Hub AI USD 200 Miliar India & Claude membangun kompiler C

Apakah agen AI masih membutuhkan manusia? Minggu ini di Mixture of Experts, pembawa acara tamu Matt Kosinski dari Security Intelligence bergabung dengan Mihai Criveti, Martin Keen dan Kush Varshney.

Pertama, kami mengupas investasi infrastruktur AI Google dan DeepMind senilai USD 200 miliar di India - "Kesepakatan Infrastruktur AI Terbesar dalam Sejarah." Apakah ini tentang kedaulatan, geografi, atau hal lain yang sama sekali berbeda? Selanjutnya, peneliti Anthropic Nicholas Carlini menggunakan Claude untuk membangun kompiler C 100.000 baris yang beroperasi penuh secara mandiri. Para pakar kami memperdebatkan apakah hal ini mengesankan atau tidak dapat dihindari, dan apa artinya bagi para pengembang. Kemudian, pemeriksaan realitas yang serius: 36% keterampilan agen AI mengandung kerentanan keamanan. Terakhir, ketika para pemimpin TI mempertanyakan ROI AI, kami membahas pergeseran dari "bagaimana" menjadi "berapa" dan apakah penetapan harga berbasis nilai dapat mengubah segalanya. Semua itu dan lebih banyak lagi di Mixture of Experts minggu ini.

  • 00.00 – Pendahuluan
  • 1:22 — Kesepakatan infrastruktur AI Google senilai USD 200B di India
  • 7:54 — Claude membangun kompiler C secara mandiri
  • 26:25 – Kerentanan keamanan dalam keterampilan agen AI
  • 39:44 – Masalah ROI AI: Mengukur nilai vs. biaya

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM® atau organisasi atau entitas lain mana pun.
Kesepakatan infrastruktur AI Google senilai $200 Miliar di India, Claude membangun kompiler C dalam 2 minggu, kerentanan keamanan agen AI dan masalah ROI perusahaan.
