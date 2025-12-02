Apa itu agen berbasis tujuan?

Tidak ada yang mengatakan bahwa sistem agen tidak dapat “mencampur dan mencocokkan” jenis agen, dengan setiap agen disesuaikan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Misalnya, orang dapat membayangkan contoh dari perawatan kesehatan: rumah sakit yang tidak hanya mempekerjakan agen berbasis tujuan untuk menjalankan alur kerja, tetapi juga agen dari empat jenis lain yang diperiksa.

Pada tingkat yang paling sederhana, agen refleks bernama Vitals Monitor mungkin hanya memantau tanda-tanda vital semua pasien. Tujuan spesifiknya adalah memicu alarm jika detak jantung pasien, misalnya, turun di bawah tingkat tertentu—agar dokter atau perawat dapat diperingatkan untuk melakukan intervensi manusia. Agen semacam itu dapat mengandalkan algoritma jika/maka yang sederhana.

Satu tingkat di atasnya, agen refleks berbasis model bernama Inventory Agent dapat mengelola inventaris obat-obatan dan persediaan untuk rumah sakit. Agen ini mempertahankan model internal inventaris saat ini, pola penggunaan historis, dan waktu respons mitra rantai pasokan, agar dapat lebih baik dalam memperlancar pesanan isi ulang.

Ketiga, agen berbasis tujuan pada tingkat yang lebih tinggi yang disebut Discharge Planner mungkin bekerja mundur dari tujuan biner sederhana berupa pemulangan pasien. Agen ini akan bergantung pada strategi dan struktur keputusan yang telah diprogram sebelumnya, sambil juga mempertimbangkan keadaan di masa depan, untuk mengoordinasikan laboratorium, obat-obatan, dan tanda tangan spesialis—termasuk semua subtugas yang diperlukan. Jika suatu langkah tertunda, modul perencanaannya dapat dijalankan kembali untuk merumuskan rencana baru. (Agen berbasis tujuan, seperti kebanyakan agen ini, kemungkinan akan disesuaikan pada model bahasa besar.)

Keempat, agen berbasis utilitas yang disebut Bed Assignment Optimizer dapat menugaskan pasien ke berbagai ruangan sambil mencoba memaksimalkan keamanan, kepuasan, dan throughput. Karena harus mengelola banyak faktor dan trade-off yang kompleks, agen ini bekerja dengan fungsi utilitas, menilai variabel seperti penularan, tingkat kepegawaian, dan tingkat keparahan penyakit.

Kelima, dan pada tingkat tertinggi, agen pembelajaran yang disebut Asisten Intake menggunakan machine learning untuk mencari pola dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan pertanyaan triase, menandai pasien berisiko tinggi, dan mengurangi langkah-langkah yang berlebihan. Tidak seperti agen tingkat rendah, agen pembelajaran ini harus terus mengevaluasi kumpulan data yang berkembang, mencari pola mendalam yang mungkin tidak terlihat oleh manusia.

Kelima agen tersebut bekerja sama sebagai satu rangkaian asisten virtual untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dengan orkestrasi yang tepat, serta integrasi berbagai kemampuan mulai dari pemrosesan bahasa alami (NLP) dan AI generatif hingga visi komputer dan panggilan alat API, sistem multi-agen dapat tetap sederhana ketika perlu sederhana, dan kompleks ketika perlu kompleks.