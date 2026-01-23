Kami akan menulis beberapa fungsi matematika sederhana untuk digunakan model sebagai alat:

def add(a: float, b:float): """Given two numbers a and b, return a + b.""" return a + b def subtract(a: float, b:float): """Given two numbers a and b, return a - b.""" return a - b def multiply(a: float, b: float): """Given two numbers a and b, return a * b.""" return a * b def divide(a: float, b: float): """Given two numbers a and b, return a / b.""" return a / b def exp(a: float, b:float): """Given two numbers a and b, return a^b""" return a ** b

Sekarang, kami dapat menjalankan kembali kueri yang sama tetapi memberikan model beberapa alat untuk membantunya menjawab. Kita akan menggunakan panggilan model.act () untuk pemanggilan alat otomatis dan menunjukkan kepada model bahwa ia dapat menggunakan fungsi yang kami buat.

model.act( "What is 26.97 divided by 6.28? Don't round.", [add, subtract, multiply, divide, exp], on_message=print, )

Kami dapat melihat bahwa model dapat memilih alat yang benar di bawah ToolCallRequest , name , menggunakan input yang sesuai di bawah arguments (argumen yang akan diteruskan ke fungsi) dan menghindari penggunaan alat yang tidak relevan. Terakhir, respons di bawah AssistantResponse , content , text menunjukkan respons dari model, jawaban yang tepat untuk pertanyaan.

How many Rs in strawberry?

Pertanyaan yang sangat sederhana yang bahkan mengganggu model bahasa paling cerdas sekalipun. Hampir setiap LLM dengan batas waktu pelatihan sebelum tahun 2024 menjawab bahwa hanya ada 2 huruf R dalam kata "strawberry." Sebagai bonus, bahkan mungkin berhalusinasi posisi yang salah untuk surat-surat itu.