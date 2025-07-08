Ketika manusia terlibat dalam menyetujui atau menimpa output AI, tanggung jawab tidak sepenuhnya terletak pada model atau pengembangnya.

Beberapa keputusan memerlukan penalaran etis yang mungkin berada di luar kemampuan model. Misalnya, rekomendasi platform perekrutan algoritmik dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu yang secara historis terpinggirkan. Meskipun model ML telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam kemampuannya untuk mempertimbangkan nuansa dalam proses penalaran, terkadang pengawasan manusia tetap menjadi pendekatan terbaik. HITL memungkinkan manusia, yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang norma, konteks budaya, dan area abu-abu etis, untuk menjeda atau menimpa output jika terjadi dilema yang kompleks.

Pendekatan human-in-the-loop dapat menyediakan rekaman alasan mengapa suatu keputusan dibatalkan, disertai dengan jejak audit yang mendukung transparansi dan tinjauan eksternal. Dokumentasi ini memungkinkan pembelaan hukum, audit kepatuhan, dan ulasan akuntabilitas internal yang lebih kuat.

Beberapa peraturan AI mengamanatkan tingkat HITL tertentu. Misalnya, Pasal 14 UU AI Uni Eropamengatakan bahwa “Sistem AI berisiko tinggi harus dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa, termasuk dengan alat antarmuka manusia-mesin yang sesuai, sehingga dapat diawasi secara efektif oleh orang perseorangan selama periode di mana sistem digunakan.”

Menurut peraturan tersebut, pengawasan ini harus mencegah atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan atau hak-hak dasar, dengan metode termasuk operasi manual, intervensi, pengesahan dan pemantauan real-time. Manusia yang terlibat harus "kompeten" untuk melakukannya, memahami kemampuan dan keterbatasan sistem, terlatih dalam penggunaan yang tepat dan memiliki wewenang untuk melakukan intervensi bila diperlukan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mendorong penghindaran bahaya dan berfungsinya dengan baik.