Apa itu pengembangan agen AI?

Pengembangan agen AI adalah proses pembuatan agen AI. Termasuk di dalamnya merancang, membangun, melatih, menguji, dan menerapkan AI agen.

Perusahaan dapat memilih untuk membuat agen AI dari bawah ke atas. Ini memberi mereka kontrol penuh atas arsitektur dan fungsionalitas agen. Mereka juga dapat menyesuaikan sistem agen dengan contoh penggunaan dan kebutuhan bisnis serta menyesuaikan AI agen untuk tugas tertentu. Di sisi lain, membangun agen AI dari nol membutuhkan keahlian yang signifikan dalam kecerdasan buatan, machine learning, dan pengembangan perangkat lunak. Selain itu, cara ini bisa sangat mahal.

Pendekatan yang lebih cepat dan dapat diskalakan, terutama untuk pemula, melibatkan penggunaan kerangka kerja agen AI. Sebagai struktur dasar untuk agen yang didukung AI, platform perangkat lunak ini memiliki fitur bawaan yang membantu merampingkan proses pengembangan agen, termasuk arsitektur dan templat yang telah ditentukan sebelumnya, sistem manajemen tugas, serta alat integrasi dan pemantauan.