Bagaimana AI agen dalam manufaktur mendorong transformasi

By Matthew Finio , Amanda Downie

AI agen muncul sebagai kekuatan penentu dalam manufaktur modern, membangun berdasarkan kemampuan AI konvensional di bidang manufaktur, sekaligus memberikan tingkat otonomi dan koordinasi yang lebih tinggi.

AI agen dalam manufaktur mengacu pada sistem kecerdasan buatan otonom yang berorientasi pada tujuan yang dapat merencanakan, mengambil keputusan, dan bertindak di semua lingkungan produksi dengan intervensi manusia minimal. Sistem berbasis agen sering berfungsi sebagai agen AI terkoordinasi, yang membentuk sistem multi-agen yang beroperasi di semua alur kerja, bukan dalam tugas yang terisolasi.

Agen cerdas terus menyeimbangkan kendala seperti kapasitas, tenaga kerja, dan ketersediaan material, serta dapat secara dinamis menyesuaikan produksi saat terjadi gangguan. Koordinasi ini memungkinkan pabrik untuk merespons perubahan kondisi sambil terus mengoptimalkan kinerja.

Mengubah insight menjadi tindakan

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa sistem berbasis agen dapat mendeteksi inefisiensi dan menindaklanjutinya secara real time, sering kali tanpa menunggu input manusia. Sistem ini juga dapat mengotomatiskan alur kerja di semua proses produksi, sehingga mengurangi koordinasi manual dan keterlambatan. Operasi menjadi lebih adaptif dan lebih selaras dengan perubahan permintaan produksi.

Di lantai pabrik, AI agen juga memperkuat pengambilan keputusan melalui penggabungan data real-time dengan konteks dan tujuan yang ditentukan. Sistem tidak hanya menandai kerusakan, tetapi juga menyesuaikan pengaturan mesin, memicu pemeriksaan kualitas, dan melacak akar masalah di semua proses hulu. Algoritma canggih, machine learning, dan penalaran AI mendukung tindakan ini. Teknologi tersebut menciptakan siklus keputusan berkelanjutan yang mempertimbangkan biaya, kualitas, dan pengiriman secara bersamaan, serta menggunakan masukan untuk meningkatkan kualitas hasil seiring waktu berjalan.

Pemeliharaan dan manajemen aset berkembang dengan cara yang sama ketika AI agen beralih dari tahap prediksi ke eksekusi. Alih-alih hanya mengidentifikasi potensi kegagalan, sistem ini dapat memulai dan mengoordinasikan respons. Sistem dapat menjadwalkan pemeliharaan dan menyelaraskan layanan dengan prioritas produksi. Kemampuan ini menciptakan pendekatan yang lebih proaktif di mana waktu henti dapat diantisipasi dan dikelola.

Di luar lantai pabrik, AI agen membantu menyinkronkan rantai pasokan dan keputusan produksi. Faktanya, 62% pemimpin rantai pasokan menyadari bahwa agen AI yang tertanam dalam alur kerja operasional mempercepat pengambilan tindakan, pengambilan keputusan, rekomendasi, dan komunikasi.

Sistem yang didukung AI dapat menafsirkan permintaan, kendala pemasok, dan kondisi logistik pada saat yang bersamaan. AI dalam logistik juga memainkan peran yang makin penting dengan memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran terhadap gangguan. Produsen dapat mempertahankan tingkat layanan sekaligus mengendalikan biaya.

Membangun fondasi yang tepat

Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan akan menyertakan AI agen. Ini merupakan kenaikan dari yang sebelumnya di bawah 1% pada tahun 2024.2 Namun, adopsi AI agen membutuhkan perhatian yang cermat terhadap kualitas data, integrasi sistem, dan tata kelola.

Organisasi membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, termasuk sensor IoT (Internet of Things) dan MES (sistem eksekusi manufaktur), untuk mendukung data real-time dan memungkinkan manufaktur cerdas. Sistem ini membantu memastikan keselarasan antara tindakan otonom dan tujuan bisnis.

Pengawasan manusia tetap penting, terutama dalam skenario kompleks yang memerlukan pertimbangan dan akuntabilitas. Seiring meningkatnya adopsi, produsen perlu menyeimbangkan otonomi dengan kontrol, sekaligus membangun kepercayaan pada sistem ini.

Mengapa AI agen dalam manufaktur sangat penting

AI agen di industri manufaktur mengubah cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam operasi, tidak hanya dalam tugas atau sistem yang terisolasi. Lingkungan konvensional bergantung pada struktur keputusan berlapis, di mana data bergerak ke atas untuk dianalisis, dan instruksi mengalir kembali ke bawah untuk dieksekusi.

Sistem berbasis agen memampatkan siklus ini dengan menanamkan pengambilan keputusan langsung ke alur kerja, sehingga pabrik dapat merespons perubahan kondisi secara real time. Perangkat lunak dan peran manusia bergeser dari pelaksanaan tugas menjadi pengawasan sistem otonom.

Lingkungan produksi ditentukan oleh variabilitas tinggi, siklus proses produk yang lebih pendek, dan terkadang rantai pasokan yang tidak stabil. Berkat AI agen, produsen dapat mengelola kompleksitas ini secara berkelanjutan dan terkoordinasi. Sinkronisasi ini meningkatkan kemampuan mereka dalam mengantisipasi perubahan dan menyempurnakan model perkiraan operasional secara real time.

Dengan beroperasi di berbagai fungsi yang secara tradisional terpisah,—seperti produksi, pemeliharaan, dan rantai pasokan—sistem berbasis agen dapat mengurangi silo. Model operasi terpadu ini memungkinkan pengambilan tindakan di satu area berdasarkan kondisi di area lain.

Di lantai pabrik, AI agen mengubah cara kerja karyawan. Mereka tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Kini, mereka mengawasi sistem dan mengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi. Peran kunci berubah dan keterampilan baru diperlukan. Hal ini berdampak pada pelatihan, perencanaan tenaga kerja, dan prioritas kepemimpinan.

Lebih luas lagi, AI agen mencerminkan pergeseran tren manufaktur, seiring beralihnya organisasi ke lingkungan otonom dengan pengoptimalan mandiri. Para pengguna awal telah meluncurkan inisiatif strategis untuk menanamkan AI agen ke dalam operasi inti. Pabrik menjadi sistem dinamis yang dapat disesuaikan dalam tujuan yang telah ditentukan, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada arahan dari manusia. Tingkat otonomi baru ini membantu produsen membangun keunggulan kompetitif yang lebih kuat sekaligus meningkatkan ekspektasi akan efisiensi, responsivitas, dan skalabilitas.

Contoh penggunaan AI agen dalam manufaktur

AI agen sudah diterapkan di berbagai skenario manufaktur yang mementingkan koordinasi, kecepatan, dan kemampuan beradaptasi. Contoh penggunaan ini menggambarkan bagaimana AI agen membantu manufaktur beralih dari proses reaktif dan terpisah-pisah ke sistem proaktif dan saling berhubungan.

Manajemen kualitas otonom

AI agen dapat mendeteksi kerusakan, mengambil tindakan korektif, dan melacak masalah kualitas di seluruh proses produksi. AI agen juga menghubungkan data dari sensor, sistem inspeksi, dan kinerja historis. Visi komputer sering digunakan untuk kontrol kualitas otomatis dengan mengidentifikasi masalah, menentukan cara memperbaikinya, dan mencegahnya terjadi lagi. Tindakan ini dapat mencakup penyesuaian terhadap pengaturan mesin atau pemicuan lebih banyak inspeksi. Dengan terus meningkatkan proses, sistem ini juga membantu meningkatkan kualitas produk.

Sebagai contoh, dalam manufaktur elektronik, jika suatu sistem mendeteksi cacat penyolderan yang berulang, sistem tersebut dapat secara otomatis memodifikasi parameter suhu atau waktu pada peralatan. Pada saat yang sama, sistem ini dapat memulai pemeriksaan kualitas tertarget pada hasil penyolderan terbaru dan mengidentifikasi penyebab yang terjadi di hulu, misalnya ketidaksesuaian bahan.

Penjadwalan produksi dinamis

AI agen dapat terus menyesuaikan jadwal produksi berdasarkan input real-time seperti pesanan yang masuk serta ketersediaan mesin dan tenaga kerja. AI agen juga mengoordinasikan robot dan memungkinkan otomatisasi tugas tingkat lanjut, membantu memastikan bahwa langkah-langkah produksi dijalankan secara efisien saat prioritas bergeser. Sistem ini menghitung ulang urutan saat kondisi berubah, membantu produsen menjaga produksi bahkan ketika terjadi masalah seperti gangguan rantai pasokan.

Contoh umumnya adalah perakitan otomotif, di mana keterlambatan pengiriman komponen utama biasanya dapat menghentikan jalur produksi. Sistem berbasis agen dapat menjaga jalannya produksi dengan mengurutkan ulang pekerjaan secara otomatis, dengan memprioritaskan kendaraan yang tidak memerlukan suku cadang yang belum ada dan menyeimbangkan kembali beban kerja di semua lini perakitan.

Pengoptimalan proses menyeluruh

Alih-alih mengoptimalkan setiap langkah satu per satu, AI agen memungkinkan peningkatan berkelanjutan di semua alur kerja manufaktur. AI agen mengevaluasi aspek untung-rugi antara biaya, kecepatan, dan kualitas, serta melakukan penyesuaian yang menguntungkan sistem secara keseluruhan.

Di pabrik barang konsumsi, sistem berbasis agen mungkin mengidentifikasi bahwa kecepatan produksi yang sedikit lebih lambat mengurangi jumlah cacat. Ini juga dapat menurunkan waktu dan biaya yang dihabiskan untuk memperbaiki produk yang rusak, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sistem kemudian dapat menerapkan dan memantau penyesuaian ini secara otomatis dan memperbaiki keseimbangan dari waktu ke waktu berdasarkan hasil.

Pengoptimalan energi dan sumber daya

Operasi manufaktur sering menghadapi fluktuasi biaya energi dan target keberlanjutan. AI agen dapat secara dinamis mengelola konsumsi energi dengan menyelaraskan aktivitas produksi dengan harga, permintaan, dan tujuan lingkungan. AI agen mempertimbangkan faktor eksternal dan efisiensi operasional dalam keputusannya.

Contohnya dapat dilihat di industri padat energi seperti baja atau bahan kimia. Dalam industri semacam ini, sistem mungkin mengalihkan proses manufaktur tertentu di luar jam sibuk ketika biaya energi lebih rendah. Hal ini juga dapat menyeimbangkan penggunaan mesin untuk mengurangi konsumsi keseluruhan sekaligus mempertahankan output.

Orkestrasi pemeliharaan prediktif

AI agen menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk manajemen aset. Sistem berbasis agen memperluas pemeliharaan prediktif dengan mengoordinasikan respons penuh terhadap potensi masalah peralatan. Sistem ini mengevaluasi kapan pemeliharaan harus dilakukan, menyelaraskannya dengan jadwal produksi, dan membantu memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

Di pabrik skala besar, jika mesin yang vital menunjukkan tanda-tanda keausan, sistem dapat menjadwalkan pemeliharaan selama jeda produksi yang direncanakan. Sistem dapat memesan suku cadang pengganti dan menugaskan teknisi untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. Sistem juga dapat menghindari gangguan dengan memindahkan beban kerja ke mesin lain untuk sementara.

Pengembangan produk dan otomatisasi rekayasa

AI agen mulai mengubah cara produsen merancang dan mengembangkan produk baru dengan mempercepat alur kerja riset dan pengembangan. Sistem ini dapat memecah masalah teknik yang kompleks menjadi beberapa tugas yang lebih kecil. Sistem dapat menghasilkan alternatif desain dan mengoordinasikan simulasi, umumnya dengan menggunakan kembaran digital untuk menguji dan memvalidasi kinerja di lingkungan virtual. Proses ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari tahap konsep ke desain yang tervalidasi serta meningkatkan kualitas hasil.

Sebagai contoh, produsen otomotif yang mengembangkan komponen baru dapat menggunakan AI agen untuk secara otomatis menghasilkan variasi desain berdasarkan persyaratan kinerja. Dengan menggabungkan kemampuan AI generatif dan model bahasa besar (LLM), sistem dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Sistem dapat menjalankan tes virtual dan menyempurnakan spesifikasi berdasarkan hasil, sehingga para insinyur dapat berfokus pada pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi.

Operasi penjualan dan komersial

Departemen penjualan tidak didasarkan pada lantai pabrik, tetapi secara langsung berdampak pada perencanaan produksi dan penyelarasan dengan permintaan. AI agen memengaruhi cara produsen mengelola penjualan dan interaksi pelanggan. Sistem ini dapat menganalisis data pelanggan, tren pasar, dan ketersediaan produk untuk memandu penetapan harga, konfigurasi, dan strategi penjualan secara real time. Proses ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara permintaan dan manufaktur.

Sebagai contoh, produsen peralatan industri mungkin menggunakan AI agen untuk merekomendasikan konfigurasi mesin kustom berdasarkan pola penggunaan pelanggan dan perilaku pembelian di masa lalu. Pada saat yang sama, sistem dapat menyelaraskan rekomendasi ini dengan kapasitas produksi saat ini dan ketersediaan komponen untuk membantu memastikan produk yang dijual dapat diproduksi secara efisien.

Koordinasi rantai pasokan dan inventaris

AI agen dapat menyinkronkan keputusan produksi dengan kondisi rantai pasokan. Sistem memantau kinerja pemasok, tingkat inventaris, dan permintaan. AI agen menggunakan model perkiraan permintaan untuk terus memperbarui prediksinya, kemudian menyesuaikan strategi pengadaan dan produksi berdasarkan prediksi tersebut.

Proses ini mengurangi kesenjangan antara perubahan eksternal dan respons internal, serta membantu mencegah kemacetan atau kelebihan inventaris. Dalam sebuah studi IBM, 76% CSCO menyatakan bahwa agen AI yang melakukan tugas berulang berbasis dampak dengan kecepatan lebih tinggi daripada manusia akan meningkatkan efisiensi proses mereka secara keseluruhan.1

Sebagai contoh, jika pemasok mengisyaratkan adanya keterlambatan, sistem dapat secara otomatis menyesuaikan jumlah pesanan dan mencari pemasok alternatif. Atau, sistem dapat memodifikasi rencana produksi untuk menggunakan bahan yang tersedia secara lebih efisien. Dalam industri yang bergerak cepat, tingkat responsivitas ini membantu mencegah kemacetan dan penumpukan persediaan berlebih.

Manfaat AI agen dalam manufaktur

Kemampuan AI agen untuk bertindak secara otonom, berkoordinasi di berbagai alur kerja, dan terus belajar akan menciptakan dampak terukur pada operasi, inovasi, dan kinerja bisnis. Manfaatnya meliputi:

  • Pengurangan biaya: AI agen dapat menurunkan biaya operasional dengan mengoptimalkan proses, mengurangi limbah, dan meningkatkan penggunaan energi. Organisasi dapat mencapai ROI (laba atas investasi) AI yang terukur karena sistem berbasis agen terus mengevaluasi aspek untung-rugi dan menyesuaikan tindakan untuk mempertahankan efisiensi di seluruh produksi dan rantai pasokan.

  • Pengembangan produk yang lebih cepat: AI agen mempercepat riset dan pengembangan dengan mengotomatiskan tugas-tugas kompleks seperti desain pengujian, simulasi, dan analisis. Hal ini dapat mempercepat upaya rekayasa dari hitungan minggu menjadi hitungan jam, sehingga tim dapat melakukan iterasi lebih cepat dan memasarkan produk lebih cepat.

  • Efisiensi operasional yang lebih besar: AI agen mengurangi kebutuhan akan intervensi manual dengan mengotomatiskan pengambilan keputusan dan eksekusi di semua alur kerja. Hal ini dapat membantu merampingkan operasi pada rantai produksi dan rantai pasokan sehingga proses berjalan mulus, bahkan ketika kondisi berubah. Dengan demikian, produktivitas akan meningkat pesat dan waktu siklus menjadi lebih cepat.

  • Produk yang lebih baik: Sistem berbasis agen menyediakan pemantauan yang selalu aktif dan dapat mendeteksi anomali lebih awal daripada pemeriksaan secara berkala oleh manusia. Sistem ini juga bertindak berdasarkan insight tersebut untuk membantu mencegah penyebaran kerusakan di semua batch produksi. Dengan cara ini, kemampuan deteksi kerusakan dan konsistensi kualitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

  • Peningkatan ketangkasan: AI agen memungkinkan produsen dengan cepat merespons gangguan seperti keterlambatan pasokan, pergeseran permintaan, atau masalah peralatan. Kemampuannya untuk membuat keputusan real-time membantu menjaga stabilitas di lingkungan yang sulit diprediksi.

Mengatasi tantangan AI agen dalam manufaktur

AI agen menawarkan potensi yang signifikan, tetapi tidak siap pakai. Penerapan dan operasi sistem ini menghadirkan tantangan teknis, organisasi, dan strategis baru. Sistem ini tidak terbatas pada penyebaran, tetapi meluas hingga tata kelola, integrasi, dan kepercayaan pada sistem seiring waktu berjalan.

  • Integrasi data dan keterbatasan infrastruktur: AI agen bergantung pada sejumlah besar data real-time berkualitas tinggi, tetapi banyak produsen masih beroperasi dengan sistem lama dan lingkungan data yang terfragmentasi. Mengintegrasikan sistem ini bisa rumit dan memakan waktu, dan silo data atau standar yang tidak konsisten dapat membatasi efektivitasnya.

    Untuk memitigasi tantangan ini, produsen dapat berinvestasi dalam arsitektur data modern seperti platform data terpadu atau data lake, mengadopsi standar data umum, dan memprioritaskan integrasi melalui API dan middleware. Mulailah dari sumber data berdampak tinggi alih-alih mencoba integrasi penuh sekaligus.

  • Tata kelola dan pengawasan manusia: Karena sistem AI agen dapat bertindak secara otonom, organisasi harus menetapkan kerangka kerja tata kelola yang jelas untuk membantu memastikan akuntabilitas dan kontrol. Masih banyak pertanyaan tentang kapan sistem harus bertindak dan kapan manusia harus campur tangan.

    Produsen dapat mengatasi masalah ini dengan menentukan batasan, menerapkan kontrol yang melibatkan manusia (human-in-the-loop), dan membuat jejak audit untuk tindakan berbasis AI. Membentuk tim tata kelola lintas fungsi juga dapat membantu memastikan keselarasan antara prioritas teknis, operasional, dan bisnis.

  • Biaya implementasi: Penerapan AI agen membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam hal infrastruktur, alat, dan tenaga kerja. Proses ini mencakup upgrade sistem, pembuatan pipeline data, dan dukungan bagi implementasi AI di semua alur kerja. Banyak produsen mencari platform dari penyedia seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft, dan SAP untuk mempercepat penerapan dengan solusi dunia nyata yang telah terbukti.

    Mengambil pendekatan bertahap, dimulai dengan contoh penggunaan tertarget yang memberikan nilai terukur, dapat mengurangi risiko dan membangun momentum. Penggunaan platform berbasis cloud, solusi AI siap pakai, dan kemitraan dengan penyedia teknologi juga dapat mengurangi biaya awal dan mempercepat penerapan.

  • Skalabilitas: Penskalaan AI agen di luar contoh penggunaan yang terisolasi membutuhkan pendekatan arsitektur baru, misalnya “ekosistem agen” terkoordinasi yang dapat beroperasi dengan andal di seluruh perusahaan. Kebutuhan ini menambah kompleksitas teknis.

    Untuk memitigasi tantangan ini, organisasi harus merancang sistem modular dan dapat dioperasikan bersama sejak awal, dengan kerangka kerja bersama untuk pengembangan dan orkestrasi agen. Tetapkan standar dan tata kelola yang jelas tentang bagaimana agen AI diterapkan dan berinteraksi untuk membantu memastikan skalabilitas.

  • Manajemen keamanan dan risiko: AI agen memunculkan tantangan keamanan siber dan kepatuhan baru, terutama saat sistem berinteraksi dengan berbagai platform dan sumber data. Proses ini meningkatkan paparan terhadap risiko privasi data, masalah peraturan, dan potensi kerentanan.

    Produsen dapat mengurangi risiko ini dengan menerapkan kontrol akses, enkripsi, dan pemantauan berkelanjutan yang kuat. Mereka juga harus menanamkan persyaratan keamanan dan kepatuhan ke dalam desain sistem sejak awal dan melakukan audit rutin untuk menjaga kepercayaan dan ketahanan.

  • Kesenjangan keterampilan: Pergeseran ke sistem berbasis agen mengubah cara kerja kita, sehingga dibutuhkan keterampilan baru dalam pengawasan AI, interpretasi data, dan manajemen sistem. Banyak organisasi tidak memiliki keahlian ini; karyawan harus beralih peran, dari menjalankan tugas menjadi mengawasi dan berkolaborasi dengan sistem AI.

    Untuk mengatasi masalah ini, produsen dapat berinvestasi dalam program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang terarah, merekrut tenaga ahli khusus jika diperlukan, dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan. Memasangkan pakar bidang (subject matter expert, SME) dengan spesialis AI juga dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mempercepat adopsi.

Catatan kaki

1. Scaling supply chain resilience: Agentic AI for autonomous operations, IBM Institute for Business Value (IBV) dalam kemitraan dengan Oracle dan Accelalpha, diterbitkan pertama kali pada 08 April 2025

2. Tren Teknologi Strategis Teratas untuk 2025: AI agen, Gartner, Oktober 2024