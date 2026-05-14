Penyebaran agen AI mencerminkan babak terbaru dalam teknologi perusahaan yang melampaui kapasitas organisasi untuk mengaturnya. Ini adalah pola yang telah berulang dengan kecepatan yang meningkat. Sebagai contoh, penyebaran SaaS dan TI bayangan yang diakibatkan oleh teknologi cloud yang membuat perangkat lunak baru menjadi lebih mudah diadopsi, sering kali tanpa sepengetahuan departemen TI yang terpusat.

Potensi AI agen untuk mengubah alur kerja dan menciptakan kemitraan manusia-AI yang kuat telah menghasilkan adopsi skala luas. Menurut riset internal dari IBM®, mayoritas perusahaan sudah menggunakan agen AI dalam beberapa kapasitas.

Tetapi mengingat proliferasi alat AI yang mampu membuat agen dengan cepat, membangun alat agen tidak lagi membutuhkan insinyur perangkat lunak atau proses penyempurnaan yang panjang. Alat seperti Copilot Studio Microsoft dan AgentForce Salesforce mendukung opsi pengembangan agen low-code dan no-code—solusi canggih yang tetap mendorong penerapan cepat di seluruh departemen. Dengan kata lain, riset internal IBM® yang sama menemukan sejumlah besar perusahaan melaporkan penyebaran AI sudah meningkatkan risiko keamanan dan mengakibatkan kompleksitas yang tidak perlu.

Dampaknya sangat signifikan: Hampir semua divisi dalam enterprise besar kini dapat menerapkan agen AI otonom, namun mekanisme kontrol dan tata kelola untuk jaringan yang luas tersebut masih kurang tersedia. Namun, demokratisasi AI dan pengembangan platform agen, bersama dengan keuntungan bisnis nyata yang dijanjikan oleh teknologi semacam itu, membuat mereka sulit untuk ditinggalkan. Mengatur agen AI secara bertanggung jawab membutuhkan pendekatan terpusat dan disengaja yang memantau dan mengoptimalkan perilaku agen dalam skala besar.

Kurangnya model yang dapat diskalakan untuk mengendalikan penggunaan AI di seluruh organisasi juga mencegah koordinasi di seluruh perusahaan. “Tidak ada klien yang tidak memiliki setidaknya 60 tindakan acak AI yang terjadi di seluruh organisasi dengan bayangan TI, bayangan AI,” kata Matt Kosinski pada episode baru-baru ini podcast Mixture of Experts IBM®. “Dan setiap departemen dan eksekutif [akan] pergi, saya sebenarnya yang memimpin ini dari pengadaan, atau dari SDM atau dari unit bisnis ini.”