Apa itu agen AI hierarkis?

Agen tingkat rendah adalah pelaksana dalam hierarki: mereka adalah agen khusus yang melakukan tugas-tugas tertentu sebagaimana diarahkan oleh agen tingkat menengah dan tingkat tinggi di atas mereka. Agen tingkat rendah juga disebut sebagai sub-agen.

Agen otonom tingkat rendah dikhususkan untuk tugas-tugas yang sempit dan mungkin menggunakan logika berbasis aturan, API , kebijakan yang dipelajari, pengontrol robotik, atau algoritma khusus tugas lainnya. Beberapa agen tingkat rendah, seperti agen refleks sederhana , tidak memiliki status karena tidak mempertahankan konteks tugas atau representasi internal lingkungan. Agen tingkat yang lebih tinggi, seperti agen pembelajaran , sebaliknya, sering kali harus mempertahankan keadaan atau konteks untuk mengoordinasikan rencana multi-langkah dan melacak ketergantungan.

Agen tingkat rendah menerima arahan dari atas, melaksanakan tugas yang ditugaskan, lalu melaporkan kembali hasilnya. Agen tingkat menengah dan tingkat tinggi menggunakan hasil dari agen tingkat rendah untuk menginformasikan langkah-langkah selanjutnya dalam proses melalui serangkaian dependensi yang saling terkait.