Apa itu agen AI hierarkis?

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Agen hierarkis adalah agen kecerdasan buatan (AI) yang bekerja bersama dalam sistem multi-agen berjenjang untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Agen tingkat yang lebih tinggi dalam sistem hierarkis menangani tanggung jawab yang lebih luas dan mendelegasikan subtugas yang terfokus kepada agen tingkat yang lebih rendah. Agen AI dalam sistem berkomunikasi secara vertikal, dan terkadang horizontal, untuk menjaga seluruh sistem tetap selaras.
Struktur berlapis membedakan sistem agen hierarkis dari sistem agen tunggal atau multi-agen datar, di mana semua agen berbagi tingkat yang sama. Sistem agen hierarkis unggul dalam mengatasi masalah kompleks: agen tingkat tinggi menangani strategi dan orkestrasi agen AI, agen tingkat menengah mendukung pengambilan keputusan AI taktis, dan agen tingkat bawah menyelesaikan tugas yang ditugaskan dari atas.
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Sebagian besar struktur hierarkis memiliki dua atau tiga jenis agen, termasuk:
Agen tingkat tinggi
Agen tingkat menengah
Agen tingkat rendah
Beberapa arsitektur agen yang bersifat hierarkis memiliki agen tingkat tinggi dan agen tingkat rendah, sementara sistem AI lainnya juga menyertakan lapisan tengah.
Agen tingkat tinggi berada di tingkat teratas sistem agen dan dapat memproses tugas-tugas kompleks, merumuskan rencana strategis, melakukan dekomposisi tugas, dan mengelola proses.
Dalam arsitektur agen kontemporer, agen tingkat tinggi sering kali diimplementasikan dengan model AI canggih seperti model bahasa besar (LLM). Sebaliknya, dalam pembelajaran penguatan hierarkis klasik, agen tingkat tinggi bergantung pada kebijakan yang dipelajari atau perencana simbolik.
Agen tingkat tinggi bertanggung jawab atas “gambaran besar”, yaitu mengelola keseluruhan sistem agar selaras dengan tujuan yang lebih luas. Menafsirkan permintaan pengguna, membentuk rencana, dan membagi rencana tersebut menjadi tugas-tugas merupakan tanggung jawab agen tingkat tinggi.
Agen tingkat menengah menerima arahan dari agen tingkat tinggi. Mereka menyempurnakan dan mengimplementasikan rencana, menguraikan tugas lebih lanjut bila diperlukan, dan mengoordinasikan tim agen tingkat rendah. Dalam hierarkis tanpa agen tingkat menengah, agen tingkat tinggi menjalankan tugas-tugas ini selain perencanaan strategis dalam skala yang lebih besar.
Agen tingkat menengah juga berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, mengubah tujuan yang luas menjadi arahan khusus sambil mengonsolidasikan laporan dari agen tingkat rendah dan meneruskannya ke atas. Agen tingkat tinggi menggunakan masukan ini untuk memantau kemajuan dan memperbarui rencana sesuai kebutuhan.
Agen tingkat rendah adalah pelaksana dalam hierarki: mereka adalah agen khusus yang melakukan tugas-tugas tertentu sebagaimana diarahkan oleh agen tingkat menengah dan tingkat tinggi di atas mereka. Agen tingkat rendah juga disebut sebagai sub-agen.
Agen otonom tingkat rendah dikhususkan untuk tugas-tugas yang sempit dan mungkin menggunakan logika berbasis aturan, API, kebijakan yang dipelajari, pengontrol robotik, atau algoritma khusus tugas lainnya. Beberapa agen tingkat rendah, seperti agen refleks sederhana, tidak memiliki status karena tidak mempertahankan konteks tugas atau representasi internal lingkungan. Agen tingkat yang lebih tinggi, seperti agen pembelajaran, sebaliknya, sering kali harus mempertahankan keadaan atau konteks untuk mengoordinasikan rencana multi-langkah dan melacak ketergantungan.
Agen tingkat rendah menerima arahan dari atas, melaksanakan tugas yang ditugaskan, lalu melaporkan kembali hasilnya. Agen tingkat menengah dan tingkat tinggi menggunakan hasil dari agen tingkat rendah untuk menginformasikan langkah-langkah selanjutnya dalam proses melalui serangkaian dependensi yang saling terkait.
Sistem hierarkis dicirikan oleh fitur-fitur utama berikut:
Hierarki agen
Dekomposisi tugas
Spesialisasi
Koordinasi berbasis masukan
Dalam sebuah perusahaan, eksekutif C-suite berfokus pada perencanaan skala besar, manajer menengah mengubah arahan kepemimpinan menjadi tugas operasional, dan karyawan menangani beban kerja yang sebenarnya. Sistem agen hierarkis menerapkan struktur yang sama pada alur kerja berbasis agen yang didukung AI, yaitu alur kerja berbasis agen.
Struktur dalam sistem multi-agen hierarkis dikenal sebagai sistem kontrol berlapis. Struktur hierarkis yang jelas memberlakukan peran kerja di seluruh ekosistem agen. Setiap tingkat dalam hierarki memiliki fungsi yang ditetapkan, baik itu perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pendelegasian dan perutean tugas, maupun pelaksanaan tugas operasional.
Sistem agen hierarkis berkembang melalui dekomposisi tugas yang efisien: proses memecah tugas menjadi subtugas yang lebih kecil. Perincian tersebut juga mencakup setiap ketergantungan yang menghubungkan tugas-tugas terpisah. Dekomposisi tugas ditemukan di luar machine learning di berbagai bidang, seperti manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak.
Dekomposisi tugas adalah strategi yang pada umumnya bermanfaat bagi siapa saja yang menghadapi tantangan besar. Mengubah tantangan menjadi daftar tugas kecil yang dapat dikelola secara berurutan dapat menyederhanakan proyek yang kompleks.
Setiap tingkat dalam hierarki memiliki peran yang ditetapkan—dan sering kali, setiap agen dalam tingkat tersebut juga dikhususkan untuk tugas tertentu. Spesialisasi agen paling sering terlihat di tingkat yang lebih rendah, di mana agen yang berfokus pada pekerjaan yang lebih sederhana mengotomatiskan tugas rutin sesuai kebutuhan untuk memenuhi arahan dalam skala yang lebih besar. Penekanan pada spesialisasi memperlancar alur kerja dan mengarah pada efisiensi yang lebih besar.
Agen dalam sistem hierarkis berada dalam komunikasi real-time yang konstan. Beberapa sistem menggunakan koordinasi asinkron, sementara yang lain sepenuhnya sinkron.
Agen tingkat tinggi mengirimkan arahan ke bawah rantai komando, sementara agen tingkat rendah melaporkan kembali hasil tugas mereka. Agen tingkat tinggi menggunakan hasil ini untuk mengoptimalkan strategi ke depan, menciptakan tugas baru, dan mengubah prioritas tugas agar sesuai dengan tujuan jangka panjang.
Sementara itu, agen juga dapat berkomunikasi secara horizontal sesuai kebutuhan untuk mengoordinasikan pekerjaan dan berbagi hasil.
Sistem agen hierarkis ideal untuk otomatisasi proses bisnis dan contoh penggunaan lainnya yang melibatkan proses operasional kompleks, seperti:
Manajemen rantai pasokan dan logistik
Manufaktur dan produksi
RAG Agen
Keamanan siber
Kendaraan otonom dan bot pengiriman
Dalam rantai pasokan dan implementasi logistik, agen tingkat tinggi akan merencanakan strategi manajemen inventaris secara keseluruhan. Agen tingkat menengah akan memecah strategi tersebut menjadi implementasi lokal, sementara agen tingkat rendah akan menangani operasi gudang dan rute pengiriman.
Untuk manufaktur, agen tingkat tinggi akan menyusun strategi untuk membantu memastikan bahwa produksi memenuhi permintaan pada waktu yang tepat. Agen tingkat menengah akan mengubah arahan tersebut menjadi tugas untuk diterapkan oleh agen tingkat rendah di tingkat lokal, seperti dengan mengendalikan mesin dan jalur produksi di pabrik.
Retrieval-augmented generation (RAG) Agen membawa perencanaan agen ke sistem RAG. Agen manajer tingkat tinggi dapat mengoordinasikan alur kerja, sementara agen khusus menangani pengambilan, pemeringkatan ulang atau penilaian dokumen, peringkasan, dan pembuatan konten. Dalam banyak sistem agen RAG, interaksi pengguna dilakukan melalui antarmuka chatbot, meskipun RAG juga dapat mendukung aplikasi non-obrolan.
Sistem multi-agen dalam keamanan siber dapat menggunakan tim agen untuk memantau sistem dan memerangi ancaman. Agen tingkat tinggi akan mengoordinasikan pembaruan strategi dan kebijakan jangka panjang, sementara agen tingkat rendah menangani deteksi anomali yang cepat dan respons penahanan otomatis.
Armada kendaraan otonom dapat dikelola oleh sistem agen hierarkis dengan cara yang mirip dengan armada logistik. Agen tingkat tinggi akan mengoptimalkan inventaris bot pengiriman, dengan mempertimbangkan waktu pesanan puncak dan faktor relevan lainnya. Agen tingkat menengah mengoordinasikan pengiriman dalam area yang ditugaskan, sementara agen tingkat rendah merepresentasikan bot pengiriman individu.
Manfaat dari sistem agen hierarkis meliputi:
Dalam sistem multi-agen hierarkis, setiap agen atau kelompok agen merupakan unit diskret. Pengujian, pengembangan, dan implementasi dapat ditangani berdasarkan setiap unit. Struktur modular memungkinkan pengembangan, pembaruan, dan debugging tanpa memengaruhi seluruh sistem.
Hierarki membawa kejelasan. Setiap agen dalam sistem memiliki peran yang ditentukan. Tanpa peran yang dipaksakan, agen mungkin gagal berkoordinasi secara efektif, yang mengarah pada hasil yang kurang optimal, seperti kemacetan, biaya yang lebih tinggi, penundaan produksi, dan alur kerja yang lebih kacau.
Modularitas sistem agen hierarkis meningkatkan skalabilitasnya. Organisasi dapat menambahkan lebih banyak agen sesuai kebutuhan ke grup, tingkat, atau peran tertentu tanpa harus membangun kembali sistem secara keseluruhan dari awal. Agen tingkat tinggi dapat mengoordinasikan semakin banyak agen tingkat menengah dan tingkat rendah tanpa perlu pemrograman ulang yang signifikan.
Karena sistem hierarkis bersifat modular, organisasi dapat menambahkan redundansi pada tingkatan kunci, sehingga meningkatkan toleransi kesalahan secara keseluruhan. Dengan beberapa agen yang beroperasi secara paralel, sistem multi-agen dapat mempertahankan operasi jika satu atau lebih agen gagal. Agen manajer tingkat yang lebih tinggi dapat menetapkan ulang tugas dan merestrukturisasi alur kerja sesuai kebutuhan.
Tantangan dalam merancang dan menerapkan sistem agen hierarkis meliputi:
Kompleksitas
Kekakuan
Kemacetan komunikasi
Sistem hierarkis memiliki desain yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang bernuansa tentang proses atau operasi yang dimaksudkan untuk dikelola oleh sistem. Ketika dibangun dengan baik, sistem agen hierarkis dapat menghasilkan otomatisasi yang lancar. Namun, ketika dirancang dengan buruk, kerugiannya dapat mencakup operasi yang tidak efisien, arahan agen yang bertentangan, dan biaya yang berlebihan.
Sistem yang sangat hierarkis dengan rantai keputusan yang panjang dapat mengalami kesulitan di lingkungan dengan volatilitas tinggi, di mana penundaan bertingkat menyebabkan keputusan dan tindakan menjadi ketinggalan zaman. Arsitektur multi-agen yang lebih terdesentralisasi mungkin lebih cocok untuk skenario yang dinamis.
Perusahaan yang ingin mengotomatiskan bagian dari bisnis mereka harus bijaksana ketika memilih area mana yang cukup stabil untuk dipercayakan kepada tim agen AI. Lingkungan yang tidak dapat diprediksi mungkin lebih baik diserahkan kepada tim pekerja manusia yang lebih adaptif dan berpikir cepat.
Sistem multi-agen hierarkis hanya sebaik bandwidth komunikasi atau batasan latensinya. Agen harus dapat mengirim data ke atas dan ke bawah rantai perintah agar sistem berfungsi dengan lancar.
Keterlambatan komunikasi dapat mengakibatkan agen tingkat tinggi menerima data yang tidak lagi mencerminkan keadaan dunia nyata. Kemacetan komunikasi menjadi sangat akut ketika agen tingkat tinggi bergantung pada penalaran komputasi yang mahal, karena penundaan dapat menyebabkan agen tingkat rendah beroperasi berdasarkan instruksi yang sudah ketinggalan zaman.
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