggantikan satu upaya manual sering kali menghasilkan nilai yang lebih sedikit daripada mendesain ulang alur kerja departemen untuk melengkapi kemampuan AI. Saat merancang strategi SDM yang didukung AI, perusahaan yang sukses sering kali merombak peran dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan kemampuan solusi AI, untuk memastikan bahwa karyawan dan teknologi bekerja bersama secara efektif.

Melatih agen AI pada kumpulan data yang relevan

Model AI bergantung pada data yang diberikan kepada mereka dan agen untuk tugas tertentu harus dilatih seputar data tugas tertentu. Termasuk di dalamnya data karyawan, seperti tinjauan kinerja dan catatan aktivitas, informasi profil kandidat seperti resume atau data LinkedIn, atau kebijakan dan prosedur organisasi. Model pelatihan dengan kumpulan data yang relevan sangat meningkatkan kemampuan agen untuk melakukan tugas secara efektif. Selain itu, agen AI harus dilatih tentang data yang berkualitas tinggi, tidak bias, dan beragam, dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kebijakan perusahaan, standar industri, dan harapan tenaga kerja.
